Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

EventsX

eventsx.com

EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etkinliğinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı olmaya hazır olacak, böylece her şey her zaman sorunsuz bir şekilde ilerleyecek.