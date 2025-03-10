Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Etkinlik planlama yazılımı, program oluşturma, çalışan kaynaklarını tahsis etme, harcamaları ve ödemeleri takip etme ve sergi düzenlerini tasarlama gibi görevleri kapsayan, konferans veya etkinlik düzenlemenin operasyonel yönlerini verimli bir şekilde yönetir. Etkinlik planlayıcıları, etkinliklerin kusursuz koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak için bu yazılım çözümlerini kayıt ve biletleme sistemleri veya mobil etkinlik uygulaması yazılımı gibi diğer etkinlik yönetimi araçlarıyla birlikte kullanır. Etkinlik planlama yazılımı, çeşitli işlevleri entegre ederek tüm etkinlik yönetimi sürecini düzene sokarak planlamacıların katılımcılara olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanmasını sağlar.
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Map D
mapdevents.com
Map Dynamics artık Harita D'dir; satışları tamamlamanın ve bir sonraki etkinliğinizi oluşturmanın en kolay çözümü. Harita D ile stant satışlarını kolaylaştırın ve karmaşık etkinlik lojistiğini yapılacaklar listenizden çıkarın. Her türlü etkinliği mevcut en kolay çözümle yönetmek ve yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm etkinlik planlama özellikleri.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kuruluş tarafından gelir elde etmek, müşteriyi elde tutmayı artırmak ve etkinlikleri ile eğitim girişimleri için operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla güvenilmektedir. Daha fazla bilgi için https://gocadmium.com adresini ziyaret edin.
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin, özelleştirilebilir kayıt formları oluşturabilirsiniz. Mobil etkinlik uygulamamız üstün bir katılımcı deneyimi sunarken, akıllı bütçeleme aracımız mali durumunuzu kontrol altında tutar. Hedefe yönelik iletişim araçları, kolay program oluşturma ve yayınlama ve güçlü iş yönetimi özellikleriyle etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarın. Özel markalamanın basitliğinin, merkezi iletişim veritabanlarının rahatlığının ve üst düzey güvenlik ve erişilebilirlik güvencesinin keyfini çıkarın. ClearEvent ile etkinliğinizin her yönü kolaylaştırılır, güvenli hale getirilir ve sınıfının en iyisi Müşteri Desteği ile desteklenen başarı için hazırlanır. Etkinliklerinizi yönetme şeklinizi değiştirin ve hayatınızı kolaylaştırın!
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büyüklükteki toplantıları destekleyen Groupize, planlama ve organizasyonu, seyahat lojistiğini, harcama yönetimini ve özen yükümlülüğünü herkesin kullanabileceği kolay tek bir platformda merkezileştirir. Konferanslar, tesis dışı satışlar, küçük şirket toplantıları, eğitim ve katılım toplantıları, işe alım ve misafir seyahatleri veya projeler ve ekip seyahatleri olsun, Groupize, şirketlerin toplantı yönetimlerini tek bir yerde birleştirebilmeleri için çok çeşitli kullanım örneklerini kapsar. Bulut tabanlı platform, kaynak bulmadan katılımcı yönetimi ve kaydına, bakım görevi takibine ve entegre seyahat rezervasyonuna kadar kurumsal toplantı ve etkinlik planlamasının lojistiğini otomatikleştirip kolaylaştırarak ekiplerin en önemli şeylere odaklanması için zaman tasarrufu sağlıyor. Basit SaaS tabanlı fiyatlandırma, özelleştirilebilir planlar ve merkezi harcama görünürlüğü ile Groupize, şirketlerin toplantılara fazla harcama yapmayı durdurmasına yardımcı olarak aşırı yük altındaki ekipler için hem maliyet tasarrufu hem de kaynak optimizasyonu sağlar. Groupize, toplantı katılımcıları için kaydolmayı, seyahat rezervasyonu yapmayı ve etkinliklere katılmayı kolaylaştıran modern, tüketici dostu bir uygulama sunarak daha iyi katılım sağlıyor. Concur Travel and Expense ile kusursuz iki yönlü entegrasyon, müşterilerin seyahat programı tasarruflarını elde etmelerini, politikaları yönetmelerini ve harcama takibini bütünsel olarak otomatikleştirmelerini sağlar.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
Grip Events
grip.events
Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartı gerekmez. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin tek bir yerden sorunsuz bir şekilde potansiyel müşteri toplamasına, teklif göndermesine, kullanılabilirliği yönetmesine, BEO oluşturmasına ve ödeme kabul etmesine olanak tanır.
Eventee
eventee.co
Eventee, katılımcıların etkinliklere daha iyi katılım göstermesini sağlayan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi uygulamasıdır.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Gönüllü, gönüllü ve personel yönetimi için web ve mobil uygulamalar sunan, etkinlik ve programlar için kapsamlı bir çözümdür.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirir. Evenium, özünde etkileşimi barındıran, katılımcıların içerikle, konuşmacılarla ve birbirleriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanıyan dinamik ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmanıza olanak tanır. BİLETLEME VE KAYIT Siz de dahil olmak üzere herkes için sorunsuz bir kayıt süreci sağlayın: • Kayıt, biletleme ve ödeme işlemlerini tek bir yerden yönetin. • Kullanımı kolay web sitesi oluşturucumuzla özel bir etkinlik web sitesi oluşturun. • Hem konuşmacılar hem de katılımcılar için kolay çevrimiçi kayıt. • Otomatik hatırlatmalar, takip e-postaları ve ayrıntılı analizler. ETKİNLİK YÖNETİMİ Biz lojistikle ilgilenirken, katılımcılarınız için ilgi çekici bir deneyim sunmaya odaklanın: • Özelleştirilmiş gündemler ve programlar oluşturun. • Katılımcıları, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları tek bir yerden yönetin. • Stratejik karar alma sürecini daha iyi bilgilendirmek için ayrıntılı analizlere ve raporlamaya erişin. • Oda listelerine ve seyahat programlarına kolayca göz atın ve bunları yönetin. ETKİLEŞİM Erişiminizi genişletin ve etkinliğinizi daha kapsayıcı hale getirerek ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunarken, konumları ne olursa olsun daha fazla kişinin katılmasını sağlayın: • Canlı yayın ve işbirliği • Canlı anketler ve Soru-Cevap oturumları • Sanal ağ oluşturma fırsatları Platformumuz kullanıcı dostudur ve Etkinlik deneyimini sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlandı. Bir sonraki etkinliğinize değer katmak ve katılımcılarınız üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için bu fırsatı kaçırmayın. Daha fazla bilgi edinmek ve bir demo planlamak için bugün bizimle iletişime geçin.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanıza ve belgelerinize tek bir mükemmel genel bakışla güven sunar. Rezervasyon widget'ı – Web sitenizdeki rezervasyon widget'ımızla etkinlik isteklerine 7/24 ulaşabilirsiniz ve müşteri aradığı etkinliği oluşturabilir. Ve gelen kutunuza ulaştığında, (dijital) teklifinizin hazır olması birkaç dakika alır. Faturalama – MICE, yalnızca birkaç tıklamayla bir etkinlik için fatura göndermenize, tam istediğiniz gibi görünmenize ve faturalandırmayı kolaylaştırmanıza olanak tanır. Ürün başına birden fazla KDV oranı için yerel destekle, özellikle etkinlikler ve ağırlamalar için tasarlanmıştır. Mesajlar – MICE, müşteriniz veya iş arkadaşlarınız ile aranızdaki tüm iletişimi takip ederek etkinliğin olması gerektiği gibi organize edildiğinden emin olmanızı sağlar. CRM – MICE yalnızca planlama yazılımı değildir. Aynı zamanda en çok satan yazılımdır ve modern bir CRM'den ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri sağlar ve özellikle etkinlik profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetleri, çevrimiçi kayıt ve RSVP, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etkinlik yönetimi, etkinlik gizliliği/münhasırlık, sürükle ve bırak oturma çizelgeleri, giriş ve çok daha fazlasını içeren güçlü özellikler.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özelliklerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analiz yoluyla veri odaklı karar vermeyi güçlendirir. Temelde kapsamlı bir iş zekası motoru ile Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunar, bu da değerli bilgiler çıkarmalarını ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilen görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerini sağlar. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve sağlam proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayın, bu da herkesin son teslim tarihlerini şeffaflık ve netlikle karşılamasını sağlayın. Slingshot, günlük operasyonlarını kolaylaştıran her boyutta, endüstri ve departmana sahip ekipler için tasarlanmış 75'den fazla önceden inşa edilmiş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve kontrol paneli şablonlarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlar. Bugün Slingshot ile başlayın!
Joi
joi.events
Joi, etkinlik planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Etkinlik detaylarını yönetmek için kapsamlı araçlar sunar ve süreçleri basitleştirir.
Reposite
reposite.io
Reposite, tedarikçi keşfini teşvik eden ve grup planlayıcıları için koordinasyonu kolaylaştıran sektör lideri planlama aracıdır.
Event Logic
eventlogic.se
Gittikçe dijitalleşen bir dünyada, insanların kaynak bulma, planlama ve toplantı, etkinlik ve konferans yürütme yöntemlerini değiştirmeye ve zorlamaya inanıyoruz. Bunu, insanlar arasında başarılı toplantılar yaratma çabasında etkinlik planlayıcılarının ve kuruluşlarının karşılaştığı en zorlu zorlukları anladığımızdan emin olarak yapıyoruz. Bunun sonucunda, etkinlik planlamacıların rezervasyonlarının en iyi fiyatını ve sonucunu elde etmek için tedarikçileri planlamasına, kaynak bulmasına ve karşılaştırmasına yardımcı olan bir platform olan Event Logic ortaya çıktı.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS, her boyuttaki etkinlikte etkinlik yöneticileri, satıcılar ve tasarımcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır.
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner.net herkesin olağanüstü olaylar düzenlemesini kolaylaştırır. Etkinlik yazılımımız, gerçekten unutulmaz etkinlikler planlamak için ihtiyacınız olan her araca sahiptir - hepsi tek bir yerde! Platformumuz dünyanın en iyi etkinlik tedarikçilerini ve mekanlarını keşfedelim.
Event Smart
eventsmart.com
Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor, markaların etkinlik planlama ve pazarlamanın tüm temel süreçlerini kolaylaştırmasına ve merkezileştirmesine yardımcı olan lider bulut tabanlı etkinlik yönetimi yazılımıdır. Fortune 500 şirketleri ve hızlı büyüyen startuplar tarafından sponsorlukları, ticari fuarları, konferansları, dahili etkinlikleri ve daha fazlasını yönetmek için şirket çapında bir etkinlik takip sistemi olarak kullanılıyoruz. Yazılım, etkinlik pazarlama alanındaki uzun yıllara dayanan deneyime dayanarak oluşturulmuştur. Ekibimiz bugüne kadar her tür ve boyutta 2.000'den fazla etkinlik üretmiş ve yönetmiştir.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro, konser ekonomisindeki Etkinlik Profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay bir planlama yazılımıdır. Personelin her işi "davet edilmesi" ve "kabul etmesi" gerektiğinden, sıradan planlama araçları işe yaramıyor. Yazılımımız etkinlik oluşturmanıza olanak tanır ve personelinizi davet ederek yanıtlarını takip ederiz. Quickstaff Pro ayrıca vardiyalar ve özel roller oluşturmanıza da olanak tanır. Yinelenen işleri şablon olarak kaydedebilir ve doğrudan uygulamaya notlar, yol tarifleri ve ekler ekleyebilirsiniz. Kontrol panelimiz ve takvimimiz, yaklaşan etkinliklerinizin anlık görüntüsünü ve her etkinlik için bir bakışta nerede durduğunuzu bilmenizi sağlayan kırmızı/sarı/yeşil bir gösterge sunar. Quickstaff Pro, risksiz 14 günlük deneme süresiyle birlikte gelir; istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize, Bildiri Çağrısı, Program ve Konuşmacı Yönetimini gerçekleştirmenin akıllı yoludur.
Event Staff
eventstaffapp.com
Düğünlerden Super Bowl'a kadar - Etkinlik Personeli Uygulaması, etkinlik şirketlerinin, 150.000'den fazla etkinliği başarıyla gerçekleştirmek için personel planlamasını optimize etmelerine yardımcı oldu. Yazılımımız, kısa mesaj, planlama otomasyonu, zaman takibi ve bordro yoluyla personel etkinliklerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, etkinlik planlama ve yönetimi için bir araçtır; katılımcı yönetimi, iletişim ve lojistik yönetimi sağlar.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, restoranlar ve oteller için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur; rezervasyon, planlama ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Eventeny
eventeny.com
Etkileşimli ölçeklenebilir haritalama, sözleşme e-İmzalama, uçtan uca bilet/gişe yönetimi, sanatçı/satıcı/katılımcı uygulama iş akışları, gönüllü vardiya takibi, sponsorluk anlaşmaları ve teslimatlar için CRM, kişiselleştirilmiş planlama için çözümler sunan hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı ve çok daha fazlası!
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Expofp
expofp.com
Etkinlik kat planlarını yönetmek için tasarlanmış EXPOFP, katılımcıların haritada kabin ve oturumları bulmasını sağlar.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Koridor Planlayıcısı, düğün planlamasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Zaman çizelgeleri, konuk bilgileri ve oturma düzenleri yönetir.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, her tür ve boyuttaki etkinlikler için basit, kullanımı kolay bir etkinlik biletleme çözümüdür. Kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satın.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak için hepsi bir arada bir etkinlik yönetim sistemidir. Etkinlikleriniz yüz yüze, sanal veya hibrid olsun, Eventene sağlar ... daha fazlasını en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü göster.
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