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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yönetmesine, ilgi çekici e-posta ve SMS kampanyaları oluşturmasına ve değerli veriler oluşturmasına olanak tanır. Eventtia bugüne kadar Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont grubu ve Pierre Fabre grubu gibi 7.200'den fazla müşteriye dünya çapında 30.000'den fazla etkinlik oluşturma ve organize etme yetkisi verdi.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya ve Çin'deki şirketler, organizatörler ve önde gelen ticari kuruluşlar için hem sanal hem de hibrit etkinlik çözümleri sunuyoruz. İnteraktif sergi salonu, dinamik katılımcı stantları, çevrimiçi kayıt formları, web seminerleri ve etkileşimli konferans aşamaları gibi özelliklerimizle, izleyici kitlesini Asya Pasifik bölgelerine genişletmek isteyen kuruluşların başvuracağı hizmet biziz. EventX daha önce EventXtra olarak biliniyordu.
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim, ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olan etkileşimli özelliklere sahip yenilikçi bir sanal etkinlik platformudur. Özelleştirilebilir 3D sanal kabinler, canlı sohbet ve video ve ziyaretçi katılımına ilişkin ayrıntılı raporlarla ExpoSim, sanal fuarlara, ticari fuarlara ve daha fazlasına ev sahipliği yapmak için mükemmeldir. Birincil değerimiz, katılımcıların katılımını ve görünürlüğünü en üst düzeye çıkaran kesintisiz, sorunsuz bir etkinlik yönetimi deneyimi sunmaktır. Ayrıca platformumuzu bir sonraki seviyeye taşımak için metaveri uygulamasını da araştırıyoruz.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.
Connect My Event
connectmyevent.com
Sanal ve hibrit etkinliklere ev sahipliği yapmak için tamamen özelleştirilebilir etkinlik platformu. Etkinliğiniz ne olursa olsun, hedef kitleniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onu kendi tarzınızda oluşturun ve sorunsuz bir şekilde sunun. Konferanslar, canlı performanslar, lansmanlar, ticari gösteriler, sergiler, canlı yayınlar, akademik programlar ve çok daha fazlası, tamamen kullanıcı kontrollü platformumuz aracılığıyla organize edilebilir, yönetilebilir ve sunulabilir.
EventLive
eventlive.pro
EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı yayın uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı yayına geçmesine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmesine olanak tanır. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında herhangi bir sınırlama yoktur ve video bir yıla kadar isteğe bağlı olarak izlenebilmektedir. Uygulamanın, akışı duraklatma ve devam ettirme, videoyu indirip yedekleme ve etkinlik sayfasını bir logo, karşılama mesajı ve kapak resmi veya videoyla özelleştirme gibi bir dizi özelliği vardır. EventLive'ın etkinlik başına fiyatlandırması vardır ve birden fazla etkinliğin satın alınmasında indirimler mevcuttur. Abonelik yok. Para iade garantisi ve gerçek insan desteği sunar.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etkinlikler için tasarlanmış bir dizi özellik sunar: - Self Servis Kiosk Çözümü: Sezgisel ve verimli kiosk sistemimizle katılımcı girişini kolaylaştırın. - Etkinlik Uygulaması: Zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir bir etkinlik uygulamasıyla katılımcı katılımını artırın. - Biletleme ve Kayıt: Kullanıcı dostu biletleme sistemimizle kayıt sürecini basitleştirin. - Potansiyel Müşteri Alma: Gelişmiş müşteri adayı alma teknolojimizle ağ oluşturma fırsatlarını en üst düzeye çıkarın ve katılımı izleyin. Agorify ile dünya çapındaki etkinlik organizatörleri, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük, unutulmaz ve verimli etkinlikler oluşturma yetkisine sahiptir.
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo, Unutulmaz bir etkinlik deneyimi yaratmanıza yardımcı olur. Baştan Sona. Her boyutta kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için hepsi bir arada bir çözüm sunuyoruz. Etkinlik yönetimi platformumuz etkinlik deneyiminizi geliştirir, katılımı artırır, katılımcıları birbirine bağlar ve delege ağlarını güçlendirir. Self servis kayıt/bilet platformundan özelleştirilmiş etkinlik mobil/web uygulamalarına ve aradaki her şeye kadar, mümkün olan en iyi etkinlik deneyimini yaratmanız için size güç veriyoruz.
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize olanak tanır. Dahil edilen özellikler: Etkinlik planlama, Canlı sorular ve anketler, Canlı yayın, Atölye rezervasyonları, Haber Akışı, Ağ Oluşturma, İş Ortağı vitrini, Özel entegrasyonlar, Özel markalama, Etkinlik analizleri ve daha fazlası. Ücretsiz denemenizi https://eventee.co adresinden başlatın!
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast, yaratıcı projelerinizi yönetmenin etkili ve eğlenceli bir yolunu sunar. Bu sezgisel etkinlik yönetimi ve akış platformu, Etkinlik Yöneticileri, Mekanlar, AV Personeli ve en önemlisi katılımcılarınız için etkinliklerin kurulumunu ve yürütülmesini kolaylaştırır. Yerleşik bir Sanal Etkinlik Biletleme Sistemine, akış yapma (biletli veya biletsiz), karma etkinlikler için kullanılma yeteneğine ve ayrıca Sponsorlar, Konuşmacı Biyografileri, Vesikalık Fotoğraflar, Sosyal Bağlantılar gibi özelliklerle tam çevrimiçi Konferanslar ayarlama yeteneğine sahiptir. , Slido entegrasyonu ve daha fazlası!
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirir. Evenium, özünde etkileşimi barındıran, katılımcıların içerikle, konuşmacılarla ve birbirleriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanıyan dinamik ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmanıza olanak tanır. BİLETLEME VE KAYIT Siz de dahil olmak üzere herkes için sorunsuz bir kayıt süreci sağlayın: • Kayıt, biletleme ve ödeme işlemlerini tek bir yerden yönetin. • Kullanımı kolay web sitesi oluşturucumuzla özel bir etkinlik web sitesi oluşturun. • Hem konuşmacılar hem de katılımcılar için kolay çevrimiçi kayıt. • Otomatik hatırlatmalar, takip e-postaları ve ayrıntılı analizler. ETKİNLİK YÖNETİMİ Biz lojistikle ilgilenirken, katılımcılarınız için ilgi çekici bir deneyim sunmaya odaklanın: • Özelleştirilmiş gündemler ve programlar oluşturun. • Katılımcıları, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları tek bir yerden yönetin. • Stratejik karar alma sürecini daha iyi bilgilendirmek için ayrıntılı analizlere ve raporlamaya erişin. • Oda listelerine ve seyahat programlarına kolayca göz atın ve bunları yönetin. ETKİLEŞİM Erişiminizi genişletin ve etkinliğinizi daha kapsayıcı hale getirerek ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunarken, konumları ne olursa olsun daha fazla kişinin katılmasını sağlayın: • Canlı yayın ve işbirliği • Canlı anketler ve Soru-Cevap oturumları • Sanal ağ oluşturma fırsatları Platformumuz kullanıcı dostudur ve Etkinlik deneyimini sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlandı. Bir sonraki etkinliğinize değer katmak ve katılımcılarınız üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için bu fırsatı kaçırmayın. Daha fazla bilgi edinmek ve bir demo planlamak için bugün bizimle iletişime geçin.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
StreamCart
streamcart.com
StreamCart, Web Seminerlerini, Video Konferanslarını, Sanal Etkinlikleri, Yerinde Etkinlik Kaydını, Canlı Etkileşimi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada Yapay Zeka Destekli bir iletişim platformudur.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak tanır.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok anlamlı yolla bağlantı kurması ve etkileşimde bulunması için fırsatlar yaratır. İster kurumsal etkinlikleri, ticari fuarları veya topluluk toplantılarını yönetiyor olun, katılımı en üst düzeye çıkarırken birden fazla etkinliğinizin organizasyonunu kolaylaştırmanıza yardımcı oluyoruz. **Önemli Rakamlar** - 3 milyondan fazla kullanıcı - 2022'de platformda yönetilen 2.300 etkinlik - 500'den fazla müşteri - 60 Personel - 14 yıllık deneyim
Watchity
watchity.com
Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, izleyici katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmaya yönelik en eksiksiz kurumsal video platformudur. Watchity'nin rekabet avantajı, veriye dayalı etkinlik ve içerik yönetimi yeteneklerinin, profesyonel canlı ve isteğe bağlı video prodüksiyonunun, çok kanallı web, intranet ve sosyal medya dağıtımının ve izleyici etkileşimi ve etkileşiminin benzersiz ve kapsamlı birleşimidir. Watchity, izleyicide daha fazla duygu uyandırmak ve marka konumlandırmasını güçlendirmek için web seminerleri ve etkileşimli etkinlikler, sosyal ağlarda akış ve içeriğin düzeyini yükselten ve bunları unutulmaz deneyimlere dönüştüren video kaydetme ve düzenleme için özel çözümler sunar. ** SOSYAL VİDEO - Sosyal medya için içerik ve etkinlikler üretin: - Canlı etkinliklerin ve görsel-işitsel içeriklerin üretimi ve dağıtımında basitlik ve hız. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasıyla her sosyal ağa uyarlanmış TV benzeri videolar. - Uyarlanmış formatlar ve sınırsız kapasite ile tüm sosyal medya hesaplarında çoklu akış. - Canlı yayından klipler oluşturun ve yayının bitmesini beklemeden kolayca paylaşın. ** WEBİNARLAR VE ETKİNLİKLER - Etkileşimli ve profesyonel web seminerleri ve etkinlikler oluşturun: - Açılış sayfaları, kayıtlar, e-posta otomasyonu, etkileşim ve raporlama ile etkinliklerin uçtan uca yönetimi. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasını içeren dinamik, TV benzeri video. - FullHD akış ve görüntüleme kontrollerine sahip güvenli, kullanıcı dostu ve etkileşimli etkinlik odası. - Etkinlik odasını kendi web sitenize veya portalınıza entegre etmek ve markanızla tamamen özelleştirmek için kodu ekleyin. ** İÇERİK MERKEZİ - Kurumsal portalınız için videolar kaydedin, düzenleyin ve paylaşın: - Videolarınızı yükleyin, etiket ekleyin, koleksiyonlara ayırın, güvenceye alın ve kitleniz için yayınlayın. - Web kameranızla videolar kaydedin ve tanıtımlar, altyazılar, arka plan müziği ve daha fazlasını eklemek için bunları düzenleyin. - Uyarlanabilir çoklu bit hızı akışı ve gelişmiş görüntüleme kontrolleri ile tarayıcı tabanlı gömülebilir video oynatıcı. - Hedef kitlenin içerik tüketimine ilişkin tüm bilgileri keşfetmek ve analiz etmek için video analitiği.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere yönelik yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin, kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim web ve uygulama araçlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutarak yatırım getirisi açısından verimli ticari fuarlar ve konferanslar yürütmesine olanak tanıyor. Sınırsız canlı yayın, oturum, fuar salonları, katılımcıların sanal stantları ve sponsor profilleri oluşturun. Web ve uygulama anlık bildirimleri, video ve metin tartışmaları, sohbetler, çevrimiçi ve canlı toplantılarla katılımcıların dikkatini çekin. Sponsorlara ve sergileyicilere daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı olacak güçlü tanıtım ve iletişim araçları sağlayın. Kullanıcıların etkinlikteki etkinliğini takip edin ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı raporlar alın.
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetleri, çevrimiçi kayıt ve RSVP, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etkinlik yönetimi, etkinlik gizliliği/münhasırlık, sürükle ve bırak oturma çizelgeleri, giriş ve çok daha fazlasını içeren güçlü özellikler.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali olsun, kalıcı etki bırakan etkinlikler geliştirmeye çalışıyoruz.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel ağ ve etkileşim alanları aracılığıyla hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway, etkinlik organizatörlerinin izleyicilerini bir araya getirmesini, ağ kurmasını ve anlamlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran ve basitleştiren sanal bir etkinlik platformudur. Meetaway, katılımcılarınızın tanışmak istedikleri kişilerle tanışmasına yardımcı olur. Bir etkinlik ayarlarken, organizatörler etkinliğinizin ve hedef kitlenizin hedeflerini yansıtan eşleştirme kriterlerini belirleyebilir ve katılımcılar ayrıca Meetaway'e özellikle kiminle tanışmak istediklerini (veya kaçınmak istediklerini) söyleyebilirler. Meetaway bu bilgiyi alır, en iyi eşleşmeleri yapar ve katılımcıları bir dizi 1:1 konuşma için otomatik olarak dönüşümlü olarak değiştirir. Kullanıcı deneyimi doğrusal ve kusursuzdur, kurulum süreci ise sezgisel ve basittir. Meetaway aracılığıyla bağımsız ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirebilir veya bunu daha büyük bir sanal etkinliğin veya konferansın parçası olarak birleştirebilirsiniz. Katılımcılar Meetaway'de ağ kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor; gelin nedenini öğrenin!
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Kompleksi basitleştiriyoruz. Deal Room, kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için basit, hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformunuzdur. Basitçe organize edin. Basitçe özelleştirin. Basitçe ağ kurun. -Kapsamlı işlevlerle en iyi ağ oluşturma deneyimi -Yerleşik özellikler ve entegrasyonlar -Sanal, hibrit ve kişisel etkinlik çözümleri ve başarı yönetimi Deal Room'un kapsamlı işlevleriyle etkinlikleri kolayca düzenleyin. -1'e 1 Toplantılar, Ön Rezervasyon ile Katılımcı Etkileşimi, Etkili Ağ Oluşturma -Sınırsız Sayıda Paralel Oturum, Yuvarlak Masa Toplantıları, Ara Odaları -Kapsamlı Analiz Aracıyla Liderlik Yakalama -Biletleme, Yayın ve Stüdyo Platformlarıyla Entegrasyon -Özel Müşteri Desteği ile Gerçek Müşteri Desteği Etkinlik Başarı Ekibi - Sponsorlar ve Katılımcılar için Sanal Fuar Alanı Etkinlik organizatörlerine, katılımcı verimliliğini artırmak ve etkinlik deneyimini geliştirmek için bir ağ oluşturma aracı sağlıyoruz. Deal Room platformunda etkinlik katılımcıları, iletişim kurmak ve buluşmak için birbirlerinin profillerine erişebilir. Katılımcılar katılımcıları stantlarına davet edebilir ve toplantıları yönetebilirler. Bu işlev aynı zamanda işgücünü planlanmış toplantılara uyacak şekilde yönetmelerine de yardımcı olur. Daha fazla bilgi için https://www.dealroomevents.com/ adresini ziyaret edin. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sergileyin. AhaSlides'a kaydolmak için kredi kartı gerekmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız sorusu vardır ve tüm slayt türlerine tam erişime sahiptir.
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknolojisi çözümleri seti sunuyoruz. Kullanıcılar, geniş bir modül ve işlevsellik seti aracılığıyla birden fazla etkinliği ayarlayabilir, CRM ve pazarlama otomasyon sistemlerinizle entegre olabilir, kayıtları, proje yönetimini ve çok daha fazlasını tek bir arayüzden yönetebilir. Ayrıca, geliştirme ekibinizin yardımı olmadan birkaç dakika içinde oluşturulup özelleştirilebilen bir check-in uygulaması ve katılımcı etkinliği uygulaması da sunuyoruz. Esnek, yenilikçi ve kullanımı kolay, eksiksiz bir platform oluşturduk. Yeni ve değişen trendlere ve pazar ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir, bu da planlamacıların etkinlik beklentilerine her zaman ulaşabilecekleri anlamına gelir. 2011 yılında kuruluşumuzdan bu yana binlerce etkinlik planlayıcısı daha verimli ve üretken olmak için platformumuzu kullandı ve bu da onların daha iyi etkinlikler oluşturmasına olanak sağladı.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
streamGo
streamgo.events
Farklı Olmak İstiyoruz. Çevrimiçi etkinlikleri daha iyi hale getirmek için StreamGo'yu başlattık. Markalar için daha iyi ve katılımcılar için daha iyi. Uzun süredir çevrimiçi etkinlikler, sunum yapanların içeriklerini öğrenmekten çok sistemleri öğrenmeye daha fazla zaman harcaması gerektiği anlamına geliyordu. Katılımcıların etkinliği izlemek için programları indirip yüklemeleri gerekecek. Etkinlik sırasında video ve ses akışları hiçbir uyarı vermeden kesiliyor, ara belleğe alınıyor ve tamamen kayboluyordu. Açıkçası tam bir karmaşaydı ve daha iyisini yapabiliriz. Şimdi de amacımız başladığımız zamankiyle aynı; Üstün müşteri hizmetlerine odaklanarak markaların çevrimiçi etkinlik hedef kitleleriyle etkileşime geçmesine yardımcı olmak. StreamGo, aralarında Sony, Pfizer, Retail Week ve Speedo'nun da bulunduğu markaların en önemli hikayelerini anlatmalarına yardımcı oluyor. Biz de size yardımcı olmayı çok isteriz.
Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web sitesi oluşturucumuz, e-posta pazarlamamız ve katılımcı kaydımızla sorunsuz bir şekilde tanıtım yapın. Konuşmacılar ve katılımcılardan planlama ve biletlemeye kadar etkinlik ayrıntılarının kontrolünü elinize alın. Herkesin etkinlikleri zahmetsizce oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Attendease, süreci kolaylaştırarak dakikalar içinde başarıyı garanti eder. Attendease, aşağıdakileri arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir: ✔ Sürpriz ücretler olmadan makul ve öngörülebilir teknoloji maliyetleri ✔ Sonuçları yönlendirmek için katılımcıları çekmek, bilgilendirmek ve etkileşime geçmek için basitleştirilmiş katılımcı iletişimi ✔ Tüm katılımcı yolculuğu boyunca tutarlı, markalı deneyimler sunma ✔ Katılımcıların etkinlik gündemlerinde gezinme ve kişiselleştirme olanağı ✔ Ayrılmaları dönüştüren ve azaltan kayıt deneyimlerini artırma ✔ Eyleme dönüştürülebilir katılımcı ve etkinlik verilerine ihtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde erişme ✔ Geniş ölçekte birden fazla etkinliği yürütme becerisine sahip olma ✔ 2023'te 5 yıldızlı müşteri hizmetleri Attendease Tripleseat ailesine katıldı. Tripleseat konaklama sektörünün 1 numaralı misafir ve etkinlik yönetimi yazılımıdır. Önde gelen mekan rehberi EventUp ile birlikte konaklama ve etkinlik sektörüne hizmet ediyor ve büyümesine yardımcı oluyoruz. Tripleseat'in profilini burada görüntüleyin: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Prosple
prosple.com
Prosple, Asya Pasifik bölgesinde 4 milyondan fazla öğrenciye ve yeni mezunlara yardımcı oluyor. Öğrencilerini binlerce yerel ve uluslararası fırsatla buluşturmak ve öğrencilerin ilk işe girmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli kariyer hazırlık içeriği sağlamaya yardımcı olmak için Asya Pasifik bölgesinde 180'den fazla kariyer hizmeti ekibiyle çalışıyoruz.
Eventcube
eventcube.io
Eventcube, etkinlik organizatörlerine, tamamen özelleştirilebilen ve her noktada beyaz etiketlenebilen güzel etkinlik yönetimi teknolojisi aracılığıyla anlamlı sanal, kişisel ve hibrit etkinlikler oluşturma yetkisi verir. Eventcube ile hem Yayın hem de Mekan özelliklerimizi kullanarak aynı anda ağ odalarına ve izleyiciler arasında özel birebir görüşmelere ev sahipliği yaparken markalı bir yayın sahnesi oluşturabilirsiniz. Sanal konferansların sosyal yönünü geri getiriyoruz. Bunu, izleyicilerinize kalabalıklarıyla bağlantı kurabilecekleri ve uzun süreli ilişkiler kurabilecekleri alanlar sunarak yapıyoruz; geleneksel yüz yüze etkinliklerin bir benzeri, sosyal ağ dokunuşuyla. Eventcube, lansmanından bu yana dünya çapında 100.000'den fazla etkinliğe destek verdi ve amaca yönelik organizasyonlar ve festivallerin yanı sıra TedX, TikTok, TK Maxx ve Red Bull gibi önde gelen markalara hizmet verdi. Cloud & SaaS Awards 2021 tarafından Biletleme veya Etkinlik Yönetimi için En İyi SaaS Ürünü olarak tanındık ve yakın zamanda Eventcube, UK Business Tech Awards 2021 tarafından Yılın Teknoloji Şirketi (Küçük) kategorisinde kısa listeye alındı.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Haia
haia.live
Haklısın. Etkinlikler için harika video konferans çözümleri var; Haia'yı düşünün. Çevrimiçi ve hibrit etkinliklerdeki en büyük sorun, zayıf bir kullanıcı deneyimine yol açan katılımcı katılımıdır; bir etkinlikte gezinmek veya etkinlikle ilgilenmek zordur. Henüz hiçbir etkinlik platformu bu konuda gerçekten uzmanlaşamadı. Şimdiye kadar :) Haia Çözümü; Kolay kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz, bunu en başından beri tasarladık ve artık çevrimiçi ve hibrit etkinlikler için en kullanıcı dostu platform olduk. Ev sahipleri çok çeşitli bir etkinlik oluşturabilir, konukları davet edebilir ve etkinliğin dakikalar içinde kendi kendine yürütülmesini sağlayabilir - gerçekten! Sistemimizi basitleştirerek ve Haia Aşamaları ve etkinlik işbirliği portalları gibi benzersiz özellikler ekleyerek çok iyi çalışıyoruz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyimler oluşturmak, etkinlik içeriğini yeniden düzenlemek ve amaç verilerinden yararlanmak için Goldcast'ten yararlanıyor. Gerçek izleyici etkileşimi, marka gelişimi ve gelir artışı için etkinliklerinizi Goldcast ile geliştirin; temel etkinliklerin ötesine geçerek web seminerlerinden ve ürün tanıtımlarından gelir artırıcı katılımlara, düşünce liderliği panellerine ve yüz yüze akşam yemeklerine kadar.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kolaylaştırmak için kurumsal düzeydeki yetenekleri kullanım kolaylığıyla benzersiz bir şekilde birleştirir. Dünya çapında 12.500 kuruluşun güvendiği platformumuz, 7/24 müşteri desteği, gelişmiş veri güvenliği ve çok çeşitli özelliklerle etkinlik stratejinizi hayata geçiriyor. Accelevents ile etkinlik planlayıcıları şunları yapabilir: - Dakikalar içinde bir etkinlik web sitesi oluşturabilir. - Konuşmacıları ve oturumları otomatik olarak entegre eden bir etkinlik gündemini zahmetsizce oluşturun. - Kayıt ve biletleme sürecini benzersiz etkinlik ihtiyaçlarına göre uyarlayın. - Kredi kartları ve faturalandırma da dahil olmak üzere çok çeşitli ödeme yöntemleri sunun. - Yardımlı ve kendi kendine check-in seçeneklerini dağıtın. - Profesyonel rozetleri kolaylıkla tasarlayın ve yazdırın. - Katılımcıların potansiyel müşterileri yakalamasına ve nitelendirmesine yardımcı olun. - Kolay etkinlik uygulamalarıyla katılımcıların ve etkinlik personelinin yoğun programını destekleyin. - Kurum içi yayın stüdyomuzu veya tercih edilen bir A/V sağlayıcısını kullanarak canlı içerik yayınlayın. - Katılımcıları ve sponsorları geniş ölçekte yönetin. - Yapay zeka odaklı ağ oluşturma, oyunlaştırma ve daha fazlasıyla katılımcı etkileşimini artırın. - Kapsamlı analizler aracılığıyla etkinlik performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin.
CrowdComms
crowdcomms.com
İster yüz yüze ister karma bir etkinlik yürütüyor olun, katılımcılarınızın seveceği esnek ve güzel markalı bir etkinlik uygulaması sunmanıza yardımcı olacağız. Web veya Yerel veya her ikisi de, katılımcılara erişimi ve kullanımı kolay buluyor. Özel etkinlik gereksinimleriniz hakkında bizimle konuşun. Yaklaşımımız işbirliğine dayalıdır ve uygulamanızın özelleştirilebilmesinin birçok yolu vardır.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
RegFox
regfox.com
Konferanslar, Kamplar, Kurslar ve daha fazlası için kolay çevrimiçi kayıt formları! RegFox'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve kayıt yaptıran başına yalnızca 0,99 $ + %1 ile inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır (kayıt yaptıran başına 4,99 $ ile sınırlıdır). RegFox kayıt yazılımıyla, müşterilerinize kusursuz ve basit bir kayıt deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. RegFox esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam marka kontrolü, etkinlik sayfası oluşturucu, katılımcı check-in uygulaması, kayıt yaptıran CRM, anında finansman ve çok daha fazlasını sunar. Tüm özellikleri görüntülemek için RegFox.com/features web sitemizi ziyaret edin. Pahalı ve hantal kayıt sistemlerinden sıkıldıysanız, RegFox'un size tüm kayıt deneyimini kontrol etme gücü vermesini seveceksiniz. RegFox, kayıtları artırmak, kayıt yaptıranları yönetmek ve verileri yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla etkinlik profesyoneli tarafından sevilen ve on beş yıllık deneyimimizle, sizi şu ana kadar düzenlediğiniz en başarılı ve karlı etkinliklere yönlendireceğiz.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri oluşturmak için BigMarker'ın hepsi bir arada platformunu kullanıyor. BigMarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerine olanak tanıyan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri de sağlar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan BigMarker'ın genel merkezi Chicago'dadır ve dünya çapında binlerce şirket ve kuruluşun etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçlarını, içerik tüketimini, ağ oluşturmayı ve etkileşimi kapsayan titiz analitik raporlaması, etkinlik organizatörlerine tutarlı ve kolay bir şekilde katılımcılara, sponsorlara ve ortaklara ölçülebilir görünürlük ve şeffaf yatırım getirisi (ROI) sunma gücü verir. Unutulmaz, alakalı ve ilgi çekici toplantılar için katılımcıları bir araya getirme misyonumuzun bir parçası olarak Brella, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerde milyonlarca katılımcı arasındaki bağlantıları kolaylaştırdı.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit ile tutkunuz ön plana çıkıyor. Sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerinize hayat veren hepsi bir arada platforma merhaba deyin. Hedef kitlenizi büyütmenin ve tutkunuzdan para kazanmanın zamanı geldi. Büyük, küçük ve aradaki her şey için etkinlikler. Tek seferlik bir web seminerine, aylık şömine başı sohbetine veya çok günlü/çok konuşmacılı bir fanteziye mi ev sahipliği yapıyorsunuz? Tüm etkinlikler HeySummit'te kendine yer buluyor. Güçlü hepsi bir arada platformumuz her boyutta, sıklıkta ve karmaşıklıkta toplantıları destekler.
EventAct
eventact.com
Eventact bir etkinlik yönetimi SaaS'ıdır. Eventact, etkinlik planlayıcılarının sanal, hibrit ve kişisel etkinlikler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Eventact, etkinliklerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Modüller Kayıt, Konaklama, Sanal etkinlik barındırma, Etkinlik Web Sitesi Oluşturucuyu içerir. Sanal katılımcı kabinleri, Potansiyel müşteri toplama uygulaması, etkinlik kaydı ve yaka kartı yazdırma uygulaması. Özet yönetimi, e-posterler ve sanal e-posterler.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, B2B etkinlik pazarlamacılarının etkinlik teknolojisi yığınlarını basitleştirmelerine yardımcı olan birleşik bir etkinlik ve web semineri platformudur. Bir etkinliği uçtan uca yürütmek için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, etkinlik programlarınızı tek platformdan yönetmek için Zuddl'ı kullanın. Zuddl birleşik etkinlik ve web semineri platformu, B2B pazarlamacılara yardımcı olur: - Çok noktalı çözümleri birleştirerek operasyonel verimliliği artırın - Etkinliği tek bir platformdan uçtan uca yönetin: - Çarpıcı açılış sayfaları oluşturun - Dinamik kayıt ve biletleme - Etkinliklere ve web seminerine ev sahipliği yapın - Dahili video prodüksiyonu ve düzenleme - Talep üzerine video altyapısı - Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua ve diğer yaygın olarak kullanılan CRM'lerle yerel entegrasyon - Etkinlik ve birden fazla etkinlik boyunca katılımcılar ve potansiyel müşteriler hakkında zamanında bilgiler sunarak satış ve pazarlama işbirliğini geliştirin. - Zuddl, çoklu kullanım durumlarında sanal, yüz yüze, hibrit ve web seminerleri gibi birden fazla formatı desteklediğinden, etkinlik teknolojisi yığınını birleştirerek toplam sahip olma maliyetini azaltın: - Kullanıcı konferansları - Saha pazarlama etkinlikleri - Müşteri pazarlama etkinlikleri - Danışma kurulları - Web seminerleri - Talep yaratma etkinlikleri Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's gibi B2B SaaS şirketleri, etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için Zuddl'a güvenmektedir. yığın
Social27
social27.com
Social27, Satışları hızlandıran ve Topluluk oluşturan etkinliklere güç verir. Eğlenceli, güvenli ve küresel ölçekte ölçeklenen sanal, hibrit, yüz yüze etkinlikler ve web yayınları gerçekleştirin. Social27 Sanal Etkinlik Platformu, katılımcı ağı oluşturma, sponsor ve katılımcı tanıtımları ve kesintisiz konuşmacı oturumu deneyimleri için en iyi sanal ve hibrit fırsatları sunar. Sponsorlar ve Katılımcılar: Heyecan yaratmak ve potansiyel müşteriler yaratmak için sponsorları ve katılımcıları kendi Katılımcı Standı Mikro Sitelerini oluşturma konusunda güçlendirin. Konuşmacılar: Konuşmacıların dikkat çekici sunumlar sunmasını ve katılımcılarla bağlantı kurmasını kolaylaştırın; bu, Zoom veya Teams toplantısına katılmak kadar kolaydır. Katılımcılar: Katılımcıların en çok önemsedikleri kişilerle, sponsorlarla ve oturumlarla bağlantı kurabilmesi için Öneri Motorumuzun gücünden yararlanın. Daha fazla bilgi edinmek veya bizimle bir demo planlamak için Social27.com'u ziyaret edin!