Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme araçları - Özet yönetimi - Hakem değerlendirmesi araçları - Hibrit/sanal web uygulaması - Sanal poster oturumları - Sezgisel organizatör paneli Hızlı bir şekilde her etkinlik için hepsi bir arada bir çözüm elde edin ve Fourwaves ile yolun her adımında profesyonel müşteri desteği.