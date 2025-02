Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.