Etkinlik Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (eski adıyla InitLive), programlar ve etkinlikler için hepsi bir arada personel ve gönüllü yönetimi çözümü sunar. Bloomerang Volunteer'ın çözümü, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla personel ve gönüllü alımını, planlamayı, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır. Her boyutta perso...