Etkinlik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uganda

Splash

splashthat.com

Etkinliklerinizi oluşturmak, yönetmek, pazarlamak ve raporlamak ne kadar sürer? Splash'ın amacı "canlı yayına geçmek" için gereken sayısız saati ortadan kaldırmaktır. Her şeyi sizin için yaptığımızı iddia edemeyiz (2 yıldızlı yorumlar bizi alçakgönüllü kılıyor), ancak buna çok yaklaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz: • Açılış sayfası, onaylar, e-postalar, sosyal paylaşım kartı, check-in uygulaması ve daha fazlası gibi tüm temas noktalarınızı doğrudan yerleşik olarak içeren marka içi şablonlarla sürecinizi basitleştirin. *Avetta, etkinlik kurulum süresini %75 oranında azalttı . • Her misafir etkileşiminde markanızı güçlendirin. Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için her temas noktasını markanız ve sesinizle özelleştirme konusunda tam kontrole sahipsiniz. Ayrıca ekstra çalışma gerektirmeden son derece kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmak için ad, şirket, LCV yanıtları ve daha fazlası gibi konuk bilgileri için dinamik etiketler menüsünden seçim yapabilirsiniz. • Özelleştirilebilir raporlamayla sonuçlarınızı ölçün. İhtiyaç duyduğunuz kadar kapsamlı veya tanımlanmış raporlar oluşturmak için davetli listenizi tüm veri alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Sayfa görüntülemeleri, izleme bağlantıları ve açılmalar, tıklamalar ve geri dönmeler gibi e-posta analizleri de her etkinliğe dahildir. Ayrıca ekip çapındaki raporlarımız, daha akıllı, daha başarılı etkinlikler planlamanıza yardımcı olmak için sürekli katılımcılar, en güçlü performansa sahip varlıklar ve daha fazlası gibi bilgilerle bağlantı kurmanızı sağlar. *Gumgum, etkinlik katılımcılarından elde ettiği geliri ikiye katladı ve satış hattını üçe katladı. • Durulama ve başarıyı tekrarlayarak işinizi büyütün. Ekibinize her zaman markaya uygun etkinlik şablonları, uyumlu kayıt formları ve otomatik entegrasyonlar sağladığınızda, tekrarlanması kolay etkinlik başarısı formülünün kilidini açarsınız. Tutarlı bir etkinlik takvimi ile potansiyel müşterilerinizle mutlaka sahip olmanız gereken ilişkiler kuracak ve mevcut müşterilerinizle bağlarınızı güçlendireceksiniz. *Sharp, Splash'ı kullanarak ilk yılında 56 şubede 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Not: - İhtiyacınız olan ancak bizde bulunmayan bir şey varsa, size yardımcı olabilecek, giderek büyüyen bir ortak listemiz var. splashthat.com adresinden ücretsiz kaydolun.