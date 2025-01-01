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Etkinlik Kaydı ve Biletleme yazılımı, katılımcı kaydını kolaylaştırarak etkinlik planlayıcılarının konuk listelerini verimli bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Bu uygulamalar katılımcılara bilet satın alma veya ücretsiz etkinliklere kaydolma olanağı tanırken, etkinlik planlayıcılarına kapsamlı konuk listesi ayrıntıları sağlar. Bu araçlar, katılımcı kaydının verimliliğini, etkinlik öncesinde ödeme tahsilatını ve etkinlik gününde kayıt sürecinin sorunsuz organizasyonunu artırır.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut, Discord’da metni çekici videolara dönüştüren ücretsiz bir yapay zeka video üreticisi uygulamasıdır.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Bilet Jeneratörü, etkinlik biletlerini çevrimiçi oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan kullanıcı dostu bir yazılım aracıdır.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Townscript
townscript.com
Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms, etkinlik katılımcılarını destekleyen, özelleştirilebilir bir yönetim platformudur. Katılımcılara program yönetimi ve etkileşim imkanı sunar.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb, bağımsız müzik konserleri, komedi, tiyatro gibi canlı etkinlikler için bilet satın almayı ve yönetmeyi sağlayan bir platformdur.
Eventene
eventene.com
Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.
Evite
evite.com
Evite, çevrimiçi davetiyeler gönderip RSVP takibi yaparak etkinlikleri kolayca organize etmeyi sağlayan bir platformdur.
Tikkl
tikkl.com
Tikkl, dünya genelinde sanal veya yüz yüze etkinlikler sunar; kullanıcılar kendilerine ait etkinlik düzenleyebilir ve katılımı artırabilir.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve katılımcı kaydı için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar web sitelerine bilet entegrasyonu yapabilir.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, etkinlik yönetimi için yapay zeka destekli bir yazılımdır. Etkinlik uygulamaları, kayıt, canlı oylama ve katılımcı etkileşimi gibi hizmetler sunar.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Webex Events
socio.events
Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizasyonların kendi web sitelerinde sanal ve hibrit etkinlikler düzenlemesine olanak tanıyan kullanımı kolay bir platformdur.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.
TicketSpice
ticketspice.com
BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslar, konuşmalar ve sosyal etkinlikler düzenlemenize yardımcı olan bir uygulamadır. Çevrimiçi etkinlikler oluşturun ve topluluk oluşturun.
Regpack
regpack.com
Regpack, kayıt, ödeme ve raporlama süreçlerini yönetmek için kullanılan kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer, etkinlikler için biletleme süreçlerini kolaylaştıran, kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital çözümdür.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Bilet Fairy, etkinlik biletleme ve yönetimi için araçlar sunan, katılımcı deneyimini artırmaya odaklanan bir platformdur.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter, sanal toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için özelleştirilebilir video konferans platformudur. İçerik paylaşımı, anket ve analitik gibi özellikler sunar.
Ticketbud
ticketbud.com
TicketBud, etkinlik biletlerinin yönetimini, tanıtımını ve satışını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir sayfalarla hızlıca bilet satışı yapabilir.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
RegFox
regfox.com
RegFox, konferanslar, kamplar ve kurslar için kolayca özelleştirilebilen çevrimiçi kayıt formları sunan bir etkinlik kaydı ve biletleme platformudur.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.
EventAct
eventact.com
EventAct, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kayıt, konaklama ve katılımcı takibi gibi araçlar sunan bir etkinlik yönetimi uygulamasıdır.
Big Tickets
bigtickets.com
Big Tickets, etkinlik yönetimi ve bilet satışı için kullanılan bir platformdur. Pazarlama, nakit akışı ve analiz odaklı özellikler sunar.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, etkinlik planlaması ve yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Kullanıcıların etkinlikleri verimli bir biçimde organize etmelerine yardımcı olur.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
ShowClix
showclix.com
ShowClix, etkinlikler için bilet satışını ve yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Özelleştirilebilir sayfalar ve analitik araçlar sunar.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu, etkinlik yönetimi ve sanal kuyrukları otomatikleştirerek müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Eventbee
eventbee.com
Eventbee, çevrimiçi etkinlik kaydı ve bilet satışı için bir platformdur. Etkinlik sayfaları oluşturma ve katılımcı yönetimi sağlar.
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