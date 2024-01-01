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Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Küba
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
Mercury
mercury.com
Mercury yeni başlayanlar için bankacılık yapıyor *. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleriyle başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlasıyla ölçeklendirin; üstelik hepsini güvenle yapın. Akıllı kısayollar ve ekstra ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense, işletmelerin kurumsal seyahati kolaylaştırmasına, gider raporlamasını otomatikleştirmesine ve harcamalar üzerinde tam kontrol sahibi olmasına yardımcı olan lider bir seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Yazılımı öncelikle aşırı harcamaları kaynağında kesmek, manuel müdahaleyi en aza ...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Qonto
qonto.com
Yenilikçi bir ürün, son derece hızlı yanıt veren 7/7 müşteri hizmetleri ve net fiyatlandırma ile Qonto, kendi kategorisinde Avrupa lideri haline geldi. Tüm günlük bankacılık ihtiyaçlarınız için güçlü bir İşletme Hesabı ile başlayın. - Yerel IBAN'lar (🇫🇷Fransız IBAN'ı / 🇩🇪Alman IBAN'ı/ 🇮🇹İtalya...
Ramp
ramp.com
Ramp, modern finans ekipleri için mükemmel bir platformdur. Kurumsal kartlardan gider yönetimi yazılımına, fatura ödemelerinden satıcı yönetimine kadar Ramp, finans operasyonlarını otomatikleştirmek ve daha sağlıklı işletmeler oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada çözümdür. Shopify, Zola, Open...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları için akıllı bir şirket kartı verin ve kayıp makbuzların peşinde koşmayı unutun. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesi...
Dext
dext.com
Dext, daha iyi veriler ve öngörüler sayesinde muhasebecileri ve ilgilendiğiniz işletmeleri daha üretken ve kârlı hale getirir. Gerçek zamanlı doğru verileri uygulama üretkenliği araçlarıyla birleştirin. Değer katmaya daha fazla zaman ayırması için ekibinize yer açın. Finansmanı hazırlayın Makbuz Ban...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, gider raporlama sürecine daha fazla kolaylık, kontrol ve uyumluluk getiren gerçek zamanlı bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo, çalışanların hareket halindeyken harcamaları oluşturabildiği, gönderebildiği ve onaylayabildiği sezgisel bir mobil ve web uygulaması sunarken, finans ekiplerine harca...
Navan
navan.com
Navan, seyahati kolaylaştıran, böylece oraya gitmeye değil, orada olmaya odaklanabilmenizi sağlayan hepsi bir arada çözümdür. Uçuşunuzu değiştirmeye çalışarak veya masrafları manuel olarak girmek için fatura yığınlarını biriktirerek telefonda saatlerce harcamanıza elveda deyin. Navan, EA'lardan fina...
TravelPerk
travelperk.com
İş seyahati rezervasyonu yapmayı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getiriyoruz ve seyahat edenleri güvende ve mutlu tutuyoruz. Sonuç, herkes için daha sorunsuz bir rezervasyon ve seyahat deneyimidir; bu da işletmelere ihtiyaç duydukları tüm kontrolü sağlar. TravelPerk ile benzersiz seyahat se...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Coupa
coupa.com
Coupa Software, İş Harcama Yönetimi (BSM) için küresel bir teknoloji platformudur. Şirketin merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunmaktadır. Şirket, büyük şirketlerin kendi organizasyonlarında harcanan para ve kaynaklar üzerinde görünürlük ve ko...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler v...
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...
Brex
brex.com
Brex, her türlü harcamayı kontrol etmeyi kolaylaştıran birleşik bir harcama platformudur. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, geri ödemeler, seyahat, fatura ödemeleri ve ticari hesaplarla dünya çapındaki harcamalarınızı tek bir birleşik sistemde kontrol edin. Müşterilerin %95'i Brex'e geçişin kolay ol...
Spendesk
spendesk.com
Harcama, şirket harcamalarının %100 görünürlüğünü sağlayan eksiksiz bir harcama yönetimi platformudur. Harcama ile kurumsal kartlar, fatura ödemeleri, masraf geri ödemeleri, bütçeler, onay, raporlama, uyumluluk ve ön muhasebeyi basit, ölçeklenebilir bir çözümde içeren 7'si 1 arada bir çözüme sahip o...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams, bir işverenden geri ödeme göndermek için kullanılan önde gelen otomatik kilometre takip uygulamasıdır. MileIQ for Teams ile birden fazla sürücünün kilometre geri ödemelerini yönetmek kolay ve etkilidir. Özel geri ödeme oranları belirleyin, tüm sürücülerinizin kat ettiği mesafeyi te...
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardı...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox, Basit, Çevrimiçi Zaman Çizelgeleri ve Proje Yönetimi sunar Zaman ve harcamaları takip edin, tahminde bulunun ve müşterilerinizi ve projelerinizi kolayca yönetin. FunctionFox, Kuzey Amerika'nın bir numaralı zaman takip sistemidir. Grafik tasarım, reklam, iletişim, pazarlama, multimedya, ...
Emburse Abacus
abacus.com
Çalışan harcamalarını gerçek zamanlı olarak gönderin ve yönetin. Artık gider raporları veya makbuz istifleme yok. Harcamanın tam olarak görülebilmesi için gideri gerçekleştiği anda kaydedin. Her gider için özel onay yönlendirme kuralları oluşturun ve hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için gi...
Moss
getmoss.com
Moss, bütünsel gider yönetimi için ödüllü, teknoloji odaklı bir yazılım çözümüdür. Platform, çalışanların merkezi olmayan bir şekilde harcama yapmasına olanak tanıyarak finans yöneticilerine gerçek zamanlı olarak tam görünürlük ve kontrol sağlıyor. Moss, harcamaları otomatikleştirerek ve dijitalleşt...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. Clou...
Neat
neat.com
The Neat Company, 20 yıldan fazla bir süredir küçük işletmelerin ve tek başına girişimcilerin özenli ve kağıt yoğun defter tutma, müşteri ödemeleri ve mali kayıt organizasyonunu yönetme biçimini değiştirdi. Neat, yüz binlerce kişinin küçük işletmelerine mali düzen getirmek için güvendiği bulut taban...
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve f...
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy, harcamalarınız için akıllı kurumsal kartlar, gider yönetimi ve fatura işlemeyi hepsi bir arada çözümde birleştirerek iş harcama yönetimini yapay zeka ile otomatikleştiriyor. Yokoy bu yaklaşımıyla zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamanın ötesine geçerek; size yeni, veriye dayalı içgörü...
ClickTime
clicktime.com
Kolay zaman çizelgeleriyle maliyetleri azaltın, proje görünürlüğünü artırın ve bütçeyi aşın! ClickTime çalışanların zamanını izlemeyi, planlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebileceğiniz kullanımı kolay zaman çizelgeleri aracılığıyla operasyonlarınızı gelişt...
Dext Commerce
dext.com
Dijital satış verilerini yönetmek artık daha kolay. Muhasebeciler, muhasebeciler ve işletmeler için oluşturulan Dext Commerce'in muhasebe otomasyon yazılımı, şirketlerin gelişmesi için veri, öngörü ve araçlar sağlar.
Equals Money
equalsmoney.com
İşletme giderlerini kontrol altına almalarına yardımcı olduğumuz 20.000'den fazla şirkete katılın. Kartlarımız, uygulamamız ve çevrimiçi platformumuz size tam kontrol ve görünürlük sağlar; böylece mali durumunuzu yönetmeye daha az, işinizi büyütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Dünya çapında ça...
Jenji
jenji.io
2015 yılında Paris'te kurulan Jenji, hızla büyüyen bir girişimdir. Jenji, şirketlere yönelik profesyonel gider yönetimi ve kaydileştirme çözümlerinde liderlerden biridir. Orta ve büyük şirketlere yönelik tasarlanmış gider raporları, götürü tazminatlar ve mesleki harcamalara yönelik yönetim çözümleri...
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat, tüm faturaları otomatik olarak posta kutularında toplamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan bir yazılımdır. Bazıları bir posta kutusuna gönderilmezse, yazılım bunları sağlayıcıların web sitelerinde bulur. Ayrıca verileri karşılaştırmak ve her şeyin iyi eşleşip eşleşmediğini gö...
AppZen
appzen.com
AppZen'in tescilli finans yapay zeka çözümleri, eski sistemlerin yapamadığı karmaşık iş akışlarını, politika kontrollerini ve onayları otomatikleştirerek seyahat ve gider, kart ve borç hesapları işleme görevlerini basitleştirir. Yapay zekamız, zaman içinde giderek daha fazla belgeyi bağımsız olarak ...
Corpay One
corpayone.com
Corpay One, küçük işletmelere yönelik lider bir fatura ödeme çözümüdür. Bankanızın fatura ödemesini hayal edin - çok daha akıllı. Ekibiniz için işe yarayan özel defter tutma ve onay iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak ve önemli olana odaklanmanıza yardı...
Egencia
egencia.com
American Express Küresel İş Seyahati Şirketi olan Egencia, kanıtlanmış tek küresel B2B seyahat teknolojisi platformudur. Küresel teknoloji devlerinin laboratuvarlarından yola çıkarak, dünya çapında iki milyondan fazla gezgine en iyi kullanıcı deneyimlerini, eşsiz içeriği ve rakipsiz hizmeti sunuyoru...
Stampli
stampli.com
Stampli, otomasyonun verimliliğini isteyen ancak ERP'lerini yeniden düzenlemek veya mevcut AP süreçlerini değiştirmek istemeyen Borç Hesapları ekiplerine yöneliktir. Diğer çözümlerden farklı olarak Stampli, 70'ten fazla ERP için tüm yerel işlevsellik yelpazesine yönelik tam destek sağlayarak, işiniz...
Airbase
airbase.io
Airbase, 100-5.000 çalışanı olan işletmeler için en üst sıradaki modern harcama yönetimi platformudur. Harcamaları kontrol etmenin, hesapları daha hızlı kapatmanın ve finansal riski yönetmenin en iyi yolu budur. Airbase'in güçlü ve kullanıcı dostu yazılımı, borç hesapları otomasyonunu, gider yönetim...
WellyBox
wellybox.com
WellyBox, işletmeler için tasarlanmış yapay zeka destekli bir fatura yönetim aracıdır. Kullanıcıların kağıt makbuzlarını taramasına, makbuzları ve faturaları e-posta gelen kutularından otomatik olarak indirmesine ve bu belgeleri muhasebe uygulamalarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak makbuzlar...
Rho
rho.co
Rho, kuruluşların güvenebileceği hepsi bir arada finansal platformdur. AP otomasyonu ve bankacılık ürünlerini, şirketlerin harcamaları, AP'yi, bankacılığı, hazineyi ve ay sonu kapanışını daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için geleneksel finans kurumlarının sunmadığı biri...
Invoicera
invoicera.com
Faturalandırma verilerinizi yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir faturalandırma yazılımı.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir harcama optimizasyonu çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Nexonia, Intacct ve NetSuite için özel olarak tasarlanmış gider, borç hesapları ve zaman takibi çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıy...
Emburse Tallie
tallie.com
Tallie, küçük işletmeler düşünülerek oluşturulmuş mobil ve çevrimiçi bir gider yönetimi aracıdır. Tallie'deki insanlar, küçük işletmelerin, kullanımı gülünç derecede kolay olan, yönetimi iş gününden sınırlı zaman alan, muhasebe hatalarını ortadan kaldıran ve hızlı bir şekilde uygulanabilen harcama y...
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed, makbuzları, kartvizitleri ve diğer evrakları aranabilir bir bulut veritabanında tarayan, düzenleyen ve kategorilere ayıran bir belge yönetimi hizmeti ve yazılımıdır. Fiziksel kağıdı dijital verilere dönüştürerek küçük işletmelerin ve girişimcilerin organize olmasına ve vergi kesintilerini...
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayı...
Datamolino
datamolino.com
Datamolino faturalar, faturalar ve makbuzlarla ilgili önemli verileri bulur. Xero ve QuickBooks Online muhasebe yazılımına artık manuel veri girişi yok. Ücretsiz deneme mevcut. Otomatik veri yakalama Datamolino, QuickBooks için gereken tüm önemli finansal ayrıntıları yakalar. Ayrıca satır öğesi ayrı...
Dovico
dovico.com
Basit proje zaman takibi için en iyi çalışan zaman çizelgesi yazılımı. Faturalandırma ve raporlama için proje ve görevlerde çalışılan saatleri takip edin ve onaylayın.
Happay
happay.com
Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Happay, dünya genelinde ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözmektedir. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Öd...
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit, startuplara özel tasarlanmış kurumsal bir karttır. Yapay zeka destekli onay sürecimiz sizi normalde kurumsal kart alma zahmetinden kurtarır ve gelişmiş kart teknolojimiz, işletme giderlerini ödemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.