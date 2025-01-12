Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Watchity

watchity.com

Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, izleyici katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmaya yönelik en eksiksiz kurumsal video platformudur. Watchity'nin rekabet avantajı, veriye dayalı etkinlik ve içerik yönetimi yeteneklerinin, profesyonel canlı ve isteğe bağlı video prodüksiyonunun, çok kanallı web, intranet ve sosyal medya dağıtımının ve izleyici etkileşimi ve etkileşiminin benzersiz ve kapsamlı birleşimidir. Watchity, izleyicide daha fazla duygu uyandırmak ve marka konumlandırmasını güçlendirmek için web seminerleri ve etkileşimli etkinlikler, sosyal ağlarda akış ve içeriğin düzeyini yükselten ve bunları unutulmaz deneyimlere dönüştüren video kaydetme ve düzenleme için özel çözümler sunar. ** SOSYAL VİDEO - Sosyal medya için içerik ve etkinlikler üretin: - Canlı etkinliklerin ve görsel-işitsel içeriklerin üretimi ve dağıtımında basitlik ve hız. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasıyla her sosyal ağa uyarlanmış TV benzeri videolar. - Uyarlanmış formatlar ve sınırsız kapasite ile tüm sosyal medya hesaplarında çoklu akış. - Canlı yayından klipler oluşturun ve yayının bitmesini beklemeden kolayca paylaşın. ** WEBİNARLAR VE ETKİNLİKLER - Etkileşimli ve profesyonel web seminerleri ve etkinlikler oluşturun: - Açılış sayfaları, kayıtlar, e-posta otomasyonu, etkileşim ve raporlama ile etkinliklerin uçtan uca yönetimi. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasını içeren dinamik, TV benzeri video. - FullHD akış ve görüntüleme kontrollerine sahip güvenli, kullanıcı dostu ve etkileşimli etkinlik odası. - Etkinlik odasını kendi web sitenize veya portalınıza entegre etmek ve markanızla tamamen özelleştirmek için kodu ekleyin. ** İÇERİK MERKEZİ - Kurumsal portalınız için videolar kaydedin, düzenleyin ve paylaşın: - Videolarınızı yükleyin, etiket ekleyin, koleksiyonlara ayırın, güvenceye alın ve kitleniz için yayınlayın. - Web kameranızla videolar kaydedin ve tanıtımlar, altyazılar, arka plan müziği ve daha fazlasını eklemek için bunları düzenleyin. - Uyarlanabilir çoklu bit hızı akışı ve gelişmiş görüntüleme kontrolleri ile tarayıcı tabanlı gömülebilir video oynatıcı. - Hedef kitlenin içerik tüketimine ilişkin tüm bilgileri keşfetmek ve analiz etmek için video analitiği.