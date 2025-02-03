Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlamasına yönelik yapay zeka destekli bir fotoğraf dağıtım platformudur. Premagic, sosyal medya katılımını artırmak ve sponsorların etkinliklere yönelik yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Platform, etkinlik fotoğraflarını sosyal medya platformlarında yakalama, organize etme ve dağıtma sürecini kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanıyor.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri oluşturmak için BigMarker'ın hepsi bir arada platformunu kullanıyor. BigMarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerine olanak tanıyan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri de sağlar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan BigMarker'ın genel merkezi Chicago'dadır ve dünya çapında binlerce şirket ve kuruluşun etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
EventRegist
eventregist.com
Etkinlik kaydı, herkesin kolaylıkla etkinlik duyurusu yapabileceği, ön yerleşim ve başvuru, katılımcı yönetimi hizmetidir.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy, 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.
AttendStar
attendstar.com
Etkinlik Biletleme Yazılımı + Pazarlama ve Lojistik. Sizi kârlı ve büyülü bir etkinliğe yönlendirecek ortaklarla harika bir etkinlik yaşayın.
Weezevent
weezevent.com
Özelleştirilmiş çevrimiçi biletlerinizi dakikalar içinde oluşturun. Etkinliğinizi birkaç tıklamayla oluşturup yayınlayın veya bilet eklentisini web sitenize ve Facebook sayfanıza entegre edin ve biletlerinizi satmaya, davetiyelerinizi göndermeye, katılımcıları kaydetmeye ve üyeliklerinizi çevrimiçi yönetmeye hazırlanın!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager, şirketlere müşteri eğlencesini kolaylaştırma ve daha fazla yatırım getirisi sağlama konusunda güç veren lider bir etkinlik ve misafir yönetimi platformudur. Kurumsal spor ve eğlence biletlerini yönetmek, olağanüstü konuk yaşam döngüsü deneyimleri oluşturmak ve tüm etkileşimlerin etkinliğine ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için kullanışlı ve basit bir teknoloji sunar. TicketManager, Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan ve Mastercard gibi dünya çapında bilinen 500'den fazla şirketin yanı sıra NFL, NBA, MLB, NHL, MLS ve NCAA'daki yüzlerce profesyonel ve kolej takımının tercihidir. TicketManager'ın merkezi Calabasas, Kaliforniya'da bulunmaktadır ve altı ofisi dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla davetiyeyi, kaydı ve bileti yönetip otomatik hale getirmektedir.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri zahmetsizce oluşturmaları ve özelleştirmeleri için güçlü araçlar sağlayan şık bir arayüze sahiptir. Etkinlik organizatörleri, etkinlikleri kolayca ayarlayabilir, bilet türlerini özelleştirebilir ve oturma düzenlemelerini yöneterek sorunsuz ve verimli bir planlama süreci sağlayabilir.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basit ve modern bir kullanıcı arayüzüne, en yüksek endüstri standardında güvenliğe ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine sahiptir. Corsizio, öğretme, öğrenme ve diğer insanların yeteneklerini ve tutkularını en keyifli ve etkili yollarla takip etmelerine olanak sağlama tutkumuzdan yaratıldı.
WhenNow
whennow.com
WhenNow, iOS ve Android için yerel uygulamaları kullanarak kullanıcıların özel etkinlikler oluşturmasına, bilet satmasına ve etkinliğe katılanların check-in yapmasına olanak tanıyan, her boyuttaki etkinlik için çevrimiçi bir etkinlik kaydı ve biletleme çözümüdür.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak okuyup bunlara tepki vererek müşteri iletişimini yönetir. Personeliniz yalnızca programlarını kontrol eder, hazırlar ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunar. Basit, verimli ve kolay! JRNI Randevuları: Türünün tek örneği olan birebir görüşmeleri sunun!. JRNI'nin dönüşüm için optimize edilmiş çevrimiçi müşteri rezervasyon yolculukları, 1-2-3 randevu planlaması ve her markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen, sınıfının en iyisi bir deneyim sunar. JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel personel aracı, çalışanlarınızın yeniden planlama, iptal etme veya rezervasyondan müşteri ayrıntılarını ve randevu sonuçlarını takip etmeye kadar randevuların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Etkinlikleri: Geliri ve kârlılığı artıran, daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturan ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini geniş ölçekte artıran bire bir kişiselleştirilmiş etkileşimler sunun. Müşteri tarafında ise JRNI Events, herhangi bir markanın görünümüne ve tarzına göre özelleştirilebilen ve hızlı kaydı kolaylaştırmak için dönüşüm açısından optimize edilmiş rezervasyon yolculukları sunuyor. Personel tarafında, JRNI'nin kullanıcı dostu ve sezgisel etkinlik yönetimi aracı, personelin biletlemeyi yönetmekten katılımcı ekleme/çıkarmaya ve sanal olarak yayınlamaya kadar etkinliklerin önemli yönlerini denetlemesini kolaylaştırır. JRNI Sanal Kuyruklama: Hatları ve bekleme sürelerini azaltarak müşteri deneyimini optimize edin. Müşteriler için akıllı sanal kuyruklar, fiziksel olarak sırada bekleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kuyruklara herhangi bir cihazdan kolayca katılabilir ve ardından e-posta veya metin bildirimleri aracılığıyla kuyruk durumlarıyla ilgili güncellemeleri alabilirler. Personel tarafında, JRNI'nin kullanımı kolay konsiyerj aracı, personelin kuyruktaki müşterileri eklemekten, çıkarmaktan veya yeniden düzenlemekten müşteri ayrıntılarını ve ziyaret sonuçlarını takip etmeye kadar kuyrukların tüm yönlerini yönetmesini kolaylaştırır. JRNI Analytics: Şirketiniz, geliri ve dönüşümleri izleyerek yatırım getirisini ölçmek ve sunduğunuz bire bir deneyimlerin ve bire çok deneyimlerin nasıl değer sağladığını anlamak için JRNI Analytics'i kullanabilir. Şirketler, bekleme süresi ve teslim süresi gibi müşteri deneyimi ölçümlerini anlayarak, müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti verdiklerinden emin olabilirler. İşletmeler, personel kapasitesi raporları gibi iş gücü optimizasyon verileriyle bireysel konum, bölge ve personel düzeyinde iş gücü planlamasını iyileştirebilir. Bağlayıcılar ve Genişletilebilirlik JRNI platformunun yeteneklerini önceden oluşturulmuş bir dizi uygulama ve ekosistem iş ortağıyla genişletin. Anahtar bağlayıcılar kurumsal, müşteri oluşturma, iletişim, iş gücü optimizasyonu ile arama ve analiz çözümleri sunar. Ayrıca JRNI platformu, RESTful API'leri kullanan modern bir teknoloji yığını üzerine inşa edilmiştir. Genişletilebilirlik çerçevemiz sayesinde müşteriler, özel uygulamalar oluşturarak platformun temel yeteneklerini genişletebilir.
Eventsize
eventsize.com
Hayatı Deneyimleyin! Şehrinizde Yapılacak Şeyleri Bulun ve Yaklaşan Etkinliklere Katılın
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geliştirmek istedik. 2019 yılında eğlence, seyahat ve konaklama endüstrisindeki işletmeler arası pazara yönelik rezervasyon yönetimi yazılımı sunmaya başladık. 2020'de mobil sipariş ve masa rezervasyonu gibi teknolojilerle yüzlerce mekanın karantina sonrası yeniden açılmaya hazırlanmasına yardım ettiğimizde işler gerçekten alevlendi. Küçük işletmelerin yeni bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmaktan, onları yalnızca hayatta kalmalarına değil aynı zamanda gelişmelerine de olanak sağlayacak bir konuma getirmekten gurur duyduk. Şu anda Booked it kullanan 600'den fazla işletmemiz var ve rezervasyonlarda ortalama %19, kişi başına harcamada ise %13 artış görülüyor. Rezervasyon yazılımımız, kullanımı kolay ve zengin özelliklere sahip olup, mekanınızın/etkinliğinizin/festivalinizin görünürlüğünü artırmak, satın alma engellerini ortadan kaldırmak için rezervasyon sürecini basitleştirmek ve üst düzey müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlamak için tasarlanmıştır.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları için rezervasyonları yakalamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan widget'lar sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin, kendilerine yakın veya sanal olarak düzenlenen binlerce dersi keşfedip rezervasyon yapabilecekleri lider bir pazar yeri sağlıyoruz. Misyonumuz yerel sanatçıları ve yapımcıları güçlendirmek, zamandan tasarruf etmek ve daha fazla kazanmaktır. Yerel destek sağlamak için ABD, ABD ve Avustralya'da yerel ekiplerimiz var. Digiday ile En İyi Etkinlik Platformu finalisti olmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda Birleşik Krallık KOBİ Ulusal İş Ödülleri'nde olumlu sosyal etki kazananıyız.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Presenter'da yapabilirsiniz. İçerik paylaşımı, ortak sunum, anketler, rol tahsisi, beyaz tahta, sohbet, Soru-Cevap, analizler, ara odaları, kayıt; başarılı toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için ihtiyacınız olan her şey.
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big Tickets, Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. ve Big Green Egg gibi binlerce organizasyonun tercih ettiği platformdur.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona ermesini beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir! Son olarak, müşteri deneyimi ekibimiz ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olma becerisine sahiptir.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliğin hem katılımcılar hem de organizatörler için başarılı olmasını sağlar.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
TicketLeap
ticketleap.com
Leap Event Technology'nin bir çözümü olan Ticketleap, kullanımı kolay platformu, tüm özellikleri ve ışık hızında kurulumuyla self servis biletlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm, markalı etkinlik sayfaları, yerleşik tanıtım araçları ve esnek biletleme ve kabul seçenekleri sunarak organizatörlerin yalnızca birkaç dakika içinde harika etkinlikler oluşturabilmesini sağlar. Bu yüzden perili atraksiyonlar, festivaller, turlar, tiyatrolar ve çok daha fazlası Ticketleap'i seçiyor.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldir ve katılımı artırır. Araç aynı zamanda anket oluşturmayı ve fikir üretmeyi kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da içeriyor. Feedbeo, özellikle iş toplantıları için herkesin katılıp katkıda bulunabilmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, değerli bilgiler toplamanın ve daha iyi kararlar almanın anahtarıdır. Feedbeo ile çevrimiçi anket oluşturmanın kolaylığı, sunum yapan kişilerin karmaşık yazılımlarda gezinmek yerine içeriklerine konsantre olmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı önceden eğitim gerektirmez, anında ve sorunsuz kullanıma olanak tanır. Anketlerinizi yönetmeye yönelik görünüm ve bunları hedef kitlenize sunma görünümü sihirli bir bağlantı gibi çalışır. Bu, çevrimiçi oylamayı diğer sunum yazılımlarına entegre etme konusunda uzun süredir devam eden sorunu çözerek entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çevrimiçi toplantı platformunda çalışır.
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
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