SurveySparrow

surveysparrow.com

Surveyparrow, müşteri deneyimi ve çalışan deneyim araçları, çevrimdışı, sohbet, klasik ve 360 ​​° anketler gibi ilk, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan bir sondan çok kanal deneyim yönetim platformudur. Konuşma kullanıcı arayüzü, anketlerinizin sohbet benzeri bir deneyim sunmasına ve anket tamamlama oranlarını%40 oranında artırmasına olanak tanır. Temel özellikleri şunları içerir: * Statikten dinamik konuşmalara geçiş yapan sohbet benzeri araştırmalar. * Her seferinde bir soru soran klasik araştırmalar. * İnternetsiz yerlerin en uzak yerlerinden bile geri bildirim toplamanıza izin veren çevrimdışı araştırmalar. * Çevrimdışı veri toplama için bir kiosk görevi gören çevrimdışı anket uygulaması. * NPS anketleri, müşteri duygularını tek bir soru ile ölçmek için. * Müşteri duygularının derinlemesine bir görünümünü kazanmak için NPS kelime bulutu ve duygu analizi. * 360 ° çeşitli yetkinliklerde çalışan performansını değerlendirmek ve kişisel gelişim planları oluşturmak için değerlendirmeler. * Anketlerinizi seçtiğiniz dillere çevirmek için çok dilli anketler. * Katılımcılardan çeşitli veri toplamak için çok çeşitli soru türleri. * Anlayışlı raporlar oluşturmak için tıklamasız gösterge tablosu ve son derece gelişmiş rapor filtreleri. * İş akışınızı optimize etmek için verimli kullanıcı yönetimi. * Anketinizin her öğesini özelleştirmek için beyaz etiketleme. * Anketleri bir üst hesap altında bağımsız olarak yönetmek için alt hesaplar. * Tek bir tıklamayla platformumuza giriş yapmak için tek oturum açın. * Hesap erişimini yalnızca güvenilir yerlere ve ağlara kısıtlamak için IP kısıtlaması. * Müşteri veya çalışan nabzını düzenli aralıklarla ölçmek için tekrarlayan modla anket otomasyonu. * En kolay paylaşım seçenekleriyle çok sayıda kanalda anket paylaşımı. * Birden çok yazılım kullanma zahmetinden kaçınmak için verimli entegrasyonlar. * Her ankete kendi kişisel dokunuşunuzu eklemek için özel CSS. * Yinelenen görevleri otomatikleştirmek ve eylem verimliliğini artırmak için iş akışları.