Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail

EventX

eventx.io

“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...