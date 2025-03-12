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Etkinlik Yönetim Yazılımı
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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

Slido

Slido

sli.do

Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut, Discord’da metni çekici videolara dönüştüren ücretsiz bir yapay zeka video üreticisi uygulamasıdır.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

BrightTALK, web seminerleri ve video içeriği oluşturmayı, barındırmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur. B2B pazarlamacıları için idealdir.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat, restoranlar ve oteller için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur; rezervasyon, planlama ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

Rumbletalk, çevrimiçi işletmeler için grup sohbeti platformu olup, kullanıcıların çeşitli platformlarda etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Paperless Post, davetiyeleri, broşürleri ve selamları çevrimiçi olarak kişiselleştiren bir platformdur; etkinlik yönetimi araçları sunar.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom, sanal ortamlarda işbirliği ve etkileşimi artıran özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılara 3D sanal alanlarda etkinlikler düzenleme olanağı sunar.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify, sanal ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini sağlayan bir bulut tabanlı platformdur. Katılımcı deneyimini geliştiren araçlar sunar.

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive, etkinlikler için canlı yayın yapmayı sağlayan çok yönlü bir uygulamadır. Kullanıcılar, etkinliklerini yönetebilir ve katılımcıları davet edebilir.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq, etkinlikler, moda defileleri, e-posta kampanyaları ve dijital showroomlar dahil olmak üzere iletişim ve etkinlik yönetimi sağlayan bir yazılımdır.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Bilet Jeneratörü, etkinlik biletlerini çevrimiçi oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan kullanıcı dostu bir yazılım aracıdır.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.

Brella

Brella

brella.io

Brella, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için bir platformdur; içerik, ağ kurma ve gelir fırsatları sunar.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela, uzaktan çalışma ve öğrenme için sosyal ve işbirlikçi sanal dünyalar yaratan bir platformdur.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic, etkinlik biletlemesini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilet satışlarını, müşteri etkileşimlerini ve etkinlik lojistiklerini kolaylaştırır.

Joi

Joi

joi.events

Joi, etkinlik planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Etkinlik detaylarını yönetmek için kapsamlı araçlar sunar ve süreçleri basitleştirir.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Koridor Planlayıcısı, düğün planlamasını kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Zaman çizelgeleri, konuk bilgileri ve oturma düzenleri yönetir.

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı bir uygulamadır. Eş zamanlı çeviri ve rehberli turlar için kullanılabilir; ekstra donanım gerektirmez.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive, canlı oturumlarda izleyici etkileşimini artıran, anlık veriler sunan interaktif bir sunum platformudur.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms, etkinlik katılımcılarını destekleyen, özelleştirilebilir bir yönetim platformudur. Katılımcılara program yönetimi ve etkileşim imkanı sunar.

ON24

ON24

on24.com

ON24, web seminerleri ve sanal etkinlikler aracılığıyla işletmelere dijital katılım sağlayan bir platformdur.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Balloon

Balloon

balloon.app

Brandlive, web seminerleri, etkinlikler ve toplantılar için yüksek kaliteli video deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir platformdur.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı kaydı, biletleme ve etkileşim araçları sunar.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic, etkinlik pazarlaması için yapay zeka destekli fotoğraf dağıtım platformudur, katılımcı deneyimini ve sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefler.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.

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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog