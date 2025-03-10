Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Etkinlik Kaydı ve Biletleme yazılımı, katılımcı kaydını kolaylaştırarak etkinlik planlayıcılarının konuk listelerini verimli bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Bu uygulamalar katılımcılara bilet satın alma veya ücretsiz etkinliklere kaydolma olanağı tanırken, etkinlik planlayıcılarına kapsamlı konuk listesi ayrıntıları sağlar. Bu araçlar, katılımcı kaydının verimliliğini, etkinlik öncesinde ödeme tahsilatını ve etkinlik gününde kayıt sürecinin sorunsuz organizasyonunu artırır.
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Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Regpack
regpack.com
Regpack, kayıt, ödeme ve raporlama süreçlerini yönetmek için kullanılan kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.
Splash
splashthat.com
Etkinliklerinizi oluşturmak, yönetmek, pazarlamak ve raporlamak ne kadar sürer? Splash'ın amacı "canlı yayına geçmek" için gereken sayısız saati ortadan kaldırmaktır. Her şeyi sizin için yaptığımızı iddia edemeyiz (2 yıldızlı yorumlar bizi alçakgönüllü kılıyor), ancak buna çok yaklaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz: • Açılış sayfası, onaylar, e-postalar, sosyal paylaşım kartı, check-in uygulaması ve daha fazlası gibi tüm temas noktalarınızı doğrudan yerleşik olarak içeren marka içi şablonlarla sürecinizi basitleştirin. *Avetta, etkinlik kurulum süresini %75 oranında azalttı . • Her misafir etkileşiminde markanızı güçlendirin. Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için her temas noktasını markanız ve sesinizle özelleştirme konusunda tam kontrole sahipsiniz. Ayrıca ekstra çalışma gerektirmeden son derece kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmak için ad, şirket, LCV yanıtları ve daha fazlası gibi konuk bilgileri için dinamik etiketler menüsünden seçim yapabilirsiniz. • Özelleştirilebilir raporlamayla sonuçlarınızı ölçün. İhtiyaç duyduğunuz kadar kapsamlı veya tanımlanmış raporlar oluşturmak için davetli listenizi tüm veri alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Sayfa görüntülemeleri, izleme bağlantıları ve açılmalar, tıklamalar ve geri dönmeler gibi e-posta analizleri de her etkinliğe dahildir. Ayrıca ekip çapındaki raporlarımız, daha akıllı, daha başarılı etkinlikler planlamanıza yardımcı olmak için sürekli katılımcılar, en güçlü performansa sahip varlıklar ve daha fazlası gibi bilgilerle bağlantı kurmanızı sağlar. *Gumgum, etkinlik katılımcılarından elde ettiği geliri ikiye katladı ve satış hattını üçe katladı. • Durulama ve başarıyı tekrarlayarak işinizi büyütün. Ekibinize her zaman markaya uygun etkinlik şablonları, uyumlu kayıt formları ve otomatik entegrasyonlar sağladığınızda, tekrarlanması kolay etkinlik başarısı formülünün kilidini açarsınız. Tutarlı bir etkinlik takvimi ile potansiyel müşterilerinizle mutlaka sahip olmanız gereken ilişkiler kuracak ve mevcut müşterilerinizle bağlarınızı güçlendireceksiniz. *Sharp, Splash'ı kullanarak ilk yılında 56 şubede 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Not: - İhtiyacınız olan ancak bizde bulunmayan bir şey varsa, size yardımcı olabilecek, giderek büyüyen bir ortak listemiz var. splashthat.com adresinden ücretsiz kaydolun.
Evite
evite.com
Evite, çevrimiçi davetiyeler gönderip RSVP takibi yaparak etkinlikleri kolayca organize etmeyi sağlayan bir platformdur.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.
Townscript
townscript.com
Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire, Biletleme, Kayıt, Sanal Etkinlikler ve Etkinlik Uygulamaları için çözümler sunan bir Etkinlik Yönetim Platformudur. 2003 yılında kurulan Brushfire, son 20 yılda dünya çapında binlerce kuruluşta çevrimiçi biletleme ve kayıt işlemlerinin desteklenmesine yardımcı oldu. Ödüllü hizmet ve destekle desteklenen Brushfire, bir sonraki etkinliğinizde zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Brushfire çözümleri büyüme için üretilmiştir. Sorularınız mı var? (866) 825-8252 numaralı telefondan ekibimizle konuşun.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
RegFox
regfox.com
RegFox, konferanslar, kamplar ve kurslar için kolayca özelleştirilebilen çevrimiçi kayıt formları sunan bir etkinlik kaydı ve biletleme platformudur.
TicketSpice
ticketspice.com
BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.
ShowClix
showclix.com
ShowClix, etkinlikler için bilet satışını ve yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Özelleştirilebilir sayfalar ve analitik araçlar sunar.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, Fiyat, Müşteri Desteği, Saha Ekipmanı, Yedek Wifi, Özellik Seti, Günlük Ödemeler ve Etkinlik Karlılığınızı Artırma konusunda diğer tüm bilet şirketlerini geride bırakıyor. NASIL? Afton Tickets daha azı karşılığında çok daha fazlasını yapıyor. Küçük hizmet ücretimizi katılımcılarınıza aktardığınızda, Afton'un sizin için yaptığı her şeyi gerçek 0,00 ABD Doları maliyetle karşılayabilirsiniz.
SimpleTix
simpletix.com
Etkinlik, festival, konser, müze ve daha fazlası için çevrimiçi bilet satın. SimpleTix'in sözleşmesi yoktur, anında ödeme sunar ve kullanımı kolaydır.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.
Showpass
showpass.com
ShowPass, etkinlik teknolojisi, birincil bilet ve dağıtım ve on binlerce etkinlik sunucusu için karışık teslimat (canlı, sanal ve akarsu) konusunda küresel bir liderdir. ShowPass, Facebook'un yerel bileti, Google Reserve ve tescilli bir yayıncılar ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif kanallarına erişim sağlar. ShowPass, karmaşık etkinlikler, büyük kuruluşlar ve yüksek hacimli etkinlik üreticileri için çözümler yaratır ve milyonlarca müşteriye hizmet etmekten gurur duyar.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlardan kaçış odalarına kadar çeşitli etkinlikler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. Hytix'in güçlü etkinlik biletleme sistemi, organizatörlerin prosedürlerini kolaylaştırmasına, manuel işleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Hytix ile etkinlik biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde satabilir, etkinliklerinizi öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hytix, son teknoloji gişe biletleme yazılımıyla diğer etkinlik biletleme platformları arasında öne çıkıyor. Bu özellik, gişe platformunda bilet satışı yapmanızı sağlar. İster küçük bir yerel toplantı ister büyük ölçekli bir uluslararası etkinlik planlıyor olun, Hytix'in çevrimiçi biletleme yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hem organizatörler hem de katılımcılar için sorunsuz bir biletleme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, kayıt eğilimleri, web sitesi trafiği ve satış geliri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir biletleme platformudur.
Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
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