Mesh Payments

meshpayments.com

Her işlemde size tam kontrol ve görünürlük sağlayan hepsi bir arada harcama yönetimi platformu Mesh ile tanışın. Tüm ödeme iş akışınızı düzene koyarken, zaman alan manuel görevleri otomatikleştirir, şirket ödemelerini daha iyi yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur ve her ay hesaplarınızı kapatırken saatlerce tasarruf etmenizi sağlar. Seyahatten ofis malzemelerine, satıcı ödemelerine ve çeşitli harcamalara kadar Mesh, tüm ekibiniz için kolay harcama çözümleriyle size yardımcı olur. - Önceden onaylanmış bütçelere sahip sanal ve fiziksel kartlar atayın, kartları belirli bir satıcıya kilitleyin ve saniyeler içinde kartı iptal edin. En iyi kısım? Gider raporlarına veda edebilirsiniz. - Harcamaları otomatik olarak kategorilere ayırın, makbuzları toplayın ve eşleştirin, ödeme iş akışlarını ve onaylarını basitleştirin ve her satın alma işlemini takip edin. - Uygun maliyetli alternatifler, SaaS fiyatlandırma paketleri ve fiyat birleştirme fırsatları da dahil olmak üzere tüm ödeme iş akışınız boyunca akıllı, özelleştirilmiş bilgiler edinin. - Verileri manuel olarak girmeye elveda deyin; Mesh ile tek tıklamayla mutabakat, işlemleri ERP'nizle anında senkronize ederek ekibinize tonlarca zaman ve emek tasarrufu sağlar. - Sorunsuz otomatik istek yönlendirme ve anlık bildirimlerle onayları basitleştirin. Daha fazla bilgiyi www.meshpayments.com adresinde bulabilirsiniz.