Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar

Happay

happay.com

Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Happay, dünya genelinde ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözmektedir. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Ödeme yolculuğunun tamamını mutluluk haline getiriyoruz. Seyahat 1. MakeMyTrip, Thomas Cook vb. dahil olmak üzere önde gelen TMC'lerle kusursuz entegrasyon. 2. Uygulama içi rezervasyon deneyimi, koltuk ve yemek seçeneklerini seçme ve bilet onaylama işlemlerini Happay'in içinde yapın. 3. Yapay zeka, en düşük ücret seçeneğinin sergilenmesine ve seçilmesine yardımcı olarak binlerce dolar tasarruf sağlar. 4. "Ücret Dondurma", biletin kilitlenmesine ve onay gecikmeleri nedeniyle fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı olur. 5. Kolayca ayarlanabilen politikalar ve rezervasyon sırasında otomatik %100 politika uyumu. 6. Şeffaf Tek Tıklamayla Onay Süreci Giderleri 1. Harcamaların Doğrudan Harcama Kaynağından Otomatik Olarak Yakalanması (E-postalar, Seyahat Taksileri, SMS, Kredi Kartı Ekstreleri) 2. Gider raporlarını otomatik olarak tarayan ve giriş yapan benzersiz OCR Akıllı Tarama manuel müdahale 3. Otomatik Politika Kontrolleri ve İhlal bildirimleri 4. Karmaşık iş kullanım durumları için kurulumu kolay onay iş akışları ve sapmalar 5. Uçtan uca GST veri toplama, raporlama ve mutabakat Ödemeler Kurumsal Kartlarımız tüm Kurumsal Ödeme sorunlarına çözümdür. Her büyüklükteki müşteri tarafından sevilen, tüm Çalışan Giderleri için Tek Bir Birleşik Kart sunuyoruz. Gerçek zamanlı mutabakat ve şeffaf gider yönetimi ile Dijital Harcama Dijital Küçük Nakit Dağıtımı ve Yönetimi Ve tüm bu şaşırtıcı özellikleri, sağlam bir şekilde oluşturulmuş Analitiklerimizle birleştiriyoruz. Tek bir tıklamayla seyahat rezervasyonlarınız, planlı ve plansız seyahatleriniz, politika ihlalleriniz, en çok harcama yapanlar ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı verilere ulaşın. Birinci sınıf markalar ve pazar liderleri de dahil olmak üzere 7000'den fazla müşterinin güvendiği Happay, Entegre Seyahat, Gider ve Ödeme Çözümü için doğru seçimdir. Demo rezervasyonu yapmak için https://www.happay.com/schedule-product-demo.html adresini ziyaret edin.