Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.