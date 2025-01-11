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Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
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Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofisi (Melbourne, Sidney, Canberra, Adelaide, Brisbane ve Perth), Birleşik Krallık'ta üç ofisi (Londra, Manchester ve Milton Keynes), üç ofisi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (Denver, San Francisco ve New York) ofislerin yanı sıra Kanada, Singapur, Hong Kong ve Güney Afrika'daki ofisler.Xero'nun ürünleri, hizmet olarak yazılıma (SaaS) dayanmaktadır. model ve abone tarafından yönetilen şirket varlıklarının türüne ve sayısına bağlı olarak abonelikle satılır. Ürünleri 180'den fazla ülkede kullanılmaktadır.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Neat
neat.com
The Neat Company, 20 yıldan fazla bir süredir küçük işletmelerin ve tek başına girişimcilerin özenli ve kağıt yoğun defter tutma, müşteri ödemeleri ve mali kayıt organizasyonunu yönetme biçimini değiştirdi. Neat, yüz binlerce kişinin küçük işletmelerine mali düzen getirmek için güvendiği bulut tabanlı çözümler sunuyor. Neat, işletmelerin vergi dönemine hazırlanmak ve işletmelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak için finansal verilerini izlemelerine, yönetmelerine ve merkezileştirmelerine yardımcı oluyor. Mali belge organizasyonu, özel faturalandırma, çevrimiçi ödemeler ve her yerden defter tutma ile küçük işletme defter tutmanın geleceğine adım atın. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.neat.com.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tipaltı ve YayPay yer alıyor. Bill.com, ABD'nin en büyük finans kurumlarıyla, en büyük 100 ABD muhasebe firmasının %70'inden fazlasıyla, Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks ve Xero gibi önde gelen muhasebe yazılım paketleriyle iş ortaklığı yapmaktadır ve CPA için tercih edilen dijital ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. com, Amerikan CPA Enstitüsü'nün (AICPA) teknoloji yan kuruluşudur. Beyaz etiketli, uçtan uca ödeme otomasyon platformu Bill.com Connect, finansal kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. tek oturum açma çevrimiçi işletme bankacılığı ekosistemi. Mevcut müşteriler arasında JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank ve First National Bank of Omaha bulunmaktadır. Bank of America ve PNC de ödeme teknolojisi tekliflerinin bir parçası olarak Bill.com'u kullanıyor. 2019 itibarıyla şirketin San Jose, Kaliforniya ve Houston, Teksas'ta ofisleri bulunmaktadır.
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Dext
dext.com
Dext, daha iyi veriler ve öngörüler sayesinde muhasebecileri ve ilgilendiğiniz işletmeleri daha üretken ve karlı hale getirir. Gerçek zamanlı doğru verileri uygulama üretkenliği araçlarıyla birleştirin. Değer katmaya daha fazla zaman ayırması için ekibinize yer açın. Finansmanı hazırlayın Makbuz Bankası ile Hazırla'yı kullanarak evrakları hazırlayabilir, sıralayabilir ve otomatik olarak yayınlayabilirsiniz. 1.400'den fazla tedarikçiden maliyet verilerini alın ve akıllı tedarikçi kurallarıyla otomatik olarak sıralayıp kategorilere ayırın. Mutabakat için banka bağlantıları aracılığıyla evrakları maliyet verileriyle eşleştirin. Vergiyi, ödeme zamanlamasını analiz etmek ve müşterilerinizle nakit akışı hakkında gerçek zamanlı olarak konuşmak için akıllı araçlarımızı kullanın.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro, kurulumu ve kullanımı basit ancak işlevsellik açısından kapsamlı olacak şekilde tasarlanmış, tamamen yapılandırılabilir, bulut tabanlı bir zaman izleme, gider ve faturalandırma çözümüdür. Gerçekleştirdiğiniz işin karlılığını takip etmenize olanak sağlayacak şekilde, personelinizin müşteriler, projeler ve faaliyetler için kaydettiği saatlere uygulanacak Maliyet ve Fatura oranlarını belirtin. Yönetim tarafından onaylanan zaman ve gider verileri müşterinize faturalandırılabilir. Timesite Pro, çeşitli bordro ve muhasebe paketleriyle arayüz oluşturur. TimeSite'ın iPhone ve Android akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması, ekibinizin nerede olursa olsun zaman çizelgesi etkinliklerini hızlı bir şekilde kaydetmesine olanak tanır. Uygulamaya bir iş veya etkinlik kaydedildiğinde konumlar kaydedilir. Zaman çizelgesi ayrıntıları otomatik olarak bulut sunucularımıza yüklenir. Hafta sonunda personel, zaman çizelgelerini mobil uygulamasından yönetimin onayına sunabilir. TimeSite Pro, gönderilen zaman çizelgesinin yöneticiler tarafından nihai onayından önce müşterilerinizin proje tarafından gerçekleştirilen işi yetkilendirmesini sağlayacaktır. Yöneticiler zaman çizelgesi ayrıntılarını inceleyebilir, düzeltme ve yeniden gönderim için zaman çizelgelerini geri gönderebilir veya zaman çizelgesi ayrıntılarını kendileri değiştirebilir. TimeSite Pro, faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanları doğru şekilde izleyerek, kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığınızı kolayca görmenizi sağlar. Bir proje için bütçe eşiklerini belirleyebilir ve tahmininizi aştığınızda uyarı alabilirsiniz. Bu, yönetiminizin projenizin ilerleyişini yakından takip etmesine ve gerektiğinde hızlı bir şekilde harekete geçmesine olanak tanır. Personelinizin müşterileriniz, projeleriniz ve faaliyetleriniz için kaydettiği saatlere hem Maliyet hem de Fatura oranlarını esnek bir şekilde tahsis ederek yaptığınız işin karlılığını takip edebilirsiniz. TimeSite Pro, yönetiminiz tarafından gönderilen ve onaylanan zaman çizelgelerine dayalı olarak entegre faturalandırma işlevselliği sağlar. Bu faturalar daha sonra muhasebe paketinize aktarılabilir. TimeSite karmaşık faturalandırma senaryolarını kolaylıkla yönetebilir. Verilerinizi TimeSite'a kolayca aktarın ve TimeSite'tan çıkarın. TimeSite Pro, MYOB, Xero, Quicken ve diğerleri ile arayüz oluşturur. Zaman çizelgeleri ve diğer bilgiler çeşitli dosya formatlarında kolaylıkla dışa aktarılabilir. TimeSite, kullanıcılarımızın sistemlerini birçok farklı şekilde kurmalarına olanak tanıyan bir dizi yapılandırma seçeneğine sahiptir. TimeSite, zaman çizelgelerinin görüntülenme şeklini değiştirmekten istemcileri, projeleri ve görev hiyerarşilerini ayarlamaya kadar çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilir. TimeSite, kredi kartı gerekmeden, imzalanacak sözleşme olmadan Ücretsiz Deneme sunar ve TimeSite Pro kullanımınızı istediğiniz zaman başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Yalnızca gerçekten zaman kaydeden kullanıcılar için ücret alırız. Aktif olmayan kullanıcılar ve yöneticiler ücretsizdir. Abonelik sayınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. TimeSite, aboneliğiniz aktifken sınırsız teknik destek ve ürün yükseltmeleri sağlar. Geliştirme ekibimiz sürekli olarak TimeSite Pro'ya daha fazla fayda katan yeni özellikler üretiyor. TimeSite'a abone olarak müşterilerimizin gereksinimlerine ve sektördeki yeniliklere ayak uyduran bir zaman takip çözümüne yatırım yapmış olursunuz. Size telefonla veya uzaktan erişim yoluyla destek vermekten mutluluk duyarız.
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Mercury
mercury.com
Mercury yeni başlayanlar için bankacılık yapıyor *. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleriyle başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlasıyla ölçeklendirin; üstelik hepsini güvenle yapın. Akıllı kısayollar ve ekstra organizasyon düzeyleriyle tasarlanan Mercury, bankacılık görevlerini daha basit, daha sezgisel ve hatta biraz daha keyifli hale getiriyor. Her boyutta 100.000'den fazla startup, bir sonraki harika şirketleri yaratırken Mercury'ye güveniyor; bugün 10 dakika veya daha kısa sürede başvurarak onlara katılabilirsiniz. *Mercury bir finansal teknoloji şirketidir, bir banka değildir. Bankacılık hizmetleri Choice Financial Group ve Evolve Bank & Trust, Üyeler FDIC tarafından sağlanmaktadır. IO Kartı, Mastercard lisansı uyarınca FDIC Üyesi Patriot Bank tarafından verilmektedir. Bu iletişim, burada açıklanan herhangi bir menkul kıymet veya fona ilişkin bir satış teklifi veya herhangi bir hisse satın alma teklifi talebi teşkil etmez.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları ve kayıp faturaların peşinde koşmayı unutmaları için akıllı bir şirket kartı verin. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesinde gerçek zamanlı gider görünürlüğü elde edin, harcamalarınızın kontrolünü elinizde tutun ve yöneticinizi azaltın. En önemli işe odaklanmak için Pleo'yu kullanan 20.000 şirkete katılın. Pleo verimlilik demektir Daha az kağıt, daha fazla iş. Pleo gider raporları ve makbuzlarıyla ilgilenir; böylece siz ve ekibiniz gerçekten önemli olan işlere odaklanabilirsiniz. Pleo yöneticilerinin %75'i Pleo kullanmanın şirketlerini daha üretken hale getirdiğini söylüyor. Pleo şeffaflık demektir Pleo kartında bir satın alma işlemi yapıldığı anda yöneticiler bir bildirim alabilir. Artık ay sonu sürprizleri yok. %69'u Pleo kullanmanın şeffaflığı artırdığını düşünüyor. Pleo kontrol demektir Her Pleo kartı için ayrı harcama limitleri belirleyin ve bunları gerektiği gibi ayarlayın. Gerçek zamanlı olarak nelerin satın alındığını görün. Pleo yöneticilerinin %72'si şirket parasının nasıl harcandığına dair daha iyi bir genel bakışa sahip olduklarını düşünüyor. Pleo özgürlük demektir Ekibinizi bürokratik işlemlerden kurtarın ve ihtiyaç duydukları araçlar konusunda onlara güvenin. Artık geri ödeme yok, artık cepten ödeme yok. Pleo sayesinde Pleo yöneticileri tarafından her yıl 138 saat tasarruf edildi.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. Merkezi Singapur'da bulunan Aspire'ın beş ülkede 450'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent ve Paypal dahil olmak üzere küresel üst düzey VC'ler tarafından desteklenmektedir. Aspire, 2023'te aşırı abone olunan 100 milyon ABD Doları tutarındaki C Serisi turunu kapattı ve kâr elde ettiğini duyurdu.
Dext Commerce
dext.com
Dijital satış verilerini yönetmek artık daha kolay. Muhasebeciler, muhasebeciler ve işletmeler için oluşturulan Dext Commerce'in muhasebe otomasyon yazılımı, şirketlerin gelişmesi için veri, öngörü ve araçlar sağlar.
Expensya
expensya.com
Expensya, harcama yönetimini dönüştüren bir çözümdür. Expensya kullanıcıları her türlü gideri yönetebilir ve işleyebilir: çevrimiçi satın alımlar, genel maliyetler, gider raporları, uzaktan çalışma, Harcırahlar, kilometre giderleri ve daha fazlası. Expensya, kapsamlı özellikleri ve uzmanlığı sayesinde halihazırda 5000'den fazla şirketi desteklemekte ve tüm işletme harcamalarının uçtan uca kusursuz yönetimi için kullanıcılarına kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Expensya ayrıca banka kartlarınızla, İK sisteminizle, ERP'nizle, muhasebe sisteminizle ve Seyahat yöneticinizle de entegre olur. Expensya sürecin her adımını otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve ekibinizin üretkenliğini artırır. Vizyonumuz en eksiksiz, sezgisel ve ölçeklenebilir çözümü sunmaktır.
Wallester
business.wallester.com
Wallester, işletmelerin gider yönetimi ve optimizasyonuna tamamen yeni bir yaklaşım getirmelerine yardımcı olan bir finansal teknoloji şirketidir. Resmi Visa ortağı olmak Wallester Business, çeşitli ihtiyaçlara yönelik kurumsal kartlar düzenlemek için mükemmel bir çözüm olmasının yanı sıra, giderleri izlemek ve yönetmek için şirket içi yerleşik, kullanımı kolay bir platformdur. Wallester gerçekten hızlı bir katılım süreci, müşterinin ihtiyaçlarına kişisel bir yaklaşım, iş için harika bir API, bir mobil uygulama ve geleneksel bankalara göre daha birçok yenilikçi özellik sunuyor. Aylık yalnızca 00,00 € karşılığında İşletmenizi Bugün güçlendirmek için Wallester Business'ı deneyin!
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, gider raporlama sürecine daha fazla kolaylık, kontrol ve uyumluluk getiren gerçek zamanlı bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo, çalışanların hareket halindeyken harcamaları oluşturabildiği, gönderebildiği ve onaylayabildiği sezgisel bir mobil ve web uygulaması sunarken, finans ekiplerine harcamaları daha iyi kontrol etmek, politikaları özelleştirmek ve İK, Finans ve ERP araçlarıyla entegre olmak için esnek bir çözüm sunuyor. Rydoo, dünya çapında 12.000'den fazla kuruluşta 1 milyon kullanıcıya olanak sağlıyor ve kendi kategorisinde en yüksek puan alan çözümdür (App Store'da 4,9/5).
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Swipey
swipey.co
Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.
Fyle
fylehq.com
Fyle, muhasebecilere mevcut kredi kartlarında gider raporlama süreçlerini kolaylaştırma olanağı sağlayan modern bir gider yönetimi platformudur. Fyle, kredi kartı işlem verilerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü, metin yoluyla anında harcama bildirimlerini ve kolay makbuz tahsilatını sunmak için mevcut Visa, Mastercard ve American Express kredi kartlarıyla doğrudan entegre olur. Kullanıcılar makbuzları metin yoluyla gönderebilir ve Fyle, makbuzları otomatik olarak eşleştirerek otomatik mutabakat ve daha hızlı kapatma süresi sağlar. Çalışanlar, harcamalarını Metin Mesajları, Gmail, Outlook, Slack, Teams ve daha fazlası gibi günlük uygulamalardan gönderebilir veya hareket halindeyken makbuzların resimlerini çekmek ve harcamaları göndermek için Fyle'ın güçlü mobil uygulamasını kullanabilir. Fyle, makbuzlardan verileri otomatik olarak çıkarır, kodlar ve kategorilere ayırır, politika ihlallerini kontrol eder, bunları doğru projelere, bütçelere ve maliyet merkezlerine tahsis eder ve verileri QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE gibi muhasebe yazılımlarına aktarır. Microsoft Dynamics 365 Business Central ve QuickBooks Masaüstü.
Mesh Payments
meshpayments.com
Her işlemde size tam kontrol ve görünürlük sağlayan hepsi bir arada harcama yönetimi platformu Mesh ile tanışın. Tüm ödeme iş akışınızı düzene koyarken, zaman alan manuel görevleri otomatikleştirir, şirket ödemelerini daha iyi yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur ve her ay hesaplarınızı kapatırken saatlerce tasarruf etmenizi sağlar. Seyahatten ofis malzemelerine, satıcı ödemelerine ve çeşitli harcamalara kadar Mesh, tüm ekibiniz için kolay harcama çözümleriyle size yardımcı olur. - Önceden onaylanmış bütçelere sahip sanal ve fiziksel kartlar atayın, kartları belirli bir satıcıya kilitleyin ve saniyeler içinde kartı iptal edin. En iyi kısım? Gider raporlarına veda edebilirsiniz. - Harcamaları otomatik olarak kategorilere ayırın, makbuzları toplayın ve eşleştirin, ödeme iş akışlarını ve onaylarını basitleştirin ve her satın alma işlemini takip edin. - Uygun maliyetli alternatifler, SaaS fiyatlandırma paketleri ve fiyat birleştirme fırsatları da dahil olmak üzere tüm ödeme iş akışınız boyunca akıllı, özelleştirilmiş bilgiler edinin. - Verileri manuel olarak girmeye elveda deyin; Mesh ile tek tıklamayla mutabakat, işlemleri ERP'nizle anında senkronize ederek ekibinize tonlarca zaman ve emek tasarrufu sağlar. - Sorunsuz otomatik istek yönlendirme ve anlık bildirimlerle onayları basitleştirin. Daha fazla bilgiyi www.meshpayments.com adresinde bulabilirsiniz.
Routespring
routespring.com
Routespring, tüm iş seyahatlerinde merkezi ödemeler için optimize edilmiş seyahat yönetimi yazılımıdır. Routespring, finans ekiplerine gerçek zamanlı görünürlük ve gezginlerin #GoFurther'e ulaşmalarına yardımcı olan kontroller sağlar. Routespring ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel olarak geri ödeme sürecini ortadan kaldırın - Seyahat yönetimindeki yönetici süresini azaltın - Uzun vadeli taahhütler olmadan değeri en üst düzeye çıkarın
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini optimize edin 4. Mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutun Y Combinator ve çok sayıda küresel yatırımcı tarafından desteklenen Alaan, finans ekiplerinin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oradadır. para ve çaba.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir harcamaları, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için kolaylaştırır. Payhawk, 32'den fazla ülkedeki müşterilerin verimliliği en üst düzeye çıkarmalarına, harcamaları geniş ölçekte kontrol etmelerine ve çevik kalmalarına yardımcı oluyor. Londra, Berlin, Barselona, Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofya ve New York'ta ofisleri bulunan Payhawk'ın geniş müşteri kitlesi arasında LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox ve Wagestream gibi önde gelen isimler yer alıyor.
Happay
happay.com
Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Happay, dünya genelinde ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözmektedir. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Ödeme yolculuğunun tamamını mutluluk haline getiriyoruz. Seyahat 1. MakeMyTrip, Thomas Cook vb. dahil olmak üzere önde gelen TMC'lerle kusursuz entegrasyon. 2. Uygulama içi rezervasyon deneyimi, koltuk ve yemek seçeneklerini seçme ve bilet onaylama işlemlerini Happay'in içinde yapın. 3. Yapay zeka, en düşük ücret seçeneğinin sergilenmesine ve seçilmesine yardımcı olarak binlerce dolar tasarruf sağlar. 4. "Ücret Dondurma", biletin kilitlenmesine ve onay gecikmeleri nedeniyle fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı olur. 5. Kolayca ayarlanabilen politikalar ve rezervasyon sırasında otomatik %100 politika uyumu. 6. Şeffaf Tek Tıklamayla Onay Süreci Giderleri 1. Harcamaların Doğrudan Harcama Kaynağından Otomatik Olarak Yakalanması (E-postalar, Seyahat Taksileri, SMS, Kredi Kartı Ekstreleri) 2. Gider raporlarını otomatik olarak tarayan ve giriş yapan benzersiz OCR Akıllı Tarama manuel müdahale 3. Otomatik Politika Kontrolleri ve İhlal bildirimleri 4. Karmaşık iş kullanım durumları için kurulumu kolay onay iş akışları ve sapmalar 5. Uçtan uca GST veri toplama, raporlama ve mutabakat Ödemeler Kurumsal Kartlarımız tüm Kurumsal Ödeme sorunlarına çözümdür. Her büyüklükteki müşteri tarafından sevilen, tüm Çalışan Giderleri için Tek Bir Birleşik Kart sunuyoruz. Gerçek zamanlı mutabakat ve şeffaf gider yönetimi ile Dijital Harcama Dijital Küçük Nakit Dağıtımı ve Yönetimi Ve tüm bu şaşırtıcı özellikleri, sağlam bir şekilde oluşturulmuş Analitiklerimizle birleştiriyoruz. Tek bir tıklamayla seyahat rezervasyonlarınız, planlı ve plansız seyahatleriniz, politika ihlalleriniz, en çok harcama yapanlar ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı verilere ulaşın. Birinci sınıf markalar ve pazar liderleri de dahil olmak üzere 7000'den fazla müşterinin güvendiği Happay, Entegre Seyahat, Gider ve Ödeme Çözümü için doğru seçimdir. Demo rezervasyonu yapmak için https://www.happay.com/schedule-product-demo.html adresini ziyaret edin.
Soldo
soldo.com
Soldo, Soldo şirket kartlarını gider yönetimi platformumuzla bir araya getirerek geri ödemeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Çalışanlar asla kendi paralarını harcamak zorunda değiller. Hiç kimse eksik makbuzlarla zaman kaybetmez. Ve finans ekipleri şirket harcamaları üzerinde kontrol sahibidir. Soldo ile tüm işletme harcamalarınızı kontrol altında tutarsınız ve muhasebe sisteminizle olan entegrasyon sayesinde harcamaların mutabakatını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın bir kısmını veya tamamını, ekiplerin tamamını ve hatta harici işbirlikçilerinizi Mastercard® Soldo kartlarıyla donatarak şirket parasına kimin erişebileceğine ve bu paranın hangi kurallara göre harcanacağına karar verebilirsiniz.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank, 20.000'den fazla şirketin gider ve seyahat çözümünü destekleyen, önde gelen hepsi bir arada gider ve iş seyahati yönetimi platformudur. TravelBank ile gider yönetiminiz ve seyahat programınız üzerinde anında kontrol sahibi olursunuz; kullanıcı dostu tasarım, hızlı masraf geri ödemeleri ve seyahat ödül programı aracılığıyla şirket harcamalarını ortalama %30 azaltırken çalışan mutluluğunu artırırsınız. Şirketler özel harcama ve seyahat politikalarını kolaylıkla oluşturup uygulayabilir ve uzman desteği için TravelBank'in şirket içi müşteri başarı ekibine telefon, e-posta veya sohbet yoluyla erişebilir. TravelBank masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Travelbank.com'da birkaç dakika içinde başlayın.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand, finans ve bordro ekiplerinin gider yönetimi süreçlerini yönetme şeklini dönüştürüyor. Makbuzları ve faturaları yakalamak için yapay zeka ve akıllı teknolojiyi kullanan, Xero, Tally, QuickBooks ve Sage'e sorunsuz bir şekilde entegre olan ve hayatınızı mümkün olduğunca kolaylaştıran uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Benzersiz teknolojimiz, firmaların süreçleri otomatikleştirmesine, mükerrer makbuzları tespit etmesine ve iddiaların kolayca doğrulanmasına yardımcı olarak onlara her yıl binlerce, hatta milyonlarca maliyet tasarrufu sağlar. Platform, aralarından seçim yapabileceğiniz 120'den fazla gelişmiş özelliğe sahiptir ve yalnızca abone olduğunuz özellikler için ödeme yaparsınız. Kullanıcılarımız için dikkate değer olanlar şunlardır: 1. Platformda çok düzeyli onaylayıcılar da dahil olmak üzere, harcama limitleriyle kendi onay hiyerarşinizi oluşturabilirsiniz. 2. Google Mileage işlevimizi kullanın ve manuel olarak talep edilen millerde %27,8 gibi şaşırtıcı bir oranda tasarruf edin. 3. 'Muhasebe entegrasyonlarımız' çeşitli muhasebe yazılımlarıyla dakikalar içinde entegrasyon yapmanızı sağlar; buna makbuzların gönderilmesi ve takip kategorilerinin kullanılması da dahildir. 4. 'Denetim takibi' işlevimiz, ihtiyaç duyduğunuzda size iş akışından makbuzdan onay geçmişine kadar bir harcamanın tam geçmişini gösterebilir. 5. Finans yöneticilerinin harcamaları kolayca ilgili vergi oranlarına ayırmasına olanak tanıyacak şekilde, bir makbuza farklı vergi oranları girebilirsiniz. 6. İşletmenize özel gider kategorilerini özelleştirebilirsiniz. Kuruluşunuz için işe yarayan kendi özel ihracat raporunuzu oluşturabilirsiniz.
Teampay
teampay.co
Teampay'in hepsi bir arada harcama yönetimi, politikanızı önceden uygulayan ve tüm şirket harcamalarını tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan yerleşik kontrollere sahiptir. Finans ekipleri tam kontrolü elinde tutarken, yöneticiler ve çalışanlar gerçek harcamalara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde ederek hızlı ve uyumlu satın almalar yapmalarını sağlar. Teampay, şirketteki herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi satın almasını kolaylaştırırken, otomatik satın alma iş akışları ve mutabakatla finans ekibine gönül rahatlığı sağlar. Teampay ile herkesin yaptığı her türlü satın alma işlemini uçtan uca yönetebilirsiniz. Çalışanlar zahmetsiz deneyimden hoşlanıyor ve Finans ekipleri tüm harcamaların önceden kodlandığını ve onaylandığını bilerek rahat bir nefes alabilir. Teampay, Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite ve Microsoft Dynamics 365 Business Central ve Finance & Operations ile doğrudan entegre olur.
Cardata
cardata.co
Cardata, tamamen yönetilen bir araç geri ödeme platformudur. Hizmet ve yazılım araçlarımız, şirketlerin güncelliğini yitirmiş araba programlarından kurtularak ve optimize edilmiş vergisiz alternatiflere geçerek %30'un üzerinde tasarruf etmesine yardımcı olur. 1999 yılında kurulan, çalışanlarının iş için kişisel araçlarını kullandığı şirketler için bir geri ödeme yazılımı, uyumluluk programları ve iş zekası araçları paketi sağlıyoruz. Programlar arasında Sabit ve Değişken Oranlı Geri Ödeme (FAVR), Vergisiz Araç Harcaması (TFCA) ve Mil Başına Cent (CPM) yer almaktadır. Cardata Mobil Uygulaması, Cardata Bulut Portalı, sigorta doğrulaması ve doğrudan ödeme tarafından desteklenir. Nasıl çalışır? 1) Tasarım: İhtiyaçlarınıza en uygun, özel ve IRS uyumlu bir araç programı tasarlamak için bir Cardata uzmanıyla birlikte çalışın. 2) Yakalama: Sürücüler iş seyahatlerini zahmetsizce takip etmek için Cardata Mobile uygulamasından yararlanırken, yöneticiler de güçlü raporlama için Cardata Cloud'u kullanıyor. 3) Ödeme: Sürücülerinize vergiden muaf geri ödemeler doğrudan banka hesaplarına ödenir. Cardata, Fortune 500 şirketleri ve kişisel araçlarını işle ilgili sürekli sürüş için kullanabilen çalışanların bulunduğu büyüyen kuruluşlarla çalışmaktadır.
Findity
findity.com
Findity, iş ortaklarının kendi gider yönetimi çözümlerini beyaz etiket uygulaması olarak veya API'ler aracılığıyla pazara sunmalarına olanak tanıyan bir gider yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin masraflarını, kilometrelerini, eğlencelerini ve harcırahlarını tek bir yerde otomatikleştirir. Önde gelen muhasebe ve bordro yazılımları ve kartlarıyla entegrasyonlar sunan çözüm, iş ortaklarının sunduğu hizmetleri, müşterileri için kusursuz ve tamamen uyumlu bir gider deneyimi sunarak yükseltiyor.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com, bordro maliyetlerinden tasarruf etmek veya faturalandırmayı artırmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çalışan zaman takibi çözümüdür. Çalışanlar mobil sitemiz üzerinden zamanlarını takip edebilir veya yöneticiler çalışanların mesai saatlerini yalnızca belirli ofis konumlarıyla sınırlandırabilir. DCAA uyumlu sistemimiz, güvenlik ve hesap verebilirlik sağlayan tam bir denetim takibi ve izin mimarisine sahiptir. Raporlar, QuickBooks dahil bir dizi bordro ve muhasebe yazılımı platformuna aktarılabilir.
Weel
letsweel.com
Weel, Avustralya işletmelerinin sanal Visa Ticari Banka kartları, fatura ödemeleri, gider raporlaması ve mobil geri ödemelerle harcamaları yönetmelerine yardımcı oluyor. Ekip üyelerinize anında sanal kartlar verin ve makbuzların fotoğraflarını çekip doğrudan muhasebe sisteminize göndererek gider raporlamanızı otomatikleştirin. Personel, Visa'nın kabul edildiği her yerde piyasanın önde gelen döviz kuru üzerinden şirket satın alımları yapabilir; bu arada siz ve finans ekibiniz bütçelerin, harcama limitlerinin, onay kurallarının ve gerçek zamanlı fatura takibinin kontrolünü elinizde tutar.
Torpago
torpago.com
Torpago, geleneksel kurumsal kredi kartlarını değiştirme ve her büyüklükteki işletme için harcama yönetimini modernleştirme misyonuna sahip bir finansal hizmetler ve harcama yönetimi platformudur. Torpago, şirket harcamalarında daha kapsamlı kontrol ve şeffaflık sağlayan basit ve kolay çözümlerle şirketlere güç veriyor. 2020'de piyasaya sürülen Torpago kartları ve yazılımı, binlerce işletmenin harcamalarını daha iyi yönetmesine olanak tanıyor.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo, büyüyen işletmeler için tercih edilen ödeme yazılımıdır. Dahili harcama yönetimini, kurumsal kartları, otomatik fatura ödemelerini, onay iş akışlarını ve muhasebe mutabakatını entegre bir görünüme getiren uçtan uca bir borç yazılımıyız. Spenmo'yu kullanan şirketler her ay 50 saatten fazla ve 10.000 dolardan fazla tasarruf ediyor. 2020 yılında Y-Combinator programını tamamladıktan sonra Spenmo, 200'den fazla çalışana ulaştı ve Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital ve Alpha JWC gibi önde gelen yatırımcılardan 85 milyon ABD dolarının üzerinde risk sermayesi topladı.
Volopay
volopay.com
Volopay, finansal operasyonları kolaylaştıran kurumsal kartlar, otomatik gider yönetimi ve muhasebe entegrasyonları sunan, işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olurken finans ekiplerinin rolünü yükselten bir finansal çözüm sağlayıcısıdır. Finans ekiplerini güçlendirme ve onları basit muhasebecilerden kuruluşlar içindeki stratejik varlıklara dönüştürme konusunda takıntılıyız. APAC bölgesinde değişimi teşvik etmeyi amaçlayarak, büyüme ve verimlilik arayan işletmelerin başvuracağı finansal ortak olmayı hedefliyoruz.
Minute7
minute7.com
Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog, işçilik maliyetlerini azaltmak, üretkenliği artırmak ve manuel, zahmetli süreçleri liderlik ve kullanıcılardan kaldırmak için tasarlanmış kapsamlı bir kilometre ve gider geri ödeme platformudur. Öne çıkan özelliklerimiz arasında otomatik kilometre takibi, OCR makbuzu yakalama, özel sık yolculuk kuralları, işe gidip gelme kilometre muafiyeti, otomatik en kısa mesafe hesaplamaları ve fazla rapor edilen gider işaretleme yer alır.
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısıyla Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmasıyla biliniyor. Uçtan uca platform, aşağıdakilerle eksiksiz bir araç geri ödeme çözümü sunar: Otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması içeren, App Store'daki 1 numaralı kilometre izleme uygulaması Özelleştirilebilir geri ödeme raporu onay akışları ve aykırı işaretler Aylık, iki aylık veya iki haftalık çalışan geri ödeme seçenekleri Sürücü belgesi ve sigorta doğrulaması Sürekli Motorlu Taşıt Kaydı (MVR) kontrolleri ve sürücü güvenliği eğitimi Entegre gider yönetimi Her adımda görünürlük ile, Çalışanlarınızın kilometre ve masraflarını doğru ve verimli bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca çalışanların günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin yeni bilgiler elde ederek hesap verebilirliğin artmasına yardımcı olun ve kaynak tahsisinin daha verimli olmasını sağlayın. Everlance, her türlü vergisiz/düşük vergili araç geri ödeme programını destekler. İster halihazırda şirket araçları sağlıyor olun, ister manuel süreçleri kullanıyor olun, ister başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance'in uzman ekibi işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Oran geliştirme dahil Sabit ve Değişken Oranlı (FAVR) kişiselleştirilmiş geri ödemeler Mil Başına Cent (CPM) geri ödemeleri Sorumlu Ödenekler Filo Takibi Her müşteri, tek iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten, adlandırılmış bir Müşteri Başarı Yöneticisine sahiptir. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için telefon, sohbet ve e-posta yoluyla haftanın 7 günü hizmetinizdedir.
Kloo
getkloo.com
Kloo, gider yönetimi ve fatura ödemeleri de dahil olmak üzere borç hesapları operasyonlarının modernleştirilmesi için kesin çözümdür. En son yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Kloo, işletmelerin manuel süreçleri %80'e kadar azaltmasına olanak tanıyarak daha akıcı ve verimli bir iş akışı sağlıyor. Kloo ile Borç Hesaplarını Otomatikleştirin: Kloo'nun yapay zeka destekli platformu, fatura onayından ödemenin gerçekleştirilmesine kadar tüm borç hesapları sürecini basitleştirir. Akıllı tasarımı, benzersiz iş gereksinimlerinize zahmetsizce uyum sağlayabilir. Benzersiz Gider Yönetimi: Kloo'nun kullanıcı dostu arayüzü ile çalışan giderlerini verimli bir şekilde yönetin. Giderleri hızla ve tam bir şeffaflıkla takip edin, raporlayın ve mutabakata varın; böylece finansal işlemleriniz üzerinde daha iyi kontrol elde edin. Fatura Ödemelerinde Devrim Yapın: Kloo'nun fatura ödemelerine yaklaşımı, herhangi bir ERP sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Platformun esnekliği ve yapay zeka yetenekleri, kullandığınız ERP'den bağımsız olarak mevcut altyapınıza uymasını sağlar. Temel Faydalar Manuel Çabaları Azaltın: Manuel görevleri %80 oranında kısaltarak ekibinizin zaman alıcı finansal operasyonlar yerine büyümeye ve stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanıyın. Personel Eklemeden Ölçeklenebilir Çözümler: Kloo'nun borç hesaplarındaki uçtan uca otomasyonu, sürekli ek kaynaklara ihtiyaç duymadan büyüme için sağlam bir temel sunuyor. Uyumluluğu Artırın ve Riskleri Azaltın: Denetim izleri ve rol tabanlı görünümler gibi özelliklerle Kloo, finansal riskin en aza indirilmesine yardımcı olur ve operasyonlarınızın ilgili düzenlemelere uygun kalmasını sağlar. Satıcı İlişkilerini İyileştirin: Kloo, şeffaf işleme ve çoklu ödeme yöntemlerine vurgu yaparak tedarikçileriniz için kusursuz bir ödeme deneyimi sunar. Borç hesaplarınızı, gider yönetiminizi ve fatura ödeme süreçlerinizi Kloo ile modernleştirin. Gelişmiş yapay zeka tarafından desteklenen herhangi bir ERP sistemiyle zahmetsizce entegre olabilme yeteneği, Kloo'yu mevcut çerçeveniz dahilinde uygulayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, işletmenizin günümüzün dinamik pazarının hızında gelişmesine olanak tanır. Kloo'yu benimseyerek, önemli finansal işlevleri otomatikleştiren ve şirketinizin daha çevik ve duyarlı olmasını sağlayan teknolojiye yatırım yaparsınız.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus, herkes için çalışan bir iş seyahati ve gider yönetimi platformudur. TravelPlus ile şunları elde edersiniz: - En iyi fiyatlarla doğru oteller - 7x24 konsiyerj desteği - Herkes için kullanımı en kolay teknoloji - Gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol Demonuzu ayırtmak için www.travelplusapp.com adresini ziyaret edin.
Emburse Abacus
abacus.com
Çalışan harcamalarını gerçek zamanlı olarak gönderin ve yönetin. Artık gider raporları veya makbuz istifleme yok. Harcamanın tam olarak görülebilmesi için gideri gerçekleştiği anda kaydedin. Her gider için özel onay yönlendirme kuralları oluşturun ve hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için gider politikanızı otomatikleştirin. Minimalist, şık arayüz, dağınıklığı ortadan kaldırır ve çalışanları yalnızca ihtiyaç duyulan şey konusunda yönlendirirken, giderleri gönderildikçe raporlar halinde düzenleyip sıralar. Kart programınızın tamamını gerçek zamanlı olarak tam olarak görebilmenizi sağlayan ana kontrol paneli sayesinde kurumsal kart mutabakatı çok kolaydır. Çalışanların önceden onaylanmış bir bütçeyi aşmamasını sağlamak için, otomatik olarak uygulanan harcama kurallarına sahip uygulamada kredi kartları düzenleyin. Abacus, her türlü kullanım durumu için hem sanal hem de plastik kredi kartlarını destekler. Raporlama modülümüzle verilerinizi analiz edin. Harcama eğilimlerini görmek için harcamalarınızı proje, konferans veya müşteri gibi takip ettiğiniz herhangi bir veri noktasına göre döndürün ve dilimleyin. Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir finansal otomasyon çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Abacus, daha küçük kuruluşlar için harcama ve kurumsal kart çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıyor.
Roomex
roomex.com
Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.
Reimbi
reimbi.com
Gönderilmesi kolay, onaylanması kolay, geri ödemesi hızlı. Reimbi, gider raporlarının nasıl ele alınması gerektiğini yeniden tasarladı. Çalışanlara ev ofis masraflarını kolayca geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. İş adaylarına mülakat masraflarını hızlı bir şekilde geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. Geri ödeme politikalarınızın tam bir denetim takibiyle takip edildiğinden emin olmanız mı gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. SSO, GDPR ve API desteği? Evet o da. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Pemo
pemo.io
MENA işletmelerinin harcamalarını otomatikleştiren en akıllı şirket kartları. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, muhasebe otomasyonu, fatura ödemesi ve daha fazlasını içeren hepsi bir arada harcama yönetimi platformumuzla işletmelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Mindee
mindee.com
Mindee, her büyüklükteki işletme için belge tabanlı süreçleri dönüştüren bir AI belge süreç otomasyon platformudur. Özelleştirilebilir iş akışları ve gelişmiş veri modelleri ile Mindee, belgeleri eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürür. Harcama ve Qonto gibi SaaS liderlerinin yanı sıra finans, sağlık hizmetleri ve diğer çeşitli sektörlerdeki KOBİ'lerin güvendiği Mindee, belge süreci otomasyonunda lider konumdadır. Mindee bir dizi belge otomasyon aracı sunar. Temel ürünü, işletmelerin faturalar, makbuzlar ve her türlü belge dahil olmak üzere çeşitli belgelerden veri çıkarmasına ve işlemesine olanak tanıyan API tabanlı çözümler etrafında döner. Platform, hem hızlı dağıtım için Kullanıma Hazır API'ler hem de belirli iş akışlarına göre uyarlanmış Özel oluşturulmuş API'ler sunarak onu oldukça esnek hale getirir. Mindee, şirketlerin manuel veri girişini otomatikleştirmesine, doğruluğu artırmasına ve ölçeklenebilir belge işleme için mevcut uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanır.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarlara açılmak için küresel işletmelere küresel finansal operasyonlar için tek bir platform sağlıyoruz, birden fazla finansal kuruluşa erişiyoruz ve sınır ötesi ödemeleri anında hızlandırıyoruz. Temel yetenekler: 220'den fazla para birimine, 30'dan fazla ödeme kanalına ve 200 ülkeye erişim Sınır Ötesi Ödemeler Sanal Çoklu Para Birimi Kartları Sanal Hesaplar (yerel IBAN'lar) Hazine Yönetimi Çoklu Bankacılık Gider Yönetimi Borç Hesapları Alacak Hesapları ERP'ler ve muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar Çoklu- katmanlı ekip erişim yönetimi
Budgetly
budgetly.com.au
Harcama kurallarına sahip çalışan kartları. Tüm harcama sürecinizi yönetmenin yeni ve daha kolay bir yolu. Budgetly, kredi kartından daha fazlasını sunar.
Archa
archa.com.au
Archa, akıllı bir ticari kredi kartı ve gider yönetimi çözümüdür. Yerleşik gider raporları, anında kart basımı ve kişisel garanti olmadan daha yüksek limitler. İşletmenize hak ettiği değeri verin.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit, startuplara özel tasarlanmış kurumsal bir karttır. Yapay zeka destekli onay sürecimiz sizi normalde kurumsal kart alma zahmetinden kurtarır ve gelişmiş kart teknolojimiz, işletme giderlerini ödemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout, çalışanlara yönelik, çalışan taleplerini talep etme, onaylama ve işleme sürecini otomatikleştiren, böylece çalışan taleplerinin netleştirilmesi için gereken süreyi azaltan web tabanlı bir self-servis araçtır. Kuruluşun gerçekte nereye harcama yaptığını gösteren analizleri içerir.
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap olarak misyonumuz, küçük bir işletmeyi mümkün olduğunca kolay yönetmeyi sağlamaktır. Bir işletmenin günlük operasyonlarının zorlu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle işletme sahiplerine operasyonlarını kolaylaştırma, hızlı finansmana erişme ve ödüller kazanma gücü veren araçlar ve kaynaklar geliştirdik. Dolayısıyla, işinizi yürütmenin veya büyütmenin daha iyi bir yolunu arıyorsanız - ister bir sonraki işiniz için malzeme satın almak isteyen bir elektrikçi olun, ister ekibinizin harcamalarını birleştirmek isteyen bir danışmanlık şirketi olun - Birleşik Krallık'taki 200.000 işletmeye katılın. ve Capital on Tap'a güvenen ABD. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Mastercard® ve Visa ® ön ödemeli kartlarla şirket harcamalarının kontrolünü elinize alın ve zamandan tasarruf edin. İşletmeniz daha fazla zamanla neyi başarabilir?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav iş seyahatlerini daha verimli hale getiriyor. Her büyüklükteki şirketin seyahat rezervasyonu yaparken, tasarruf sağlarken, seyahat politikalarını belirlerken, ödemeleri ve harcamaları yönetirken ve yolcularını güvende tutarken kusursuz bir seyahat deneyimi yaşamasına yardımcı oluyoruz. İş amaçlı seyahat edenlerin, seyahat düzenleyicilerinin ve seyahat yöneticilerinin hepsi AmTrav'ı seviyor çünkü tek bağlantılı platformumuz, düşünceli teknolojiyi ve kişisel hizmeti, her zaman yardıma hazır seyahat uzmanları ve ilişki yöneticileriyle birleştiriyor. 1000'den fazla işletme, bir yere gitmek, insanlarla tanışmak, anlamlı bağlantılar kurmak ve her seyahatten en iyi şekilde yararlanmak için AmTrav'ı kullanıyor.
Yordex
yordex.com
Yordex Akıllı PO'lar, işletmelerin fatura işleme maliyetlerini %75'e kadar azaltmalarına, görünürlüğü artırmalarına, nakit akışını optimize etmelerine ve kazanan alıcı / tedarikçi ilişkileri sunmalarına yardımcı olur. Akıllı PO'lar aktif olarak durumun sorumluluğunu üstlenir. Gönderildikten sonra, sizin mümkün olduğunca az müdahalede bulunarak son ödemeye kadar tamamlandıklarından emin olacaklardır. Otomatik mutabakat sağlayacak, otomatik alacak ve otomatik ödeme yapacaklar, böylece size çok zaman kazandıracaklar. Mevcut süreçlerinizde neredeyse hiç kesinti olmadan Yordex'i kullanmaya başlayın. Diğer AP çözümlerinden farklı olarak Yordex'in, ilk günden itibaren yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacak pahalı, zaman alıcı bir süreç yeniden tasarımı yoktur.
ExpensePath
expensepath.com
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gider raporlarını kolayca ve uygun maliyetle işlemesine yönelik web ve mobil çözüm. Finansman için kolay, çalışanlar için kolay, T&E maliyetlerini azaltır.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr, bağımsız çalışanların, serbest çalışanların ve solo girişimcilerin "işletme" mali durumlarını saniyeler içinde sorunsuz bir şekilde yönetebilmeleri için akıllı bir mobil uygulamadır. Günler, saatler, hatta dakikalar değil.