Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro, kurulumu ve kullanımı basit ancak işlevsellik açısından kapsamlı olacak şekilde tasarlanmış, tamamen yapılandırılabilir, bulut tabanlı bir zaman izleme, gider ve faturalandırma çözümüdür. Gerçekleştirdiğiniz işin karlılığını takip etmenize olanak sağlayacak şekilde, personelinizin müşteriler, projeler ve faaliyetler için kaydettiği saatlere uygulanacak Maliyet ve Fatura oranlarını belirtin. Yönetim tarafından onaylanan zaman ve gider verileri müşterinize faturalandırılabilir. Timesite Pro, çeşitli bordro ve muhasebe paketleriyle arayüz oluşturur. TimeSite'ın iPhone ve Android akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması, ekibinizin nerede olursa olsun zaman çizelgesi etkinliklerini hızlı bir şekilde kaydetmesine olanak tanır. Uygulamaya bir iş veya etkinlik kaydedildiğinde konumlar kaydedilir. Zaman çizelgesi ayrıntıları otomatik olarak bulut sunucularımıza yüklenir. Hafta sonunda personel, zaman çizelgelerini mobil uygulamasından yönetimin onayına sunabilir. TimeSite Pro, gönderilen zaman çizelgesinin yöneticiler tarafından nihai onayından önce müşterilerinizin proje tarafından gerçekleştirilen işi yetkilendirmesini sağlayacaktır. Yöneticiler zaman çizelgesi ayrıntılarını inceleyebilir, düzeltme ve yeniden gönderim için zaman çizelgelerini geri gönderebilir veya zaman çizelgesi ayrıntılarını kendileri değiştirebilir. TimeSite Pro, faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanları doğru şekilde izleyerek, kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığınızı kolayca görmenizi sağlar. Bir proje için bütçe eşiklerini belirleyebilir ve tahmininizi aştığınızda uyarı alabilirsiniz. Bu, yönetiminizin projenizin ilerleyişini yakından takip etmesine ve gerektiğinde hızlı bir şekilde harekete geçmesine olanak tanır. Personelinizin müşterileriniz, projeleriniz ve faaliyetleriniz için kaydettiği saatlere hem Maliyet hem de Fatura oranlarını esnek bir şekilde tahsis ederek yaptığınız işin karlılığını takip edebilirsiniz. TimeSite Pro, yönetiminiz tarafından gönderilen ve onaylanan zaman çizelgelerine dayalı olarak entegre faturalandırma işlevselliği sağlar. Bu faturalar daha sonra muhasebe paketinize aktarılabilir. TimeSite karmaşık faturalandırma senaryolarını kolaylıkla yönetebilir. Verilerinizi TimeSite'a kolayca aktarın ve TimeSite'tan çıkarın. TimeSite Pro, MYOB, Xero, Quicken ve diğerleri ile arayüz oluşturur. Zaman çizelgeleri ve diğer bilgiler çeşitli dosya formatlarında kolaylıkla dışa aktarılabilir. TimeSite, kullanıcılarımızın sistemlerini birçok farklı şekilde kurmalarına olanak tanıyan bir dizi yapılandırma seçeneğine sahiptir. TimeSite, zaman çizelgelerinin görüntülenme şeklini değiştirmekten istemcileri, projeleri ve görev hiyerarşilerini ayarlamaya kadar çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilir. TimeSite, kredi kartı gerekmeden, imzalanacak sözleşme olmadan Ücretsiz Deneme sunar ve TimeSite Pro kullanımınızı istediğiniz zaman başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Yalnızca gerçekten zaman kaydeden kullanıcılar için ücret alırız. Aktif olmayan kullanıcılar ve yöneticiler ücretsizdir. Abonelik sayınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. TimeSite, aboneliğiniz aktifken sınırsız teknik destek ve ürün yükseltmeleri sağlar. Geliştirme ekibimiz sürekli olarak TimeSite Pro'ya daha fazla fayda katan yeni özellikler üretiyor. TimeSite'a abone olarak müşterilerimizin gereksinimlerine ve sektördeki yeniliklere ayak uyduran bir zaman takip çözümüne yatırım yapmış olursunuz. Size telefonla veya uzaktan erişim yoluyla destek vermekten mutluluk duyarız.