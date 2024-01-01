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Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arjantin
Etkinlik Kaydı ve Biletleme yazılımı, katılımcı kaydını kolaylaştırarak etkinlik planlayıcılarının konuk listelerini verimli bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Bu uygulamalar katılımcılara bilet satın alma veya ücretsiz etkinliklere kaydolma olanağı tanırken, etkinlik planlayıcılarına kapsamlı konuk listesi ayrıntıları sağlar. Bu araçlar, katılımcı kaydının verimliliğini, etkinlik öncesinde ödeme tahsilatını ve etkinlik gününde kayıt sürecinin sorunsuz organizasyonunu artırır.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
JotForm
jotform.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Greenvelope
greenvelope.com
Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator...
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
RegFox
regfox.com
RegFox etkinlik kaydı daha fazlasını yapar ve daha az maliyetlidir. Etkinlik yönetimi platformumuza 50.000'den fazla etkinlik güvenmektedir. Bugün ücretsiz başlayın.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Zuddl
zuddl.com
Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Tikkl
tikkl.com
Dünyanın dört bir yanından, şahsen veya sanal olarak sürükleyici bir etkinlik deneyiminin keyfini çıkarın. VEYA katılımı ve geliri artıran güçlü Kendin Yap çözümümüzle kendi karşı konulamaz etkinliğinize ev sahipliği yapın. Artık yapay zekayla birlikte.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel a...
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyone...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kola...
TicketSpice
ticketspice.com
Etkinlik Profesyonellerinin Çevrimiçi Bilet Satması İçin 1 Numaralı Etkinlik Biletleme Yazılımı Festival, çiftlik, fuar, konser, müze ve daha birçok organizasyonunuz için online bilet satışı yapın. TicketSpice'in kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve inanılmaz derecede uygun fiyatlıd...
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb'deki bağımsız müzik konserleri, komedi, kulüp, tiyatro, festival etkinlik biletleriyle canlı deneyiminizi keşfedin
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer, büyük ölçekli etkinliklerin desteklenmesinde kusursuz bir deneyim sağlamak için web3 teknolojisini kullanan, her şeyi kapsayan bir dijital biletleme çözümüdür.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
"Bir bilet şirketi değil..." Ticket Fairy, etkinlik şirketlerinin daha fazla erişim, daha fazla veri ve daha düşük operasyonel maliyetler yoluyla gelirlerini artırmalarına yardımcı olan tam kapsamlı bir pazarlama ve analiz çözümüdür. Etkinlik düzenlemek büyük bir risktir.
Weezevent
weezevent.com
Özelleştirilmiş çevrimiçi biletlerinizi dakikalar içinde oluşturun. Etkinliğinizi birkaç tıklamayla oluşturup yayınlayın veya bilet eklentisini web sitenize ve Facebook sayfanıza entegre edin ve biletlerinizi satmaya, davetiyelerinizi göndermeye, katılımcıları kaydetmeye ve üyeliklerinizi çevrimiçi ...
CrowdComms
crowdcomms.com
İster yüz yüze ister karma bir etkinlik yürütüyor olun, katılımcılarınızın seveceği esnek ve güzel markalı bir etkinlik uygulaması sunmanıza yardımcı olacağız. Web veya Yerel veya her ikisi de, katılımcılara erişimi ve kullanımı kolay buluyor. Özel etkinlik gereksinimleriniz hakkında bizimle konuşun...
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big ...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona erm...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den ...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web s...
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve güvenli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından ...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil olmak üzere her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamada...
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
TicketSignup
ticketsignup.io
TicketSignup'ın kapsamlı, ücretsiz, uçtan uca biletleme platformu, pazarlama araçlarından etkinlik günü yönetimine kadar çözümler sunuyor çünkü herkesin, etkinliklerini iyileştirecek güçlü teknolojiyi hak ettiğine inanıyoruz.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Etkinliğinizi kurun ve bugün bilet satışına başlayın! Ticketlab tamamen ücretsizdir ve kullanımı son derece kolaydır. Yolun her adımında size yardımcı olmaya hazır olacağız.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikl...
EventAct
eventact.com
Eventact bir etkinlik yönetimi SaaS'ıdır. Eventact, etkinlik planlayıcılarının sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Eventact, etkinliklerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Modüller Kayıt, Konaklama, Sanal etkinlik barındırma, Etkinlik We...
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platform...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada et...
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş mer...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yö...