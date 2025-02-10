Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Senegal

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
Yeni Uygulama Gönder
Dovico
dovico.com
Basit proje zaman takibi için en iyi çalışan zaman çizelgesi yazılımı. Faturalandırma ve raporlama için proje ve görevlerde çalışılan saatleri takip edin ve onaylayın.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Skovik
skovik.com
Skovik, gider yönetimini hem çalışanlar hem de finans ekipleri için zahmetsiz hale getiriyor. Platformumuz, bir gider raporunun tamamlanması için gereken ortalama süreyi yalnızca 3 dakikaya düşürür ve akıllı iş akışları ve küresel vergi kurallarına uyumluluk sayesinde muhasebe operasyonlarının %80'e kadarını otomatikleştirir. Çözüm, orta ölçekli şirketler ve işletmelerin yanı sıra, kendileriyle birlikte ölçeklenebilecek bir gider yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan hızla büyüyen işletmeler için idealdir. Bunun bir kanıtı olarak, 50'den fazla ülkede bu türden 1.000'den fazla müşterimiz var.
Motus
motus.com
Şirketinizin araç programı ihtiyaçlarının karşılanması. Platformumuz, yeni başlayan küçük şirketler veya onlarca yıldır faaliyet gösteren şirketler için kuruluşunuzun dayanıklılığını ve çevikliğini artıran çözümler sunar. • Motus Platformu, doğru kilometre geri ödeme hesaplamaları, filo kişisel kullanım ücretleri ve teslimat kilometresi ve cihaz kullanım oranları sağlayarak çözümlerimize güç verir. • Basit kur ve unut yaklaşımımız kilometre katetmeyi neredeyse zahmetsiz hale getirir. • Motus, şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan elektrikli araçlara ve araçlara yönelik çözümlerle öncülük ediyor. 80 yılı aşkın süredir rafine edilen ve gerçek zamanlı olarak güncellenen eşsiz bir veri havuzuyla desteklenen Motus, iş yerinde çevikliğe kendini adamış Fortune 500 şirketlerinin ve kuruluşlarının tercih ettiği platformdur. Dünyanın en büyük sürücü havuzunda toplanan ve analiz edilen Motus otomotiv verileri, aynı zamanda bir bireyin ticari araç giderleri için düşebileceği tutar olan yıllık Dahili Gelir Hizmeti (IRS) iş kilometre standardını da desteklemektedir.
New Expensify
use.expensify.com
Yeni Expensify: Tek bir uygulamada para gönderin, para isteyin, faturayı bölün veya görev atayın. Her finansal işlem bir konuşmayla başlar. Hiç kimse bunun hakkında konuşmadan para alışverişi yapmaz, bu nedenle uygulamamız bunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. New Expensify, harcamalarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü bir finans uygulamasıdır. Her işlem bir sohbet olduğu için paranızın nereye gönderildiğini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Sezgisel arayüzü ve sağlam özellikleriyle, tüm konuşmalarınızı ve harcamalarınızı tek bir kolay yerden yönetmek için mükemmel bir araçtır.
Mobilexpense
mobilexpense.com
Declaree ile çalışanlarınızın tüm harcamalarını tek uygulama üzerinden dijitalleştirmesi mümkün. Declaree, makbuzların taranması, kilometre ödeneği veya günlük ödeneklerle ilgili olsun, hepsini sunuyor. Çalışanlarınız nerede olursa olsun harcamalarını ilgili yöneticinin onayına sunabilir. Ayrıca çalışanlarınızın günlük harçlıklarını şehir/bölge/ülke bazında önceden tanımlayabilir ve iş politikanıza uygun olmayan bir harcama durumunda onları bilgilendirebilirsiniz. Bir çalışan iş için seyahat ediyorsa kalkış ve varış yerlerini hızlı bir şekilde doldurma seçeneğine sahiptir ve kilometre ödeneği otomatik olarak hesaplanır.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox, işletmeler için tasarlanmış yapay zeka destekli bir fatura yönetim aracıdır. Kullanıcıların kağıt makbuzlarını taramasına, makbuzları ve faturaları e-posta gelen kutularından otomatik olarak indirmesine ve bu belgeleri muhasebe uygulamalarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak makbuzları düzenleme, takip etme ve yönetme sürecini basitleştirir. WellyBox ayrıca bir makbuz tarayıcı uygulaması, makbuz düzenleyici yazılımı, gider takip yazılımı, gider raporu yazılımı ve gider yönetimi yazılımının yanı sıra makbuz uygulaması, makbuz saklayıcı ve makbuz takip uygulaması da sunar. Araç, kullanıcıların makbuzlarını kolayca saklamasına ve senkronize etmesine olanak sağlamak için Dropbox ve Google Drive gibi en iyi bulut depolama çözümleriyle entegre olur. WellyBox, kullanıcıların vergi denetimlerine hazır olmasını kolaylaştıran bir QuickBooks entegrasyonuna sahiptir. Ek olarak, tüm makbuzların saniyeler içinde bir zip dosyasına indirilebilmesi, tüm belgelerin tek bir yerde olmasını sağlayarak kaybolma riskini azaltır. WellyBox, manuel yönetici görevlerini otomatikleştirmek için GPT ve OCR'nin gücünden yararlanır. Derin öğrenme tabanlı motor yetenekleri, sistemin şu ana kadar işlediği 25 milyondan fazla belgenin işlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve bunların 1,8 milyonu aylık olarak işleniyor. Araç, makbuzların takibini ve saklanmasını stressiz hale getirmek ve kullanıcılara işlerinin diğer yönlerine odaklanmaları için ihtiyaç duydukları gönül rahatlığı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Egencia
egencia.com
American Express Küresel İş Seyahati Şirketi olan Egencia, kanıtlanmış tek küresel B2B seyahat teknolojisi platformudur. Küresel teknoloji devlerinin laboratuvarlarından yola çıkarak, dünya çapında iki milyondan fazla gezgine en iyi kullanıcı deneyimlerini, eşsiz içeriği ve rakipsiz hizmeti sunuyoruz. İş seyahatindeki en değerli pazarın bir parçası olan Egencia, sektör lideri veri analizleri ve 60'tan fazla ülkede 9000'den fazla şirketin seyahat programlarına güç veren yapay zeka odaklı inovasyonla kendi liginde yer alıyor.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective, gruplar için yasal ve finansal bir araç kutusudur. Topluluğunuz için bir bağış toplama + yasal statü + para yönetimi platformudur.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Fyle
fylehq.com
Fyle, muhasebecilere mevcut kredi kartlarında gider raporlama süreçlerini kolaylaştırma olanağı sağlayan modern bir gider yönetimi platformudur. Fyle, kredi kartı işlem verilerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü, metin yoluyla anında harcama bildirimlerini ve kolay makbuz tahsilatını sunmak için mevcut Visa, Mastercard ve American Express kredi kartlarıyla doğrudan entegre olur. Kullanıcılar makbuzları metin yoluyla gönderebilir ve Fyle, makbuzları otomatik olarak eşleştirerek otomatik mutabakat ve daha hızlı kapatma süresi sağlar. Çalışanlar, harcamalarını Metin Mesajları, Gmail, Outlook, Slack, Teams ve daha fazlası gibi günlük uygulamalardan gönderebilir veya hareket halindeyken makbuzların resimlerini çekmek ve harcamaları göndermek için Fyle'ın güçlü mobil uygulamasını kullanabilir. Fyle, makbuzlardan verileri otomatik olarak çıkarır, kodlar ve kategorilere ayırır, politika ihlallerini kontrol eder, bunları doğru projelere, bütçelere ve maliyet merkezlerine tahsis eder ve verileri QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE gibi muhasebe yazılımlarına aktarır. Microsoft Dynamics 365 Business Central ve QuickBooks Masaüstü.
Mesh Payments
meshpayments.com
Her işlemde size tam kontrol ve görünürlük sağlayan hepsi bir arada harcama yönetimi platformu Mesh ile tanışın. Tüm ödeme iş akışınızı düzene koyarken, zaman alan manuel görevleri otomatikleştirir, şirket ödemelerini daha iyi yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur ve her ay hesaplarınızı kapatırken saatlerce tasarruf etmenizi sağlar. Seyahatten ofis malzemelerine, satıcı ödemelerine ve çeşitli harcamalara kadar Mesh, tüm ekibiniz için kolay harcama çözümleriyle size yardımcı olur. - Önceden onaylanmış bütçelere sahip sanal ve fiziksel kartlar atayın, kartları belirli bir satıcıya kilitleyin ve saniyeler içinde kartı iptal edin. En iyi kısım? Gider raporlarına veda edebilirsiniz. - Harcamaları otomatik olarak kategorilere ayırın, makbuzları toplayın ve eşleştirin, ödeme iş akışlarını ve onaylarını basitleştirin ve her satın alma işlemini takip edin. - Uygun maliyetli alternatifler, SaaS fiyatlandırma paketleri ve fiyat birleştirme fırsatları da dahil olmak üzere tüm ödeme iş akışınız boyunca akıllı, özelleştirilmiş bilgiler edinin. - Verileri manuel olarak girmeye elveda deyin; Mesh ile tek tıklamayla mutabakat, işlemleri ERP'nizle anında senkronize ederek ekibinize tonlarca zaman ve emek tasarrufu sağlar. - Sorunsuz otomatik istek yönlendirme ve anlık bildirimlerle onayları basitleştirin. Daha fazla bilgiyi www.meshpayments.com adresinde bulabilirsiniz.
Routespring
routespring.com
Routespring, tüm iş seyahatlerinde merkezi ödemeler için optimize edilmiş seyahat yönetimi yazılımıdır. Routespring, finans ekiplerine gerçek zamanlı görünürlük ve gezginlerin #GoFurther'e ulaşmalarına yardımcı olan kontroller sağlar. Routespring ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel olarak geri ödeme sürecini ortadan kaldırın - Seyahat yönetimindeki yönetici süresini azaltın - Uzun vadeli taahhütler olmadan değeri en üst düzeye çıkarın
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini optimize edin 4. Mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutun Y Combinator ve çok sayıda küresel yatırımcı tarafından desteklenen Alaan, finans ekiplerinin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oradadır. para ve çaba.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir harcamaları, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için kolaylaştırır. Payhawk, 32'den fazla ülkedeki müşterilerin verimliliği en üst düzeye çıkarmalarına, harcamaları geniş ölçekte kontrol etmelerine ve çevik kalmalarına yardımcı oluyor. Londra, Berlin, Barselona, Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofya ve New York'ta ofisleri bulunan Payhawk'ın geniş müşteri kitlesi arasında LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox ve Wagestream gibi önde gelen isimler yer alıyor.
Happay
happay.com
Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Happay, dünya genelinde ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözmektedir. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Ödeme yolculuğunun tamamını mutluluk haline getiriyoruz. Seyahat 1. MakeMyTrip, Thomas Cook vb. dahil olmak üzere önde gelen TMC'lerle kusursuz entegrasyon. 2. Uygulama içi rezervasyon deneyimi, koltuk ve yemek seçeneklerini seçme ve bilet onaylama işlemlerini Happay'in içinde yapın. 3. Yapay zeka, en düşük ücret seçeneğinin sergilenmesine ve seçilmesine yardımcı olarak binlerce dolar tasarruf sağlar. 4. "Ücret Dondurma", biletin kilitlenmesine ve onay gecikmeleri nedeniyle fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı olur. 5. Kolayca ayarlanabilen politikalar ve rezervasyon sırasında otomatik %100 politika uyumu. 6. Şeffaf Tek Tıklamayla Onay Süreci Giderleri 1. Harcamaların Doğrudan Harcama Kaynağından Otomatik Olarak Yakalanması (E-postalar, Seyahat Taksileri, SMS, Kredi Kartı Ekstreleri) 2. Gider raporlarını otomatik olarak tarayan ve giriş yapan benzersiz OCR Akıllı Tarama manuel müdahale 3. Otomatik Politika Kontrolleri ve İhlal bildirimleri 4. Karmaşık iş kullanım durumları için kurulumu kolay onay iş akışları ve sapmalar 5. Uçtan uca GST veri toplama, raporlama ve mutabakat Ödemeler Kurumsal Kartlarımız tüm Kurumsal Ödeme sorunlarına çözümdür. Her büyüklükteki müşteri tarafından sevilen, tüm Çalışan Giderleri için Tek Bir Birleşik Kart sunuyoruz. Gerçek zamanlı mutabakat ve şeffaf gider yönetimi ile Dijital Harcama Dijital Küçük Nakit Dağıtımı ve Yönetimi Ve tüm bu şaşırtıcı özellikleri, sağlam bir şekilde oluşturulmuş Analitiklerimizle birleştiriyoruz. Tek bir tıklamayla seyahat rezervasyonlarınız, planlı ve plansız seyahatleriniz, politika ihlalleriniz, en çok harcama yapanlar ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı verilere ulaşın. Birinci sınıf markalar ve pazar liderleri de dahil olmak üzere 7000'den fazla müşterinin güvendiği Happay, Entegre Seyahat, Gider ve Ödeme Çözümü için doğru seçimdir. Demo rezervasyonu yapmak için https://www.happay.com/schedule-product-demo.html adresini ziyaret edin.
Expensya
expensya.com
Expensya, harcama yönetimini dönüştüren bir çözümdür. Expensya kullanıcıları her türlü gideri yönetebilir ve işleyebilir: çevrimiçi satın alımlar, genel maliyetler, gider raporları, uzaktan çalışma, Harcırahlar, kilometre giderleri ve daha fazlası. Expensya, kapsamlı özellikleri ve uzmanlığı sayesinde halihazırda 5000'den fazla şirketi desteklemekte ve tüm işletme harcamalarının uçtan uca kusursuz yönetimi için kullanıcılarına kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Expensya ayrıca banka kartlarınızla, İK sisteminizle, ERP'nizle, muhasebe sisteminizle ve Seyahat yöneticinizle de entegre olur. Expensya sürecin her adımını otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve ekibinizin üretkenliğini artırır. Vizyonumuz en eksiksiz, sezgisel ve ölçeklenebilir çözümü sunmaktır.
Soldo
soldo.com
Soldo, Soldo şirket kartlarını gider yönetimi platformumuzla bir araya getirerek geri ödemeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Çalışanlar asla kendi paralarını harcamak zorunda değiller. Hiç kimse eksik makbuzlarla zaman kaybetmez. Ve finans ekipleri şirket harcamaları üzerinde kontrol sahibidir. Soldo ile tüm işletme harcamalarınızı kontrol altında tutarsınız ve muhasebe sisteminizle olan entegrasyon sayesinde harcamaların mutabakatını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın bir kısmını veya tamamını, ekiplerin tamamını ve hatta harici işbirlikçilerinizi Mastercard® Soldo kartlarıyla donatarak şirket parasına kimin erişebileceğine ve bu paranın hangi kurallara göre harcanacağına karar verebilirsiniz.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank, 20.000'den fazla şirketin gider ve seyahat çözümünü destekleyen, önde gelen hepsi bir arada gider ve iş seyahati yönetimi platformudur. TravelBank ile gider yönetiminiz ve seyahat programınız üzerinde anında kontrol sahibi olursunuz; kullanıcı dostu tasarım, hızlı masraf geri ödemeleri ve seyahat ödül programı aracılığıyla şirket harcamalarını ortalama %30 azaltırken çalışan mutluluğunu artırırsınız. Şirketler özel harcama ve seyahat politikalarını kolaylıkla oluşturup uygulayabilir ve uzman desteği için TravelBank'in şirket içi müşteri başarı ekibine telefon, e-posta veya sohbet yoluyla erişebilir. TravelBank masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Travelbank.com'da birkaç dakika içinde başlayın.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand, finans ve bordro ekiplerinin gider yönetimi süreçlerini yönetme şeklini dönüştürüyor. Makbuzları ve faturaları yakalamak için yapay zeka ve akıllı teknolojiyi kullanan, Xero, Tally, QuickBooks ve Sage'e sorunsuz bir şekilde entegre olan ve hayatınızı mümkün olduğunca kolaylaştıran uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Benzersiz teknolojimiz, firmaların süreçleri otomatikleştirmesine, mükerrer makbuzları tespit etmesine ve iddiaların kolayca doğrulanmasına yardımcı olarak onlara her yıl binlerce, hatta milyonlarca maliyet tasarrufu sağlar. Platform, aralarından seçim yapabileceğiniz 120'den fazla gelişmiş özelliğe sahiptir ve yalnızca abone olduğunuz özellikler için ödeme yaparsınız. Kullanıcılarımız için dikkate değer olanlar şunlardır: 1. Platformda çok düzeyli onaylayıcılar da dahil olmak üzere, harcama limitleriyle kendi onay hiyerarşinizi oluşturabilirsiniz. 2. Google Mileage işlevimizi kullanın ve manuel olarak talep edilen millerde %27,8 gibi şaşırtıcı bir oranda tasarruf edin. 3. 'Muhasebe entegrasyonlarımız' çeşitli muhasebe yazılımlarıyla dakikalar içinde entegrasyon yapmanızı sağlar; buna makbuzların gönderilmesi ve takip kategorilerinin kullanılması da dahildir. 4. 'Denetim takibi' işlevimiz, ihtiyaç duyduğunuzda size iş akışından makbuzdan onay geçmişine kadar bir harcamanın tam geçmişini gösterebilir. 5. Finans yöneticilerinin harcamaları kolayca ilgili vergi oranlarına ayırmasına olanak tanıyacak şekilde, bir makbuza farklı vergi oranları girebilirsiniz. 6. İşletmenize özel gider kategorilerini özelleştirebilirsiniz. Kuruluşunuz için işe yarayan kendi özel ihracat raporunuzu oluşturabilirsiniz.
Teampay
teampay.co
Teampay'in hepsi bir arada harcama yönetimi, politikanızı önceden uygulayan ve tüm şirket harcamalarını tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan yerleşik kontrollere sahiptir. Finans ekipleri tam kontrolü elinde tutarken, yöneticiler ve çalışanlar gerçek harcamalara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde ederek hızlı ve uyumlu satın almalar yapmalarını sağlar. Teampay, şirketteki herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi satın almasını kolaylaştırırken, otomatik satın alma iş akışları ve mutabakatla finans ekibine gönül rahatlığı sağlar. Teampay ile herkesin yaptığı her türlü satın alma işlemini uçtan uca yönetebilirsiniz. Çalışanlar zahmetsiz deneyimden hoşlanıyor ve Finans ekipleri tüm harcamaların önceden kodlandığını ve onaylandığını bilerek rahat bir nefes alabilir. Teampay, Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite ve Microsoft Dynamics 365 Business Central ve Finance & Operations ile doğrudan entegre olur.
Cardata
cardata.co
Cardata, tamamen yönetilen bir araç geri ödeme platformudur. Hizmet ve yazılım araçlarımız, şirketlerin güncelliğini yitirmiş araba programlarından kurtularak ve optimize edilmiş vergisiz alternatiflere geçerek %30'un üzerinde tasarruf etmesine yardımcı olur. 1999 yılında kurulan, çalışanlarının iş için kişisel araçlarını kullandığı şirketler için bir geri ödeme yazılımı, uyumluluk programları ve iş zekası araçları paketi sağlıyoruz. Programlar arasında Sabit ve Değişken Oranlı Geri Ödeme (FAVR), Vergisiz Araç Harcaması (TFCA) ve Mil Başına Cent (CPM) yer almaktadır. Cardata Mobil Uygulaması, Cardata Bulut Portalı, sigorta doğrulaması ve doğrudan ödeme tarafından desteklenir. Nasıl çalışır? 1) Tasarım: İhtiyaçlarınıza en uygun, özel ve IRS uyumlu bir araç programı tasarlamak için bir Cardata uzmanıyla birlikte çalışın. 2) Yakalama: Sürücüler iş seyahatlerini zahmetsizce takip etmek için Cardata Mobile uygulamasından yararlanırken, yöneticiler de güçlü raporlama için Cardata Cloud'u kullanıyor. 3) Ödeme: Sürücülerinize vergiden muaf geri ödemeler doğrudan banka hesaplarına ödenir. Cardata, Fortune 500 şirketleri ve kişisel araçlarını işle ilgili sürekli sürüş için kullanabilen çalışanların bulunduğu büyüyen kuruluşlarla çalışmaktadır.
Findity
findity.com
Findity, iş ortaklarının kendi gider yönetimi çözümlerini beyaz etiket uygulaması olarak veya API'ler aracılığıyla pazara sunmalarına olanak tanıyan bir gider yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin masraflarını, kilometrelerini, eğlencelerini ve harcırahlarını tek bir yerde otomatikleştirir. Önde gelen muhasebe ve bordro yazılımları ve kartlarıyla entegrasyonlar sunan çözüm, iş ortaklarının sunduğu hizmetleri, müşterileri için kusursuz ve tamamen uyumlu bir gider deneyimi sunarak yükseltiyor.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com, bordro maliyetlerinden tasarruf etmek veya faturalandırmayı artırmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çalışan zaman takibi çözümüdür. Çalışanlar mobil sitemiz üzerinden zamanlarını takip edebilir veya yöneticiler çalışanların mesai saatlerini yalnızca belirli ofis konumlarıyla sınırlandırabilir. DCAA uyumlu sistemimiz, güvenlik ve hesap verebilirlik sağlayan tam bir denetim takibi ve izin mimarisine sahiptir. Raporlar, QuickBooks dahil bir dizi bordro ve muhasebe yazılımı platformuna aktarılabilir.
Weel
letsweel.com
Weel, Avustralya işletmelerinin sanal Visa Ticari Banka kartları, fatura ödemeleri, gider raporlaması ve mobil geri ödemelerle harcamaları yönetmelerine yardımcı oluyor. Ekip üyelerinize anında sanal kartlar verin ve makbuzların fotoğraflarını çekip doğrudan muhasebe sisteminize göndererek gider raporlamanızı otomatikleştirin. Personel, Visa'nın kabul edildiği her yerde piyasanın önde gelen döviz kuru üzerinden şirket satın alımları yapabilir; bu arada siz ve finans ekibiniz bütçelerin, harcama limitlerinin, onay kurallarının ve gerçek zamanlı fatura takibinin kontrolünü elinizde tutar.
Torpago
torpago.com
Torpago, geleneksel kurumsal kredi kartlarını değiştirme ve her büyüklükteki işletme için harcama yönetimini modernleştirme misyonuna sahip bir finansal hizmetler ve harcama yönetimi platformudur. Torpago, şirket harcamalarında daha kapsamlı kontrol ve şeffaflık sağlayan basit ve kolay çözümlerle şirketlere güç veriyor. 2020'de piyasaya sürülen Torpago kartları ve yazılımı, binlerce işletmenin harcamalarını daha iyi yönetmesine olanak tanıyor.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo, büyüyen işletmeler için tercih edilen ödeme yazılımıdır. Dahili harcama yönetimini, kurumsal kartları, otomatik fatura ödemelerini, onay iş akışlarını ve muhasebe mutabakatını entegre bir görünüme getiren uçtan uca bir borç yazılımıyız. Spenmo'yu kullanan şirketler her ay 50 saatten fazla ve 10.000 dolardan fazla tasarruf ediyor. 2020 yılında Y-Combinator programını tamamladıktan sonra Spenmo, 200'den fazla çalışana ulaştı ve Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital ve Alpha JWC gibi önde gelen yatırımcılardan 85 milyon ABD dolarının üzerinde risk sermayesi topladı.
Volopay
volopay.com
Volopay, finansal operasyonları kolaylaştıran kurumsal kartlar, otomatik gider yönetimi ve muhasebe entegrasyonları sunan, işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olurken finans ekiplerinin rolünü yükselten bir finansal çözüm sağlayıcısıdır. Finans ekiplerini güçlendirme ve onları basit muhasebecilerden kuruluşlar içindeki stratejik varlıklara dönüştürme konusunda takıntılıyız. APAC bölgesinde değişimi teşvik etmeyi amaçlayarak, büyüme ve verimlilik arayan işletmelerin başvuracağı finansal ortak olmayı hedefliyoruz.
Minute7
minute7.com
Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog, işçilik maliyetlerini azaltmak, üretkenliği artırmak ve manuel, zahmetli süreçleri liderlik ve kullanıcılardan kaldırmak için tasarlanmış kapsamlı bir kilometre ve gider geri ödeme platformudur. Öne çıkan özelliklerimiz arasında otomatik kilometre takibi, OCR makbuzu yakalama, özel sık yolculuk kuralları, işe gidip gelme kilometre muafiyeti, otomatik en kısa mesafe hesaplamaları ve fazla rapor edilen gider işaretleme yer alır.
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısıyla Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmasıyla biliniyor. Uçtan uca platform, aşağıdakilerle eksiksiz bir araç geri ödeme çözümü sunar: Otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması içeren, App Store'daki 1 numaralı kilometre izleme uygulaması Özelleştirilebilir geri ödeme raporu onay akışları ve aykırı işaretler Aylık, iki aylık veya iki haftalık çalışan geri ödeme seçenekleri Sürücü belgesi ve sigorta doğrulaması Sürekli Motorlu Taşıt Kaydı (MVR) kontrolleri ve sürücü güvenliği eğitimi Entegre gider yönetimi Her adımda görünürlük ile, Çalışanlarınızın kilometre ve masraflarını doğru ve verimli bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca çalışanların günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin yeni bilgiler elde ederek hesap verebilirliğin artmasına yardımcı olun ve kaynak tahsisinin daha verimli olmasını sağlayın. Everlance, her türlü vergisiz/düşük vergili araç geri ödeme programını destekler. İster halihazırda şirket araçları sağlıyor olun, ister manuel süreçleri kullanıyor olun, ister başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance'in uzman ekibi işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Oran geliştirme dahil Sabit ve Değişken Oranlı (FAVR) kişiselleştirilmiş geri ödemeler Mil Başına Cent (CPM) geri ödemeleri Sorumlu Ödenekler Filo Takibi Her müşteri, tek iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten, adlandırılmış bir Müşteri Başarı Yöneticisine sahiptir. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için telefon, sohbet ve e-posta yoluyla haftanın 7 günü hizmetinizdedir.
Kloo
getkloo.com
Kloo, gider yönetimi ve fatura ödemeleri de dahil olmak üzere borç hesapları operasyonlarının modernleştirilmesi için kesin çözümdür. En son yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Kloo, işletmelerin manuel süreçleri %80'e kadar azaltmasına olanak tanıyarak daha akıcı ve verimli bir iş akışı sağlıyor. Kloo ile Borç Hesaplarını Otomatikleştirin: Kloo'nun yapay zeka destekli platformu, fatura onayından ödemenin gerçekleştirilmesine kadar tüm borç hesapları sürecini basitleştirir. Akıllı tasarımı, benzersiz iş gereksinimlerinize zahmetsizce uyum sağlayabilir. Benzersiz Gider Yönetimi: Kloo'nun kullanıcı dostu arayüzü ile çalışan giderlerini verimli bir şekilde yönetin. Giderleri hızla ve tam bir şeffaflıkla takip edin, raporlayın ve mutabakata varın; böylece finansal işlemleriniz üzerinde daha iyi kontrol elde edin. Fatura Ödemelerinde Devrim Yapın: Kloo'nun fatura ödemelerine yaklaşımı, herhangi bir ERP sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Platformun esnekliği ve yapay zeka yetenekleri, kullandığınız ERP'den bağımsız olarak mevcut altyapınıza uymasını sağlar. Temel Faydalar Manuel Çabaları Azaltın: Manuel görevleri %80 oranında kısaltarak ekibinizin zaman alıcı finansal operasyonlar yerine büyümeye ve stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanıyın. Personel Eklemeden Ölçeklenebilir Çözümler: Kloo'nun borç hesaplarındaki uçtan uca otomasyonu, sürekli ek kaynaklara ihtiyaç duymadan büyüme için sağlam bir temel sunuyor. Uyumluluğu Artırın ve Riskleri Azaltın: Denetim izleri ve rol tabanlı görünümler gibi özelliklerle Kloo, finansal riskin en aza indirilmesine yardımcı olur ve operasyonlarınızın ilgili düzenlemelere uygun kalmasını sağlar. Satıcı İlişkilerini İyileştirin: Kloo, şeffaf işleme ve çoklu ödeme yöntemlerine vurgu yaparak tedarikçileriniz için kusursuz bir ödeme deneyimi sunar. Borç hesaplarınızı, gider yönetiminizi ve fatura ödeme süreçlerinizi Kloo ile modernleştirin. Gelişmiş yapay zeka tarafından desteklenen herhangi bir ERP sistemiyle zahmetsizce entegre olabilme yeteneği, Kloo'yu mevcut çerçeveniz dahilinde uygulayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, işletmenizin günümüzün dinamik pazarının hızında gelişmesine olanak tanır. Kloo'yu benimseyerek, önemli finansal işlevleri otomatikleştiren ve şirketinizin daha çevik ve duyarlı olmasını sağlayan teknolojiye yatırım yaparsınız.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy, kuruluşların tüketiciye yönelik işlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olma ve müşterilere Çevrimdışından Çevrimiçine ve tam tersine kapsamlı deneyim sunma konusunda lider konumda olan bir FinTech şirketidir. Ürünlerimiz, müşteri katılımını, müşteri bağlılığını ve rahatlığını artırmak için dijital ayak izleri oluşturmaya yöneliktir. Markaların, birinci taraf işlemlerine dayalı işlemleri dijitalleştirerek, onlar için iş takibi ve analizler yaparak, ticari büyümelerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Billeasy, Hindistan'ın önde gelen perakende şirketleri ve hükümet tarafından işletilen toplu toplu taşıma kuruluşlarıyla ortaklık kurdu.
Swipey
swipey.co
Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.
Roomex
roomex.com
Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.
Reimbi
reimbi.com
Gönderilmesi kolay, onaylanması kolay, geri ödemesi hızlı. Reimbi, gider raporlarının nasıl ele alınması gerektiğini yeniden tasarladı. Çalışanlara ev ofis masraflarını kolayca geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. İş adaylarına mülakat masraflarını hızlı bir şekilde geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. Geri ödeme politikalarınızın tam bir denetim takibiyle takip edildiğinden emin olmanız mı gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. SSO, GDPR ve API desteği? Evet o da. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Pemo
pemo.io
MENA işletmelerinin harcamalarını otomatikleştiren en akıllı şirket kartları. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, muhasebe otomasyonu, fatura ödemesi ve daha fazlasını içeren hepsi bir arada harcama yönetimi platformumuzla işletmelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Mindee
mindee.com
Mindee, her büyüklükteki işletme için belge tabanlı süreçleri dönüştüren bir AI belge süreç otomasyon platformudur. Özelleştirilebilir iş akışları ve gelişmiş veri modelleri ile Mindee, belgeleri eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürür. Harcama ve Qonto gibi SaaS liderlerinin yanı sıra finans, sağlık hizmetleri ve diğer çeşitli sektörlerdeki KOBİ'lerin güvendiği Mindee, belge süreci otomasyonunda lider konumdadır. Mindee bir dizi belge otomasyon aracı sunar. Temel ürünü, işletmelerin faturalar, makbuzlar ve her türlü belge dahil olmak üzere çeşitli belgelerden veri çıkarmasına ve işlemesine olanak tanıyan API tabanlı çözümler etrafında döner. Platform, hem hızlı dağıtım için Kullanıma Hazır API'ler hem de belirli iş akışlarına göre uyarlanmış Özel oluşturulmuş API'ler sunarak onu oldukça esnek hale getirir. Mindee, şirketlerin manuel veri girişini otomatikleştirmesine, doğruluğu artırmasına ve ölçeklenebilir belge işleme için mevcut uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanır.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarlara açılmak için küresel işletmelere küresel finansal operasyonlar için tek bir platform sağlıyoruz, birden fazla finansal kuruluşa erişiyoruz ve sınır ötesi ödemeleri anında hızlandırıyoruz. Temel yetenekler: 220'den fazla para birimine, 30'dan fazla ödeme kanalına ve 200 ülkeye erişim Sınır Ötesi Ödemeler Sanal Çoklu Para Birimi Kartları Sanal Hesaplar (yerel IBAN'lar) Hazine Yönetimi Çoklu Bankacılık Gider Yönetimi Borç Hesapları Alacak Hesapları ERP'ler ve muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar Çoklu- katmanlı ekip erişim yönetimi
Budgetly
budgetly.com.au
Harcama kurallarına sahip çalışan kartları. Tüm harcama sürecinizi yönetmenin yeni ve daha kolay bir yolu. Budgetly, kredi kartından daha fazlasını sunar.
Archa
archa.com.au
Archa, akıllı bir ticari kredi kartı ve gider yönetimi çözümüdür. Yerleşik gider raporları, anında kart basımı ve kişisel garanti olmadan daha yüksek limitler. İşletmenize hak ettiği değeri verin.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit, startuplara özel tasarlanmış kurumsal bir karttır. Yapay zeka destekli onay sürecimiz sizi normalde kurumsal kart alma zahmetinden kurtarır ve gelişmiş kart teknolojimiz, işletme giderlerini ödemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout, çalışanlara yönelik, çalışan taleplerini talep etme, onaylama ve işleme sürecini otomatikleştiren, böylece çalışan taleplerinin netleştirilmesi için gereken süreyi azaltan web tabanlı bir self-servis araçtır. Kuruluşun gerçekte nereye harcama yaptığını gösteren analizleri içerir.
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap olarak misyonumuz, küçük bir işletmeyi mümkün olduğunca kolay yönetmeyi sağlamaktır. Bir işletmenin günlük operasyonlarının zorlu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle işletme sahiplerine operasyonlarını kolaylaştırma, hızlı finansmana erişme ve ödüller kazanma gücü veren araçlar ve kaynaklar geliştirdik. Dolayısıyla, işinizi yürütmenin veya büyütmenin daha iyi bir yolunu arıyorsanız - ister bir sonraki işiniz için malzeme satın almak isteyen bir elektrikçi olun, ister ekibinizin harcamalarını birleştirmek isteyen bir danışmanlık şirketi olun - Birleşik Krallık'taki 200.000 işletmeye katılın. ve Capital on Tap'a güvenen ABD. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Mastercard® ve Visa ® ön ödemeli kartlarla şirket harcamalarının kontrolünü elinize alın ve zamandan tasarruf edin. İşletmeniz daha fazla zamanla neyi başarabilir?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav iş seyahatlerini daha verimli hale getiriyor. Her büyüklükteki şirketin seyahat rezervasyonu yaparken, tasarruf sağlarken, seyahat politikalarını belirlerken, ödemeleri ve harcamaları yönetirken ve yolcularını güvende tutarken kusursuz bir seyahat deneyimi yaşamasına yardımcı oluyoruz. İş amaçlı seyahat edenlerin, seyahat düzenleyicilerinin ve seyahat yöneticilerinin hepsi AmTrav'ı seviyor çünkü tek bağlantılı platformumuz, düşünceli teknolojiyi ve kişisel hizmeti, her zaman yardıma hazır seyahat uzmanları ve ilişki yöneticileriyle birleştiriyor. 1000'den fazla işletme, bir yere gitmek, insanlarla tanışmak, anlamlı bağlantılar kurmak ve her seyahatten en iyi şekilde yararlanmak için AmTrav'ı kullanıyor.
Yordex
yordex.com
Yordex Akıllı PO'lar, işletmelerin fatura işleme maliyetlerini %75'e kadar azaltmalarına, görünürlüğü artırmalarına, nakit akışını optimize etmelerine ve kazanan alıcı / tedarikçi ilişkileri sunmalarına yardımcı olur. Akıllı PO'lar aktif olarak durumun sorumluluğunu üstlenir. Gönderildikten sonra, sizin mümkün olduğunca az müdahalede bulunarak son ödemeye kadar tamamlandıklarından emin olacaklardır. Otomatik mutabakat sağlayacak, otomatik alacak ve otomatik ödeme yapacaklar, böylece size çok zaman kazandıracaklar. Mevcut süreçlerinizde neredeyse hiç kesinti olmadan Yordex'i kullanmaya başlayın. Diğer AP çözümlerinden farklı olarak Yordex'in, ilk günden itibaren yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacak pahalı, zaman alıcı bir süreç yeniden tasarımı yoktur.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus, herkes için çalışan bir iş seyahati ve gider yönetimi platformudur. TravelPlus ile şunları elde edersiniz: - En iyi fiyatlarla doğru oteller - 7x24 konsiyerj desteği - Herkes için kullanımı en kolay teknoloji - Gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol Demonuzu ayırtmak için www.travelplusapp.com adresini ziyaret edin.
Precoro
precoro.com
Precoro, tedarik süreci optimizasyonuna yönelik bulut tabanlı bir çözümdür. Artık zaman alıcı manuel prosedürler ve insan faktörü hataları yok. Yalnızca otomatik işlemler ve merkezi satın alma süreçleri. - E-posta veya Slack bildirimlerini kullanarak belgeleri herhangi bir cihazdan 2,5 kat daha hızlı onaylayın. İhtiyaç duyduğunuz sayıda adım ekleyerek ve iş arkadaşlarınıza belirli roller atayarak onay iş akışını kolaylaştırın. - Satın alma bütçenizin %19'una kadar tasarruf edin. İndirimleri takip edin ve asla planlanandan fazlasını harcamayın. Kurumsal giderleri (geri ödemeler dahil) izleyerek nakit akışı şeffaflığını artırın. Tedarik stratejinizi daha düşünceli bir şekilde planlamak için net analizler ve anlayışlı raporlar alın. - Manuel veri girişini azaltın. Yalnızca birkaç tıklamayla PO'lar oluşturun, onaylayın ve takip edin veya siparişlerinizi Punch-in aracılığıyla Amazon Business'tan aktarın. Tedarikçileri, ürün kataloglarını, envanteri ve daha fazlasını tek bir platformdan yönetin. - Hazır entegrasyonları (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) veya ücretsiz bir API kullanarak Precoro'yu ERP'nize ve diğer iş araçlarına bağlayın. Tekrarlanan ödemeleri ve manuel belge eşleştirmeyi unutun. - SSO ve güvenilir 2 faktörlü kimlik doğrulamayla tüm verilerinizi güvende tutun. Precoro'nun kullanıcı dostu arayüzü, karmaşık ilk katılım ve uzun süreli eğitimi unutmanızı sağlar. İhtiyaç duyduğunuz her an CSM'nizden danışmanlık ve destek alacaksınız. Precoro düzenli olarak tüm özelliklere ve güncellemelere erişmenizi sağlar. Saygılarımızla, Precoro ekibi
Docyt
docyt.com
Docyt ile AI defter tutma deneyimini yaşayın, yılda ortalama 500 saat ve 2.000 ABD doları tasarruf edin. Yapay zeka otomasyon yazılımımız, harcamalara ve kârlılığa ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunarak manuel veri girişini ve sıkıcı görevleri ortadan kaldırır. Docyt, arka ofis ve muhasebe görevlerini otomatikleştirerek işinizin inceliklerini öğrenir. Zaman alıcı görevleri yerine getirir. Sürekli mali kontrol sağlayarak, gerçek zamanlı raporlar aracılığıyla anında mali durum görünürlüğü elde edin. Tüm iş yerleri için zahmetsizce konsolide özet ve bireysel mali tablolar oluşturarak stratejik karar almaya yardımcı olun. Docyt ile yapay zeka muhasebesi devrimini benimseyin, zamandan tasarruf edin ve iş başarınızı artırmak için gerçek zamanlı bilgiler elde edin. Bir veya daha fazla konum için giderleri, kurumsal kredi kartlarını ve gerçek zamanlı gelir mutabakatını yönetmek için mevcut Quickbooks Çevrimiçi veya Masaüstü çözümünüzün üstüne Docyt'i kullanın. Tüm önemli POS ve PMS sistemleriyle entegre oluyoruz ve sektöre özel raporlama sağlıyoruz.
DATABASICS
data-basics.com
DATABASICS olarak, her türden çalışan için yeterince esnek, ancak herkesin kullanabileceği kadar basit, gerçek anlamda verimli, etkili bir zaman yönetimi çözümü sunuyoruz.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save, iş harcamalarını takip etmenize, harcamaları kolayca göndermenize, uyumluluğu yönetmenize ve para tasarrufu fırsatlarını bulmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir Gider Yönetimi ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Yazılımıdır. Zaggle, VISA destekli çoklu cüzdan Zaggle Kartları aracılığıyla tüm işletme giderlerinizi yönetmeniz için size kolay ve akıllı bir çözüm sunar.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr, bağımsız çalışanların, serbest çalışanların ve solo girişimcilerin "işletme" mali durumlarını saniyeler içinde sorunsuz bir şekilde yönetebilmeleri için akıllı bir mobil uygulamadır. Günler, saatler, hatta dakikalar değil.
ExpensePath
expensepath.com
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gider raporlarını kolayca ve uygun maliyetle işlemesine yönelik web ve mobil çözüm. Finansman için kolay, çalışanlar için kolay, T&E maliyetlerini azaltır.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro, iş seyahatlerini ve harcamalarını modernleştirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlayan devrim niteliğinde bir platformdur. Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmelerin güvendiği WegoPro, kurumsal seyahat ve gider yönetimi için tek elden çözüm sunuyor. Kurumsal Seyahat: WegoPro, iş seyahatlerinizi kolaylıkla ayırtmanıza, yönetmenize ve kontrol etmenize olanak tanır; devasa envanter, modern arayüz ve ihtiyacınız olan tüm kontrol ve dengeler. 800'den fazla havayolu şirketi ve 600.000 otel arasından seçim yapabileceğiniz WegoPro, en iyi seyahat envanterini sunar. Modern kullanıcı arayüzümüz sayesinde anında uçağa binebilir ve rezervasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Gider Yönetimi: WegoPro Giderleri ile harcamaları hareket halindeyken gönderebilir, tek tıklamayla onaylayabilir ve tüm verilerin muhasebe sistemlerinize akmasını sağlayarak herkesi eskisinden çok daha verimli hale getirebilirsiniz. WegoPro Giderleri esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Tek başına veya İş Seyahati ile birlikte kullanabilirsiniz. Web, iOS ve Android'de kullanılabilir. Daha fazla bilgiyi www.wegopro.com adresinde bulabilirsiniz.
Fraxion
fraxion.biz
Dünya çapında orta ölçekli şirketlerin güvendiği Fraxion'un kullanıcı dostu çözümü, satın alma verimliliğini ve proaktif harcama yönetimini artırır. Operasyonel maliyetleri azaltmak için satın alma, gider ve AP süreçlerini otomatikleştirin, satın alma süreciniz boyunca hesap verebilirliği ve onaylanmış bütçelere ve politikalara bağlılığı sağlayın. Bilgiye dayalı karar verme, eksiksiz harcama görünürlüğü ve denetlenebilirlik için harcamaları zahmetsizce takip edin, yönetin ve analiz edin. Fraxion'un kapsamlı tedarik-ödeme paketi özellikleri: -Satın alma talepleri ve özel onaylar -Bütçe ve politika kontrolü -Satın alma siparişi otomasyonu -Alma, fatura eşleştirme ve fatura onayları -Yapay zeka destekli AP otomasyonu -Harcama analitiği, topluluk içgörüleri ve raporlama -PunchOut & PunchIn -Dahili Kataloglar -Gider yönetimi -Mobil uygulama -ERP / Muhasebe sistemi entegrasyonları Ekibinizin harcama yapmasına olanak sağlayın nerede olurlarsa olsunlar Fraxion'la birlikte sorumlu bir şekilde hareket ederler.
Expeni
expeni.com
Şirket satın almalarınızı basit bir şekilde otomatikleştirin ve takip edin. Bütçeleri/projeleri ayarlayın, satın alma siparişlerini onaylayın ve ödendi olarak işaretleyin, Teslimatları alın ve güncel kalın, Tedarikçilerden sürpriz faturalar gelmesin, Otomatik e-posta bildirimleri, PDF / CSV vb.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro, kurulumu ve kullanımı basit ancak işlevsellik açısından kapsamlı olacak şekilde tasarlanmış, tamamen yapılandırılabilir, bulut tabanlı bir zaman izleme, gider ve faturalandırma çözümüdür. Gerçekleştirdiğiniz işin karlılığını takip etmenize olanak sağlayacak şekilde, personelinizin müşteriler, projeler ve faaliyetler için kaydettiği saatlere uygulanacak Maliyet ve Fatura oranlarını belirtin. Yönetim tarafından onaylanan zaman ve gider verileri müşterinize faturalandırılabilir. Timesite Pro, çeşitli bordro ve muhasebe paketleriyle arayüz oluşturur. TimeSite'ın iPhone ve Android akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması, ekibinizin nerede olursa olsun zaman çizelgesi etkinliklerini hızlı bir şekilde kaydetmesine olanak tanır. Uygulamaya bir iş veya etkinlik kaydedildiğinde konumlar kaydedilir. Zaman çizelgesi ayrıntıları otomatik olarak bulut sunucularımıza yüklenir. Hafta sonunda personel, zaman çizelgelerini mobil uygulamasından yönetimin onayına sunabilir. TimeSite Pro, gönderilen zaman çizelgesinin yöneticiler tarafından nihai onayından önce müşterilerinizin proje tarafından gerçekleştirilen işi yetkilendirmesini sağlayacaktır. Yöneticiler zaman çizelgesi ayrıntılarını inceleyebilir, düzeltme ve yeniden gönderim için zaman çizelgelerini geri gönderebilir veya zaman çizelgesi ayrıntılarını kendileri değiştirebilir. TimeSite Pro, faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanları doğru şekilde izleyerek, kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığınızı kolayca görmenizi sağlar. Bir proje için bütçe eşiklerini belirleyebilir ve tahmininizi aştığınızda uyarı alabilirsiniz. Bu, yönetiminizin projenizin ilerleyişini yakından takip etmesine ve gerektiğinde hızlı bir şekilde harekete geçmesine olanak tanır. Personelinizin müşterileriniz, projeleriniz ve faaliyetleriniz için kaydettiği saatlere hem Maliyet hem de Fatura oranlarını esnek bir şekilde tahsis ederek yaptığınız işin karlılığını takip edebilirsiniz. TimeSite Pro, yönetiminiz tarafından gönderilen ve onaylanan zaman çizelgelerine dayalı olarak entegre faturalandırma işlevselliği sağlar. Bu faturalar daha sonra muhasebe paketinize aktarılabilir. TimeSite karmaşık faturalandırma senaryolarını kolaylıkla yönetebilir. Verilerinizi TimeSite'a kolayca aktarın ve TimeSite'tan çıkarın. TimeSite Pro, MYOB, Xero, Quicken ve diğerleri ile arayüz oluşturur. Zaman çizelgeleri ve diğer bilgiler çeşitli dosya formatlarında kolaylıkla dışa aktarılabilir. TimeSite, kullanıcılarımızın sistemlerini birçok farklı şekilde kurmalarına olanak tanıyan bir dizi yapılandırma seçeneğine sahiptir. TimeSite, zaman çizelgelerinin görüntülenme şeklini değiştirmekten istemcileri, projeleri ve görev hiyerarşilerini ayarlamaya kadar çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilir. TimeSite, kredi kartı gerekmeden, imzalanacak sözleşme olmadan Ücretsiz Deneme sunar ve TimeSite Pro kullanımınızı istediğiniz zaman başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Yalnızca gerçekten zaman kaydeden kullanıcılar için ücret alırız. Aktif olmayan kullanıcılar ve yöneticiler ücretsizdir. Abonelik sayınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. TimeSite, aboneliğiniz aktifken sınırsız teknik destek ve ürün yükseltmeleri sağlar. Geliştirme ekibimiz sürekli olarak TimeSite Pro'ya daha fazla fayda katan yeni özellikler üretiyor. TimeSite'a abone olarak müşterilerimizin gereksinimlerine ve sektördeki yeniliklere ayak uyduran bir zaman takip çözümüne yatırım yapmış olursunuz. Size telefonla veya uzaktan erişim yoluyla destek vermekten mutluluk duyarız.
© 2025 WebCatalog, Inc.