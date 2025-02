Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

Breakroom

Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.