Mülakat Yönetimi Yazılımından Çık - En Popüler Uygulamalar - Togo

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Çıkış görüşmesi yönetim yazılımı, çıkış görüşmelerini yürütme ve çalışanların işten ayrılmasıyla ilgili idari görevleri yerine getirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Öncelikli amacı, görevlerinden ayrılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, evrak işlerini ortadan kaldırarak ve görevleri tek bir birleşik arayüzde birleştirerek çıkış sürecini daha verimli hale getirir. Evde, ofiste veya mobil cihazlar aracılığıyla tamamlanabilecek esnek görüşme seçenekleri sunar. Ayrıca yazılım, çıkış görüşmelerinden elde edilen verileri grafik veya tablo formatlarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek ve görselleştirmek için analiz araçları içerir. Tipik olarak, çıkış görüşmesi yönetimi yazılımı, genellikle işten çıkarma araçlarıyla birlikte daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilir.
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Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün% 75'i tarafından kullanılan Qualtrics Corexm, deneyim yönetimi için en güvenilir, zeki ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics Corexm, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. Corexm ile, toplamak ve harekete geçmek istediğiniz tüm içgörüler için sessiz veya dış kaynaklı operasyonları bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departman için yetenek ve çözümlere sahip olan Corexm, her zamankinden daha hızlı bilgiler almanızı sağlayarak kitlelerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olur. Kendi projelerinizi bile oluşturabilir veya Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri - marka, müşteri bilgileri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için - kullanabilirsiniz, böylece en çok ihtiyaç duyduğu yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics Corexm ile herkesin eyleme geçirilebilir bilgileri yakalamasını, analiz etmesini ve paylaşmasını ve mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasını sağlarsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirim için dünyanın en esnek çözümü ile deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın, her kararı doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri geliştirmek için öngörücü bilgiler ve AI destekli önerilerle güçlendirin. Bu, ölçekte açık uçlu geri bildirimi anlamak, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlasını anlamak için AI güdümlü metin analitiği içerir. 2) Sofistike araştırmalar, bir nokta ve tıklama kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilimcileri tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kütüphaneyle basit bir şekilde oluşturulmasını, özelleştirilmesini ve değiştirilmesini sağladı. Hepsi kullanıma hazır, kodlama gerekmez, hiç. 3) Hız ve Çeviklik Ölçeği Organizasyon genelinde amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile ilgili bilgileri deneyimlemek için erişim. Buna kuruluşunuzun zaten kullandığı sistemlere eşsiz entegrasyonlar içeren esnek bir platform ekleyin. 4) Zaman ve paradan tasarruf edin, tüm katılımcı verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak için araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmak için öneriler sunarak sizin için ağır kaldırma yapan AI ile bir araştırma uzmanı olun. 5) Herkesin geri bildirim ve deneyim fırsatlarını dinleme, anlama ve deneyimleme, verilere daha derinlemesine araştırma, kişisel deneyimleri ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla araştırmayı birleştirin ve kolaylaştırın. 6) Riske maruz kalmayı azaltın Rakip kuruluş sınıfı güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliği, Qualtrics Corexm GDPR, HITRUST, ISO 27001 Sertifikalı ve FedRamp Uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin, verilerinizin sizin için daha fazla çalışmasını sağlayın. Tasarım, analitik, raporlama ve yanıtlayan kaynak kullanımı ile destek için araştırma hizmetlerimizi ve ortak ağımızı seçin. Ayrıca, tamamen esnek bir katılım modeli sayesinde bizi ihtiyacınız olan kadar veya az kullanın. Anahtar Qualtrics Corexm Ürün Özellikleri - Uzman Tasarlı Şablonlar -Sürükle ve Düşük Anket Oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam İşbirliği Araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota Yönetimi -Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (deneysel görüş) - AI ile çalışan analitik ve zeka (istatistikler IQ & Metin IQ) - Crosstabs - Sistem entegrasyonu için dinlenme API erişimi - SMS Dağıtım - WCAG 2.0 uyumlu - E -posta ve sohbet desteği
SurveySparrow
surveysparrow.com
Surveyparrow, müşteri deneyimi ve çalışan deneyim araçları, çevrimdışı, sohbet, klasik ve 360 ° anketler gibi ilk, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan bir sondan çok kanal deneyim yönetim platformudur. Konuşma kullanıcı arayüzü, anketlerinizin sohbet benzeri bir deneyim sunmasına ve anket tamamlama oranlarını%40 oranında artırmasına olanak tanır. Temel özellikleri şunları içerir: * Statikten dinamik konuşmalara geçiş yapan sohbet benzeri araştırmalar. * Her seferinde bir soru soran klasik araştırmalar. * İnternetsiz yerlerin en uzak yerlerinden bile geri bildirim toplamanıza izin veren çevrimdışı araştırmalar. * Çevrimdışı veri toplama için bir kiosk görevi gören çevrimdışı anket uygulaması. * NPS anketleri, müşteri duygularını tek bir soru ile ölçmek için. * Müşteri duygularının derinlemesine bir görünümünü kazanmak için NPS kelime bulutu ve duygu analizi. * 360 ° çeşitli yetkinliklerde çalışan performansını değerlendirmek ve kişisel gelişim planları oluşturmak için değerlendirmeler. * Anketlerinizi seçtiğiniz dillere çevirmek için çok dilli anketler. * Katılımcılardan çeşitli veri toplamak için çok çeşitli soru türleri. * Anlayışlı raporlar oluşturmak için tıklamasız gösterge tablosu ve son derece gelişmiş rapor filtreleri. * İş akışınızı optimize etmek için verimli kullanıcı yönetimi. * Anketinizin her öğesini özelleştirmek için beyaz etiketleme. * Anketleri bir üst hesap altında bağımsız olarak yönetmek için alt hesaplar. * Tek bir tıklamayla platformumuza giriş yapmak için tek oturum açın. * Hesap erişimini yalnızca güvenilir yerlere ve ağlara kısıtlamak için IP kısıtlaması. * Müşteri veya çalışan nabzını düzenli aralıklarla ölçmek için tekrarlayan modla anket otomasyonu. * En kolay paylaşım seçenekleriyle çok sayıda kanalda anket paylaşımı. * Birden çok yazılım kullanma zahmetinden kaçınmak için verimli entegrasyonlar. * Her ankete kendi kişisel dokunuşunuzu eklemek için özel CSS. * Yinelenen görevleri otomatikleştirmek ve eylem verimliliğini artırmak için iş akışları.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro, kişiselleştirilmiş raporları otomatik olarak oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmak için bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin neden PointerPro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını otomatikleştirdiğini keşfedin. Amaç, işinizi ölçeklendirmek, potansiyel müşteriler oluşturmak veya otomasyondan zaman kazanmak olsun, PointerPro işleri sizin için kolaylaştırır. Uzmanlığınızı ölçekte kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan bir araca dönüştürmenize yardımcı olur. PointerPro sizi şu şekilde güçlendirir: * Uzmanlığınızdan yararlanarak müşterilerinize daha fazla değer verin * Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve stratejik çalışmaya odaklanarak zamandan tasarruf edin * Ekibinizi genişletmeye gerek kalmadan işinizi büyüt
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