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Mülakat Yönetimi Yazılımından Çık - En Popüler Uygulamalar - Saint Pierre ve Miquelon
Çıkış görüşmesi yönetim yazılımı, çıkış görüşmelerini yürütme ve çalışanların işten ayrılmasıyla ilgili idari görevleri yerine getirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Öncelikli amacı, görevlerinden ayrılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, evrak işlerini ortadan kaldırarak ve görevleri tek bir birleşik arayüzde birleştirerek çıkış sürecini daha verimli hale getirir. Evde, ofiste veya mobil cihazlar aracılığıyla tamamlanabilecek esnek görüşme seçenekleri sunar. Ayrıca yazılım, çıkış görüşmelerinden elde edilen verileri grafik veya tablo formatlarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek ve görselleştirmek için analiz araçları içerir. Tipik olarak, çıkış görüşmesi yönetimi yazılımı, genellikle işten çıkarma araçlarıyla birlikte daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilir.
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Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, mobil öncelikli, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan NPS, Çevrimdışı, Sohbet, Klasik ve 360° Anketler gibi Müşteri Deneyimi ve Çalışan Deneyimi araçlarını bir araya getiren uçtan uca çok kanallı bir deneyim yönetimi platformudur. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü, anketlerinizin sohbet benzeri bir deneyim sunmasına olanak tanır ve anket tamamlanma oranlarını %40 gibi muazzam bir oranda artırır. Temel özellikleri şunları içerir: * Statik konuşmalardan dinamik konuşmalara geçiş yapan Sohbet benzeri Anketler. * Her seferinde tek soru soran Klasik Anketler. * İnternet olmadan en uzak yerlerden bile geri bildirim toplamanıza olanak tanıyan çevrimdışı anketler. * Çevrimdışı veri toplama için bir kiosk görevi gören Çevrimdışı Anket Uygulaması. * Müşteri duyarlılığını tek bir soruyla ölçmek için NPS anketleri. * Müşteri duygularına ilişkin derinlemesine bir görünüm elde etmek için NPS Kelime Bulutu ve Duygu Analizi. * Çalışan performansını çeşitli yetkinliklere göre değerlendirmek ve kişisel gelişim planları oluşturmak için 360° değerlendirmeler. * Anketlerinizi seçtiğiniz dillere çevirmek için çok dilli anketler. * Yanıtlayanlardan çeşitli veriler toplamak için geniş soru türleri. * Bilgilendirici raporlar oluşturmak için tıklama gerektirmeyen kontrol paneli ve son derece gelişmiş rapor filtreleri. * İş akışınızı optimize etmek için verimli kullanıcı yönetimi. * Anketinizin her öğesini özelleştirmek için beyaz etiketleme. * Anketleri tek bir ana hesap altında bağımsız olarak yönetmek için Alt Hesaplar. * Tek tıklamayla platformumuza giriş yapmak için Tek Oturum Açma. * Hesap erişimini yalnızca güvenilir konumlara ve ağlara kısıtlamak için IP Kısıtlaması. * Müşteri veya çalışanın nabzını düzenli aralıklarla ölçmek için yinelenen modlu anket otomasyonu. * En kolay paylaşım seçenekleriyle çok sayıda kanalda anket paylaşımı. * Birden fazla yazılım kullanma zahmetinden kaçınmak için verimli entegrasyonlar. * Her ankete kendi kişisel dokunuşunuzu eklemek için özel CSS. * Yinelenen görevleri otomatikleştirmeye ve eylem verimliliğini artırmaya yönelik iş akışları.
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inşa edin.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, otomatik olarak kişiselleştirilmiş raporlar oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmaya yönelik bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin Pointerpro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını neden otomatik hale getirdiğini keşfedin. Amaç ister işletmenizi ölçeklendirmek, potansiyel müşteriler oluşturmak veya otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmek olsun, Pointerpro işleri sizin için kolaylaştırır. Tüm favori uygulamalarınızla entegre oluyoruz ve toplanan verileri istediğiniz yere gönderiyoruz. ISO 27001:2022 sertifikasına sahibiz! Bu sertifika, Pointerpro'nun küresel kriterleri karşılama ve hizmetlerinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda güven ve güven aşılama konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Demonuzu bugün ayırtın!