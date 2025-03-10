Etkinlik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Etkinlik pazarlama yazılımı, işletmelere ve kuruluşlara konferanslar, ticari fuarlar, web seminerleri, çalıştaylar ve ürün lansmanları dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri etkili bir şekilde oluşturma, pazarlama ve yürütme yetkisi verir. Şirketler, etkinlik pazarlama yazılımından yararlanarak, markayla tutarlı etkinlik ürün sayfaları oluşturarak marka varlıklarını ve mesajlarını geliştirebilirler. Ayrıca yazılım, etkinlik pazarlama duyurularının sosyal medya platformlarında yayınlanmasına ve özelleştirilebilir etkinlik kayıt ve davet e-postalarının geliştirilmesine olanak tanır. Etkinlik planlayıcıları, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları ve ajanslar, etkinlik planlamasını basitleştirmek, tanıtım çabalarını artırmak ve etkinliklerini tüm yönleriyle verimli bir şekilde yönetmek için etkinlik pazarlama yazılımına güveniyor. Bu kapsamlı çözüm, etkinlik yönetimi sürecini kolaylaştırır ve her etkinliğin başarısını en üst düzeye çıkarır.
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Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayelerini kendileriyle anlatma konusunda güçlendirin -yönetilen profiller ve kişiselleştirilmiş sosyal medya içeriği - ilgili kitlelere ulaşın, konuşmacılar, sponsorlar ve katılımcılar için özel sosyal medya içeriğiyle katılımcıların ilgisini çekin. Gizli ücretler olmadan basit ve net fiyatlandırmaya sahipken, gizli endişeler olmadan etkinliğinizi düzenlemeye odaklanmanıza olanak tanır maliyetler
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak için hepsi bir arada bir etkinlik yönetim sistemidir. Etkinlikleriniz yüz yüze, sanal veya hibrid olsun, Eventene sağlar ... daha fazlasını en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü göster.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. Stoneshot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin etkileşimi artırmasına ve operasyonel verimsizlikleri en aza indirirken müşteri deneyimini artırmasına yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonu, e -posta pazarlaması, etkinlik tanıtımı, içerik otomasyonu ve fon belge dağıtımını kapsar. Stoneshot, butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel önde gelen markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışır. 2001 yılında Londra'da kurulan Stoneshot, 25'den fazla ülkede Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve müşterileri var.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş merkezi, yüksek güvenlikli veriler. - Etkinliğinize veya topluluğunuza özel yerel bir mobil uygulama. 2015'ten bu yana etkinlik yönetimi teknolojisinde öncü olan inwink, bugün 180'den fazla işletme, işletme ve kuruluş tarafından benimsenen kapsamlı, 360° BtoB pazarlama çözümüdür. Inwink platformu, işlevsel gücü ve esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliğiyle geniş çapta tanınmaktadır. Daha fazlası www.inwink.com/en/ adresinde
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgisi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anket) optimize etmelerini sağlar. Momice ile çalışmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tüm bunları manuel olarak yaptığınızda ortaya çıkan hatalardan kaçınmanıza olanak tanır. Kökleri etkinlik sektöründe olan Momice, son 10 yılda çok fazla deneyim kazandı. Bu bilgi web seminerlerinde, teknik incelemelerde, tek çağrı cihazlarında, infografiklerde ve canlı eğitim kurslarında paylaşılır. Momice özellikleri şunları içerir: - Posta (davetiyeler, onaylar, hatırlatmalar) - Kayıt (atölyeler, ekstra konuklar, davetli listeleri) - Web sitesi (özel tasarım, şablonlar, beyaz etiket) - Etkileşim (sohbet, anketler, izleyici soruları) - Biletler (biletleme, e-biletler, pazarlama) - Check-in ve yaka kartları (temassız) check-in, yaka kartı basımı) - İstatistikler (anket, izleyici verileri, sonuçlar)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlaması için yapay zeka destekli fotoğraf dağıtım platformudur, katılımcı deneyimini ve sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefler.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic, ağızdan ağza tanıtımı en üst düzeye çıkararak, izleyici kitlesi oluşturarak ve müşteri içgörülerinin kilidini açarak etkinlik organizatörlerinin daha fazla bilet satmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS platformudur. Audience Republic kampanyalarından bilet satışlarınız, e-posta aboneleriniz ve kayıtlarınız dahil tüm müşteri verilerinizi tek bir yerden alın. Paylaşan, arkadaşlarına tavsiye eden ve sizi takip eden hayranlarınızı ödüllendiren kampanyalar oluşturun. Hedeflenen mesajları SMS, E-posta ve Facebook Messenger aracılığıyla gönderin.
ZIGnotch
zignotch.com
Etkinlik yönetimi platformumuz hepsi bir arada bir araçtır. Kullanımı kolaydır, temel verileri sağlar ve etkili etkinlikler yürütmenize olanak tanır.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin, özelleştirilebilir kayıt formları oluşturabilirsiniz. Mobil etkinlik uygulamamız üstün bir katılımcı deneyimi sunarken, akıllı bütçeleme aracımız mali durumunuzu kontrol altında tutar. Hedefe yönelik iletişim araçları, kolay program oluşturma ve yayınlama ve güçlü iş yönetimi özellikleriyle etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarın. Özel markalamanın basitliğinin, merkezi iletişim veritabanlarının rahatlığının ve üst düzey güvenlik ve erişilebilirlik güvencesinin keyfini çıkarın. ClearEvent ile etkinliğinizin her yönü kolaylaştırılır, güvenli hale getirilir ve sınıfının en iyisi Müşteri Desteği ile desteklenen başarı için hazırlanır. Etkinliklerinizi yönetme şeklinizi değiştirin ve hayatınızı kolaylaştırın!
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büyüklükteki toplantıları destekleyen Groupize, planlama ve organizasyonu, seyahat lojistiğini, harcama yönetimini ve özen yükümlülüğünü herkesin kullanabileceği kolay tek bir platformda merkezileştirir. Konferanslar, tesis dışı satışlar, küçük şirket toplantıları, eğitim ve katılım toplantıları, işe alım ve misafir seyahatleri veya projeler ve ekip seyahatleri olsun, Groupize, şirketlerin toplantı yönetimlerini tek bir yerde birleştirebilmeleri için çok çeşitli kullanım örneklerini kapsar. Bulut tabanlı platform, kaynak bulmadan katılımcı yönetimi ve kaydına, bakım görevi takibine ve entegre seyahat rezervasyonuna kadar kurumsal toplantı ve etkinlik planlamasının lojistiğini otomatikleştirip kolaylaştırarak ekiplerin en önemli şeylere odaklanması için zaman tasarrufu sağlıyor. Basit SaaS tabanlı fiyatlandırma, özelleştirilebilir planlar ve merkezi harcama görünürlüğü ile Groupize, şirketlerin toplantılara fazla harcama yapmayı durdurmasına yardımcı olarak aşırı yük altındaki ekipler için hem maliyet tasarrufu hem de kaynak optimizasyonu sağlar. Groupize, toplantı katılımcıları için kaydolmayı, seyahat rezervasyonu yapmayı ve etkinliklere katılmayı kolaylaştıran modern, tüketici dostu bir uygulama sunarak daha iyi katılım sağlıyor. Concur Travel and Expense ile kusursuz iki yönlü entegrasyon, müşterilerin seyahat programı tasarruflarını elde etmelerini, politikaları yönetmelerini ve harcama takibini bütünsel olarak otomatikleştirmelerini sağlar.
Tikkl
tikkl.com
Dünyanın dört bir yanından, şahsen veya sanal olarak sürükleyici bir etkinlik deneyiminin keyfini çıkarın. VEYA katılımı ve geliri artıran güçlü Kendin Yap çözümümüzle kendi karşı konulamaz etkinliğinize ev sahipliği yapın. Artık yapay zekayla birlikte.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Splash
splashthat.com
Etkinliklerinizi oluşturmak, yönetmek, pazarlamak ve raporlamak ne kadar sürer? Splash'ın amacı "canlı yayına geçmek" için gereken sayısız saati ortadan kaldırmaktır. Her şeyi sizin için yaptığımızı iddia edemeyiz (2 yıldızlı yorumlar bizi alçakgönüllü kılıyor), ancak buna çok yaklaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz: • Açılış sayfası, onaylar, e-postalar, sosyal paylaşım kartı, check-in uygulaması ve daha fazlası gibi tüm temas noktalarınızı doğrudan yerleşik olarak içeren marka içi şablonlarla sürecinizi basitleştirin. *Avetta, etkinlik kurulum süresini %75 oranında azalttı . • Her misafir etkileşiminde markanızı güçlendirin. Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için her temas noktasını markanız ve sesinizle özelleştirme konusunda tam kontrole sahipsiniz. Ayrıca ekstra çalışma gerektirmeden son derece kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmak için ad, şirket, LCV yanıtları ve daha fazlası gibi konuk bilgileri için dinamik etiketler menüsünden seçim yapabilirsiniz. • Özelleştirilebilir raporlamayla sonuçlarınızı ölçün. İhtiyaç duyduğunuz kadar kapsamlı veya tanımlanmış raporlar oluşturmak için davetli listenizi tüm veri alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Sayfa görüntülemeleri, izleme bağlantıları ve açılmalar, tıklamalar ve geri dönmeler gibi e-posta analizleri de her etkinliğe dahildir. Ayrıca ekip çapındaki raporlarımız, daha akıllı, daha başarılı etkinlikler planlamanıza yardımcı olmak için sürekli katılımcılar, en güçlü performansa sahip varlıklar ve daha fazlası gibi bilgilerle bağlantı kurmanızı sağlar. *Gumgum, etkinlik katılımcılarından elde ettiği geliri ikiye katladı ve satış hattını üçe katladı. • Durulama ve başarıyı tekrarlayarak işinizi büyütün. Ekibinize her zaman markaya uygun etkinlik şablonları, uyumlu kayıt formları ve otomatik entegrasyonlar sağladığınızda, tekrarlanması kolay etkinlik başarısı formülünün kilidini açarsınız. Tutarlı bir etkinlik takvimi ile potansiyel müşterilerinizle mutlaka sahip olmanız gereken ilişkiler kuracak ve mevcut müşterilerinizle bağlarınızı güçlendireceksiniz. *Sharp, Splash'ı kullanarak ilk yılında 56 şubede 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Not: - İhtiyacınız olan ancak bizde bulunmayan bir şey varsa, size yardımcı olabilecek, giderek büyüyen bir ortak listemiz var. splashthat.com adresinden ücretsiz kaydolun.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
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