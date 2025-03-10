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Etkinlik ağı oluşturma ve eşleştirme yazılımı, etkinlik sırasında etkinlik katılımcılarını birbirleriyle, ayrıca sponsorlarla veya potansiyel müşterilerle bağlantı kurma amacına hizmet eder. Tipik olarak etkinlik organizatörleri, ticari fuarlar veya konferanslar gibi etkinlikler öncesinde veya sırasında katılımcılar tarafından kullanılmak üzere bu ağ oluşturma ve eşleştirme platformlarını satın alır ve dağıtır. Bu yazılım, işletme ve satış temsilcileri tarafından konferanslara ve ticari fuarlara katılımlarını artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Etkinlik organizatörleri, katılım oranlarını artırmak, katılımcıların katılımını teşvik etmek ve etkinliklerin genel değerini yükseltmek için ağ oluşturma ve eşleştirme yazılımlarından yararlanır. Temel özellikler genellikle randevu planlama, video konferans ve özel sohbet işlevlerini içerir. Bazı ürünler, benzer ilgi alanlarını paylaşan katılımcıları otomatik olarak tanımlayan yapay zeka destekli bir eşleştirme algoritması içerir.
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Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim toplama ve analizleri yönetir. Orbiit 87 NPS raporunu kullanan lider şirketler ve topluluklar (ör. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association vb.), katılımcılar için somut sonuçlar ve bu bağlantılardan güçlü yatırım getirisi.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai, bir Topluluk oluşturan ve ağ kurmayı kolaylaştıran tek etkinlik platformudur! Etkinliğinizi, yapay zeka özellikli bağlantılarınızı oyunlaştırın, katılımcılarla veya personelle sohbet edin.
Grip Events
grip.events
Grip, etkinlik organizatörlerinin katılımcı ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan, AI destekli bir etkinlik yönetim platformudur.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
Brella
brella.io
Brella, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için bir platformdur; içerik, ağ kurma ve gelir fırsatları sunar.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş merkezi, yüksek güvenlikli veriler. - Etkinliğinize veya topluluğunuza özel yerel bir mobil uygulama. 2015'ten bu yana etkinlik yönetimi teknolojisinde öncü olan inwink, bugün 180'den fazla işletme, işletme ve kuruluş tarafından benimsenen kapsamlı, 360° BtoB pazarlama çözümüdür. Inwink platformu, işlevsel gücü ve esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliğiyle geniş çapta tanınmaktadır. Daha fazlası www.inwink.com/en/ adresinde
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
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