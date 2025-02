Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Fiskl

fiskl.com

Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!