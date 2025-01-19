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Etkinlik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion
Etkinlik pazarlama yazılımı, işletmelere ve kuruluşlara konferanslar, ticari fuarlar, web seminerleri, çalıştaylar ve ürün lansmanları dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri etkili bir şekilde oluşturma, pazarlama ve yürütme yetkisi verir. Şirketler, etkinlik pazarlama yazılımından yararlanarak, markayla tutarlı etkinlik ürün sayfaları oluşturarak marka varlıklarını ve mesajlarını geliştirebilirler. Ayrıca yazılım, etkinlik pazarlama duyurularının sosyal medya platformlarında yayınlanmasına ve özelleştirilebilir etkinlik kayıt ve davet e-postalarının geliştirilmesine olanak tanır. Etkinlik planlayıcıları, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları ve ajanslar, etkinlik planlamasını basitleştirmek, tanıtım çabalarını artırmak ve etkinliklerini tüm yönleriyle verimli bir şekilde yönetmek için etkinlik pazarlama yazılımına güveniyor. Bu kapsamlı çözüm, etkinlik yönetimi sürecini kolaylaştırır ve her etkinliğin başarısını en üst düzeye çıkarır.
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Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web sitesi oluşturucumuz, e-posta pazarlamamız ve katılımcı kaydımızla sorunsuz bir şekilde tanıtım yapın. Konuşmacılar ve katılımcılardan planlama ve biletlemeye kadar etkinlik ayrıntılarının kontrolünü elinize alın. Herkesin etkinlikleri zahmetsizce oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Attendease, süreci kolaylaştırarak dakikalar içinde başarıyı garanti eder. Attendease, aşağıdakileri arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir: ✔ Sürpriz ücretler olmadan makul ve öngörülebilir teknoloji maliyetleri ✔ Sonuçları yönlendirmek için katılımcıları çekmek, bilgilendirmek ve etkileşime geçmek için basitleştirilmiş katılımcı iletişimi ✔ Tüm katılımcı yolculuğu boyunca tutarlı, markalı deneyimler sunma ✔ Katılımcıların etkinlik gündemlerinde gezinme ve kişiselleştirme olanağı ✔ Ayrılmaları dönüştüren ve azaltan kayıt deneyimlerini artırma ✔ Eyleme dönüştürülebilir katılımcı ve etkinlik verilerine ihtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde erişme ✔ Geniş ölçekte birden fazla etkinliği yürütme becerisine sahip olma ✔ 2023'te 5 yıldızlı müşteri hizmetleri Attendease Tripleseat ailesine katıldı. Tripleseat konaklama sektörünün 1 numaralı misafir ve etkinlik yönetimi yazılımıdır. Önde gelen mekan rehberi EventUp ile birlikte konaklama ve etkinlik sektörüne hizmet ediyor ve büyümesine yardımcı oluyoruz. Tripleseat'in profilini burada görüntüleyin: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den fazla etkinlik profesyonelinin güvendiği AllEvents, tüm etkinlik türlerine uyarlanabilir ve etkinliğin geniş bir kitleye tanıtılmasına olanak tanır. 12 yılı aşkın sektör deneyimiyle AllEvents, çeşitli etkinlikleri keşfetmek için ona güvenen 20 milyondan fazla aylık etkinlik arayan kişinin tercih ettiği platform haline geldi.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya ve Çin'deki şirketler, organizatörler ve önde gelen ticari kuruluşlar için hem sanal hem de hibrit etkinlik çözümleri sunuyoruz. İnteraktif sergi salonu, dinamik katılımcı stantları, çevrimiçi kayıt formları, web seminerleri ve etkileşimli konferans aşamaları gibi özelliklerimizle, izleyici kitlesini Asya Pasifik bölgelerine genişletmek isteyen kuruluşların başvuracağı hizmet biziz. EventX daha önce EventXtra olarak biliniyordu.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel video ağı ve katılımcı/sponsor para kazanmaya kadar her şeyi destekler sistemler. PheedLoop, en üst düzey kolaylaştırılmış etkinlik yönetim sistemidir ve on binlerce katılımcıya kadar her tür ve boyuttaki etkinlikler tarafından kullanılır. PheedLoop öncelikle Shopify, IBM ve Kanada Hükümeti dahil olmak üzere kurumsal, dernek, akademik ve kamu müşterilerine hizmet vermektedir.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi'nin uçtan uca etkinlik yönetimi platformu, etkinlik organizatörlerinin ilgi çekici sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik deneyimlerini planlamasını, tanıtmasını, para kazanmasını ve sunmasını kolaylaştırır. Web sitesi, kayıt ve ödüllü etkinlik uygulamasından Sanal Alan ve tam olarak yönetilen çevrimiçi etkinlik prodüksiyonuna kadar EventMobi platformu, 2009'dan bu yana 72 ülkede 10.000'den fazla etkinlik planlayıcısı tarafından kullanılıyor. İster bir etkinlik, ister yüzlerce etkinlik düzenleyin, etkinliğimiz yönetim platformu iş akışınızı kolaylaştırır, böylece teknolojiyi yönetmeye daha az, katılımcılarınız için ilgi çekici etkinlik deneyimleri oluşturmaya daha fazla zaman harcarsınız.
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayelerini kendileriyle anlatma konusunda güçlendirin -yönetilen profiller ve kişiselleştirilmiş sosyal medya içeriği - ilgili kitlelere ulaşın, konuşmacılar, sponsorlar ve katılımcılar için özel sosyal medya içeriğiyle katılımcıların ilgisini çekin. Gizli ücretler olmadan basit ve net fiyatlandırmaya sahipken, gizli endişeler olmadan etkinliğinizi düzenlemeye odaklanmanıza olanak tanır maliyetler
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. StoneShot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin katılımı artırmasına ve müşteri deneyimini yükseltirken operasyonel verimsizlikleri en aza indirmesine yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonunu, e-posta pazarlamasını, etkinlik tanıtımını, içerik otomasyonunu ve fon belge dağıtımını kapsar. StoneShot butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel lider markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışmaktadır. 2001 yılında Londra'da kurulan StoneShot'un Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve 25'ten fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş merkezi, yüksek güvenlikli veriler. - Etkinliğinize veya topluluğunuza özel yerel bir mobil uygulama. 2015'ten bu yana etkinlik yönetimi teknolojisinde öncü olan inwink, bugün 180'den fazla işletme, işletme ve kuruluş tarafından benimsenen kapsamlı, 360° BtoB pazarlama çözümüdür. Inwink platformu, işlevsel gücü ve esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliğiyle geniş çapta tanınmaktadır. Daha fazlası www.inwink.com/en/ adresinde
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgisi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anket) optimize etmelerini sağlar. Momice ile çalışmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tüm bunları manuel olarak yaptığınızda ortaya çıkan hatalardan kaçınmanıza olanak tanır. Kökleri etkinlik sektöründe olan Momice, son 10 yılda çok fazla deneyim kazandı. Bu bilgi web seminerlerinde, teknik incelemelerde, tek çağrı cihazlarında, infografiklerde ve canlı eğitim kurslarında paylaşılır. Momice özellikleri şunları içerir: - Posta (davetiyeler, onaylar, hatırlatmalar) - Kayıt (atölyeler, ekstra konuklar, davetli listeleri) - Web sitesi (özel tasarım, şablonlar, beyaz etiket) - Etkileşim (sohbet, anketler, izleyici soruları) - Biletler (biletleme, e-biletler, pazarlama) - Check-in ve yaka kartları (temassız) check-in, yaka kartı basımı) - İstatistikler (anket, izleyici verileri, sonuçlar)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlamasına yönelik yapay zeka destekli bir fotoğraf dağıtım platformudur. Premagic, sosyal medya katılımını artırmak ve sponsorların etkinliklere yönelik yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Platform, etkinlik fotoğraflarını sosyal medya platformlarında yakalama, organize etme ve dağıtma sürecini kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanıyor.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic, ağızdan ağza tanıtımı en üst düzeye çıkararak, izleyici kitlesi oluşturarak ve müşteri içgörülerinin kilidini açarak etkinlik organizatörlerinin daha fazla bilet satmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS platformudur. Audience Republic kampanyalarından bilet satışlarınız, e-posta aboneleriniz ve kayıtlarınız dahil tüm müşteri verilerinizi tek bir yerden alın. Paylaşan, arkadaşlarına tavsiye eden ve sizi takip eden hayranlarınızı ödüllendiren kampanyalar oluşturun. Hedeflenen mesajları SMS, E-posta ve Facebook Messenger aracılığıyla gönderin.
ZIGnotch
zignotch.com
Etkinlik yönetimi platformumuz hepsi bir arada bir araçtır. Kullanımı kolaydır, temel verileri sağlar ve etkili etkinlikler yürütmenize olanak tanır.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin, özelleştirilebilir kayıt formları oluşturabilirsiniz. Mobil etkinlik uygulamamız üstün bir katılımcı deneyimi sunarken, akıllı bütçeleme aracımız mali durumunuzu kontrol altında tutar. Hedefe yönelik iletişim araçları, kolay program oluşturma ve yayınlama ve güçlü iş yönetimi özellikleriyle etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarın. Özel markalamanın basitliğinin, merkezi iletişim veritabanlarının rahatlığının ve üst düzey güvenlik ve erişilebilirlik güvencesinin keyfini çıkarın. ClearEvent ile etkinliğinizin her yönü kolaylaştırılır, güvenli hale getirilir ve sınıfının en iyisi Müşteri Desteği ile desteklenen başarı için hazırlanır. Etkinliklerinizi yönetme şeklinizi değiştirin ve hayatınızı kolaylaştırın!
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büyüklükteki toplantıları destekleyen Groupize, planlama ve organizasyonu, seyahat lojistiğini, harcama yönetimini ve özen yükümlülüğünü herkesin kullanabileceği kolay tek bir platformda merkezileştirir. Konferanslar, tesis dışı satışlar, küçük şirket toplantıları, eğitim ve katılım toplantıları, işe alım ve misafir seyahatleri veya projeler ve ekip seyahatleri olsun, Groupize, şirketlerin toplantı yönetimlerini tek bir yerde birleştirebilmeleri için çok çeşitli kullanım örneklerini kapsar. Bulut tabanlı platform, kaynak bulmadan katılımcı yönetimi ve kaydına, bakım görevi takibine ve entegre seyahat rezervasyonuna kadar kurumsal toplantı ve etkinlik planlamasının lojistiğini otomatikleştirip kolaylaştırarak ekiplerin en önemli şeylere odaklanması için zaman tasarrufu sağlıyor. Basit SaaS tabanlı fiyatlandırma, özelleştirilebilir planlar ve merkezi harcama görünürlüğü ile Groupize, şirketlerin toplantılara fazla harcama yapmayı durdurmasına yardımcı olarak aşırı yük altındaki ekipler için hem maliyet tasarrufu hem de kaynak optimizasyonu sağlar. Groupize, toplantı katılımcıları için kaydolmayı, seyahat rezervasyonu yapmayı ve etkinliklere katılmayı kolaylaştıran modern, tüketici dostu bir uygulama sunarak daha iyi katılım sağlıyor. Concur Travel and Expense ile kusursuz iki yönlü entegrasyon, müşterilerin seyahat programı tasarruflarını elde etmelerini, politikaları yönetmelerini ve harcama takibini bütünsel olarak otomatikleştirmelerini sağlar.
Tikkl
tikkl.com
Dünyanın dört bir yanından, şahsen veya sanal olarak sürükleyici bir etkinlik deneyiminin keyfini çıkarın. VEYA katılımı ve geliri artıran güçlü Kendin Yap çözümümüzle kendi karşı konulamaz etkinliğinize ev sahipliği yapın. Artık yapay zekayla birlikte.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri oluşturmak için BigMarker'ın hepsi bir arada platformunu kullanıyor. BigMarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerine olanak tanıyan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri de sağlar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan BigMarker'ın genel merkezi Chicago'dadır ve dünya çapında binlerce şirket ve kuruluşun etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı verilerini gizli ve güvenli tutmasına olanak tanıyan, veri açısından zengin bir açık platformdur. Forrester Wave™: B2B Pazarlama Etkinliği Yönetimi Çözümleri, 2023 1. Çeyrek Raporunda Lider olarak, etkinliklerine güç verme konusunda Fortune 100 kuruluşları gibi dünya lideri markalar bize güveniyor. Bizzabo, 2011 yılında Boaz Katz, Alon Alroy ve Eran Ben-Shushan tarafından kuruldu ve genel merkezi New York ve Tel Aviv'de bulunuyor.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit ile tutkunuz ön plana çıkıyor. Sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerinize hayat veren hepsi bir arada platforma merhaba deyin. Hedef kitlenizi büyütmenin ve tutkunuzdan para kazanmanın zamanı geldi. Büyük, küçük ve aradaki her şey için etkinlikler. Tek seferlik bir web seminerine, aylık şömine başı sohbetine veya çok günlü/çok konuşmacılı bir fanteziye mi ev sahipliği yapıyorsunuz? Tüm etkinlikler HeySummit'te kendine yer buluyor. Güçlü hepsi bir arada platformumuz her boyutta, sıklıkta ve karmaşıklıkta toplantıları destekler.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Splash
splashthat.com
Etkinliklerinizi oluşturmak, yönetmek, pazarlamak ve raporlamak ne kadar sürer? Splash'ın amacı "canlı yayına geçmek" için gereken sayısız saati ortadan kaldırmaktır. Her şeyi sizin için yaptığımızı iddia edemeyiz (2 yıldızlı yorumlar bizi alçakgönüllü kılıyor), ancak buna çok yaklaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı burada bulabilirsiniz: • Açılış sayfası, onaylar, e-postalar, sosyal paylaşım kartı, check-in uygulaması ve daha fazlası gibi tüm temas noktalarınızı doğrudan yerleşik olarak içeren marka içi şablonlarla sürecinizi basitleştirin. *Avetta, etkinlik kurulum süresini %75 oranında azalttı . • Her misafir etkileşiminde markanızı güçlendirin. Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için her temas noktasını markanız ve sesinizle özelleştirme konusunda tam kontrole sahipsiniz. Ayrıca ekstra çalışma gerektirmeden son derece kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmak için ad, şirket, LCV yanıtları ve daha fazlası gibi konuk bilgileri için dinamik etiketler menüsünden seçim yapabilirsiniz. • Özelleştirilebilir raporlamayla sonuçlarınızı ölçün. İhtiyaç duyduğunuz kadar kapsamlı veya tanımlanmış raporlar oluşturmak için davetli listenizi tüm veri alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Sayfa görüntülemeleri, izleme bağlantıları ve açılmalar, tıklamalar ve geri dönmeler gibi e-posta analizleri de her etkinliğe dahildir. Ayrıca ekip çapındaki raporlarımız, daha akıllı, daha başarılı etkinlikler planlamanıza yardımcı olmak için sürekli katılımcılar, en güçlü performansa sahip varlıklar ve daha fazlası gibi bilgilerle bağlantı kurmanızı sağlar. *Gumgum, etkinlik katılımcılarından elde ettiği geliri ikiye katladı ve satış hattını üçe katladı. • Durulama ve başarıyı tekrarlayarak işinizi büyütün. Ekibinize her zaman markaya uygun etkinlik şablonları, uyumlu kayıt formları ve otomatik entegrasyonlar sağladığınızda, tekrarlanması kolay etkinlik başarısı formülünün kilidini açarsınız. Tutarlı bir etkinlik takvimi ile potansiyel müşterilerinizle mutlaka sahip olmanız gereken ilişkiler kuracak ve mevcut müşterilerinizle bağlarınızı güçlendireceksiniz. *Sharp, Splash'ı kullanarak ilk yılında 56 şubede 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Not: - İhtiyacınız olan ancak bizde bulunmayan bir şey varsa, size yardımcı olabilecek, giderek büyüyen bir ortak listemiz var. splashthat.com adresinden ücretsiz kaydolun.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, B2B etkinlik pazarlamacılarının etkinlik teknolojisi yığınlarını basitleştirmelerine yardımcı olan birleşik bir etkinlik ve web semineri platformudur. Bir etkinliği uçtan uca yürütmek için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, etkinlik programlarınızı tek platformdan yönetmek için Zuddl'ı kullanın. Zuddl birleşik etkinlik ve web semineri platformu, B2B pazarlamacılara yardımcı olur: - Çok noktalı çözümleri birleştirerek operasyonel verimliliği artırın - Etkinliği tek bir platformdan uçtan uca yönetin: - Çarpıcı açılış sayfaları oluşturun - Dinamik kayıt ve biletleme - Etkinliklere ve web seminerine ev sahipliği yapın - Dahili video prodüksiyonu ve düzenleme - Talep üzerine video altyapısı - Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua ve diğer yaygın olarak kullanılan CRM'lerle yerel entegrasyon - Etkinlik ve birden fazla etkinlik boyunca katılımcılar ve potansiyel müşteriler hakkında zamanında bilgiler sunarak satış ve pazarlama işbirliğini geliştirin. - Zuddl, çoklu kullanım durumlarında sanal, yüz yüze, hibrit ve web seminerleri gibi birden fazla formatı desteklediğinden, etkinlik teknolojisi yığınını birleştirerek toplam sahip olma maliyetini azaltın: - Kullanıcı konferansları - Saha pazarlama etkinlikleri - Müşteri pazarlama etkinlikleri - Danışma kurulları - Web seminerleri - Talep yaratma etkinlikleri Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's gibi B2B SaaS şirketleri, etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için Zuddl'a güvenmektedir. yığın
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı kişilerle buluşturmak için kullanılıyor. Yatırımın geri dönüşünü izlemeye yönelik canlı katılımcı kontrol panelleri, gerçek zamanlı etkinlik programları, izleyici etkileşimi özellikleri ve görüntülü arama seçenekleriyle Swapcard, her türlü etkinlik için değerli kullanıcı deneyimleri sunar. Swapcard, yakın zamanda Yazılım ve Teknoloji Ödülleri'nde En İyi Sanal ve Hibrit Etkinlik Katılımı ve Bağlantı Platformu 2020 ödülüne layık görüldü. Daha fazla bilgi edinmek için swapcard.com adresini ziyaret edin.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son teknoloji etkinlikler üretmenin her alanında destekler. Teknoloji uzmanlarının, dernek uzmanlarının ve etkinlik organizatörlerinin canlı ve durdurulamaz bir karışımından oluşan Shocklogic ekibi, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 20'den fazla millet tarafından temsil edilen, küresel bakış açısına sahip, çeşitliliğe sahip bir şirketiz, ancak hem müşterilerimize hem de ekip üyelerimize aile gibi davranıyoruz. Dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarından bazılarını içeren uluslararası müşteri tabanına sahip, ödüllü, aile tarafından işletilen, değer odaklı bir şirketiz. Shocklogic'te etkinliğiniz bizim tutkumuzdur.
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve emniyetli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından güvenilmektedir.