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Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı
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Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik Kaydı ve Biletleme yazılımı, katılımcı kaydını kolaylaştırarak etkinlik planlayıcılarının konuk listelerini verimli bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Bu uygulamalar katılımcılara bilet satın alma veya ücretsiz etkinliklere kaydolma olanağı tanırken, etkinlik planlayıcılarına kapsamlı konuk listesi ayrıntıları sağlar. Bu araçlar, katılımcı kaydının verimliliğini, etkinlik öncesinde ödeme tahsilatını ve etkinlik gününde kayıt sürecinin sorunsuz organizasyonunu artırır.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut, Discord’da metni çekici videolara dönüştüren ücretsiz bir yapay zeka video üreticisi uygulamasıdır.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Bilet Jeneratörü, etkinlik biletlerini çevrimiçi oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan kullanıcı dostu bir yazılım aracıdır.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms, etkinlik katılımcılarını destekleyen, özelleştirilebilir bir yönetim platformudur. Katılımcılara program yönetimi ve etkileşim imkanı sunar.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

TicketWeb, bağımsız müzik konserleri, komedi, tiyatro gibi canlı etkinlikler için bilet satın almayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Tikkl, dünya genelinde sanal veya yüz yüze etkinlikler sunar; kullanıcılar kendilerine ait etkinlik düzenleyebilir ve katılımı artırabilir.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

Evite

Evite

evite.com

Evite, çevrimiçi davetiyeler gönderip RSVP takibi yaparak etkinlikleri kolayca organize etmeyi sağlayan bir platformdur.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI, etkinlik yönetimi için yapay zeka destekli bir yazılımdır. Etkinlik uygulamaları, kayıt, canlı oylama ve katılımcı etkileşimi gibi hizmetler sunar.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

Weezevent, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve katılımcı kaydı için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar web sitelerine bilet entegrasyonu yapabilir.

EventX

EventX

eventx.io

EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix, organizasyonların kendi web sitelerinde sanal ve hibrit etkinlikler düzenlemesine olanak tanıyan kullanımı kolay bir platformdur.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World, sanal konferanslar, konuşmalar ve sosyal etkinlikler düzenlemenize yardımcı olan bir uygulamadır. Çevrimiçi etkinlikler oluşturun ve topluluk oluşturun.

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack, kayıt, ödeme ve raporlama süreçlerini yönetmek için kullanılan kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer, etkinlikler için biletleme süreçlerini kolaylaştıran, kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital çözümdür.

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

Bilet Fairy, etkinlik biletleme ve yönetimi için araçlar sunan, katılımcı deneyimini artırmaya odaklanan bir platformdur.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

CloudPresenter, sanal toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için özelleştirilebilir video konferans platformudur. İçerik paylaşımı, anket ve analitik gibi özellikler sunar.

Ticketbud

Ticketbud

ticketbud.com

TicketBud, etkinlik biletlerinin yönetimini, tanıtımını ve satışını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir sayfalarla hızlıca bilet satışı yapabilir.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.

RegFox

RegFox

regfox.com

RegFox, konferanslar, kamplar ve kurslar için kolayca özelleştirilebilen çevrimiçi kayıt formları sunan bir etkinlik kaydı ve biletleme platformudur.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.

EventAct

EventAct

eventact.com

EventAct, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kayıt, konaklama ve katılımcı takibi gibi araçlar sunan bir etkinlik yönetimi uygulamasıdır.

Big Tickets

Big Tickets

bigtickets.com

Big Tickets, etkinlik yönetimi ve bilet satışı için kullanılan bir platformdur. Pazarlama, nakit akışı ve analiz odaklı özellikler sunar.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker, etkinlik planlaması ve yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Kullanıcıların etkinlikleri verimli bir biçimde organize etmelerine yardımcı olur.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix, etkinlikler için bilet satışını ve yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Özelleştirilebilir sayfalar ve analitik araçlar sunar.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

RSVPify, etkinlik planlama ve yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdur. Kayıt, RSVP takibi, konuk yönetimi gibi araçlar sunar.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI, randevu, etkinlik yönetimi ve sanal kuyrukları otomatikleştirerek müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir platformdur.

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