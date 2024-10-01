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Mülakat Yönetimi Yazılımından Çık - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Çıkış görüşmesi yönetim yazılımı, çıkış görüşmelerini yürütme ve çalışanların işten ayrılmasıyla ilgili idari görevleri yerine getirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Öncelikli amacı, görevlerinden ayrılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, evrak işlerini ortadan kaldırarak ve görevleri tek bir birleşik arayüzde birleştirerek çıkış sürecini daha verimli hale getirir. Evde, ofiste veya mobil cihazlar aracılığıyla tamamlanabilecek esnek görüşme seçenekleri sunar. Ayrıca yazılım, çıkış görüşmelerinden elde edilen verileri grafik veya tablo formatlarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek ve görselleştirmek için analiz araçları içerir. Tipik olarak, çıkış görüşmesi yönetimi yazılımı, genellikle işten çıkarma araçlarıyla birlikte daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilir.
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Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, mobil öncelikli, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan NPS, Çevrimdışı, Sohbet, Klasik ve 360° Anketler gibi Müşteri Deneyimi ve Çalışan Deneyimi araçlarını bir araya getiren uçtan uca çok kanallı bir deneyim yönetimi platformudur. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü, anketler...
WorkStep
workstep.com
İşverenler için: WorkStep'in yazılımı, şirketlerin tedarik zinciri boyunca ön saflardaki işgücünü işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. İş Arayanlar İçin: Üreten, teslim eden, yükleyen, tamir eden ve işleri yaptıran kişilere yönelik iş ağı. İşe alın. Yeni beceriler öğrenin. Bir kariyer inş...
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, otomatik olarak kişiselleştirilmiş raporlar oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmaya yönelik bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin Pointerpro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını neden otomatik hale getirdiğini...