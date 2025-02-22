Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.
AhaSlides
ahaslides.com
Kitlenizle meşgul olmak için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlerle dahil edin. Kitlenizden en iyi soruları ve fikirleri kitle kaynaklayın. Sınıfınızı bazı sınav rekabeti ile heyecanlandırın. Kitlenizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sunun. AhasLides, kaydolmak için hiçbir kredi kartı gerektirmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız soruları, tüm slayt türlerine tam erişim vardır. AhasLides, etkileşimli ve ilgi çekici sunumlar için hepsi bir arada bir platformdur. Kullanıcılar, sınıflara, toplantılara ve etkinliklere kitlenin katılımını artırmak için canlı anketler, sınavlar, kelime bulutları ve Soru -Cevap oturumları ekleyebilir. Ahaslides, tüm dünyada 2 milyondan fazla eğitimci ve iş profesyoneline güveniliyor. Kullanıcılar aşağıdakiler için etkileşimli sunumlar oluşturabilir: * Çalışma: Etkileşimli toplantılarla işbirliğini teşvik edin ve üretkenliği artırın. * Eğitim: Öğrenme deneyimini geliştirmek için aktif katılımı teşvik edin. * Etkinlik: Gerçek zamanlı kitle etkileşimi ile unutulmaz etkinlikler sunun. AhasLides, kaydolmak için hiçbir kredi kartı gerektirmez. AhasLides'i bağımsız bir uygulama olarak veya Google Slaytları, PowerPoint, Zoom, MS ekipleri ve RingCentral etkinlikleriyle entegrasyonları yoluyla kullanabilirsiniz.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çevrimiçi toplantı platformunda çalışır.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadıkça, etkinlik organizatörlerine çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret alıyor. 2006 yılında ve merkezi San Francisco'da yer alan Eventbrite, 2012 yılında Birleşik Krallık'ta ilk uluslararası ofisini açtı. Şirketin şu anda yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. 20 Eylül 2018 tarihinde değişim Sembolü EB.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak tanır.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldir ve katılımı artırır. Araç aynı zamanda anket oluşturmayı ve fikir üretmeyi kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da içeriyor. Feedbeo, özellikle iş toplantıları için herkesin katılıp katkıda bulunabilmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, değerli bilgiler toplamanın ve daha iyi kararlar almanın anahtarıdır. Feedbeo ile çevrimiçi anket oluşturmanın kolaylığı, sunum yapan kişilerin karmaşık yazılımlarda gezinmek yerine içeriklerine konsantre olmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı önceden eğitim gerektirmez, anında ve sorunsuz kullanıma olanak tanır. Anketlerinizi yönetmeye yönelik görünüm ve bunları hedef kitlenize sunma görünümü sihirli bir bağlantı gibi çalışır. Bu, çevrimiçi oylamayı diğer sunum yazılımlarına entegre etme konusunda uzun süredir devam eden sorunu çözerek entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil verilerle çalışır. Geleneksel analog ses iletim sistemlerine esnek bir bulut alternatifi olarak LiveVoice'u her boyuttaki konferans, iş toplantısı, kilise toplantısı veya diğer etkinlikler için kullanabilirsiniz. Ayrıca tercümanların dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilmesi nedeniyle uzaktan tercümeyi de mümkün kılar. Örneğin video canlı yayınlarının veya web seminerlerinin yorumlanması için ses kanallarını web sitenize bile gömebilirsiniz. Sahadaki etkinliklerde dinleyiciler kendi akıllı telefonlarını ve kulaklıklarını getirirler, böylece cihazları dağıtmanıza gerek kalmaz, ayrıca hijyen sorunlarından da kaçınmış olursunuz. Ayrıca gönderen cihaz için (örneğin tercümanlar için) ihtiyacınız olan tek şey bir akıllı telefon veya bilgisayardır. Herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığınız için maliyetler geleneksel tercüme sistemlerine göre çok daha düşüktür. Bu, herkes için uygun fiyatlı olmasını sağlar. LiveVoice ile her şeyi kendiniz yönetebilir ve ihtiyaç duyduğunuz kadar etkinlik ve ses kanalı oluşturabilirsiniz!
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.
Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
ON24
on24.com
ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirmesine, bağlantılı içgörüleri geniş ölçekte yakalayıp bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager, şirketlere müşteri eğlencesini kolaylaştırma ve daha fazla yatırım getirisi sağlama konusunda güç veren lider bir etkinlik ve misafir yönetimi platformudur. Kurumsal spor ve eğlence biletlerini yönetmek, olağanüstü konuk yaşam döngüsü deneyimleri oluşturmak ve tüm etkileşimlerin etkinliğine ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için kullanışlı ve basit bir teknoloji sunar. TicketManager, Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan ve Mastercard gibi dünya çapında bilinen 500'den fazla şirketin yanı sıra NFL, NBA, MLB, NHL, MLS ve NCAA'daki yüzlerce profesyonel ve kolej takımının tercihidir. TicketManager'ın merkezi Calabasas, Kaliforniya'da bulunmaktadır ve altı ofisi dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla davetiyeyi, kaydı ve bileti yönetip otomatik hale getirmektedir.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Bilet Perisi, etkinlik organizatörlerine ve mekan yöneticilerine katılım seviyelerini, sosyal medya görünürlüğünü ve tüketici katılımını artırmak ve müşterilerine gelişmiş bir deneyim sunmak için gerekli araçları sağlayan yeni nesil bir etkinlik biletleme, pazarlama, yönetim, istihbarat ve gelir hızlandırma platformudur. . Bilet Perisi, Doğu Afrika, Singapur, Tayland ve Malezya'daki kapalı beta denemeleriyle Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki büyük ve küçük etkinliklerin gelir potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri zahmetsizce oluşturmaları ve özelleştirmeleri için güçlü araçlar sağlayan şık bir arayüze sahiptir. Etkinlik organizatörleri, etkinlikleri kolayca ayarlayabilir, bilet türlerini özelleştirebilir ve oturma düzenlemelerini yöneterek sorunsuz ve verimli bir planlama süreci sağlayabilir.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basit ve modern bir kullanıcı arayüzüne, en yüksek endüstri standardında güvenliğe ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine sahiptir. Corsizio, öğretme, öğrenme ve diğer insanların yeteneklerini ve tutkularını en keyifli ve etkili yollarla takip etmelerine olanak sağlama tutkumuzdan yaratıldı.
WhenNow
whennow.com
WhenNow, iOS ve Android için yerel uygulamaları kullanarak kullanıcıların özel etkinlikler oluşturmasına, bilet satmasına ve etkinliğe katılanların check-in yapmasına olanak tanıyan, her boyuttaki etkinlik için çevrimiçi bir etkinlik kaydı ve biletleme çözümüdür.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak okuyup bunlara tepki vererek müşteri iletişimini yönetir. Personeliniz yalnızca programlarını kontrol eder, hazırlar ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunar. Basit, verimli ve kolay! JRNI Randevuları: Türünün tek örneği olan birebir görüşmeleri sunun!. JRNI'nin dönüşüm için optimize edilmiş çevrimiçi müşteri rezervasyon yolculukları, 1-2-3 randevu planlaması ve her markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen, sınıfının en iyisi bir deneyim sunar. JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel personel aracı, çalışanlarınızın yeniden planlama, iptal etme veya rezervasyondan müşteri ayrıntılarını ve randevu sonuçlarını takip etmeye kadar randevuların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Etkinlikleri: Geliri ve kârlılığı artıran, daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturan ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini geniş ölçekte artıran bire bir kişiselleştirilmiş etkileşimler sunun. Müşteri tarafında ise JRNI Events, herhangi bir markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen ve hızlı kaydı kolaylaştırmak için dönüşüm açısından optimize edilmiş rezervasyon yolculukları sunuyor. Personel tarafında, JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel etkinlik yönetimi aracı, personelin biletlemeyi yönetmekten katılımcı ekleme/çıkarmaya ve sanal olarak yayınlamaya kadar etkinliklerin önemli yönlerini denetlemesini kolaylaştırır. JRNI Sanal Kuyruklama: Hatları ve bekleme sürelerini azaltarak müşteri deneyimini optimize edin. Müşteriler için akıllı sanal kuyruklar, fiziksel olarak sırada bekleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kuyruklara herhangi bir cihazdan kolayca katılabilir ve ardından e-posta veya metin bildirimleri aracılığıyla kuyruk durumlarıyla ilgili güncellemeleri alabilirler. Personel tarafında, JRNI'nin kullanımı kolay konsiyerj aracı, personelin kuyruktaki müşterileri eklemekten, çıkarmaktan veya yeniden düzenlemekten müşteri ayrıntılarını ve ziyaret sonuçlarını takip etmeye kadar kuyrukların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Analytics: Şirketiniz, geliri ve dönüşümleri izleyerek yatırım getirisini ölçmek ve sunduğunuz bire bir deneyimlerin ve bire çok deneyimlerin nasıl değer sağladığını anlamak için JRNI Analytics'i kullanabilir. Şirketler, bekleme süresi ve teslim süresi gibi müşteri deneyimi ölçümlerini anlayarak, müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti verdiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, personel kapasitesi raporları gibi iş gücü optimizasyon verileriyle bireysel konum, bölge ve personel düzeyinde iş gücü planlamasını iyileştirebilir. Bağlayıcılar ve Genişletilebilirlik JRNI platformunun yeteneklerini önceden oluşturulmuş bir dizi uygulama ve ekosistem iş ortağıyla genişletin. Anahtar bağlayıcılar kurumsal, müşteri oluşturma, iletişim, iş gücü optimizasyonu ile arama ve analiz çözümleri sunar. Ayrıca JRNI platformu, RESTful API'leri kullanan modern bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir. Genişletilebilirlik çerçevemiz sayesinde müşteriler, özel uygulamalar oluşturarak platformun temel yeteneklerini genişletebilir.
Eventsize
eventsize.com
Hayatı Deneyimleyin! Şehrinizde Yapılacak Şeyleri Bulun ve Yaklaşan Etkinliklere Katılın
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geliştirmek istedik. 2019 yılında eğlence, seyahat ve konaklama endüstrisindeki işletmeler arası pazara yönelik rezervasyon yönetimi yazılımı sunmaya başladık. 2020'de mobil sipariş ve masa rezervasyonu gibi teknolojilerle yüzlerce mekanın karantina sonrası yeniden açılmaya hazırlanmasına yardım ettiğimizde işler gerçekten alevlendi. Küçük işletmelerin yeni bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmaktan, onları yalnızca hayatta kalmalarına değil aynı zamanda gelişmelerine de olanak sağlayacak bir konuma getirmekten gurur duyduk. Şu anda Booked it kullanan 600'den fazla işletmemiz var ve rezervasyonlarda ortalama %19, kişi başına harcamada ise %13 artış görülüyor. Rezervasyon yazılımımız, kullanımı kolay ve zengin özelliklere sahip olup, mekanınızın/etkinliğinizin/festivalinizin görünürlüğünü artırmak, satın alma engellerini ortadan kaldırmak için rezervasyon sürecini basitleştirmek ve üst düzey müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlamak için tasarlanmıştır.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları için rezervasyonları yakalamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan widget'lar sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin, kendilerine yakın veya sanal olarak düzenlenen binlerce dersi keşfedip rezervasyon yapabilecekleri lider bir pazar yeri sağlıyoruz. Misyonumuz yerel sanatçıları ve yapımcıları güçlendirmek, zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmaktır. Yerel destek sağlamak için ABD, ABD ve Avustralya'da yerel ekiplerimiz var. Digiday ile En İyi Etkinlik Platformu finalisti olmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda Birleşik Krallık KOBİ Ulusal İş Ödülleri'nde olumlu sosyal etki kazananıyız.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Presenter'da yapabilirsiniz. İçerik paylaşımı, ortak sunum, anketler, rol tahsisi, beyaz tahta, sohbet, Soru-Cevap, analizler, ara odaları, kayıt; başarılı toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için ihtiyacınız olan her şey.
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big Tickets, Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. ve Big Green Egg gibi binlerce organizasyonun tercih ettiği platformdur.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona ermesini beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir! Son olarak, müşteri deneyimi ekibimiz ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olma becerisine sahiptir.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliğin hem katılımcılar hem de organizatörler için başarılı olmasını sağlar.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, kuruluşları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla topluluklara hayat veriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. Goosechase, 2011 yılında Kanada'da yumurtadan çıktığından bu yana yüz binlerce küresel ekip oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turizm ve eğlence deneyimine destek verdi.
TicketSpice
ticketspice.com
Biletleri çevrimiçi satın ve şimdiye kadarki en başarılı etkinliğinize TicketSpice ile ev sahipliği yapın. TicketSpice'in kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır. Bilet başına yalnızca 0,99 ABD Doları tutarında, kusursuz bir basit bilet deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. TicketSpice esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam markalama kontrolü, zamanlı biletleme, ayrılmış oturma yeri, mobil tarama, gişe, ürün seçenekleri ve daha fazlasını sunar. Biletleme sayfanızın en üstüne logolarını koyan pahalı ve kısıtlayıcı biletleme sistemlerinden sıkıldıysanız, TicketSpice'in tüm biletleme deneyimini kontrol etmenize nasıl güç verdiğini seveceksiniz. TicketSpice size bilet satmak, katılımcıları yönetmek, veri yakalamak ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla müşterimiz ve on iki yıllık tecrübemizle şimdiye kadar yaşadığınız en başarılı ve karlı etkinlikler için rehberiniz olacağız.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
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