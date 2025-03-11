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Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme
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Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik ağı oluşturma ve eşleştirme yazılımı, etkinlik sırasında etkinlik katılımcılarını birbirleriyle, ayrıca sponsorlarla veya potansiyel müşterilerle bağlantı kurma amacına hizmet eder. Tipik olarak etkinlik organizatörleri, ticari fuarlar veya konferanslar gibi etkinlikler öncesinde veya sırasında katılımcılar tarafından kullanılmak üzere bu ağ oluşturma ve eşleştirme platformlarını satın alır ve dağıtır. Bu yazılım, işletme ve satış temsilcileri tarafından konferanslara ve ticari fuarlara katılımlarını artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Etkinlik organizatörleri, katılım oranlarını artırmak, katılımcıların katılımını teşvik etmek ve etkinliklerin genel değerini yükseltmek için ağ oluşturma ve eşleştirme yazılımlarından yararlanır. Temel özellikler genellikle randevu planlama, video konferans ve özel sohbet işlevlerini içerir. Bazı ürünler, benzer ilgi alanlarını paylaşan katılımcıları otomatik olarak tanımlayan yapay zeka destekli bir eşleştirme algoritması içerir.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Brella

Brella

brella.io

Brella, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için bir platformdur; içerik, ağ kurma ve gelir fırsatları sunar.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.

Notified

Notified

notified.com

Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.

Nouri

Nouri

nouri.ai

Nouri, etkinliklerde katılımcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan ve etkileşimi artıran bir platformdur. Yapay zeka ile destekli araçlar sunar.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit, AI destekli bir eşleştirme platformudur. Kuruluşlar kitleleri davet ederek kişisel 1:1 veya grup bağlantıları oluşturabilir.

inwink

inwink

inwink.com

inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.

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