Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.