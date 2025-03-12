Mülakat Yönetimi Yazılımından Çık - En Popüler Uygulamalar

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Çıkış görüşmesi yönetim yazılımı, çıkış görüşmelerini yürütme ve çalışanların işten ayrılmasıyla ilgili idari görevleri yerine getirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Öncelikli amacı, görevlerinden ayrılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, evrak işlerini ortadan kaldırarak ve görevleri tek bir birleşik arayüzde birleştirerek çıkış sürecini daha verimli hale getirir. Evde, ofiste veya mobil cihazlar aracılığıyla tamamlanabilecek esnek görüşme seçenekleri sunar. Ayrıca yazılım, çıkış görüşmelerinden elde edilen verileri grafik veya tablo formatlarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek ve görselleştirmek için analiz araçları içerir. Tipik olarak, çıkış görüşmesi yönetimi yazılımı, genellikle işten çıkarma araçlarıyla birlikte daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilir.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, müşteri ve çalışan deneyimini ölçmek için çok kanallı anketler sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile anket oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, çalışan bağlılığını artırmak için gerçek zamanlı veri ve yapay zeka ile HR ve Operasyon liderlerine destek veren bir yazılımdır.
ExitPro
exitpro.com
ExitPro, çıkış görüşmelerini kolaylaştırarak çalışan ayrılma nedenlerini anlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan ve kişiselleştirilmiş raporlar üreten bir yazılım platformudur.
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