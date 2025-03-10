Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
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Skovik
skovik.com
Skovik, gider yönetimini hem çalışanlar hem de finans ekipleri için zahmetsiz hale getiriyor. Platformumuz, bir gider raporunun tamamlanması için gereken ortalama süreyi yalnızca 3 dakikaya düşürür ve akıllı iş akışları ve küresel vergi kurallarına uyumluluk sayesinde muhasebe operasyonlarının %80'e kadarını otomatikleştirir. Çözüm, orta ölçekli şirketler ve işletmelerin yanı sıra, kendileriyle birlikte ölçeklenebilecek bir gider yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan hızla büyüyen işletmeler için idealdir. Bunun bir kanıtı olarak, 50'den fazla ülkede bu türden 1.000'den fazla müşterimiz var.
ITILITE
itilite.com
ITILITE dünyanın en hızlı büyüyen kurumsal seyahat, gider yönetimi ve ödeme platformudur. Bu hepsi bir arada çözüm, çalışanların tek bir platformdan uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonları yapmasına ve hareket halindeyken masrafları dosyalamasına yardımcı olur. ITILITE kartıyla, tüm seyahat harcamalarınızda %1,5 nakit iadesi ile 360 derece harcama yönetimi mekanizmasına sahip olursunuz. ITILITE tüm arka uç evrak işleriyle ilgilenir; böylece anlaşmaları kapatmaya ve ilişkileri geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Bugün www.itilite.com adresine gidin ve şirketinizde seyahat ve masrafları nasıl basitleştirebileceğinizi öğrenin!
Motus
motus.com
Motus, kilometre takibi ve gider yönetimi yapan bir platformdur. İşletmelere finansal süreçlerini optimize etme ve ödemeleri yönetme imkanı sunar.
New Expensify
use.expensify.com
Yeni Expensify, harcamaları yönetmek, para göndermek ve almak, fatura paylaşmak için kullanılan kapsamlı bir finans uygulamasıdır.
Mobilexpense
mobilexpense.com
Mobilexpense, ticari giderlerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Çalışanlar, makbuz tarayabilir ve gider raporları oluşturabilir.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox, işletmeler için tasarlanmış yapay zeka destekli bir fatura yönetim aracıdır. Kullanıcıların kağıt makbuzlarını taramasına, makbuzları ve faturaları e-posta gelen kutularından otomatik olarak indirmesine ve bu belgeleri muhasebe uygulamalarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak makbuzları düzenleme, takip etme ve yönetme sürecini basitleştirir. WellyBox ayrıca bir makbuz tarayıcı uygulaması, makbuz düzenleyici yazılımı, gider takip yazılımı, gider raporu yazılımı ve gider yönetimi yazılımının yanı sıra makbuz uygulaması, makbuz saklayıcı ve makbuz takip uygulaması da sunar. Araç, kullanıcıların makbuzlarını kolayca saklamasına ve senkronize etmesine olanak sağlamak için Dropbox ve Google Drive gibi en iyi bulut depolama çözümleriyle entegre olur. WellyBox, kullanıcıların vergi denetimlerine hazır olmasını kolaylaştıran bir QuickBooks entegrasyonuna sahiptir. Ek olarak, tüm makbuzların saniyeler içinde bir zip dosyasına indirilebilmesi, tüm belgelerin tek bir yerde olmasını sağlayarak kaybolma riskini azaltır. WellyBox, manuel yönetici görevlerini otomatikleştirmek için GPT ve OCR'nin gücünden yararlanır. Derin öğrenme tabanlı motor yetenekleri, sistemin şu ana kadar işlediği 25 milyondan fazla belgenin işlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve bunların 1,8 milyonu aylık olarak işleniyor. Araç, makbuzların takibini ve saklanmasını stressiz hale getirmek ve kullanıcılara işlerinin diğer yönlerine odaklanmaları için ihtiyaç duydukları gönül rahatlığı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Egencia
egencia.com
Egencia, iş seyahatlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını kolaylaştırır.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective, gruplar için yasal ve finansal bir araç kutusudur. Topluluğunuz için bir bağış toplama + yasal statü + para yönetimi platformudur.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Fyle
fylehq.com
Fyle, gider yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, mevcut kredi kartlarıyla işlem yaparak anlık bildirimler alır ve makbuzları hızlıca gönderir.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh, harcama yönetimi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. İşlemleri otomatikleştirir, mali görünürlük sunar ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.
Routespring
routespring.com
Rotespring, tüm iş seyahati için merkezi ödemeler için optimize edilmiş seyahat yönetimi yazılımıdır. Rotespring, finans ekiplerini gerçek zamanlı görünürlük ve gezginlerin #Gofurter'e yardımcı olan kontrolleri ile güçlendirir. Rotalar ile şunları yapabilirsiniz: - Geri ödeme sürecini potansiyel olarak ortadan kaldırabilirsiniz - Seyahati yönetmede yönetici süresini azaltın - uzun vadeli taahhütler olmadan değeri en üst düzeye çıkarın
Circula
circula.com
Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Alaan
alaan.com
Alaan, şirketler için gider yönetimi, harcama takibi ve ön ödemeli kart kullanımı sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim uygulamasıdır.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, işletmeler için harcama yönetimi sunan bir platformdur. Kurumsal kartlar, fatura işleme ve bütçe takibi gibi özellikleri ile finansal kontrol sağlar.
Happay
happay.com
Happay, kurumsal seyahat, gider ve ödeme yönetimini dijitalleştiren bir entegre platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile masrafları kolayca yönetir.
Expensya
expensya.com
Expensya, kullanıcıların online ve fiziksel masraflarını yönetmelerini sağlayan bir gider yönetim platformudur.
Soldo
soldo.com
Soldo, şirket harcamalarını yönetmek için ön ödemeli kart ve gider yönetim platformu sunar, böylece çalışanlar kendi paralarını harcamaz.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank, 20.000'den fazla şirketin gider ve seyahat çözümünü destekleyen, önde gelen hepsi bir arada gider ve iş seyahati yönetimi platformudur. TravelBank ile gider yönetiminiz ve seyahat programınız üzerinde anında kontrol sahibi olursunuz; kullanıcı dostu tasarım, hızlı masraf geri ödemeleri ve seyahat ödül programı aracılığıyla şirket harcamalarını ortalama %30 azaltırken çalışan mutluluğunu artırırsınız. Şirketler özel harcama ve seyahat politikalarını kolaylıkla oluşturup uygulayabilir ve uzman desteği için TravelBank'in şirket içi müşteri başarı ekibine telefon, e-posta veya sohbet yoluyla erişebilir. TravelBank masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Travelbank.com'da birkaç dakika içinde başlayın.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand, finans ve bordro ekiplerinin gider yönetimi süreçlerini yönetme şeklini dönüştürüyor. Makbuzları ve faturaları yakalamak için yapay zeka ve akıllı teknolojiyi kullanan, Xero, Tally, QuickBooks ve Sage'e sorunsuz bir şekilde entegre olan ve hayatınızı mümkün olduğunca kolaylaştıran uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Benzersiz teknolojimiz, firmaların süreçleri otomatikleştirmesine, mükerrer makbuzları tespit etmesine ve iddiaların kolayca doğrulanmasına yardımcı olarak onlara her yıl binlerce, hatta milyonlarca maliyet tasarrufu sağlar. Platform, aralarından seçim yapabileceğiniz 120'den fazla gelişmiş özelliğe sahiptir ve yalnızca abone olduğunuz özellikler için ödeme yaparsınız. Kullanıcılarımız için dikkate değer olanlar şunlardır: 1. Platformda çok düzeyli onaylayıcılar da dahil olmak üzere, harcama limitleriyle kendi onay hiyerarşinizi oluşturabilirsiniz. 2. Google Mileage işlevimizi kullanın ve manuel olarak talep edilen millerde %27,8 gibi şaşırtıcı bir oranda tasarruf edin. 3. 'Muhasebe entegrasyonlarımız' çeşitli muhasebe yazılımlarıyla dakikalar içinde entegrasyon yapmanızı sağlar; buna makbuzların gönderilmesi ve takip kategorilerinin kullanılması da dahildir. 4. 'Denetim takibi' işlevimiz, ihtiyaç duyduğunuzda size iş akışından makbuzdan onay geçmişine kadar bir harcamanın tam geçmişini gösterebilir. 5. Finans yöneticilerinin harcamaları kolayca ilgili vergi oranlarına ayırmasına olanak tanıyacak şekilde, bir makbuza farklı vergi oranları girebilirsiniz. 6. İşletmenize özel gider kategorilerini özelleştirebilirsiniz. Kuruluşunuz için işe yarayan kendi özel ihracat raporunuzu oluşturabilirsiniz.
Teampay
teampay.co
Teampay'in hepsi bir arada harcama yönetimi, politikanızı önceden uygulayan ve tüm şirket harcamalarını tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan yerleşik kontrollere sahiptir. Finans ekipleri tam kontrolü elinde tutarken, yöneticiler ve çalışanlar gerçek harcamalara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde ederek hızlı ve uyumlu satın almalar yapmalarını sağlar. Teampay, şirketteki herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi satın almasını kolaylaştırırken, otomatik satın alma iş akışları ve mutabakatla finans ekibine gönül rahatlığı sağlar. Teampay ile herkesin yaptığı her türlü satın alma işlemini uçtan uca yönetebilirsiniz. Çalışanlar zahmetsiz deneyimden hoşlanıyor ve Finans ekipleri tüm harcamaların önceden kodlandığını ve onaylandığını bilerek rahat bir nefes alabilir. Teampay, Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite ve Microsoft Dynamics 365 Business Central ve Finance & Operations ile doğrudan entegre olur.
Cardata
cardata.co
Cardata, tamamen yönetilen bir araç geri ödeme platformudur. Hizmet ve yazılım araçlarımız, şirketlerin güncelliğini yitirmiş araba programlarından kurtularak ve optimize edilmiş vergisiz alternatiflere geçerek %30'un üzerinde tasarruf etmesine yardımcı olur. 1999 yılında kurulan, çalışanlarının iş için kişisel araçlarını kullandığı şirketler için bir geri ödeme yazılımı, uyumluluk programları ve iş zekası araçları paketi sağlıyoruz. Programlar arasında Sabit ve Değişken Oranlı Geri Ödeme (FAVR), Vergisiz Araç Harcaması (TFCA) ve Mil Başına Cent (CPM) yer almaktadır. Cardata Mobil Uygulaması, Cardata Bulut Portalı, sigorta doğrulaması ve doğrudan ödeme tarafından desteklenir. Nasıl çalışır? 1) Tasarım: İhtiyaçlarınıza en uygun, özel ve IRS uyumlu bir araç programı tasarlamak için bir Cardata uzmanıyla birlikte çalışın. 2) Yakalama: Sürücüler iş seyahatlerini zahmetsizce takip etmek için Cardata Mobile uygulamasından yararlanırken, yöneticiler de güçlü raporlama için Cardata Cloud'u kullanıyor. 3) Ödeme: Sürücülerinize vergiden muaf geri ödemeler doğrudan banka hesaplarına ödenir. Cardata, Fortune 500 şirketleri ve kişisel araçlarını işle ilgili sürekli sürüş için kullanabilen çalışanların bulunduğu büyüyen kuruluşlarla çalışmaktadır.
Findity
findity.com
Findity, gider yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar giderlerini izleyebilir, kategorize edebilir ve hesaplarını düzenli tutabilirler.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com, çalışanların zaman takibini kolaylaştıran, duyarlı ve uygun maliyetli bir uygulamadır. Bordro, faturalandırma ve gider takibi sunar.
Weel
letsweel.com
Weel, Avustralya işletmelerinin sanal Visa Ticari Banka kartları, fatura ödemeleri, gider raporlaması ve mobil geri ödemelerle harcamaları yönetmelerine yardımcı oluyor. Ekip üyelerinize anında sanal kartlar verin ve makbuzların fotoğraflarını çekip doğrudan muhasebe sisteminize göndererek gider raporlamanızı otomatikleştirin. Personel, Visa'nın kabul edildiği her yerde piyasanın önde gelen döviz kuru üzerinden şirket satın alımları yapabilir; bu arada siz ve finans ekibiniz bütçelerin, harcama limitlerinin, onay kurallarının ve gerçek zamanlı fatura takibinin kontrolünü elinizde tutar.
Torpago
torpago.com
Torpago, geleneksel kurumsal kredi kartlarını bozma ve her büyüklükteki işletme için harcama yönetimini modernize etme görevinde bir Finansal Hizmetler ve Harcama Yönetim Platformudur. Torpago, şirket harcamalarının daha kapsamlı kontrolü ve şeffaflığı sağlayan basit ve kolay çözümlere sahip şirketleri güçlendirir. 2020'de piyasaya sürülen Torpago kartları ve yazılımı, binlerce işletmenin harcamayı daha iyi yönetmesini sağlıyor.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo, büyüyen işletmeler için tercih edilen ödeme yazılımıdır. Dahili harcama yönetimini, kurumsal kartları, otomatik fatura ödemelerini, onay iş akışlarını ve muhasebe mutabakatını entegre bir görünüme getiren uçtan uca bir borç yazılımıyız. Spenmo'yu kullanan şirketler her ay 50 saatten fazla ve 10.000 dolardan fazla tasarruf ediyor. 2020 yılında Y-Combinator programını tamamladıktan sonra Spenmo, 200'den fazla çalışana ulaştı ve Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital ve Alpha JWC gibi önde gelen yatırımcılardan 85 milyon ABD dolarının üzerinde risk sermayesi topladı.
Volopay
volopay.com
Volopay, harcama yönetimi ve gider takibi için otomatik çözümler sunan bir finansal yönetim yazılımıdır.
Minute7
minute7.com
Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog, araç kilometrelerini ve giderleri otomatik olarak izleyip kaydeden, kullanıcı dostu bir uygulamadır. Hem kişisel hem de iş kullanımı için uygundur.
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara çekici bir iş faydası sağlamasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcı ile Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapımı kolay olduğu bilinmektedir. Uçtan uca platform: otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruma özel geri ödeme raporu onay akışları ve daha fazla fahişe aylık, iki-aylık veya iki haftada bir sigorta, sürekli motorlu makine kaydı (iki-haftasal çalışma) #1 dereceli kilometre izleme uygulaması, otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması özel geri ödeme raporu uygulaması, aylık, ehliyet ve sigorta maklasının ehliyeti kontrolü ( Gider yönetimi her adımda görünürlükle, çalışanlarınıza kilometre ve masrafları için doğru ve verimli bir şekilde geri ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, çalışanların günlerini nasıl geçirdikleri, hesap verebilirliği artırmaya ve daha verimli kaynak tahsisi sağlamaya yardımcı oldukları konusunda yeni bir fikir edin. Everlance, her türlü/düşük vergi araç geri ödeme programını destekler. Şu anda şirket otomobilleri sağlayın, ister manuel süreçler kullanın veya başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance’ın uzman ekibi, işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu korumanıza yardımcı olabilir. Sabit ve Değişken Oran (FAVR) Kişiselleştirilmiş Ödemeler, Mil Başına Ücret Geliştirme Kentleri (CPM) Geri Ödenekler Hesap Ödenekler Filosu İzleme Her müşterinin tek bir iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten adlı bir Müşteri Başarı Yöneticisi vardır. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için haftada 7 gün telefon, sohbet ve e -posta yoluyla mevcuttur.
Kloo
getkloo.com
Kloo, hesap ödemelerini, gider yönetimini ve fatura işlemlerini otomatikleştirerek işletmelerin finansal süreçlerini basitleştirir.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy, kuruluşların tüketiciye yönelik işlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olma ve müşterilere Çevrimdışından Çevrimiçine ve tam tersine kapsamlı deneyim sunma konusunda lider konumda olan bir FinTech şirketidir. Ürünlerimiz, müşteri katılımını, müşteri bağlılığını ve rahatlığını artırmak için dijital ayak izleri oluşturmaya yöneliktir. Markaların, birinci taraf işlemlerine dayalı işlemleri dijitalleştirerek, onlar için iş takibi ve analizler yaparak, ticari büyümelerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Billeasy, Hindistan'ın önde gelen perakende şirketleri ve hükümet tarafından işletilen toplu toplu taşıma kuruluşlarıyla ortaklık kurdu.
Swipey
swipey.co
Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.
Roomex
roomex.com
Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.
Reimbi
reimbi.com
Gönderilmesi kolay, onaylanması kolay, geri ödemesi hızlı. Reimbi, gider raporlarının nasıl ele alınması gerektiğini yeniden tasarladı. Çalışanlara ev ofis masraflarını kolayca geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. İş adaylarına mülakat masraflarını hızlı bir şekilde geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. Geri ödeme politikalarınızın tam bir denetim takibiyle takip edildiğinden emin olmanız mı gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. SSO, GDPR ve API desteği? Evet o da. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Pemo
pemo.io
MENA işletmelerinin harcamalarını otomatikleştiren en akıllı şirket kartları. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, muhasebe otomasyonu, fatura ödemesi ve daha fazlasını içeren hepsi bir arada harcama yönetimi platformumuzla işletmelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Mindee
mindee.com
Mindee, belgeleri otomatik işleyerek veri çıkarımını sağlayan bir yapay zeka platformudur. Faturalar, makbuzlar gibi belgeleri destekler.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, işletmelerin sınır ötesi ödemelerini kolaylaştıran, birden fazla finansal kuruma erişim sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim platformudur.
Budgetly
budgetly.com.au
Harcama kuralları olan çalışan kartları. Tüm masraflar sürecinizi yönetmenin yeni ve daha kolay bir yolu. Bir kredi kartından daha iyi, bütçe daha fazlasını sunar.
Archa
archa.com.au
Arka, akıllı bir işletme kredi kartı ve gider yönetimi çözümüdür. Yerleşik Gider Raporları, Anlık Kartlar ihraç ve kişisel garanti olmadan daha yüksek sınırlar. İşinize hak ettiği krediyi verin.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit, startuplara özel tasarlanmış kurumsal bir karttır. Yapay zeka destekli onay sürecimiz sizi normalde kurumsal kart alma zahmetinden kurtarır ve gelişmiş kart teknolojimiz, işletme giderlerini ödemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout, çalışanlara yönelik, çalışan taleplerini talep etme, onaylama ve işleme sürecini otomatikleştiren, böylece çalışan taleplerinin netleştirilmesi için gereken süreyi azaltan web tabanlı bir self-servis araçtır. Kuruluşun gerçekte nereye harcama yaptığını gösteren analizleri içerir.
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap, küçük işletmelerin finansal yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Harcama takibi, ödeme yönetimi ve kredi kartı sunar.
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Ödemeleri, işletmelerin giderlerini yönetmek için ön ödemeli kartlar sunan bir platformdur. Harcamaları izleme ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
AmTrav
amtrav.com
AmTrav iş seyahatlerini daha verimli hale getiriyor. Her büyüklükteki şirketin seyahat rezervasyonu yaparken, tasarruf sağlarken, seyahat politikalarını belirlerken, ödemeleri ve harcamaları yönetirken ve yolcularını güvende tutarken kusursuz bir seyahat deneyimi yaşamasına yardımcı oluyoruz. İş amaçlı seyahat edenlerin, seyahat düzenleyicilerinin ve seyahat yöneticilerinin hepsi AmTrav'ı seviyor çünkü tek bağlantılı platformumuz, düşünceli teknolojiyi ve kişisel hizmeti, her zaman yardıma hazır seyahat uzmanları ve ilişki yöneticileriyle birleştiriyor. 1000'den fazla işletme, bir yere gitmek, insanlarla tanışmak, anlamlı bağlantılar kurmak ve her seyahatten en iyi şekilde yararlanmak için AmTrav'ı kullanıyor.
Yordex
yordex.com
Yordex Akıllı PO'lar, işletmelerin fatura işleme maliyetlerini %75'e kadar azaltmalarına, görünürlüğü artırmalarına, nakit akışını optimize etmelerine ve kazanan alıcı / tedarikçi ilişkileri sunmalarına yardımcı olur. Akıllı PO'lar aktif olarak durumun sorumluluğunu üstlenir. Gönderildikten sonra, sizin mümkün olduğunca az müdahalede bulunarak son ödemeye kadar tamamlandıklarından emin olacaklardır. Otomatik mutabakat sağlayacak, otomatik alacak ve otomatik ödeme yapacaklar, böylece size çok zaman kazandıracaklar. Mevcut süreçlerinizde neredeyse hiç kesinti olmadan Yordex'i kullanmaya başlayın. Diğer AP çözümlerinden farklı olarak Yordex'in, ilk günden itibaren yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacak pahalı, zaman alıcı bir süreç yeniden tasarımı yoktur.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus, herkes için çalışan bir iş seyahati ve gider yönetimi platformudur. TravelPlus ile: - En İyi Fiyatlarla Sağ Oteller - 24x7 Concierge Desteği - Herkes için kullanımı en kolay teknoloji - Demo'nuzu rezerve etmek için gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol, www.travelplusapp.com adresini ziyaret edin.
Precoro
precoro.com
Precoro, bulut tabanlı bir tedarik yönetim uygulamasıdır. Satın alma süreçlerini otomatikleştirir, harcamaları izler ve envanter yönetimini kolaylaştırır.
Docyt
docyt.com
Docyt, AI destekli bir muhasebe uygulamasıdır; finansal işlemleri otomatikleştirir, gerçek zamanlı raporlar sunar ve kullanıcıların maliyetleri yönetmelerini sağlar.
DATABASICS
data-basics.com
DATABASICS olarak, her türden çalışan için yeterince esnek, ancak herkesin kullanabileceği kadar basit, gerçek anlamda verimli, etkili bir zaman yönetimi çözümü sunuyoruz.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle, gider yönetimi ve çalışan faydalarını yöneten bir platformdur. Harcamaları takip eder, uyumluluğu sağlamaya yardımcı olur ve işletmelere finansal çözümler sunar.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için finansal yönetimi otomatikleştirir; gider izleme, vergi hesaplama ve kilometre takibi gibi işlevler sunar.
ExpensePath
expensepath.com
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gider raporlarını kolayca ve uygun maliyetle işlemesine yönelik web ve mobil çözüm. Finansman için kolay, çalışanlar için kolay, T&E maliyetlerini azaltır.
WegoPro
wegopro.com
Wegopro, iş seyahatini ve masraflarını modernleştirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlayan devrimci bir platformdur. Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından güvenilen Wegopro, kurumsal seyahat ve gider yönetimi için tek elden bir çözüm sunmaktadır. Kurumsal Seyahat: Wegopro, iş seyahatinizi kolaylıkla rezervasyon yaptırmanıza, yönetmenize ve kontrol etmenize olanak tanır - büyük envanter, modern arayüz ve ihtiyacınız olan tüm kontrol ve dengeler. Aralarından seçim yapabileceğiniz 800'den fazla havayolu ve 600.000 otel ile - Wegopro en iyi seyahat envanterini sunuyor. Ve modern kullanıcı arayüzümüzle anında yer alabilir ve rezervasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Gider Yönetimi: Wegopro masrafları ile masrafları hareket halindeyken gönderebilir, tek bir tıklamayla onaylayabilir ve muhasebe sistemlerinize akan tüm verileri alabilirsiniz-herkesi eskisinden çok daha verimli hale getirir. Wegopro masrafları esnek olarak tasarlanmıştır. Kendi başına veya iş seyahati ile birlikte kullanabilirsiniz. Web, iOS ve Android'de mevcuttur. Www.wegopro.com adresinden daha fazla bilgi edinin
Fraxion
fraxion.biz
Dünya çapında orta ölçekli şirketler tarafından güvenilen Fraxion'un kullanıcı dostu çözümü, tedarik verimliliğini ve proaktif harcama yönetimini yönlendirir. Satın alma, gider ve AP işlemlerini otomatikleştirin, operasyonel maliyetleri azaltmak için satın alma süreciniz boyunca onaylanmış bütçelere ve politikalara hesap verebilirlik ve bağlılık sağlar. Bilgili karar verme, tam harcama görünürlüğü ve denetlenebilirlik için harcamaları zahmetsizce izleyin, yönetin ve analiz edin. Fraxion'un Kapsamlı Tedarik To -Pay Suite Özellikleri: -Satış Talepleri ve Özel Onaylar -Bandget ve Politika Kontrolü -Bul Fatura Eşleştirme ve Fatura Onayları -i -Powered AP Automation -spend Analitiği, Topluluk Anlaşmaları ve Raporlama -Punchout ve Punchin -internal Catalging ve Punchin -internal Catalging ve Punchin -internal Catalging ve Punchin Ekibinize, fraxion ile nerede olurlarsa olsunlar sorumlu bir şekilde harcama yapmasını sağlayın.
Expeni
expeni.com
Şirket satın almalarınızı basit bir şekilde otomatikleştirin ve takip edin. Bütçeleri/projeleri ayarlayın, satın alma siparişlerini onaylayın ve ödendi olarak işaretleyin, Teslimatları alın ve güncel kalın, Tedarikçilerden sürpriz faturalar gelmesin, Otomatik e-posta bildirimleri, PDF / CSV vb.
TimeSite Pro
timesitepro.com
Timesite Pro, zaman takibi, masraf yönetimi ve faturalama için bulut tabanlı bir çözümdür. Ekiplerin zaman girişlerini kolayca kaydetmesine olanak tanır.
Capture Expense
captureexpense.com
Yakalama Gider, makbuz taraması ve gider yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
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