Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Quizizz
quizizz.com
Herhangi bir yerde herhangi bir şey öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlerine ve sunumlara katılabilirsiniz - kişi olarak ve uzaktan. Quizizz, dünyadaki okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır.
EventRegist
eventregist.com
Etkinlik kaydı, herkesin kolaylıkla etkinlik duyurusu yapabileceği, ön yerleşim ve başvuru, katılımcı yönetimi hizmetidir.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events; etkinlikler, eğlence mekanları, kulüpler, galalar, kongreler, tiyatrolar, yapımcılar, tanıtımcılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve daha fazlası için bir biletleme yazılımı, etkinlik yönetimi ve bağış toplama/organizasyon platformudur.
AttendStar
attendstar.com
Etkinlik Biletleme Yazılımı + Pazarlama ve Lojistik. Sizi kârlı ve büyülü bir etkinliğe yönlendirecek ortaklarla harika bir etkinlik yaşayın.
Weezevent
weezevent.com
Özelleştirilmiş çevrimiçi biletlerinizi dakikalar içinde oluşturun. Etkinliğinizi birkaç tıklamayla oluşturup yayınlayın veya bilet eklentisini web sitenize ve Facebook sayfanıza entegre edin ve biletlerinizi satmaya, davetiyelerinizi göndermeye, katılımcıları kaydetmeye ve üyeliklerinizi çevrimiçi yönetmeye hazırlanın!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager, şirketlere müşteri eğlencesini kolaylaştırma ve daha fazla yatırım getirisi sağlama konusunda güç veren lider bir etkinlik ve misafir yönetimi platformudur. Kurumsal spor ve eğlence biletlerini yönetmek, olağanüstü konuk yaşam döngüsü deneyimleri oluşturmak ve tüm etkileşimlerin etkinliğine ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için kullanışlı ve basit bir teknoloji sunar. TicketManager, Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan ve Mastercard gibi dünya çapında bilinen 500'den fazla şirketin yanı sıra NFL, NBA, MLB, NHL, MLS ve NCAA'daki yüzlerce profesyonel ve kolej takımının tercihidir. TicketManager'ın merkezi Calabasas, Kaliforniya'da bulunmaktadır ve altı ofisi dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla davetiyeyi, kaydı ve bileti yönetip otomatik hale getirmektedir.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri zahmetsizce oluşturmaları ve özelleştirmeleri için güçlü araçlar sağlayan şık bir arayüze sahiptir. Etkinlik organizatörleri, etkinlikleri kolayca ayarlayabilir, bilet türlerini özelleştirebilir ve oturma düzenlemelerini yöneterek sorunsuz ve verimli bir planlama süreci sağlayabilir.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basit ve modern bir kullanıcı arayüzüne, en yüksek endüstri standardında güvenliğe ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine sahiptir. Corsizio, öğretme, öğrenme ve diğer insanların yeteneklerini ve tutkularını en keyifli ve etkili yollarla takip etmelerine olanak sağlama tutkumuzdan yaratıldı.
WhenNow
whennow.com
WhenNow, iOS ve Android için yerel uygulamaları kullanarak kullanıcıların özel etkinlikler oluşturmasına, bilet satmasına ve etkinliğe katılanların check-in yapmasına olanak tanıyan, her boyuttaki etkinlik için çevrimiçi bir etkinlik kaydı ve biletleme çözümüdür.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak okuyup bunlara tepki vererek müşteri iletişimini yönetir. Personeliniz yalnızca programlarını kontrol eder, hazırlar ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunar. Basit, verimli ve kolay! JRNI Randevuları: Türünün tek örneği olan birebir görüşmeleri sunun!. JRNI'nin dönüşüm için optimize edilmiş çevrimiçi müşteri rezervasyon yolculukları, 1-2-3 randevu planlaması ve her markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen, sınıfının en iyisi bir deneyim sunar. JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel personel aracı, çalışanlarınızın yeniden planlama, iptal etme veya rezervasyondan müşteri ayrıntılarını ve randevu sonuçlarını takip etmeye kadar randevuların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Etkinlikleri: Geliri ve kârlılığı artıran, daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturan ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini geniş ölçekte artıran bire bir kişiselleştirilmiş etkileşimler sunun. Müşteri tarafında ise JRNI Events, herhangi bir markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen ve hızlı kaydı kolaylaştırmak için dönüşüm açısından optimize edilmiş rezervasyon yolculukları sunuyor. Personel tarafında, JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel etkinlik yönetimi aracı, personelin biletlemeyi yönetmekten katılımcı ekleme/çıkarmaya ve sanal olarak yayınlamaya kadar etkinliklerin önemli yönlerini denetlemesini kolaylaştırır. JRNI Sanal Kuyruklama: Hatları ve bekleme sürelerini azaltarak müşteri deneyimini optimize edin. Müşteriler için akıllı sanal kuyruklar, fiziksel olarak sırada bekleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kuyruklara herhangi bir cihazdan kolayca katılabilir ve ardından e-posta veya metin bildirimleri aracılığıyla kuyruk durumlarıyla ilgili güncellemeleri alabilirler. Personel tarafında, JRNI'nin kullanımı kolay konsiyerj aracı, personelin kuyruktaki müşterileri eklemekten, çıkarmaktan veya yeniden düzenlemekten müşteri ayrıntılarını ve ziyaret sonuçlarını takip etmeye kadar kuyrukların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Analytics: Şirketiniz, geliri ve dönüşümleri izleyerek yatırım getirisini ölçmek ve sunduğunuz bire bir deneyimlerin ve bire çok deneyimlerin nasıl değer sağladığını anlamak için JRNI Analytics'i kullanabilir. Şirketler, bekleme süresi ve teslim süresi gibi müşteri deneyimi ölçümlerini anlayarak, müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti verdiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, personel kapasitesi raporları gibi iş gücü optimizasyon verileriyle bireysel konum, bölge ve personel düzeyinde iş gücü planlamasını iyileştirebilir. Bağlayıcılar ve Genişletilebilirlik JRNI platformunun yeteneklerini önceden oluşturulmuş bir dizi uygulama ve ekosistem iş ortağıyla genişletin. Anahtar bağlayıcılar kurumsal, müşteri oluşturma, iletişim, iş gücü optimizasyonu ile arama ve analiz çözümleri sunar. Ayrıca JRNI platformu, RESTful API'leri kullanan modern bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir. Genişletilebilirlik çerçevemiz sayesinde müşteriler, özel uygulamalar oluşturarak platformun temel yeteneklerini genişletebilir.
Eventsize
eventsize.com
Hayatı Deneyimleyin! Şehrinizde Yapılacak Şeyleri Bulun ve Yaklaşan Etkinliklere Katılın
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geliştirmek istedik. 2019 yılında eğlence, seyahat ve konaklama endüstrisindeki işletmeler arası pazara yönelik rezervasyon yönetimi yazılımı sunmaya başladık. 2020'de mobil sipariş ve masa rezervasyonu gibi teknolojilerle yüzlerce mekanın karantina sonrası yeniden açılmaya hazırlanmasına yardım ettiğimizde işler gerçekten alevlendi. Küçük işletmelerin yeni bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmaktan, onları yalnızca hayatta kalmalarına değil aynı zamanda gelişmelerine de olanak sağlayacak bir konuma getirmekten gurur duyduk. Şu anda Booked it kullanan 600'den fazla işletmemiz var ve rezervasyonlarda ortalama %19, kişi başına harcamada ise %13 artış görülüyor. Rezervasyon yazılımımız, kullanımı kolay ve zengin özelliklere sahip olup, mekanınızın/etkinliğinizin/festivalinizin görünürlüğünü artırmak, satın alma engellerini ortadan kaldırmak için rezervasyon sürecini basitleştirmek ve üst düzey müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlamak için tasarlanmıştır.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları için rezervasyonları yakalamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan widget'lar sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin, kendilerine yakın veya sanal olarak düzenlenen binlerce dersi keşfedip rezervasyon yapabilecekleri lider bir pazar yeri sağlıyoruz. Misyonumuz yerel sanatçıları ve yapımcıları güçlendirmek, zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmaktır. Yerel destek sağlamak için ABD, ABD ve Avustralya'da yerel ekiplerimiz var. Digiday ile En İyi Etkinlik Platformu finalisti olmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda Birleşik Krallık KOBİ Ulusal İş Ödülleri'nde olumlu sosyal etki kazananıyız.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Presenter'da yapabilirsiniz. İçerik paylaşımı, ortak sunum, anketler, rol tahsisi, beyaz tahta, sohbet, Soru-Cevap, analizler, ara odaları, kayıt; başarılı toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için ihtiyacınız olan her şey.
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big Tickets, Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. ve Big Green Egg gibi binlerce organizasyonun tercih ettiği platformdur.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona ermesini beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir! Son olarak, müşteri deneyimi ekibimiz ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olma becerisine sahiptir.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliğin hem katılımcılar hem de organizatörler için başarılı olmasını sağlar.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai, bir Topluluk oluşturan ve ağ kurmayı kolaylaştıran tek etkinlik platformudur! Etkinliğinizi, yapay zeka özellikli bağlantılarınızı oyunlaştırın, katılımcılarla veya personelle sohbet edin.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim toplama ve analizleri yönetir. Orbiit 87 NPS raporunu kullanan lider şirketler ve topluluklar (ör. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association vb.), katılımcılar için somut sonuçlar ve bu bağlantılardan güçlü yatırım getirisi.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Her ne kadar katılımı derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan AI katılımı ve deneyim platformu olsa da - bir anı boşa harcamazsınız. * Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş katılımlarla daha iyi bilgiler. Nicel ve nitel veri toplamayı birleştirmek ve nüansı ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. * AI analizi, ancakTexChange platformuna entegre edilmiş olarak, katılımcı içgörüler aylar yerine birkaç dakika içinde eyleme geçirilebilir, hedefli çözümlere dönüştürülür. * AI, katılım verilerinizi analiz eder, kuruluşunuz hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. Sofistike analitiklerini ve güvenli Openai entegrasyonunu kullanarak, daha az sürede daha geniş katılım, daha derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir fikirler alın. Bununla birlikte, binlerce sese tek bir sohbette erişebilirsiniz ve AI, aylar yerine birkaç dakika içinde sizin için veri analiziyle ilgilenir. Sadece bir soru ile meydan okumanızın neden, ne zaman, nasıl, nasıl (ve bazen nerede) olduğunu duyun.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, aynı araçla veri toplamanıza ve hem niceliksel hem de niteliksel analiz gerçekleştirmenize yardımcı olacak tam kapsamlı çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, oylamaların, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtımı ve analizine yönelik ürünler içerir. QuestionPro, 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15'ten fazla mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmaya yönelik araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlasıyla markalaştırabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve daha fazlasıyla markalı anketler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, daha ayrıntılı incelemeye yönelik özelliklerin yanı sıra anketin performansına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Hem niceliksel hem de niteliksel veriler için PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen 40'tan fazla rapor sunar. QuestionPro Anketleri, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha pek çok veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesine uygundur. CRM'ler, pazarlama otomasyonu ve üretkenlik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonu destekler. Hepsinden iyisi, projenizin başarılı olmasını garanti etmek için müşteri destek ekibi günün 24 saati hizmetinizdedir! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcısı ile 20 yılı aşkın bir süredir Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara anket yazılımı sağlamaktadır. Essentials hesabını şimdi deneyin. Ömür boyu ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özellikle birlikte gelir; anket yazılımı endüstrisindeki en yüksek özellikler!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingEpulse, modern işletme için kapsamlı, tarayıcı tabanlı, etkileşimli bir etkinlik çözümüdür. Geribildirim ve katılım konusunda uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan MeetingPulse, önde gelen küresel işletmeler tarafından anket yapmak, anket yapmak, beyin fırtınası toplamak ve her büyüklükte toplantıları kuruluş için üretken ve önemli hale getirmek için güvenilir. Nasıl çalışır: MeetingPulse, özellikle maksimum etkinlik ve toplantı katılımı için tasarlanmış 20'den fazla modülü barındırıyor. Temel yetenekleri kitle yanıtı, etkileşim, geri bildirim ve veri toplamaya odaklanır. Modüller, tam bir konferans uygulaması olarak birlikte çalışabilir - gerekli indirimler gerekmez - veya organizatörlerin, sunum yapanların ve liderliğin özel ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel olarak çalışabilir. Platform SKO'lar, fuarlar, offsites, dernek üyelik toplantıları, belediye binaları, yatırımcı etkinlikleri ve daha fazlası için idealdir. MeetingEpulse özellikleri: * Kayıt * Şablon toplantılar * Özel temalar ve marka * API & SSO * Pulse ™ Duygu Analizi * Anketler ve Anketler * Oylama * Soru -Cevap * Malzeme Paylaşımı * Takvim * Formlar * Sohbet * Fotoğraflar MeetingPulse, İK, etkinlikler, çevrimiçi toplantılar, satış, pazarlama ve daha fazlası için güçlü platformu ile binlerce insan bağlantısı, etkileşimi ve yanıt veriyor. MeetingPulse ile her katılımcının bir sesi vardır.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
AhaSlides
ahaslides.com
Kitlenizle meşgul olmak için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlerle dahil edin. Kitlenizden en iyi soruları ve fikirleri kitle kaynaklayın. Sınıfınızı bazı sınav rekabeti ile heyecanlandırın. Kitlenizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sunun. AhasLides, kaydolmak için hiçbir kredi kartı gerektirmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız soruları, tüm slayt türlerine tam erişim vardır. AhasLides, etkileşimli ve ilgi çekici sunumlar için hepsi bir arada bir platformdur. Kullanıcılar, sınıflara, toplantılara ve etkinliklere kitlenin katılımını artırmak için canlı anketler, sınavlar, kelime bulutları ve Soru -Cevap oturumları ekleyebilir. Ahaslides, tüm dünyada 2 milyondan fazla eğitimci ve iş profesyoneline güveniliyor. Kullanıcılar aşağıdakiler için etkileşimli sunumlar oluşturabilir: * Çalışma: Etkileşimli toplantılarla işbirliğini teşvik edin ve üretkenliği artırın. * Eğitim: Öğrenme deneyimini geliştirmek için aktif katılımı teşvik edin. * Etkinlik: Gerçek zamanlı kitle etkileşimi ile unutulmaz etkinlikler sunun. AhasLides, kaydolmak için hiçbir kredi kartı gerektirmez. AhasLides'i bağımsız bir uygulama olarak veya Google Slaytları, PowerPoint, Zoom, MS ekipleri ve RingCentral etkinlikleriyle entegrasyonları yoluyla kullanabilirsiniz.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy, 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
Crowdpurr
crowdpurr.com
Trivia, skor tabloları ve daha fazlasıyla etkinliklerinize eğlence katın... ücretsiz! Crowdpurr canlı, sanal ve hibrit etkinlikleriniz için eğlenceli, etkileşimli, mobil odaklı deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur.
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından esinlenen Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmelerini, etkinleştirmelerini ve eğitmelerini sağlayan etkileşimli bir deneyim platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak yaratılan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, toplulukları organizasyonları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla hayata geçiriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. 2011 yılında Kanada'da kuluçkadan bu yana, Goosechase yüz binlerce küresel takım oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turist ve eğlence deneyimleri güçlendirdi.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çevrimiçi toplantı platformunda çalışır.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlardan kaçış odalarına kadar çeşitli etkinlikler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. Hytix'in güçlü etkinlik biletleme sistemi, organizatörlerin prosedürlerini kolaylaştırmasına, manuel işleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Hytix ile etkinlik biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde satabilir, etkinliklerinizi öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hytix, son teknoloji gişe biletleme yazılımıyla diğer etkinlik biletleme platformları arasında öne çıkıyor. Bu özellik, gişe platformunda bilet satışı yapmanızı sağlar. İster küçük bir yerel toplantı ister büyük ölçekli bir uluslararası etkinlik planlıyor olun, Hytix'in çevrimiçi biletleme yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hem organizatörler hem de katılımcılar için sorunsuz bir biletleme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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