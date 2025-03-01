Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Quizizz
quizizz.com
Herhangi bir yerde herhangi bir şey öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlerine ve sunumlara katılabilirsiniz - kişi olarak ve uzaktan. Quizizz, dünyadaki okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır.
Airmeet
airmeet.com
AirMeet, insanların her yerden bir araya gelmelerine yardımcı olmak için üretilen ilk etkinlik deneyimi bulut (Exc). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini artırmak için AirMeet kullanıyor. AirMeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölyeler, belediye binaları, kariyer fuarları, fuar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm etkinlik formatlarını destekler. Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Toronto Üniversitesi gibi markalar her ay dünyanın dört bir yanındaki AirMeet'te binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “AirMeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabilir ve barındırabiliriz. Sonuç olarak, etkinliklerimiz endüstri ortalamasına kıyasla katılım oranının yaklaşık 2 katını görüyor ve bu, satış dönüşümlerinde% 600 artışa katkıda bulunmaya yardımcı oldu ”diyor Agorapulse CMO'si Darryl Praill.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Confetti
withconfetti.com
Confetti'nin misyonu, etkinlik planlama endüstrisini altüst etmek, kaliteli bir deneyim ve mükemmel müşteri hizmeti sunarak hem etkinlik organizatörleri hem de satıcılar için süreci kolaylaştırmaktır. ✨ Deneyimlerimizin hayatı unutulmaz kılmasını ve kuruluşların daha güçlü ekipler ve daha iyi bir kurum kültürü oluşturmasını sağlamasını istiyoruz.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından esinlenen Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmelerini, etkinleştirmelerini ve eğitmelerini sağlayan etkileşimli bir deneyim platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak yaratılan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, toplulukları organizasyonları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla hayata geçiriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. 2011 yılında Kanada'da kuluçkadan bu yana, Goosechase yüz binlerce küresel takım oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turist ve eğlence deneyimleri güçlendirdi.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak tanıyor ve böylece tıklama cihazları olarak da bilinen özel donanım müdahale cihazlarının "eskimişliğini gösteriyor". Şirket, 2008 yılında Y Combinator'dan 20.000 $ tutarında girişim fonu topladı.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
pretix
pretix.eu
pretix, hepsi bir arada olan son derece gelişmiş bir biletleme yazılımıdır: Gizlilik ve güvenliğe odaklanan çevrimiçi mağaza, gişe ve bilet satış noktaları. pretix tam çoklu dil yetenekleri sunar, etkinliğinize son derece uyarlanabilir ve eklentilerle ve REST API aracılığıyla genişletilebilir. Yazılımımız dünya çapında konferanslar, festivaller, konserler, gösteriler, sergiler, çalıştaylar ve daha birçok etkinlikte başarıyla kullanılmaktadır. Fiyatlandırmamız (ödeme sağlayıcıları hariç satışların %2,5'i) risksiz ve tamamen şeffaftır.
Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim toplama ve analizleri yönetir. Orbiit 87 NPS raporunu kullanan lider şirketler ve topluluklar (ör. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association vb.), katılımcılar için somut sonuçlar ve bu bağlantılardan güçlü yatırım getirisi.
Remo
remo.co
Remo, canlı, yüz yüze etkinliklerle rekabet edebilecek etkileşimli toplantılara ve etkinliklere olanak tanıyan bir dijital deneyim platformudur. Remo, farklı masalar, zeminler ve binaların yardımıyla insanlara özgürce hareket etme ve spontane "koridor konuşmaları" başlatma olanağı veren, olayların ötesinde kalıcı, özgün, anlamlı ilişkiler kuran sanal bir alan sağlar. Remo, her seferinde daha fazla kullanım senaryosunun keşfedildiği çoklu kullanım senaryolarını destekler! Bağlanma ve ağ oluşturma işindeyseniz Remo, ağ oluşturma etkinlikleri, canlı sanal konferanslar, iş fuarları, fuarlar ve daha fazlasını düzenlemek için kullanılabilir! Remo, GDPR'yi destekleyen tamamen güvenli bir platformdur ve artık SOC2 tip 1 sertifikasına da sahiptir. Remo ile şunları yapabilirsiniz: 1. Kolayca Çarpıcı Sanal Etkinlikler Oluşturun Konukların hayran kalacağı etkinlikleri 15 dakikadan kısa bir sürede ayarlayın. 2. Konuşmacılar ve Konuklar için Teknoloji Engelini Aşın Konuşmacılar ve Konukları, herkesin sesini duyurduğunu, enerji kazandığını ve ilham aldığını hissetmesini sağlayacak tatmin edici bir şekilde bağlayın. 3. Etkinlik Alanınızı Özelleştirin ve Markalaştırın Misafirleriniz için istediğiniz ortamı ve deneyimi yaratırsınız 4. Etkinliğinizi Güçlendirecek Vitrin Sponsorları Sponsorların misafirlerinizle bağlantı kurması için etkileşimli fırsatlar yarattığınızda güvenilirlik ve gelir elde edin. Remo'nun büyüsünü yaşayın! Risksiz 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle Remo'yu bir test sürüşüne çıkarın: https://remo.co/start-free-trial/.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etkinlikler için tasarlanmış bir dizi özellik sunar: - Self Servis Kiosk Çözümü: Sezgisel ve verimli kiosk sistemimizle katılımcı girişini kolaylaştırın. - Etkinlik Uygulaması: Zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir bir etkinlik uygulamasıyla katılımcı katılımını artırın. - Biletleme ve Kayıt: Kullanıcı dostu biletleme sistemimizle kayıt sürecini basitleştirin. - Potansiyel Müşteri Alma: Gelişmiş müşteri adayı alma teknolojimizle ağ oluşturma fırsatlarını en üst düzeye çıkarın ve katılımı izleyin. Agorify ile dünya çapındaki etkinlik organizatörleri, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük, unutulmaz ve verimli etkinlikler oluşturma yetkisine sahiptir.
boothX
boothx.app
Günümüzün hızlı iş dünyasında, şirketlerin etkili deneyimler yaratması ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurması için etkili etkinlik yönetimi şarttır. Teknolojinin yükselişiyle birlikte etkinlik organizatörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi araçlara giderek daha fazla güveniyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen bu tür çözümlerden biri de BoothX'tir. Bu son teknoloji ürünü platform, etkinlikler veya ticari fuarlar için ROI'yi ölçmek, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Potansiyel Müşteri Alma Uygulaması Sayesinde Potansiyel Müşterileri Kolaylıkla Yakalama ve Yönetme Herhangi bir etkinliğin en önemli yönlerinden biri potansiyel müşteri yaratmadır. BoothX, hem iOS hem de Android'de mevcut olan güçlü bir müşteri adayı alma uygulaması sağlayarak bu süreci basitleştirir. Katılımcılar, katılımcı yaka kartlarını tarayarak veya kartvizitleri tarayarak veya bilgilerini manuel olarak girerek hızlı ve zahmetsiz bir şekilde müşteri adaylarını yakalayabilir. Bu, hantal kağıt tabanlı yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve hiçbir potansiyel ipucunun gözden kaçırılmamasını sağlar. Etkinliklerle İlgili Giderlerin Takibi Ticari fuarlara veya etkinliklere katılmak çoğu zaman önemli mali yatırımlar gerektirir. Stant kiralama ve seyahat masraflarından promosyon malzemeleri ve personel alımına kadar etkinlik maliyetlerini yönetmek zorlu bir görev olabilir. Ancak, entegre gider takip özelliğiyle BoothX imdada yetişiyor. Platform, kuruluşların her etkinlikle ilgili harcamaları kolayca kaydetmesine ve izlemesine olanak tanır. Stand inşaatı maliyetlerinin takip edilmesinden yiyecek-içecek ve pazarlama teminatlarına kadar, BoothX etkinlikle ilgili tüm masrafların yönetilmesi için merkezi bir platform sağlar. Bu kapsamlı gider takip sistemi, işletmelerin harcama kalıplarını analiz etmelerine, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirlemelerine ve gelecekteki olaylar için bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Etkinlik organizatörleri, mali durumlarına ilişkin net bir genel bakışa sahip olarak bütçe tahsislerini optimize edebilir ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarabilir. Teminat maliyetlerini azaltarak Sürdürülebilirliği Benimsetmek Geleneksel olarak etkinlikler genellikle broşür, el ilanı ve kartvizit gibi büyük miktarlarda basılı teminatların üretimini içerir. Ancak BoothX, dijital alternatifler sunarak daha sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik ediyor. Katılımcılar, tanıtım malzemelerinin elektronik versiyonlarını oluşturmak ve dağıtmak için platformun Teminat (belge) özelliğinden yararlanabilirler. Basılı materyallere olan bağımlılığı azaltarak işletmeler baskı, nakliye ve depolamayla ilgili maliyetleri önemli ölçüde en aza indirebilir. Üstelik bu çevre dostu yaklaşım, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğa artan küresel vurguyla da uyum sağlıyor. StandX ile katılımcılar çevreye olan bağlılıklarını etkili bir şekilde sergileyebilir ve aynı zamanda paradan tasarruf edebilirler. Müşterilerle E-posta Yoluyla Anında Temas Noktaları Günümüzün dijital çağında, zamanında ve etkili iletişim, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın anahtarıdır. BoothX bunun farkındadır ve entegre e-posta özelliği aracılığıyla katılımcılara potansiyel müşterilerle anında temas noktası sağlar.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yönetmesine, ilgi çekici e-posta ve SMS kampanyaları oluşturmasına ve değerli veriler oluşturmasına olanak tanır. Eventtia bugüne kadar Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont grubu ve Pierre Fabre grubu gibi 7.200'den fazla müşteriye dünya çapında 30.000'den fazla etkinlik oluşturma ve organize etme yetkisi verdi.
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadıkça, etkinlik organizatörlerine çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret alıyor. 2006 yılında ve merkezi San Francisco'da yer alan Eventbrite, 2012 yılında Birleşik Krallık'ta ilk uluslararası ofisini açtı. Şirketin şu anda yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. 20 Eylül 2018 tarihinde değişim Sembolü EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı kişilerle buluşturmak için kullanılıyor. Yatırımın geri dönüşünü izlemeye yönelik canlı katılımcı kontrol panelleri, gerçek zamanlı etkinlik programları, izleyici etkileşimi özellikleri ve görüntülü arama seçenekleriyle Swapcard, her türlü etkinlik için değerli kullanıcı deneyimleri sunar. Swapcard, yakın zamanda Yazılım ve Teknoloji Ödülleri'nde En İyi Sanal ve Hibrit Etkinlik Katılımı ve Bağlantı Platformu 2020 ödülüne layık görüldü. Daha fazla bilgi edinmek için swapcard.com adresini ziyaret edin.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.
Releventful
app.releventful.com
Releventful, etkinlik sektörü işletme sahiplerine, onları organize ve bağlantıda tutarken zamandan ve paradan tasarruf etmek için tasarlanmış hepsi bir arada araç seti sağlar.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai, bir Topluluk oluşturan ve ağ kurmayı kolaylaştıran tek etkinlik platformudur! Etkinliğinizi, yapay zeka özellikli bağlantılarınızı oyunlaştırın, katılımcılarla veya personelle sohbet edin.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo'nun merkezi Denver, Colorado yakınlarındadır ve Dean Evans and Associates'in kurucusu ve EMS Planlama Yazılımı sisteminin yaratıcısı Dean Evans tarafından 2019 yılında başlatılmıştır. Mazévo, odaları ve etkinlikleri planlamak için en iyi yazılımı ve en iyi müşteri hizmetini sağlamaya kendini adamış küçük ve aktif bir ekiptir. Mazévo, tüm toplantı, etkinlik ve sınıf alanlarınızı çifte rezervasyona gerek kalmadan planlama olanağı sunar. Oda kurulumları, AV ve ikram gibi tüm etkinlik ayrıntılarını ele alan, yerleşik oda talebi ve onay süreçlerine sahip modern, bulut tabanlı bir sistemdir. Alanınız ve hizmetleriniz için ücret alıyorsanız Mazévo, tüm etkinlik ücretlerini takip etmenize olanak tanır. Mazévo, yeni personeli bilgilendirmek ve tüm etkinlik ayrıntıları konusunda herkesi aynı sayfada tutmak için kolay bir sisteme ihtiyaç duyan her boyuttaki organizasyon için mükemmel bir çözümdür, böylece karışıklıkta hiçbir şey kaybolmaz. Daha fazlasını öğrenmek için bugün web sitemizi ziyaret edin.
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basit ve modern bir kullanıcı arayüzüne, en yüksek endüstri standardında güvenliğe ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine sahiptir. Corsizio, öğretme, öğrenme ve diğer insanların yeteneklerini ve tutkularını en keyifli ve etkili yollarla takip etmelerine olanak sağlama tutkumuzdan yaratıldı.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliğin hem katılımcılar hem de organizatörler için başarılı olmasını sağlar.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Presenter'da yapabilirsiniz. İçerik paylaşımı, ortak sunum, anketler, rol tahsisi, beyaz tahta, sohbet, Soru-Cevap, analizler, ara odaları, kayıt; başarılı toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için ihtiyacınız olan her şey.
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geliştirmek istedik. 2019 yılında eğlence, seyahat ve konaklama endüstrisindeki işletmeler arası pazara yönelik rezervasyon yönetimi yazılımı sunmaya başladık. 2020'de mobil sipariş ve masa rezervasyonu gibi teknolojilerle yüzlerce mekanın karantina sonrası yeniden açılmaya hazırlanmasına yardım ettiğimizde işler gerçekten alevlendi. Küçük işletmelerin yeni bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmaktan, onları yalnızca hayatta kalmalarına değil aynı zamanda gelişmelerine de olanak sağlayacak bir konuma getirmekten gurur duyduk. Şu anda Booked it kullanan 600'den fazla işletmemiz var ve rezervasyonlarda ortalama %19, kişi başına harcamada ise %13 artış görülüyor. Rezervasyon yazılımımız, kullanımı kolay ve zengin özelliklere sahip olup, mekanınızın/etkinliğinizin/festivalinizin görünürlüğünü artırmak, satın alma engellerini ortadan kaldırmak için rezervasyon sürecini basitleştirmek ve üst düzey müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlamak için tasarlanmıştır.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak okuyup bunlara tepki vererek müşteri iletişimini yönetir. Personeliniz yalnızca programlarını kontrol eder, hazırlar ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunar. Basit, verimli ve kolay! JRNI Randevuları: Türünün tek örneği olan birebir görüşmeleri sunun!. JRNI'nin dönüşüm için optimize edilmiş çevrimiçi müşteri rezervasyon yolculukları, 1-2-3 randevu planlaması ve her markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen, sınıfının en iyisi bir deneyim sunar. JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel personel aracı, çalışanlarınızın yeniden planlama, iptal etme veya rezervasyondan müşteri ayrıntılarını ve randevu sonuçlarını takip etmeye kadar randevuların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Etkinlikleri: Geliri ve kârlılığı artıran, daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturan ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini geniş ölçekte artıran bire bir kişiselleştirilmiş etkileşimler sunun. Müşteri tarafında ise JRNI Events, herhangi bir markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen ve hızlı kaydı kolaylaştırmak için dönüşüm açısından optimize edilmiş rezervasyon yolculukları sunuyor. Personel tarafında, JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel etkinlik yönetimi aracı, personelin biletlemeyi yönetmekten katılımcı ekleme/çıkarmaya ve sanal olarak yayınlamaya kadar etkinliklerin önemli yönlerini denetlemesini kolaylaştırır. JRNI Sanal Kuyruklama: Hatları ve bekleme sürelerini azaltarak müşteri deneyimini optimize edin. Müşteriler için akıllı sanal kuyruklar, fiziksel olarak sırada bekleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kuyruklara herhangi bir cihazdan kolayca katılabilir ve ardından e-posta veya metin bildirimleri aracılığıyla kuyruk durumlarıyla ilgili güncellemeleri alabilirler. Personel tarafında, JRNI'nin kullanımı kolay konsiyerj aracı, personelin kuyruktaki müşterileri eklemekten, çıkarmaktan veya yeniden düzenlemekten müşteri ayrıntılarını ve ziyaret sonuçlarını takip etmeye kadar kuyrukların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Analytics: Şirketiniz, geliri ve dönüşümleri izleyerek yatırım getirisini ölçmek ve sunduğunuz bire bir deneyimlerin ve bire çok deneyimlerin nasıl değer sağladığını anlamak için JRNI Analytics'i kullanabilir. Şirketler, bekleme süresi ve teslim süresi gibi müşteri deneyimi ölçümlerini anlayarak, müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti verdiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, personel kapasitesi raporları gibi iş gücü optimizasyon verileriyle bireysel konum, bölge ve personel düzeyinde iş gücü planlamasını iyileştirebilir. Bağlayıcılar ve Genişletilebilirlik JRNI platformunun yeteneklerini önceden oluşturulmuş bir dizi uygulama ve ekosistem iş ortağıyla genişletin. Anahtar bağlayıcılar kurumsal, müşteri oluşturma, iletişim, iş gücü optimizasyonu ile arama ve analiz çözümleri sunar. Ayrıca JRNI platformu, RESTful API'leri kullanan modern bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir. Genişletilebilirlik çerçevemiz sayesinde müşteriler, özel uygulamalar oluşturarak platformun temel yeteneklerini genişletebilir.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları için rezervasyonları yakalamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan widget'lar sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin, kendilerine yakın veya sanal olarak düzenlenen binlerce dersi keşfedip rezervasyon yapabilecekleri lider bir pazar yeri sağlıyoruz. Misyonumuz yerel sanatçıları ve yapımcıları güçlendirmek, zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmaktır. Yerel destek sağlamak için ABD, ABD ve Avustralya'da yerel ekiplerimiz var. Digiday ile En İyi Etkinlik Platformu finalisti olmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda Birleşik Krallık KOBİ Ulusal İş Ödülleri'nde olumlu sosyal etki kazananıyız.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
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