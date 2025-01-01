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En Popüler Son Eklenenler Mülakat Yönetimi Yazılımından Çık - En Popüler Uygulamalar

Çıkış görüşmesi yönetim yazılımı, çıkış görüşmelerini yürütme ve çalışanların işten ayrılmasıyla ilgili idari görevleri yerine getirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Öncelikli amacı, görevlerinden ayrılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, evrak işlerini ortadan kaldırarak ve görevleri tek bir birleşik arayüzde birleştirerek çıkış sürecini daha verimli hale getirir. Evde, ofiste veya mobil cihazlar aracılığıyla tamamlanabilecek esnek görüşme seçenekleri sunar. Ayrıca yazılım, çıkış görüşmelerinden elde edilen verileri grafik veya tablo formatlarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek ve görselleştirmek için analiz araçları içerir. Tipik olarak, çıkış görüşmesi yönetimi yazılımı, genellikle işten çıkarma araçlarıyla birlikte daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilir.