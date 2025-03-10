Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
EventRegist
eventregist.com
Etkinlik kaydı, herkesin kolaylıkla etkinlik duyurusu yapabileceği, ön yerleşim ve başvuru, katılımcı yönetimi hizmetidir.
AttendStar
attendstar.com
Etkinlik Biletleme Yazılımı + Pazarlama ve Lojistik. Sizi kârlı ve büyülü bir etkinliğe yönlendirecek ortaklarla harika bir etkinlik yaşayın.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve katılımcı kaydı için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar web sitelerine bilet entegrasyonu yapabilir.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager, şirketlere müşteri eğlencesini kolaylaştırma ve daha fazla yatırım getirisi sağlama konusunda güç veren lider bir etkinlik ve misafir yönetimi platformudur. Kurumsal spor ve eğlence biletlerini yönetmek, olağanüstü konuk yaşam döngüsü deneyimleri oluşturmak ve tüm etkileşimlerin etkinliğine ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için kullanışlı ve basit bir teknoloji sunar. TicketManager, Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan ve Mastercard gibi dünya çapında bilinen 500'den fazla şirketin yanı sıra NFL, NBA, MLB, NHL, MLS ve NCAA'daki yüzlerce profesyonel ve kolej takımının tercihidir. TicketManager'ın merkezi Calabasas, Kaliforniya'da bulunmaktadır ve altı ofisi dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla davetiyeyi, kaydı ve bileti yönetip otomatik hale getirmektedir.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri zahmetsizce oluşturmaları ve özelleştirmeleri için güçlü araçlar sağlayan şık bir arayüze sahiptir. Etkinlik organizatörleri, etkinlikleri kolayca ayarlayabilir, bilet türlerini özelleştirebilir ve oturma düzenlemelerini yöneterek sorunsuz ve verimli bir planlama süreci sağlayabilir.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basit ve modern bir kullanıcı arayüzüne, en yüksek endüstri standardında güvenliğe ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine sahiptir. Corsizio, öğretme, öğrenme ve diğer insanların yeteneklerini ve tutkularını en keyifli ve etkili yollarla takip etmelerine olanak sağlama tutkumuzdan yaratıldı.
WhenNow
whennow.com
WhenNow, iOS ve Android için yerel uygulamaları kullanarak kullanıcıların özel etkinlikler oluşturmasına, bilet satmasına ve etkinliğe katılanların check-in yapmasına olanak tanıyan, her boyuttaki etkinlik için çevrimiçi bir etkinlik kaydı ve biletleme çözümüdür.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak okuyup bunlara tepki vererek müşteri iletişimini yönetir. Personeliniz yalnızca programlarını kontrol eder, hazırlar ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunar. Basit, verimli ve kolay! JRNI Randevuları: Türünün tek örneği olan birebir görüşmeleri sunun!. JRNI'nin dönüşüm için optimize edilmiş çevrimiçi müşteri rezervasyon yolculukları, 1-2-3 randevu planlaması ve her markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen, sınıfının en iyisi bir deneyim sunar. JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel personel aracı, çalışanlarınızın yeniden planlama, iptal etme veya rezervasyondan müşteri ayrıntılarını ve randevu sonuçlarını takip etmeye kadar randevuların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Etkinlikleri: Geliri ve kârlılığı artıran, daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturan ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini geniş ölçekte artıran bire bir kişiselleştirilmiş etkileşimler sunun. Müşteri tarafında ise JRNI Events, herhangi bir markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen ve hızlı kaydı kolaylaştırmak için dönüşüm açısından optimize edilmiş rezervasyon yolculukları sunuyor. Personel tarafında, JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel etkinlik yönetimi aracı, personelin biletlemeyi yönetmekten katılımcı ekleme/çıkarmaya ve sanal olarak yayınlamaya kadar etkinliklerin önemli yönlerini denetlemesini kolaylaştırır. JRNI Sanal Kuyruklama: Hatları ve bekleme sürelerini azaltarak müşteri deneyimini optimize edin. Müşteriler için akıllı sanal kuyruklar, fiziksel olarak sırada bekleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kuyruklara herhangi bir cihazdan kolayca katılabilir ve ardından e-posta veya metin bildirimleri aracılığıyla kuyruk durumlarıyla ilgili güncellemeleri alabilirler. Personel tarafında, JRNI'nin kullanımı kolay konsiyerj aracı, personelin kuyruktaki müşterileri eklemekten, çıkarmaktan veya yeniden düzenlemekten müşteri ayrıntılarını ve ziyaret sonuçlarını takip etmeye kadar kuyrukların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Analytics: Şirketiniz, geliri ve dönüşümleri izleyerek yatırım getirisini ölçmek ve sunduğunuz bire bir deneyimlerin ve bire çok deneyimlerin nasıl değer sağladığını anlamak için JRNI Analytics'i kullanabilir. Şirketler, bekleme süresi ve teslim süresi gibi müşteri deneyimi ölçümlerini anlayarak, müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti verdiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, personel kapasitesi raporları gibi iş gücü optimizasyon verileriyle bireysel konum, bölge ve personel düzeyinde iş gücü planlamasını iyileştirebilir. Bağlayıcılar ve Genişletilebilirlik JRNI platformunun yeteneklerini önceden oluşturulmuş bir dizi uygulama ve ekosistem iş ortağıyla genişletin. Anahtar bağlayıcılar kurumsal, müşteri oluşturma, iletişim, iş gücü optimizasyonu ile arama ve analiz çözümleri sunar. Ayrıca JRNI platformu, RESTful API'leri kullanan modern bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir. Genişletilebilirlik çerçevemiz sayesinde müşteriler, özel uygulamalar oluşturarak platformun temel yeteneklerini genişletebilir.
Eventsize
eventsize.com
Hayatı Deneyimleyin! Şehrinizde Yapılacak Şeyleri Bulun ve Yaklaşan Etkinliklere Katılın
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geliştirmek istedik. 2019 yılında eğlence, seyahat ve konaklama endüstrisindeki işletmeler arası pazara yönelik rezervasyon yönetimi yazılımı sunmaya başladık. 2020'de mobil sipariş ve masa rezervasyonu gibi teknolojilerle yüzlerce mekanın karantina sonrası yeniden açılmaya hazırlanmasına yardım ettiğimizde işler gerçekten alevlendi. Küçük işletmelerin yeni bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmaktan, onları yalnızca hayatta kalmalarına değil aynı zamanda gelişmelerine de olanak sağlayacak bir konuma getirmekten gurur duyduk. Şu anda Booked it kullanan 600'den fazla işletmemiz var ve rezervasyonlarda ortalama %19, kişi başına harcamada ise %13 artış görülüyor. Rezervasyon yazılımımız, kullanımı kolay ve zengin özelliklere sahip olup, mekanınızın/etkinliğinizin/festivalinizin görünürlüğünü artırmak, satın alma engellerini ortadan kaldırmak için rezervasyon sürecini basitleştirmek ve üst düzey müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlamak için tasarlanmıştır.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları için rezervasyonları yakalamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan widget'lar sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin, kendilerine yakın veya sanal olarak düzenlenen binlerce dersi keşfedip rezervasyon yapabilecekleri lider bir pazar yeri sağlıyoruz. Misyonumuz yerel sanatçıları ve yapımcıları güçlendirmek, zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmaktır. Yerel destek sağlamak için ABD, ABD ve Avustralya'da yerel ekiplerimiz var. Digiday ile En İyi Etkinlik Platformu finalisti olmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda Birleşik Krallık KOBİ Ulusal İş Ödülleri'nde olumlu sosyal etki kazananıyız.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter, sanal toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için özelleştirilebilir video konferans platformudur. İçerik paylaşımı, anket ve analitik gibi özellikler sunar.
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big Tickets, Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. ve Big Green Egg gibi binlerce organizasyonun tercih ettiği platformdur.
Ticketbud
ticketbud.com
TicketBud, etkinlik biletlerinin yönetimini, tanıtımını ve satışını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir sayfalarla hızlıca bilet satışı yapabilir.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliğin hem katılımcılar hem de organizatörler için başarılı olmasını sağlar.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
Townscript
townscript.com
Townscript, Hindistan'daki etkinlikleri planlamak, bilet almak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope, kullanıcıların çevrimiçi davetiyeler oluşturarak göndermelerine, davet listelerini yönetmelerine ve RSVPs takip etmelerine olanak tanır.
Evite
evite.com
Evite, çevrimiçi davetiyeler gönderip RSVP takibi yaparak etkinlikleri kolayca organize etmeyi sağlayan bir platformdur.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, etkinlik biletlerini arayan ve satın alan kullanıcılar için kapsamlı bir bilet pazarı sunan bir uygulamadır.
Regpack
regpack.com
Regpack, kayıt, ödeme ve raporlama süreçlerini yönetmek için kullanılan kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai, bir Topluluk oluşturan ve ağ kurmayı kolaylaştıran tek etkinlik platformudur! Etkinliğinizi, yapay zeka özellikli bağlantılarınızı oyunlaştırın, katılımcılarla veya personelle sohbet edin.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim toplama ve analizleri yönetir. Orbiit 87 NPS raporunu kullanan lider şirketler ve topluluklar (ör. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association vb.), katılımcılar için somut sonuçlar ve bu bağlantılardan güçlü yatırım getirisi.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Her ne kadar katılımı derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan AI katılımı ve deneyim platformu olsa da - bir anı boşa harcamazsınız. * Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş katılımlarla daha iyi bilgiler. Nicel ve nitel veri toplamayı birleştirmek ve nüansı ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. * AI analizi, ancakTexChange platformuna entegre edilmiş olarak, katılımcı içgörüler aylar yerine birkaç dakika içinde eyleme geçirilebilir, hedefli çözümlere dönüştürülür. * AI, katılım verilerinizi analiz eder, kuruluşunuz hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. Sofistike analitiklerini ve güvenli Openai entegrasyonunu kullanarak, daha az sürede daha geniş katılım, daha derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir fikirler alın. Bununla birlikte, binlerce sese tek bir sohbette erişebilirsiniz ve AI, aylar yerine birkaç dakika içinde sizin için veri analiziyle ilgilenir. Sadece bir soru ile meydan okumanızın neden, ne zaman, nasıl, nasıl (ve bazen nerede) olduğunu duyun.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, etkileşimli etkinlikler için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir platformdur; anketler, geri bildirimler ve katılımcı etkileşimi sağlar.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy, 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr, canlı, sanal ve hibrit etkinliklerde etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlayan bir kitle katılım platformudur.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, çevrimiçi toplantılarda sunumları daha etkileşimli hale getirerek izleyici katılımını artıran bir araçtır. Anketler ve etkinlikler sunar.
Showpass
showpass.com
ShowPass, etkinlik teknolojisi, birincil bilet ve dağıtım ve on binlerce etkinlik sunucusu için karışık teslimat (canlı, sanal ve akarsu) konusunda küresel bir liderdir. ShowPass, Facebook'un yerel bileti, Google Reserve ve tescilli bir yayıncılar ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif kanallarına erişim sağlar. ShowPass, karmaşık etkinlikler, büyük kuruluşlar ve yüksek hacimli etkinlik üreticileri için çözümler yaratır ve milyonlarca müşteriye hizmet etmekten gurur duyar.
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
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