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Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Etkinlik planlama yazılımı, program oluşturma, çalışan kaynaklarını tahsis etme, harcamaları ve ödemeleri takip etme ve sergi düzenlerini tasarlama gibi görevleri kapsayan, konferans veya etkinlik düzenlemenin operasyonel yönlerini verimli bir şekilde yönetir. Etkinlik planlayıcıları, etkinliklerin kusursuz koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak için bu yazılım çözümlerini kayıt ve biletleme sistemleri veya mobil etkinlik uygulaması yazılımı gibi diğer etkinlik yönetimi araçlarıyla birlikte kullanır. Etkinlik planlama yazılımı, çeşitli işlevleri entegre ederek tüm etkinlik yönetimi sürecini düzene sokarak planlamacıların katılımcılara olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanmasını sağlar.
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Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanıza ve belgelerinize tek bir mükemmel genel bakışla güven sunar. Rezervasyon widget'ı – Web sitenizdeki rezervasyon widget'ımızla etkinlik isteklerine 7/24 ulaşabilirsiniz ve müşteri aradığı etkinliği oluşturabilir. Ve gelen kutunuza ulaştığında, (dijital) teklifinizin hazır olması birkaç dakika alır. Faturalama – MICE, yalnızca birkaç tıklamayla bir etkinlik için fatura göndermenize, tam istediğiniz gibi görünmenize ve faturalandırmayı kolaylaştırmanıza olanak tanır. Ürün başına birden fazla KDV oranı için yerel destekle, özellikle etkinlikler ve ağırlamalar için tasarlanmıştır. Mesajlar – MICE, müşteriniz veya iş arkadaşlarınız ile aranızdaki tüm iletişimi takip ederek etkinliğin olması gerektiği gibi organize edildiğinden emin olmanızı sağlar. CRM – MICE yalnızca planlama yazılımı değildir. Aynı zamanda en çok satan yazılımdır ve modern bir CRM'den ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri sağlar ve özellikle etkinlik profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme araçları - Özet yönetimi - Hakem değerlendirmesi araçları - Hibrit/sanal web uygulaması - Sanal poster oturumları - Sezgisel organizatör paneli Hızlı bir şekilde her etkinlik için hepsi bir arada bir çözüm elde edin ve Fourwaves ile yolun her adımında profesyonel müşteri desteği.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin, özelleştirilebilir kayıt formları oluşturabilirsiniz. Mobil etkinlik uygulamamız üstün bir katılımcı deneyimi sunarken, akıllı bütçeleme aracımız mali durumunuzu kontrol altında tutar. Hedefe yönelik iletişim araçları, kolay program oluşturma ve yayınlama ve güçlü iş yönetimi özellikleriyle etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarın. Özel markalamanın basitliğinin, merkezi iletişim veritabanlarının rahatlığının ve üst düzey güvenlik ve erişilebilirlik güvencesinin keyfini çıkarın. ClearEvent ile etkinliğinizin her yönü kolaylaştırılır, güvenli hale getirilir ve sınıfının en iyisi Müşteri Desteği ile desteklenen başarı için hazırlanır. Etkinliklerinizi yönetme şeklinizi değiştirin ve hayatınızı kolaylaştırın!
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büyüklükteki toplantıları destekleyen Groupize, planlama ve organizasyonu, seyahat lojistiğini, harcama yönetimini ve özen yükümlülüğünü herkesin kullanabileceği kolay tek bir platformda merkezileştirir. Konferanslar, tesis dışı satışlar, küçük şirket toplantıları, eğitim ve katılım toplantıları, işe alım ve misafir seyahatleri veya projeler ve ekip seyahatleri olsun, Groupize, şirketlerin toplantı yönetimlerini tek bir yerde birleştirebilmeleri için çok çeşitli kullanım örneklerini kapsar. Bulut tabanlı platform, kaynak bulmadan katılımcı yönetimi ve kaydına, bakım görevi takibine ve entegre seyahat rezervasyonuna kadar kurumsal toplantı ve etkinlik planlamasının lojistiğini otomatikleştirip kolaylaştırarak ekiplerin en önemli şeylere odaklanması için zaman tasarrufu sağlıyor. Basit SaaS tabanlı fiyatlandırma, özelleştirilebilir planlar ve merkezi harcama görünürlüğü ile Groupize, şirketlerin toplantılara fazla harcama yapmayı durdurmasına yardımcı olarak aşırı yük altındaki ekipler için hem maliyet tasarrufu hem de kaynak optimizasyonu sağlar. Groupize, toplantı katılımcıları için kaydolmayı, seyahat rezervasyonu yapmayı ve etkinliklere katılmayı kolaylaştıran modern, tüketici dostu bir uygulama sunarak daha iyi katılım sağlıyor. Concur Travel and Expense ile kusursuz iki yönlü entegrasyon, müşterilerin seyahat programı tasarruflarını elde etmelerini, politikaları yönetmelerini ve harcama takibini bütünsel olarak otomatikleştirmelerini sağlar.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etkinlikler için tasarlanmış bir dizi özellik sunar: - Self Servis Kiosk Çözümü: Sezgisel ve verimli kiosk sistemimizle katılımcı girişini kolaylaştırın. - Etkinlik Uygulaması: Zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir bir etkinlik uygulamasıyla katılımcı katılımını artırın. - Biletleme ve Kayıt: Kullanıcı dostu biletleme sistemimizle kayıt sürecini basitleştirin. - Potansiyel Müşteri Alma: Gelişmiş müşteri adayı alma teknolojimizle ağ oluşturma fırsatlarını en üst düzeye çıkarın ve katılımı izleyin. Agorify ile dünya çapındaki etkinlik organizatörleri, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük, unutulmaz ve verimli etkinlikler oluşturma yetkisine sahiptir.
Grip Events
grip.events
Grip, iş ilişkileri için oluşturulmuş yapay zeka destekli etkinlik platformudur. SXSW, RX ve Clarion Events gibi etkinlik organizatörlerinin birden fazla etkinlikte katılımcılar arasındaki ilişkileri kurmasına, sürdürmesine ve izlemesine yardımcı olur.
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartı gerekmez. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin tek bir yerden sorunsuz bir şekilde potansiyel müşteri toplamasına, teklif göndermesine, kullanılabilirliği yönetmesine, BEO oluşturmasına ve ödeme kabul etmesine olanak tanır.
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize olanak tanır. Dahil edilen özellikler: Etkinlik planlama, Canlı sorular ve anketler, Canlı yayın, Atölye rezervasyonları, Haber Akışı, Ağ Oluşturma, İş Ortağı vitrini, Özel entegrasyonlar, Özel markalama, Etkinlik analizleri ve daha fazlası. Ücretsiz denemenizi https://eventee.co adresinden başlatın!
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (eski adıyla InitLive), programlar ve etkinlikler için hepsi bir arada personel ve gönüllü yönetimi çözümü sunar. Bloomerang Volunteer'ın çözümü, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla personel ve gönüllü alımını, planlamayı, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır. Her boyutta personeli ve gönüllü ekipleri yöneten kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlik üreticileri için idealdir. Bloomerang Volunteer, hem etkinlik personeli yönetimini hem de günlük gönüllü program yönetimini destekleyebilen tek platformdur. Operasyonları otomatikleştirmek ve iyileştirmek için Bloomerang Volunteer'ı kullanan müşterilerimiz, programlarının ve etkinliklerinin ölçeğini büyütebilir, yönetim süresini kısaltırken yeteneklerini genişletebilir ve başarılarını ölçmek için gelişmiş veri raporlamaya güvenebilir. Bloomerang Volunteer ayrıca gönüllüleri elde tutmanıza ve kuruluşlara daha fazla zaman kazandırmanıza yardımcı olmak için kendi kendine planlama ve kaydolma seçenekleriyle harika gönüllü deneyimleri sunuyor.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirir. Evenium, özünde etkileşimi barındıran, katılımcıların içerikle, konuşmacılarla ve birbirleriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanıyan dinamik ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmanıza olanak tanır. BİLETLEME VE KAYIT Siz de dahil olmak üzere herkes için sorunsuz bir kayıt süreci sağlayın: • Kayıt, biletleme ve ödeme işlemlerini tek bir yerden yönetin. • Kullanımı kolay web sitesi oluşturucumuzla özel bir etkinlik web sitesi oluşturun. • Hem konuşmacılar hem de katılımcılar için kolay çevrimiçi kayıt. • Otomatik hatırlatmalar, takip e-postaları ve ayrıntılı analizler. ETKİNLİK YÖNETİMİ Biz lojistikle ilgilenirken, katılımcılarınız için ilgi çekici bir deneyim sunmaya odaklanın: • Özelleştirilmiş gündemler ve programlar oluşturun. • Katılımcıları, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları tek bir yerden yönetin. • Stratejik karar alma sürecini daha iyi bilgilendirmek için ayrıntılı analizlere ve raporlamaya erişin. • Oda listelerine ve seyahat programlarına kolayca göz atın ve bunları yönetin. ETKİLEŞİM Erişiminizi genişletin ve etkinliğinizi daha kapsayıcı hale getirerek ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunarken, konumları ne olursa olsun daha fazla kişinin katılmasını sağlayın: • Canlı yayın ve işbirliği • Canlı anketler ve Soru-Cevap oturumları • Sanal ağ oluşturma fırsatları Platformumuz kullanıcı dostudur ve Etkinlik deneyimini sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlandı. Bir sonraki etkinliğinize değer katmak ve katılımcılarınız üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için bu fırsatı kaçırmayın. Daha fazla bilgi edinmek ve bir demo planlamak için bugün bizimle iletişime geçin.
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics artık Harita D'dir; satışları tamamlamanın ve bir sonraki etkinliğinizi oluşturmanın en kolay çözümü. Harita D ile stant satışlarını kolaylaştırın ve karmaşık etkinlik lojistiğini yapılacaklar listenizden çıkarın. Her türlü etkinliği mevcut en kolay çözümle yönetmek ve yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm etkinlik planlama özellikleri.
Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web sitesi oluşturucumuz, e-posta pazarlamamız ve katılımcı kaydımızla sorunsuz bir şekilde tanıtım yapın. Konuşmacılar ve katılımcılardan planlama ve biletlemeye kadar etkinlik ayrıntılarının kontrolünü elinize alın. Herkesin etkinlikleri zahmetsizce oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Attendease, süreci kolaylaştırarak dakikalar içinde başarıyı garanti eder. Attendease, aşağıdakileri arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir: ✔ Sürpriz ücretler olmadan makul ve öngörülebilir teknoloji maliyetleri ✔ Sonuçları yönlendirmek için katılımcıları çekmek, bilgilendirmek ve etkileşime geçmek için basitleştirilmiş katılımcı iletişimi ✔ Tüm katılımcı yolculuğu boyunca tutarlı, markalı deneyimler sunma ✔ Katılımcıların etkinlik gündemlerinde gezinme ve kişiselleştirme olanağı ✔ Ayrılmaları dönüştüren ve azaltan kayıt deneyimlerini artırma ✔ Eyleme dönüştürülebilir katılımcı ve etkinlik verilerine ihtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde erişme ✔ Geniş ölçekte birden fazla etkinliği yürütme becerisine sahip olma ✔ 2023'te 5 yıldızlı müşteri hizmetleri Attendease Tripleseat ailesine katıldı. Tripleseat konaklama sektörünün 1 numaralı misafir ve etkinlik yönetimi yazılımıdır. Önde gelen mekan rehberi EventUp ile birlikte konaklama ve etkinlik sektörüne hizmet ediyor ve büyümesine yardımcı oluyoruz. Tripleseat'in profilini burada görüntüleyin: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetleri, çevrimiçi kayıt ve RSVP, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etkinlik yönetimi, etkinlik gizliliği/münhasırlık, sürükle ve bırak oturma çizelgeleri, giriş ve çok daha fazlasını içeren güçlü özellikler.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değerli bilgiler elde etmelerine ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilecek görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerine olanak tanır. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve güçlü proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayarak herkesin son teslim tarihlerini şeffaf ve net bir şekilde karşılamasını sağlayın. Slingshot, her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki ekipler için tasarlanmış, günlük operasyonlarını kolaylaştıran 75'ten fazla önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve gösterge panosu şablonundan oluşan kapsamlı bir kitaplığa erişim sağlar. Slingshot'ı bugün kullanmaya başlayın!
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
Reposite
reposite.io
Reposite, tedarikçi keşfini teşvik eden ve grup planlayıcıları için koordinasyonu kolaylaştıran sektör lideri planlama aracıdır.
Event Logic
eventlogic.se
Gittikçe dijitalleşen bir dünyada, insanların kaynak bulma, planlama ve toplantı, etkinlik ve konferans yürütme yöntemlerini değiştirmeye ve zorlamaya inanıyoruz. Bunu, insanlar arasında başarılı toplantılar yaratma çabasında etkinlik planlayıcılarının ve kuruluşlarının karşılaştığı en zorlu zorlukları anladığımızdan emin olarak yapıyoruz. Bunun sonucunda, etkinlik planlamacıların rezervasyonlarının en iyi fiyatını ve sonucunu elde etmek için tedarikçileri planlamasına, kaynak bulmasına ve karşılaştırmasına yardımcı olan bir platform olan Event Logic ortaya çıktı.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS, her boyuttaki etkinlikte etkinlik yöneticileri, satıcılar ve tasarımcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net herkesin olağanüstü etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırıyor. Etkinlik yazılımımız, gerçekten unutulmaz etkinlikleri planlamak için ihtiyacınız olan her araca sahiptir - hepsi tek bir yerde! Platformumuz dünyadaki en iyi etkinlik tedarikçilerini ve mekanlarını keşfetmenize olanak tanır.
Event Smart
eventsmart.com
Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor, markaların etkinlik planlama ve pazarlamanın tüm temel süreçlerini kolaylaştırmasına ve merkezileştirmesine yardımcı olan lider bulut tabanlı etkinlik yönetimi yazılımıdır. Fortune 500 şirketleri ve hızlı büyüyen startuplar tarafından sponsorlukları, ticari fuarları, konferansları, dahili etkinlikleri ve daha fazlasını yönetmek için şirket çapında bir etkinlik takip sistemi olarak kullanılıyoruz. Yazılım, etkinlik pazarlama alanındaki uzun yıllara dayanan deneyime dayanarak oluşturulmuştur. Ekibimiz bugüne kadar her tür ve boyutta 2.000'den fazla etkinlik üretmiş ve yönetmiştir.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro, konser ekonomisindeki Etkinlik Profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay bir planlama yazılımıdır. Personelin her işi "davet edilmesi" ve "kabul etmesi" gerektiğinden, sıradan planlama araçları işe yaramıyor. Yazılımımız etkinlik oluşturmanıza olanak tanır ve personelinizi davet ederek yanıtlarını takip ederiz. Quickstaff Pro ayrıca vardiyalar ve özel roller oluşturmanıza da olanak tanır. Yinelenen işleri şablon olarak kaydedebilir ve doğrudan uygulamaya notlar, yol tarifleri ve ekler ekleyebilirsiniz. Kontrol panelimiz ve takvimimiz, yaklaşan etkinliklerinizin anlık görüntüsünü ve her etkinlik için bir bakışta nerede durduğunuzu bilmenizi sağlayan kırmızı/sarı/yeşil bir gösterge sunar. Quickstaff Pro, risksiz 14 günlük deneme süresiyle birlikte gelir; istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize, Bildiri Çağrısı, Program ve Konuşmacı Yönetimini gerçekleştirmenin akıllı yoludur.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, ticari fuar yöneticileri, katılımcılar ve etkinlik ekipleri için bir ticari fuar planlama, proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit ile tutkunuz ön plana çıkıyor. Sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerinize hayat veren hepsi bir arada platforma merhaba deyin. Hedef kitlenizi büyütmenin ve tutkunuzdan para kazanmanın zamanı geldi. Büyük, küçük ve aradaki her şey için etkinlikler. Tek seferlik bir web seminerine, aylık şömine başı sohbetine veya çok günlü/çok konuşmacılı bir fanteziye mi ev sahipliği yapıyorsunuz? Tüm etkinlikler HeySummit'te kendine yer buluyor. Güçlü hepsi bir arada platformumuz her boyutta, sıklıkta ve karmaşıklıkta toplantıları destekler.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Eventeny
eventeny.com
Etkileşimli ölçeklenebilir haritalama, sözleşme e-İmzalama, uçtan uca bilet/gişe yönetimi, sanatçı/satıcı/katılımcı uygulama iş akışları, gönüllü vardiya takibi, sponsorluk anlaşmaları ve teslimatlar için CRM, kişiselleştirilmiş planlama için çözümler sunan hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı ve çok daha fazlası!
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Expofp
expofp.com
Sergiler, Fuarlar ve Ticari Gösteriler için kat planı yönetim yazılımı. 3D harita, etkileşimli katılımcı listesi, yerleşik analizler, standa, kategoriye, şirket adına göre arama ve daha fazlasıyla kat planınızı oluşturun.
Event Staff
eventstaffapp.com
Düğünlerden Super Bowl'a kadar - Etkinlik Personeli Uygulaması, etkinlik şirketlerinin, 150.000'den fazla etkinliği başarıyla gerçekleştirmek için personel planlamasını optimize etmelerine yardımcı oldu. Yazılımımız, kısa mesaj, planlama otomasyonu, zaman takibi ve bordro yoluyla personel etkinliklerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kuruluş tarafından gelir elde etmek, müşteriyi elde tutmayı artırmak ve etkinlikleri ile eğitim girişimleri için operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla güvenilmektedir. Daha fazla bilgi için https://gocadmium.com adresini ziyaret edin.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, her tür ve boyuttaki etkinlikler için basit, kullanımı kolay bir etkinlik biletleme çözümüdür. Kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satın.
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve emniyetli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından güvenilmektedir.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel video ağı ve katılımcı/sponsor para kazanmaya kadar her şeyi destekler sistemler. PheedLoop, en üst düzey kolaylaştırılmış etkinlik yönetim sistemidir ve on binlerce katılımcıya kadar her tür ve boyuttaki etkinlikler tarafından kullanılır. PheedLoop öncelikle Shopify, IBM ve Kanada Hükümeti dahil olmak üzere kurumsal, dernek, akademik ve kamu müşterilerine hizmet vermektedir.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yönetmesine, ilgi çekici e-posta ve SMS kampanyaları oluşturmasına ve değerli veriler oluşturmasına olanak tanır. Eventtia bugüne kadar Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont grubu ve Pierre Fabre grubu gibi 7.200'den fazla müşteriye dünya çapında 30.000'den fazla etkinlik oluşturma ve organize etme yetkisi verdi.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.