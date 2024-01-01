Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
Yeni Uygulama Gönder
Mercury
mercury.com
Şirketinizi kurmak için eksiksiz bir finansal yığın. FDIC sigortalı banka hesapları, banka kartları ve 3 tıklamayla ödeme akışlarıyla ölçeklendirin.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Rippling
rippling.com
Rippling, Bordro, Sosyal Haklar, İK, BT ve daha fazlasını bir araya getirir; böylece işe alımdan ayrılmaya kadar tüm çalışan operasyonlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Dext
dext.com
Dext, muhasebecileri ve tavsiye ettiğiniz işletmeleri daha iyi veri ve öngörülerle daha üretken, kârlı ve güçlü hale getirir.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, hepsi bir arada Seyahat ve Gider platformudur. İş gezileri için rezervasyon yapın ve gider taleplerini gerçek zamanlı olarak gönderin veya onaylayın. Ücretsiz demonuzu hemen alın!
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bulut tabanlı bordro ve insan sermayesi yönetimi yazılımı sağlayan bir Amerikan şirketidir. Merkezi 1997'deki kuruluşundan bu yana Illinois'de bulunmaktadır.
Paycom
paycom.com
Paycom, işe alımdan emekliliğe kadar tüm istihdam yaşam döngüsünü yönetmek için hem büyük hem de küçük işletmelere yönelik çevrimiçi bordro hizmetleri ve İK yazılım çözümleri sunmaktadır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik insan kaynakları, maaş bordrosu ve dış kaynak hizmetleri sağlayan Amerikalı bir sağlayıcıdır. Genel merkezi New York, Rochester'da bulunan şirketin, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 670.000 maaş bordrosu müşterisine hizmet veren 100'den fazla ofisi b...
Zoho Expense
zoho.com
Gider raporları, kolay yol. Zoho Expense, gider raporu oluşturmayı otomatikleştirmek, onayları kolaylaştırmak ve hızlı geri ödemeler yapmak için dünya çapındaki işletmeler için özel olarak tasarlanmış çevrimiçi gider raporlama yazılımıdır.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
Qonto
qonto.com
KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için neobank. Qonto, basitleştirilmiş bir muhasebe akışıyla tam özellikli bir işletme hesabı sağlar.
Ramp
ramp.com
Daha fazla büyüyün. Daha az israf edin. Şirketinizin parasından tasarruf etmek için sıfırdan oluşturulmuş kurumsal kurumsal kartlar: Gelişmiş tasarruf raporlarımız ve her şeyde %1,5 nakit iadesi ile sınırsız kartlar düzenleyin ve fazla harcamaları ortadan kaldırın.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Pleo
pleo.io
Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk, hizmetlerini işletmelere satan bir seyahat yönetimi şirketidir. Harcama limitlerini ve seyahat politikalarını otomatikleştirerek işletmelere seyahat ve gider yönetimi hizmetleri sağlar. Merkezi Londra, Barselona ve Berlin'de bulunan kuruluş, altı finansman turunda 134 milyon dolar toplad...
Navan
navan.com
TripActions, seyahat eden çalışanları korumak, maliyetleri kontrol etmek ve paradan tasarruf etmek amacıyla kurumsal seyahat ve harcamaların yönetilmesine yardımcı olmak için yaklaşık 4.000 küresel kuruluş tarafından güvenilmektedir.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Coupa
coupa.com
Coupa Software, İş Harcama Yönetimi (BSM) için küresel bir teknoloji platformudur. Şirketin merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunmaktadır. Şirket, büyük şirketlerin kendi organizasyonlarında harcanan para ve kaynaklar üzerinde görünürlük ve ko...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!
BigTime
bigtime.net
Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.
Brex
brex.com
Ticari banka hesabınızı ve kredi kartınızı Brex ile değiştirdiğinizde daha hızlı ölçeklendirin. Hesap ücreti yok. Evrak yok. Kişisel garanti yoktur.
Spendesk
spendesk.com
Modern finans ekipleri için hepsi bir arada harcama yönetimi platformu olan Harcama ile şirket harcamalarının kaosunu sakinleştirin.
MileIQ
mileiq.com
Çalışan otomatik kilometre takibi. Doğru kilometre raporları. Stressiz kayıt. Telefonunuzda ve bulutta.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
Aspire
aspireapp.com
Büyüyen işletmeler için hepsi bir arada finans. Kenarlıksız ödemeler, kurumsal kartlar, gider yönetimi ve daha fazlasıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Hepsi tek hesapta.
FunctionFox
functionfox.com
Çevrimiçi zaman çizelgelerini kolayca takip edin, proje yönetimini basitleştirin ve tahminler, faturalar ve aradaki her ayrıntı hakkında bilgi sahibi olun. FunctionFox, yaratıcı ekiplerin çalışma şekline göre akıllıca tasarlanmıştır. Kurulumu kolay, kullanımı sezgisel ve dünya çapındaki yaratıcı pro...
Emburse Abacus
abacus.com
Gerçek Zamanlı Gider Raporlaması. Abacus, ekibinize geri ödeme yapma, kurumsal kredi kartlarını mutabakat etme ve harcama politikanızı uygulama şeklinizi otomatikleştirmenin en kolay yoludur.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. Clou...
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Neat
neat.com
Neat'in mobil muhasebe yazılımı ve depolama alanıyla defter tutmayı basitleştirin. Raporları otomatikleştirin, işle ilgili bilgiler edinin, makbuzları ve giderleri yönetin. Ücretsiz deneyin.
Yokoy
yokoy.ai
Tüm harcama yönetiminizi yapay zeka ile yönetin, zamandan ve paradan tasarruf edin ✓tamamen otomatik ✓bireysel ✓revizyona dayanıklı
Moss
getmoss.com
Daha akıllıca harcayın. Binlerce işletme lider kurumsal kart ve harcama yönetimi çözümü Moss'a güveniyor. Mevcut sistemlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olan Moss, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve kontrolü size verir.
ClickTime
clicktime.com
Çalışan süresini takip etmenin, yönetmenin ve raporlamanın en kolay yolu. Basit zaman çizelgeleri ve güçlü raporlar maliyetleri azaltır ve performansı artırır. Ücretsiz başlayın!
Dext Commerce
dext.com
Dijital satış verilerini yönetmek artık daha kolay. Muhasebeciler, muhasebeciler ve işletmeler için oluşturulan Dext Commerce'in muhasebe otomasyon yazılımı, şirketlerin gelişmesi için veri, öngörü ve araçlar sağlar.
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat, tüm faturaları otomatik olarak posta kutularında toplamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan bir yazılımdır. Bazıları bir posta kutusuna gönderilmezse, yazılım bunları sağlayıcıların web sitelerinde bulur. Ayrıca verileri karşılaştırmak ve her şeyin iyi eşleşip eşleşmediğini gö...
AppZen
appzen.com
Finans ekiplerinizin çalışma biçimini elden geçirir, harcama onaylarını otomatikleştirir ve harcamayı azaltır, politikaya uyum sağlar ve süreci kolaylaştırır.
Equals Money
equalsmoney.com
Ödemeler, kartlar ve harcamalar basitleştirildi. Equals Money hesabı, finans ekiplerinin bir şirketin ödemelerini, harcamalarını, bütçelerini, maaş bordrosunu ve daha fazlasını yönetme biçiminde devrim yaratmak, zamanı geriye, parayı da bilançoya geri koymak için burada.
Jenji
jenji.io
Jenji, gider raporu yazılımınız. Gider raporlarından toplu tazminata kadar profesyonel harcamalarınızı yönetmenin yeni bir yolu
Corpay One
corpayone.com
Corpay One, küçük işletmelere yönelik lider bir fatura ödeme çözümüdür. Bankanızın fatura ödemesini hayal edin - çok daha akıllı. Ekibiniz için işe yarayan özel defter tutma ve onay iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak ve önemli olana odaklanmanıza yardı...
Stampli
stampli.com
Fatura işleme için en yüksek puan alan borç hesapları otomasyon yazılımı ve fatura yönetimi üzerinde tam kontrol sağlayan tek çözüm.
Airbase
airbase.io
Airbase, fatura ödemelerini, kurumsal kartları ve geri ödemeleri onay iş akışları, muhasebe otomasyonu ve raporlama ile tek bir platformda birleştirir.
Egencia
egencia.com
Büyük veya küçük her işletmeye uygun kurumsal seyahat yönetimi çözümlerini keşfedin. Egencia iş seyahatlerini daha kolay ve daha iyi hale getiriyor.
WellyBox
wellybox.com
Tüm makbuzlarınızı Gmail veya Outlook'ta otomatik olarak bulun Manuel yönetici görevlerini otomatikleştirmek için GPT ve OCR'nin gücünü kullanarak 20.000'den fazla müşteriye katılın. Faturalar için yapay zeka sanal asistanınız WellyBox ile tanışın.
Rho
rho.co
Kurumsal kartları, bankacılığı ve AP'yi uzman hizmetle desteklenen tek bir otomatik platformda birleştiren tek harcama ve nakit yönetimi çözümüyle işletmenizi ileriye taşıyın.
Invoicera
invoicera.com
Faturalandırma verilerinizi yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir faturalandırma yazılımı.
Emburse Nexonia
emburse.com
Kuruluşunuzun mali durumunu basitleştirmek için tasarlandı. Tamamen entegre gider raporlama, fatura yönetimi, zaman takibi ve seyahat çözümleri.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Makbuzları verilere dönüştürün. Kağıdı masanızdan kaldırın ve harekete geçin.
Emburse Tallie
tallie.com
Son derece basit gider raporlaması. Emburse Tallie, küçük işletmelerin etkili işlere daha fazla odaklanmasına ve giderleri yönetmek için evrak işlerine daha az odaklanmasına yardımcı olur.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sağlıyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yay...
Datamolino
datamolino.com
Muhasebeciler ve muhasebeciler için Otomatik Borç Hesapları verilerinin yakalanması. En yaygın muhasebe görevlerini otomatikleştirin. Önemli olan işe zaman ayırın!
Dovico
dovico.com
Basit proje zaman takibi için en iyi çalışan zaman çizelgesi yazılımı. Faturalandırma ve raporlama için proje ve görevlerde çalışılan saatleri takip edin ve onaylayın.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io, serbest çalışanların ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir gider yönetimi çözümüdür. Platform, gider takibi sürecini basitleştirerek işletmelerin karmaşık finansal yönetim yükü olmadan büyümeye odaklanmasına olanak tanıyor. ExpenseMonkey.io...
Precoro
precoro.com
Precoro, tedarik süreci optimizasyonuna yönelik bulut tabanlı bir çözümdür. Artık zaman alıcı manuel prosedürler ve insan faktörü hataları yok. Yalnızca otomatik işlemler ve merkezi satın alma süreçleri. - E-posta veya Slack bildirimlerini kullanarak belgeleri herhangi bir cihazdan 2,5 kat daha hızl...