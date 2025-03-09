Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik Kaydı ve Biletleme yazılımı, katılımcı kaydını kolaylaştırarak etkinlik planlayıcılarının konuk listelerini verimli bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Bu uygulamalar katılımcılara bilet satın alma veya ücretsiz etkinliklere kaydolma olanağı tanırken, etkinlik planlayıcılarına kapsamlı konuk listesi ayrıntıları sağlar. Bu araçlar, katılımcı kaydının verimliliğini, etkinlik öncesinde ödeme tahsilatını ve etkinlik gününde kayıt sürecinin sorunsuz organizasyonunu artırır.
Yeni Uygulama Gönder
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker, web seminerleri, sanal ve hibrid etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Güçlü video teknolojisini, eşsiz markalı etkinlikler oluşturmak için sağlam pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştirir. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri yaratmak için Bigmarker'ın hepsi bir arada platform kullanıyor. Bigmarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerini sağlayan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri sunar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan Bigmarker'ın merkezi Chicago'da bulunuyor ve dünyadaki binlerce şirket ve kuruluş için sanal etkinlikler.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı verilerini gizli ve güvenli tutmasına olanak tanıyan, veri açısından zengin bir açık platformdur. Forrester Wave™: B2B Pazarlama Etkinliği Yönetimi Çözümleri, 2023 1. Çeyrek Raporunda Lider olarak, etkinliklerine güç verme konusunda Fortune 100 kuruluşları gibi dünya lideri markalar bize güveniyor. Bizzabo, 2011 yılında Boaz Katz, Alon Alroy ve Eran Ben-Shushan tarafından kuruldu ve genel merkezi New York ve Tel Aviv'de bulunuyor.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.
Splash
splashthat.com
Etkinliklerinizi oluşturmak, yönetmek, pazarlamak ve raporlamak ne kadar sürer? Splash'ın amacı "canlı yayına geçmek" için gereken sayısız saati ortadan kaldırmaktır. Her şeyi sizin için yaptığımızı iddia edemeyiz (2 yıldızlı yorumlar bizi alçakgönüllü kılıyor), ancak buna çok yaklaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz: • Açılış sayfası, onaylar, e-postalar, sosyal paylaşım kartı, check-in uygulaması ve daha fazlası gibi tüm temas noktalarınızı doğrudan yerleşik olarak içeren marka içi şablonlarla sürecinizi basitleştirin. *Avetta, etkinlik kurulum süresini %75 oranında azalttı . • Her misafir etkileşiminde markanızı güçlendirin. Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için her temas noktasını markanız ve sesinizle özelleştirme konusunda tam kontrole sahipsiniz. Ayrıca ekstra çalışma gerektirmeden son derece kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmak için ad, şirket, LCV yanıtları ve daha fazlası gibi konuk bilgileri için dinamik etiketler menüsünden seçim yapabilirsiniz. • Özelleştirilebilir raporlamayla sonuçlarınızı ölçün. İhtiyaç duyduğunuz kadar kapsamlı veya tanımlanmış raporlar oluşturmak için davetli listenizi tüm veri alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Sayfa görüntülemeleri, izleme bağlantıları ve açılmalar, tıklamalar ve geri dönmeler gibi e-posta analizleri de her etkinliğe dahildir. Ayrıca ekip çapındaki raporlarımız, daha akıllı, daha başarılı etkinlikler planlamanıza yardımcı olmak için sürekli katılımcılar, en güçlü performansa sahip varlıklar ve daha fazlası gibi bilgilerle bağlantı kurmanızı sağlar. *Gumgum, etkinlik katılımcılarından elde ettiği geliri ikiye katladı ve satış hattını üçe katladı. • Durulama ve başarıyı tekrarlayarak işinizi büyütün. Ekibinize her zaman markaya uygun etkinlik şablonları, uyumlu kayıt formları ve otomatik entegrasyonlar sağladığınızda, tekrarlanması kolay etkinlik başarısı formülünün kilidini açarsınız. Tutarlı bir etkinlik takvimi ile potansiyel müşterilerinizle mutlaka sahip olmanız gereken ilişkiler kuracak ve mevcut müşterilerinizle bağlarınızı güçlendireceksiniz. *Sharp, Splash'ı kullanarak ilk yılında 56 şubede 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Not: - İhtiyacınız olan ancak bizde bulunmayan bir şey varsa, size yardımcı olabilecek, giderek büyüyen bir ortak listemiz var. splashthat.com adresinden ücretsiz kaydolun.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking, etkinlikleri kolaylaştıran çevrimiçi bir etkinlik biletleme, rezervasyon ve kayıt platformudur. 150.000'den fazla etkinlik organizatörünün güvendiği, özel etkinliklerden büyük festivallere kadar her türlü etkinliği/kaydı kolaylıkla yönetmenize yardımcı oluyoruz. TryBooking'in Size 3 Vaadi: - Düşük bilet ücretleri ve Ücretsiz Etkinlikler için %100 Ücretsiz - Ücretsiz yerel destek, yolun her adımında yanınızda olacağız - Sözleşme veya aboneliklerde kilitlenme yok. Etkinlikler Şunlar Sayesinde Kolaylaştı: - Bilet oluşturmak ve satmak için kullanıcı dostu biletleme sistemi - Her etkinlik için tamamen özelleştirilebilir sayfalarımızda markanızı sergileyin - Bir düğme tıklamasıyla erişilebilen satış raporları ve analizler dizisi - Her etkinlik için uyarlanabilir akıllı formlar oluşturun herhangi bir izleyici - Koltuk ve masa rezervasyonu işlevi - Ücretsiz mobil tarama uygulaması ve Gişe işlevi - Bağış toplama desteği ve üyelik özellikleri - Üçüncü taraf pazarlama yok, gizliliğinize değer veriyoruz - API dostu - Xero ve Stripe ile entegrasyon
Zuddl
zuddl.com
ZUDDL, B2B etkinlik pazarlamacıları ve konferans organizatörlerinin şahsen, sanal ve hibrit etkinlikleri yürütmesi için tercih edilen etkinlik yönetim platformudur. Zuddl, her kullanım durumunu mükemmel bir şekilde karşılamak için sıfırdan inşa edilmiştir. Bir etkinliği uçtan uca çalıştırmak için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, bir platformdan yüz yüze, sanal ve hibrid etkinlik programlarınızı ve web seminerlerinizi yönetmek için Zuddl kullanın. Neden Zuddl: * Esnekliğe odaklanın Marka, özelleştirilebilirlik ve iş akışları üzerinde sonsuz kontrol ile etkinliğinizi hayata geçirin - kayıt ve biletten katılımcı mobil uygulamasına kadar. İhtiyaçlarınızı ayarlayamayacağınız hiçbir şey yok. * Daha fazla ortak, daha az satıcı Etkinliğinizi doğru yapmak, bir etkinlik platformuna abonelikten daha fazlasını gerektirir. Bunu anlıyoruz. Ve fiyatlandırma, destek ve ürün yol haritamızda yansıtıyor. * Sonuç odaklı Kullanıma hazır gelir panoları, yapılandırılabilir uyarılar ve Marketo, HubSpot, SFDC vb. İle entegrasyonlar, raporlamayı süper basit hale getirir. Zuddl, Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expansansify, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg’un etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için güvenilir.
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı kişilerle buluşturmak için kullanılıyor. Yatırımın geri dönüşünü izlemeye yönelik canlı katılımcı kontrol panelleri, gerçek zamanlı etkinlik programları, izleyici etkileşimi özellikleri ve görüntülü arama seçenekleriyle Swapcard, her türlü etkinlik için değerli kullanıcı deneyimleri sunar. Swapcard, yakın zamanda Yazılım ve Teknoloji Ödülleri'nde En İyi Sanal ve Hibrit Etkinlik Katılımı ve Bağlantı Platformu 2020 ödülüne layık görüldü. Daha fazla bilgi edinmek için swapcard.com adresini ziyaret edin.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire, Biletleme, Kayıt, Sanal Etkinlikler ve Etkinlik Uygulamaları için çözümler sunan bir Etkinlik Yönetim Platformudur. 2003 yılında kurulan Brushfire, son 20 yılda dünya çapında binlerce kuruluşta çevrimiçi biletleme ve kayıt işlemlerinin desteklenmesine yardımcı oldu. Ödüllü hizmet ve destekle desteklenen Brushfire, bir sonraki etkinliğinizde zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Brushfire çözümleri büyüme için üretilmiştir. Sorularınız mı var? (866) 825-8252 numaralı telefondan ekibimizle konuşun.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
RegFox
regfox.com
Konferanslar, Kamplar, Kurslar ve daha fazlası için kolay çevrimiçi kayıt formları! RegFox'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve kayıt yaptıran başına yalnızca 0,99 $ + %1 ile inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır (kayıt yaptıran başına 4,99 $ ile sınırlıdır). RegFox kayıt yazılımıyla, müşterilerinize kusursuz ve basit bir kayıt deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. RegFox esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam marka kontrolü, etkinlik sayfası oluşturucu, katılımcı check-in uygulaması, kayıt yaptıran CRM, anında finansman ve çok daha fazlasını sunar. Tüm özellikleri görüntülemek için RegFox.com/features web sitemizi ziyaret edin. Pahalı ve hantal kayıt sistemlerinden sıkıldıysanız, RegFox'un size tüm kayıt deneyimini kontrol etme gücü vermesini seveceksiniz. RegFox, kayıtları artırmak, kayıt yaptıranları yönetmek ve verileri yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla etkinlik profesyoneli tarafından sevilen ve on beş yıllık deneyimimizle, sizi şu ana kadar düzenlediğiniz en başarılı ve karlı etkinliklere yönlendireceğiz.
TicketSpice
ticketspice.com
Biletleri çevrimiçi satın ve şimdiye kadarki en başarılı etkinliğinize TicketSpice ile ev sahipliği yapın. TicketSpice'in kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır. Bilet başına yalnızca 0,99 ABD Doları tutarında, kusursuz bir basit bilet deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. TicketSpice esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam markalama kontrolü, zamanlı biletleme, ayrılmış oturma yeri, mobil tarama, gişe, ürün seçenekleri ve daha fazlasını sunar. Biletleme sayfanızın en üstüne logolarını koyan pahalı ve kısıtlayıcı biletleme sistemlerinden sıkıldıysanız, TicketSpice'in tüm biletleme deneyimini kontrol etmenize nasıl güç verdiğini seveceksiniz. TicketSpice size bilet satmak, katılımcıları yönetmek, veri yakalamak ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla müşterimiz ve on iki yıllık tecrübemizle şimdiye kadar yaşadığınız en başarılı ve karlı etkinlikler için rehberiniz olacağız.
ShowClix
showclix.com
ShowClix ile etkinlik biletlemenin ötesine geçin. Tamamen markalı etkinlik sayfaları oluşturun, yerleşik pazarlama ve analiz araçlarından yararlanın, etkinlik uzmanlarıyla çalışın ve daha fazlasını yapın.
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kolaylaştırmak için kurumsal düzeydeki yetenekleri kullanım kolaylığıyla benzersiz bir şekilde birleştirir. Dünya çapında 12.500 kuruluşun güvendiği platformumuz, 7/24 müşteri desteği, gelişmiş veri güvenliği ve çok çeşitli özelliklerle etkinlik stratejinizi hayata geçiriyor. Accelevents ile etkinlik planlayıcıları şunları yapabilir: - Dakikalar içinde bir etkinlik web sitesi oluşturabilir. - Konuşmacıları ve oturumları otomatik olarak entegre eden bir etkinlik gündemini zahmetsizce oluşturun. - Kayıt ve biletleme sürecini benzersiz etkinlik ihtiyaçlarına göre uyarlayın. - Kredi kartları ve faturalandırma da dahil olmak üzere çok çeşitli ödeme yöntemleri sunun. - Yardımlı ve kendi kendine check-in seçeneklerini dağıtın. - Profesyonel rozetleri kolaylıkla tasarlayın ve yazdırın. - Katılımcıların potansiyel müşterileri yakalamasına ve nitelendirmesine yardımcı olun. - Kolay etkinlik uygulamalarıyla katılımcıların ve etkinlik personelinin yoğun programını destekleyin. - Kurum içi yayın stüdyomuzu veya tercih edilen bir A/V sağlayıcısını kullanarak canlı içerik yayınlayın. - Katılımcıları ve sponsorları geniş ölçekte yönetin. - Yapay zeka odaklı ağ oluşturma, oyunlaştırma ve daha fazlasıyla katılımcı etkileşimini artırın. - Kapsamlı analizler aracılığıyla etkinlik performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsiz barındırma yoluyla pazarlamayı dönüştüren özel bir B2B etkinlik platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve MailChimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyimler yaratmak, olay içeriğini yeniden tasarlamak ve niyet verilerinden yararlanmak için Goldcast'ten yararlanıyor. Gerçek kitle katılımı, marka geliştirme ve gelir artışı için etkinliklerinizi Goldcast ile yükseltmek; Temel etkinliklerin ötesine geçerek web seminerlerinden ve ürün demolarından liderlik panellerine ve yüz yüze yemeklerine kadar gelir sürüşüne geçin.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve emniyetli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından güvenilmektedir.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, Fiyat, Müşteri Desteği, Saha Ekipmanı, Yedek Wifi, Özellik Seti, Günlük Ödemeler ve Etkinlik Karlılığınızı Artırma konusunda diğer tüm bilet şirketlerini geride bırakıyor. NASIL? Afton Tickets daha azı karşılığında çok daha fazlasını yapıyor. Küçük hizmet ücretimizi katılımcılarınıza aktardığınızda, Afton'un sizin için yaptığı her şeyi gerçek 0,00 ABD Doları maliyetle karşılayabilirsiniz.
SimpleTix
simpletix.com
Etkinlik, festival, konser, müze ve daha fazlası için çevrimiçi bilet satın. SimpleTix'in sözleşmesi yoktur, anında ödeme sunar ve kullanımı kolaydır.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonların gelişmesine yardımcı olmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir teknoloji şirketidir. CRM, misyonumuzun ve teknoloji platformumuzun merkezinde yer almaktadır. Biletleme, para toplama, üyelik, pazarlama, eğitim ve evin önünde el ele çalışır. Sezgisel araçlar, iş bilgilerinin ortaya çıkmasına ve verileri harekete geçirmeye yardımcı olur. Ve zamanlanmış giriş, entegre akış ve temassız tarama gibi özellikler sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya yardımcı olur. Tessitura topluluğu, 10 ülkede 750'den fazla sanat organizasyonu ve kültürel cazibe merkezi içermektedir. Personelimiz 7/24 destek sağlar ve gelir artış ve ömür boyu katılım sağlamak için rehberlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.tessituranetwork.com adresini ziyaret edin veya iletişim @tessituranetwork.com ile iletişime geçin.
Showpass
showpass.com
ShowPass, etkinlik teknolojisi, birincil bilet ve dağıtım ve on binlerce etkinlik sunucusu için karışık teslimat (canlı, sanal ve akarsu) konusunda küresel bir liderdir. ShowPass, Facebook'un yerel bileti, Google Reserve ve tescilli bir yayıncılar ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif kanallarına erişim sağlar. ShowPass, karmaşık etkinlikler, büyük kuruluşlar ve yüksek hacimli etkinlik üreticileri için çözümler yaratır ve milyonlarca müşteriye hizmet etmekten gurur duyar.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlardan kaçış odalarına kadar çeşitli etkinlikler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. Hytix'in güçlü etkinlik biletleme sistemi, organizatörlerin prosedürlerini kolaylaştırmasına, manuel işleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Hytix ile etkinlik biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde satabilir, etkinliklerinizi öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hytix, son teknoloji gişe biletleme yazılımıyla diğer etkinlik biletleme platformları arasında öne çıkıyor. Bu özellik, gişe platformunda bilet satışı yapmanızı sağlar. İster küçük bir yerel toplantı ister büyük ölçekli bir uluslararası etkinlik planlıyor olun, Hytix'in çevrimiçi biletleme yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hem organizatörler hem de katılımcılar için sorunsuz bir biletleme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, kayıt eğilimleri, web sitesi trafiği ve satış geliri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir biletleme platformudur.
Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyonel yönlerini kolaylaştırıyor. Swoogo, etkinlik pazarlamacılarının yerleşik kayıt, e-posta otomasyonu, sponsor portalı ve konuşmacı kaynakları içeren bir web sitesini sezgisel olarak oluşturmasına yardımcı olur. Pazarda büyüyen bir güç olan Swoogo, etkinliklerdeki bir sonraki büyük gelişmedir.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den fazla etkinlik profesyonelinin güvendiği AllEvents, tüm etkinlik türlerine uyarlanabilir ve etkinliğin geniş bir kitleye tanıtılmasına olanak tanır. 12 yılı aşkın sektör deneyimiyle AllEvents, çeşitli etkinlikleri keşfetmek için ona güvenen 20 milyondan fazla aylık etkinlik arayan kişinin tercih ettiği platform haline geldi.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya ve Çin'deki şirketler, organizatörler ve önde gelen ticari kuruluşlar için hem sanal hem de hibrit etkinlik çözümleri sunuyoruz. İnteraktif sergi salonu, dinamik katılımcı stantları, çevrimiçi kayıt formları, web seminerleri ve etkileşimli konferans aşamaları gibi özelliklerimizle, izleyici kitlesini Asya Pasifik bölgelerine genişletmek isteyen kuruluşların başvuracağı hizmet biziz. EventX daha önce EventXtra olarak biliniyordu.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi'nin uçtan uca etkinlik yönetimi platformu, etkinlik organizatörlerinin ilgi çekici sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik deneyimlerini planlamasını, tanıtmasını, para kazanmasını ve sunmasını kolaylaştırır. Web sitesi, kayıt ve ödüllü etkinlik uygulamasından Sanal Alan ve tam olarak yönetilen çevrimiçi etkinlik prodüksiyonuna kadar EventMobi platformu, 2009'dan bu yana 72 ülkede 10.000'den fazla etkinlik planlayıcısı tarafından kullanılıyor. İster bir etkinlik, ister yüzlerce etkinlik düzenleyin, etkinliğimiz yönetim platformu iş akışınızı kolaylaştırır, böylece teknolojiyi yönetmeye daha az, katılımcılarınız için ilgi çekici etkinlik deneyimleri oluşturmaya daha fazla zaman harcarsınız.
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