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Etkinlik Pazarlama Yazılımı
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Etkinlik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik pazarlama yazılımı, işletmelere ve kuruluşlara konferanslar, ticari fuarlar, web seminerleri, çalıştaylar ve ürün lansmanları dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri etkili bir şekilde oluşturma, pazarlama ve yürütme yetkisi verir. Şirketler, etkinlik pazarlama yazılımından yararlanarak, markayla tutarlı etkinlik ürün sayfaları oluşturarak marka varlıklarını ve mesajlarını geliştirebilirler. Ayrıca yazılım, etkinlik pazarlama duyurularının sosyal medya platformlarında yayınlanmasına ve özelleştirilebilir etkinlik kayıt ve davet e-postalarının geliştirilmesine olanak tanır. Etkinlik planlayıcıları, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları ve ajanslar, etkinlik planlamasını basitleştirmek, tanıtım çabalarını artırmak ve etkinliklerini tüm yönleriyle verimli bir şekilde yönetmek için etkinlik pazarlama yazılımına güveniyor. Bu kapsamlı çözüm, etkinlik yönetimi sürecini kolaylaştırır ve her etkinliğin başarısını en üst düzeye çıkarır.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic, etkinlik pazarlaması için yapay zeka destekli fotoğraf dağıtım platformudur, katılımcı deneyimini ve sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefler.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Tikkl, dünya genelinde sanal veya yüz yüze etkinlikler sunar; kullanıcılar kendilerine ait etkinlik düzenleyebilir ve katılımı artırabilir.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.

EventX

EventX

eventx.io

EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.

Notified

Notified

notified.com

Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit, etkinlik web sayfası, mobil uygulama ve pazarlama kampanyası oluşturmayı sağlayarak içerik üzerinden dijital varlık oluşturmayı kolaylaştırır.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.

StoneShot

StoneShot

stoneshot.com

StoneShot, finansal hizmetler için dijital pazarlama teknolojisi ve hizmetleri sunan bir uygulamadır. Pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama ve etkinlik tanıtımı yapar.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.

Splash

Splash

splashthat.com

Splash, etkinliklerin hızlı ve kolay yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Özelleştirilebilir şablonlar ve analitik araçlar sunar.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad, markaların etkinliklerini, turlarını ve derslerini yönetip optimize etmelerine olanak tanıyan bir deneyim pazarlama platformudur.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize, toplantı ve etkinlik yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur. Seyahat, maliyet ve uyumluluğu merkezi bir şekilde yönetir.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, bilet satışı, ödeme alma ve kayıt formları oluşturma gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Momice

Momice

momice.com

Momice, etkinlik profesyonellerinin etkinlik web sitelerini, kayıtlarını ve etkileşim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

inwink

inwink

inwink.com

inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.

Sweap

Sweap

sweap.io

Sweap, etkinlik yönetimi ve iletişimi için bir platformdur. 500'e kadar kayıtla ücretsiz plan sunar, etkinliklerinizi daha verimli hale getirir.

Explara

Explara

explara.com

Explara, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi ve online satış süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

ZIGnotch

ZIGnotch

zignotch.com

Etkinlik yönetimi platformumuz hepsi bir arada bir araçtır. Kullanımı kolaydır, temel verileri sağlar ve etkili etkinlikler yürütmenize olanak tanır.

Audience Republic

Audience Republic

audiencerepublic.com

Audience Republic, ağızdan ağza tanıtımı en üst düzeye çıkararak, izleyici kitlesi oluşturarak ve müşteri içgörülerinin kilidini açarak etkinlik organizatörlerinin daha fazla bilet satmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS platformudur. Audience Republic kampanyalarından bilet satışlarınız, e-posta aboneleriniz ve kayıtlarınız dahil tüm müşteri verilerinizi tek bir yerden alın. Paylaşan, arkadaşlarına tavsiye eden ve sizi takip eden hayranlarınızı ödüllendiren kampanyalar oluşturun. Hedeflenen mesajları SMS, E-posta ve Facebook Messenger aracılığıyla gönderin.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.

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