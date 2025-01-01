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Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Sansan
sansan.com
Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut, Discord’da metni çekici videolara dönüştüren ücretsiz bir yapay zeka video üreticisi uygulamasıdır.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
BrightTALK
brighttalk.com
BrightTALK, web seminerleri ve video içeriği oluşturmayı, barındırmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur. B2B pazarlamacıları için idealdir.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, restoranlar ve oteller için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur; rezervasyon, planlama ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.
Skedda
skedda.com
Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmeler için grup sohbeti platformu olup, kullanıcıların çeşitli platformlarda etkileşimde bulunmalarını sağlar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
Paperless Post
paperlesspost.com
Paperless Post, davetiyeleri, broşürleri ve selamları çevrimiçi olarak kişiselleştiren bir platformdur; etkinlik yönetimi araçları sunar.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, sanal ortamlarda işbirliği ve etkileşimi artıran özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılara 3D sanal alanlarda etkinlikler düzenleme olanağı sunar.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
Eventify
eventify.io
Eventify, sanal ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini sağlayan bir bulut tabanlı platformdur. Katılımcı deneyimini geliştiren araçlar sunar.
EventLive
eventlive.pro
EventLive, etkinlikler için canlı yayın yapmayı sağlayan çok yönlü bir uygulamadır. Kullanıcılar, etkinliklerini yönetebilir ve katılımcıları davet edebilir.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq, etkinlikler, moda defileleri, e-posta kampanyaları ve dijital showroomlar dahil olmak üzere iletişim ve etkinlik yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Bilet Jeneratörü, etkinlik biletlerini çevrimiçi oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan kullanıcı dostu bir yazılım aracıdır.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
Brella
brella.io
Brella, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için bir platformdur; içerik, ağ kurma ve gelir fırsatları sunar.
Townscript
townscript.com
Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma ve öğrenme için sosyal ve işbirlikçi sanal dünyalar yaratan bir platformdur.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic, etkinlik biletlemesini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilet satışlarını, müşteri etkileşimlerini ve etkinlik lojistiklerini kolaylaştırır.
Joi
joi.events
Joi, etkinlik planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Etkinlik detaylarını yönetmek için kapsamlı araçlar sunar ve süreçleri basitleştirir.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Koridor Planlayıcısı, düğün planlamasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Zaman çizelgeleri, konuk bilgileri ve oturma düzenleri yönetir.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı bir uygulamadır. Eş zamanlı çeviri ve rehberli turlar için kullanılabilir; ekstra donanım gerektirmez.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive, canlı oturumlarda izleyici etkileşimini artıran, anlık veriler sunan interaktif bir sunum platformudur.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms, etkinlik katılımcılarını destekleyen, özelleştirilebilir bir yönetim platformudur. Katılımcılara program yönetimi ve etkileşim imkanı sunar.
ON24
on24.com
ON24, web seminerleri ve sanal etkinlikler aracılığıyla işletmelere dijital katılım sağlayan bir platformdur.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Balloon
balloon.app
Brandlive, web seminerleri, etkinlikler ve toplantılar için yüksek kaliteli video deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir platformdur.
Agorify
agorify.com
Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlaması için yapay zeka destekli fotoğraf dağıtım platformudur, katılımcı deneyimini ve sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefler.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.
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