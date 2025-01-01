Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik pazarlama yazılımı, işletmelere ve kuruluşlara konferanslar, ticari fuarlar, web seminerleri, çalıştaylar ve ürün lansmanları dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri etkili bir şekilde oluşturma, pazarlama ve yürütme yetkisi verir. Şirketler, etkinlik pazarlama yazılımından yararlanarak, markayla tutarlı etkinlik ürün sayfaları oluşturarak marka varlıklarını ve mesajlarını geliştirebilirler. Ayrıca yazılım, etkinlik pazarlama duyurularının sosyal medya platformlarında yayınlanmasına ve özelleştirilebilir etkinlik kayıt ve davet e-postalarının geliştirilmesine olanak tanır. Etkinlik planlayıcıları, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları ve ajanslar, etkinlik planlamasını basitleştirmek, tanıtım çabalarını artırmak ve etkinliklerini tüm yönleriyle verimli bir şekilde yönetmek için etkinlik pazarlama yazılımına güveniyor. Bu kapsamlı çözüm, etkinlik yönetimi sürecini kolaylaştırır ve her etkinliğin başarısını en üst düzeye çıkarır.
Yeni Uygulama Gönder
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlaması için yapay zeka destekli fotoğraf dağıtım platformudur, katılımcı deneyimini ve sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefler.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
Eventene
eventene.com
Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.
Tikkl
tikkl.com
Tikkl, dünya genelinde sanal veya yüz yüze etkinlikler sunar; kullanıcılar kendilerine ait etkinlik düzenleyebilir ve katılımı artırabilir.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Webex Events
socio.events
Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
Notified
notified.com
Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.
Canapii
canapii.com
Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit, etkinlik web sayfası, mobil uygulama ve pazarlama kampanyası oluşturmayı sağlayarak içerik üzerinden dijital varlık oluşturmayı kolaylaştırır.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetler için dijital pazarlama teknolojisi ve hizmetleri sunan bir uygulamadır. Pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama ve etkinlik tanıtımı yapar.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
Splash
splashthat.com
Splash, etkinliklerin hızlı ve kolay yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Özelleştirilebilir şablonlar ve analitik araçlar sunar.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, markaların etkinliklerini, turlarını ve derslerini yönetip optimize etmelerine olanak tanıyan bir deneyim pazarlama platformudur.
Groupize
groupize.com
Groupize, toplantı ve etkinlik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur. Seyahat, maliyet ve uyumluluğu merkezi bir şekilde yönetir.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, bilet satışı, ödeme alma ve kayıt formları oluşturma gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerinin etkinlik web sitelerini, kayıtlarını ve etkileşim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlik yönetimi ve iletişimi için bir platformdur. 500'e kadar kayıtla ücretsiz plan sunar, etkinliklerinizi daha verimli hale getirir.
Explara
explara.com
Explara, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi ve online satış süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
ZIGnotch
zignotch.com
Zignotch, etkinlik yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlayan, özelleştirilebilir sayfalar, e-posta pazarlama ve anketler sunan bir platformdur.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Seyirci Cumhuriyeti, etkinlik organizatörlerine bilet satışlarını artırmak ve kitle analizi yapmak için veri toplama ve kampanya yönetimi aracı sunar.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetimi için kayıt, biletleme ve katılımcı yönetimi gibi araçlar sunan bir etkinlik yönetim platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.