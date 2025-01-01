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Gider Yönetimi Yazılımı
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Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.

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Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury, girişimciler için dijital bankacılık hizmetleri sunan bir platformdur. Hesaplar, kredi ve finansal yönetim araçları sağlar.

Expensify

Expensify

expensify.com

Expensify, masraf yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır; giderleri takip eder, makbuzları işler ve finansal verileri senkronize eder.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto, işletmeler için günlük banka işlemlerini yönetebileceğiniz bir hesap sunar. Yerel IBAN, ödeme kartları, transfer seçenekleri, faturalama yönetimi ve harcama kontrolü sağlar.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Gider, masraf yönetimi ve seyahat süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere finansal kontrol sağlar.

Navan

Navan

navan.com

Navan, iş seyahatlerini planlama, rezervasyon ve yönetim için kapsamlı bir platformdur; masrafları otomatik ve gerçek zamanlı olarak yönetir.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo, çalışan giderlerini basitçe yönetmek için sanal ve fiziksel kartlar sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.

Dext

Dext

dext.com

Dext, finansal belgelerin otomatik işlenmesi ve veri analizi yaparak muhasebecilerin ve işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo, çalışanların giderlerini gerçek zamanlı olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır. Harcamaları kolayca kaydetme ve raporlama imkanı sunar.

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk, kurumsal seyahat yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Seyahat rezervasyonlarını yapar, giderleri takip eder ve güvenli bir deneyim sunar.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo, işlerinizi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takvimde kaydederek ücretsiz muhasebe oluşturan kullanıcı dostu bir çözümdür.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Capital on Tap, küçük işletmelerin finansal yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Harcama takibi, ödeme yönetimi ve kredi kartı sunar.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Faturası, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için gelir ve gider yönetimini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox, zaman izleme ve proje yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır. Yaratıcı ekipler için görev takibi ve raporlama yapma imkanı sağlar.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk, şirket harcamalarını yönetmek için kurumsal kartlar, fatura ödemeleri ve bütçeleme gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy, kurumsal harcama yönetimini yapay zeka ile otomatikleştirerek gider, fatura ve kart işlemlerini tek platformda toplar.

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime, profesyonel hizmetler için zaman ve masraf izleme, proje yönetimi ve faturalama sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Moss

Moss

getmoss.com

Moss, gider yönetiminde çalışanlara esneklik sağlayarak finansal kontrolü artıran bir yazılım platformudur.

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

Yeni Expensify, harcamaları yönetmek, para göndermek ve almak, fatura paylaşmak için kullanılan kapsamlı bir finans uygulamasıdır.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Core, muhasebe, faturalama, zaman izleme ve proje yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir işletme yönetim çözümüdür.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire, KOBİ'ler için finansal hizmetler sunan bir platformdur. Uluslararası ödemeleri, masraf yönetimini ve sanal kartları kolaylıkla yönetir.

Neat

Neat

neat.com

Neat, bireyler ve işletmeler için finansal kayıt ve belge yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir defter tutma uygulamasıdır.

Brex

Brex

brex.com

Brex, gider yönetimi, kurumsal kartlar ve finansal işlemleri birleştiren bir platformdur. Küresel işletmeler için özelleştirilebilir ve otomasyon sunar.

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ, otomatik kilometre izleme sağlayan bir uygulamadır. Sürücülerin gezilerini kolayca kaydeder ve sınıflandırır, geri ödemeleri yönetir.

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia, iş seyahatlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını kolaylaştırır.

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Dext Commerce, e-ticaret işlemleri için finansal verileri yöneten, otomatikleştirilmiş bir muhasebe yazılımıdır.

Happay

Happay

happay.com

Happay, kurumsal seyahat, gider ve ödeme yönetimini dijitalleştiren bir entegre platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile masrafları kolayca yönetir.

Circula

Circula

circula.com

Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için fatura gönderme ve online ödeme alma işlemlerini basitleştirir.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Equals Money, işletme harcamalarını yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Kartlar ve çoklu para birimi hesapları ile finansal kontrol sağlar.

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed, makbuzları, kartvizitleri ve belgeleri dijital veriye dönüştüren bir belge yönetimi uygulamasıdır.

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji, şirketler için harcama raporları ve profesyonel masraflar yönetimi sunan bir uygulamadır. Bulut ve AI teknolojileri ile gerçek zamanlı veri sağlar.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl, küçük işletmeler için mali yönetim ve muhasebe yapan bir uygulamadır. Fatura, raporlama ve otomatik işlemlerle finans yönetimini kolaylaştırır.

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli, fatura yönetimini otomatikleştirerek ödenecek hesap süreçlerini düzenler, kullanıcıların verimliliğini artırır ve güvenilir finansal raporlar sunar.

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

WegoPro, iş seyahatlerini yönetmek ve masrafları kolayca takip etmek için kullanılan bir platformdur. Web, iOS ve Android üzerinde erişilebilir.

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

ClickTime, personel zamanını takip etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir zaman ve kaynak yönetimi platformudur.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk, işletmeler için harcama yönetimi sunan bir platformdur. Kurumsal kartlar, fatura işleme ve bütçe takibi gibi özellikleri ile finansal kontrol sağlar.

AppZen

AppZen

appzen.com

AppZen, gider ve hesap işlemlerini otomatikleştirerek, süreçleri basitleştiren AI destekli bir yazılımdır.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox, fatura ve makbuzları yönetmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Kağıt makbuzları tarar ve e-postalardan alır, muhasebe uygulamalarıyla senkronize eder.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester, işletmelerin masraf yönetimini kolaylaştıran ve kurumsal kart çıkaran mobil bir finansal yönetim uygulamasıdır.

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin, işletmelerin sınır ötesi ödemelerini kolaylaştıran, birden fazla finansal kuruma erişim sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim platformudur.

B4B Payments

B4B Payments

b4bpayments.com

B4B Ödemeleri, işletmelerin giderlerini yönetmek için ön ödemeli kartlar sunan bir platformdur. Harcamaları izleme ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan, şirketler için gider yönetimi, harcama takibi ve ön ödemeli kart kullanımı sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim uygulamasıdır.

Mesh Payments

Mesh Payments

meshpayments.com

Mesh, harcama yönetimi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. İşlemleri otomatikleştirir, mali görünürlük sunar ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Emburse Abacus, gerçek zamanlı gider yönetimi sağlayarak çalışan masraflarını otomatik takip eder ve onay süreçlerini basit hale getirir.

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