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Etkinlik Planlama Yazılımı
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Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik planlama yazılımı, program oluşturma, çalışan kaynaklarını tahsis etme, harcamaları ve ödemeleri takip etme ve sergi düzenlerini tasarlama gibi görevleri kapsayan, konferans veya etkinlik düzenlemenin operasyonel yönlerini verimli bir şekilde yönetir. Etkinlik planlayıcıları, etkinliklerin kusursuz koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak için bu yazılım çözümlerini kayıt ve biletleme sistemleri veya mobil etkinlik uygulaması yazılımı gibi diğer etkinlik yönetimi araçlarıyla birlikte kullanır. Etkinlik planlama yazılımı, çeşitli işlevleri entegre ederek tüm etkinlik yönetimi sürecini düzene sokarak planlamacıların katılımcılara olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanmasını sağlar.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat, restoranlar ve oteller için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur; rezervasyon, planlama ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.

Joi

Joi

joi.events

Joi, etkinlik planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Etkinlik detaylarını yönetmek için kapsamlı araçlar sunar ve süreçleri basitleştirir.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Koridor Planlayıcısı, düğün planlamasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Zaman çizelgeleri, konuk bilgileri ve oturma düzenleri yönetir.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Eventee

Eventee

eventee.co

Eventee, katılımcıların etkinliklere daha iyi katılım göstermesini sağlayan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi uygulamasıdır.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Bloomerang Gönüllü, gönüllü ve personel yönetimi için web ve mobil uygulamalar sunan, etkinlik ve programlar için kapsamlı bir çözümdür.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay, etkinlik planlama ve yönetimi için bir araçtır; katılımcı yönetimi, iletişim ve lojistik yönetimi sağlar.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.

Expofp

Expofp

expofp.com

Etkinlik kat planlarını yönetmek için tasarlanmış EXPOFP, katılımcıların haritada kabin ve oturumları bulmasını sağlar.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

RSVPify, etkinlik planlama ve yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdur. Kayıt, RSVP takibi, konuk yönetimi gibi araçlar sunar.

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium, etkinlik yönetimini ve katılımcı deneyimini kolaylaştıran bir platformdur. Kayıt, programlama ve etkileşim araçları sunar.

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Perfect Venue, restoranlar ve etkinlik mekanları için tasarlanmış uygun fiyatlı bir sistemdir. Tek bir platformda teklif gönderme, müsaitlik yönetimi ve ödeme alma imkanı sunar.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot, gerçek zamanlı analiz ile proje yönetimi ve iş birliği özelliklerini birleştirerek veri odaklı kararlar almayı sağlar.

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operasyonları, etkinlik planlama ve yönetimi için çevrimiçi yazılım sunar; rezervasyon, iletişim, fatura ve CRM özellikleriyle profesyonellere kolaylık sağlar.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Etkinlik Personeli uygulaması, etkinlik planlaması ve personel yönetimi için otomasyon ve iletişim araçları sunarak etkinliklerin daha verimli yönetilmesini sağlar.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize, etkinlikler için konuşmacı yönetimi, programlama ve başvuru toplama işlevleri sunan bir organizasyon platformudur.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff, etkinlik profesyonelleri için basit bir planlama yazılımıdır. Etkinlik oluşturma, personel davet etme ve vardiya ayarlama işlevleri sunar.

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor, etkinliklerin sponsorluk yönetimini kolaylaştıran bir bulut tabanlı yazılımdır. Kullanıcılar potansiyel sponsorlarla bağlantılar kurar ve teklifleri yönetir.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

EventPlanner, etkinlikleri verimli bir şekilde planlamayı ve yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır. Tedarikçi bulma, işbirliği ve otomasyon özellikleri sunar.

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite, tedarikçi keşfini destekleyen ve grup planlayıcıları için koordinasyonu basitleştiren bir planlama aracıdır.

Map D

Map D

mapdevents.com

Map D, etkinliklerinizi planlamak ve yürütmek için gerekli tüm özellikleri sunan, kolay stant satışları ve lojistik yönetimi sağlayan bir uygulamadır.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize, toplantı ve etkinlik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur. Seyahat, maliyet ve uyumluluğu merkezi bir şekilde yönetir.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, bilet satışı, ödeme alma ve kayıt formları oluşturma gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower, etkinlik üreticilerine çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümleri sunan bir etkinlik yönetim platformudur.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium, canlı, karma ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştiren, çevrimiçi öğrenmeyi artıran esnek bir platformdur.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Eventeny, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır. Biletleme, katılımcı yönetimi, analitik ve pazarlama araçları sunar.

Explara

Explara

explara.com

Explara, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi ve online satış süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Etkinlik Smart, etkinlikleri düzenleyip, bilet satışı yapmayı sağlayan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOnline, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Etkinlik oluşturma, bilet yönetimi ve katılımcı etkileşimi gibi özellikler sunar.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

Etkinlik Mantığı, etkinlik planlamasını kolaylaştıran, tedarikçi karşılaştırması ve veri entegrasyonu ile iş akışlarını otomatikleştiren bir uygulamadır.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings, etkinliklerin yönetimi ve bilet satışını kolaylaştıran bir uygulamadır. Organizasyon, kayıt ve ödeme süreçlerini destekler.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic, etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetimi için kayıt, biletleme ve katılımcı yönetimi gibi araçlar sunan bir etkinlik yönetim platformudur.

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