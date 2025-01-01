Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme - En Popüler Uygulamalar

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Etkinlik ağı oluşturma ve eşleştirme yazılımı, etkinlik sırasında etkinlik katılımcılarını birbirleriyle, ayrıca sponsorlarla veya potansiyel müşterilerle bağlantı kurma amacına hizmet eder. Tipik olarak etkinlik organizatörleri, ticari fuarlar veya konferanslar gibi etkinlikler öncesinde veya sırasında katılımcılar tarafından kullanılmak üzere bu ağ oluşturma ve eşleştirme platformlarını satın alır ve dağıtır. Bu yazılım, işletme ve satış temsilcileri tarafından konferanslara ve ticari fuarlara katılımlarını artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Etkinlik organizatörleri, katılım oranlarını artırmak, katılımcıların katılımını teşvik etmek ve etkinliklerin genel değerini yükseltmek için ağ oluşturma ve eşleştirme yazılımlarından yararlanır. Temel özellikler genellikle randevu planlama, video konferans ve özel sohbet işlevlerini içerir. Bazı ürünler, benzer ilgi alanlarını paylaşan katılımcıları otomatik olarak tanımlayan yapay zeka destekli bir eşleştirme algoritması içerir.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Brella
brella.io
Brella, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için bir platformdur; içerik, ağ kurma ve gelir fırsatları sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
Webex Events
socio.events
Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Grip Events
grip.events
Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
Notified
notified.com
Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.
Canapii
canapii.com
Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.
Nouri
nouri.ai
Nouri, etkinliklerde katılımcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan ve etkileşimi artıran bir platformdur. Yapay zeka ile destekli araçlar sunar.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, AI destekli bir eşleştirme platformudur. Kuruluşlar kitleleri davet ederek kişisel 1:1 veya grup bağlantıları oluşturabilir.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.
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