Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Etkinlik planlama yazılımı, program oluşturma, çalışan kaynaklarını tahsis etme, harcamaları ve ödemeleri takip etme ve sergi düzenlerini tasarlama gibi görevleri kapsayan, konferans veya etkinlik düzenlemenin operasyonel yönlerini verimli bir şekilde yönetir. Etkinlik planlayıcıları, etkinliklerin kusursuz koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak için bu yazılım çözümlerini kayıt ve biletleme sistemleri veya mobil etkinlik uygulaması yazılımı gibi diğer etkinlik yönetimi araçlarıyla birlikte kullanır. Etkinlik planlama yazılımı, çeşitli işlevleri entegre ederek tüm etkinlik yönetimi sürecini düzene sokarak planlamacıların katılımcılara olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanmasını sağlar.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, restoranlar ve oteller için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur; rezervasyon, planlama ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
Joi
joi.events
Joi, etkinlik planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Etkinlik detaylarını yönetmek için kapsamlı araçlar sunar ve süreçleri basitleştirir.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Koridor Planlayıcısı, düğün planlamasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Zaman çizelgeleri, konuk bilgileri ve oturma düzenleri yönetir.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
Eventene
eventene.com
Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Eventee
eventee.co
Eventee, katılımcıların etkinliklere daha iyi katılım göstermesini sağlayan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi uygulamasıdır.
Grip Events
grip.events
Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Gönüllü, gönüllü ve personel yönetimi için web ve mobil uygulamalar sunan, etkinlik ve programlar için kapsamlı bir çözümdür.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, etkinlik planlama ve yönetimi için bir araçtır; katılımcı yönetimi, iletişim ve lojistik yönetimi sağlar.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
Expofp
expofp.com
Etkinlik kat planlarını yönetmek için tasarlanmış EXPOFP, katılımcıların haritada kabin ve oturumları bulmasını sağlar.
RSVPify
rsvpify.com
RSVPify, etkinlik planlama ve yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdur. Kayıt, RSVP takibi, konuk yönetimi gibi araçlar sunar.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, etkinlik yönetimini ve katılımcı deneyimini kolaylaştıran bir platformdur. Kayıt, programlama ve etkileşim araçları sunar.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue, restoranlar ve etkinlik mekanları için tasarlanmış uygun fiyatlı bir sistemdir. Tek bir platformda teklif gönderme, müsaitlik yönetimi ve ödeme alma imkanı sunar.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, gerçek zamanlı analiz ile proje yönetimi ve iş birliği özelliklerini birleştirerek veri odaklı kararlar almayı sağlar.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operasyonları, etkinlik planlama ve yönetimi için çevrimiçi yazılım sunar; rezervasyon, iletişim, fatura ve CRM özellikleriyle profesyonellere kolaylık sağlar.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
Event Staff
eventstaffapp.com
Etkinlik Personeli uygulaması, etkinlik planlaması ve personel yönetimi için otomasyon ve iletişim araçları sunarak etkinliklerin daha verimli yönetilmesini sağlar.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize, etkinlikler için konuşmacı yönetimi, programlama ve başvuru toplama işlevleri sunan bir organizasyon platformudur.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff, etkinlik profesyonelleri için basit bir planlama yazılımıdır. Etkinlik oluşturma, personel davet etme ve vardiya ayarlama işlevleri sunar.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor, etkinliklerin sponsorluk yönetimini kolaylaştıran bir bulut tabanlı yazılımdır. Kullanıcılar potansiyel sponsorlarla bağlantılar kurar ve teklifleri yönetir.
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner, etkinlikleri verimli bir şekilde planlamayı ve yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır. Tedarikçi bulma, işbirliği ve otomasyon özellikleri sunar.
Reposite
reposite.io
Reposite, tedarikçi keşfini destekleyen ve grup planlayıcıları için koordinasyonu basitleştiren bir planlama aracıdır.
Map D
mapdevents.com
Map D, etkinliklerinizi planlamak ve yürütmek için gerekli tüm özellikleri sunan, kolay stant satışları ve lojistik yönetimi sağlayan bir uygulamadır.
Groupize
groupize.com
Groupize, toplantı ve etkinlik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur. Seyahat, maliyet ve uyumluluğu merkezi bir şekilde yönetir.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, bilet satışı, ödeme alma ve kayıt formları oluşturma gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
eventPower
eventpower.com
EventPower, etkinlik üreticilerine çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümleri sunan bir etkinlik yönetim platformudur.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium, canlı, karma ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştiren, çevrimiçi öğrenmeyi artıran esnek bir platformdur.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.
Eventeny
eventeny.com
Eventeny, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır. Biletleme, katılımcı yönetimi, analitik ve pazarlama araçları sunar.
Explara
explara.com
Explara, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi ve online satış süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Event Smart
eventsmart.com
Etkinlik Smart, etkinlikleri düzenleyip, bilet satışı yapmayı sağlayan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
EventOnline
eventonline.be
EventOnline, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Etkinlik oluşturma, bilet yönetimi ve katılımcı etkileşimi gibi özellikler sunar.
Event Logic
eventlogic.se
Etkinlik Mantığı, etkinlik planlamasını kolaylaştıran, tedarikçi karşılaştırması ve veri entegrasyonu ile iş akışlarını otomatikleştiren bir uygulamadır.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, etkinliklerin yönetimi ve bilet satışını kolaylaştıran bir uygulamadır. Organizasyon, kayıt ve ödeme süreçlerini destekler.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetimi için kayıt, biletleme ve katılımcı yönetimi gibi araçlar sunan bir etkinlik yönetim platformudur.
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