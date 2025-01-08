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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sergileyin. AhaSlides'a kaydolmak için kredi kartı gerekmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız sorusu vardır ve tüm slayt türlerine tam erişime sahiptir.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
BrightTALK
brighttalk.com
Gerçek bağlantıların iş yapmanın temelinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, web seminerleri ve videolarla içerik pazarlamasını nasıl yapacağınızı yeniden tasarladık. Canlı video 1:1 talk şovlardan veya web kamerası panel tartışmalarından ekran paylaşımı demolarına, video hikayelerine ve klasik web seminerlerine kadar her konuda yanınızdayız. Pazarlamacılar kayıtları ve görüntülemeleri artırırken zamanı geri kazanıyor. Sunucular daha ilham vericidir ve güvenilir bir platform tarafından desteklenmektedir. Kitleler hikayenizle ve markanızla hiçbir engel olmadan etkileşime geçiyor Satın alma araştırması yürütmek için 100.000'den fazla ücretsiz görüşmeye ve çevrimiçi zirveye katılan 29 milyondan fazla GDPR uyumlu üyenin yanı sıra kendi hedef kitlenizi de etkinleştirin. BrightTALK'ta varlığınızı oluşturarak, uzmanlardan bilgi alan ve satıcıları keşfeden profesyonellerden oluşan tamamlayıcı organik potansiyel müşteriler oluşturacaksınız. İçeriğinizin ideal hedef kitleniz tarafından görülmesini garanti altına almak için daha hedefli potansiyel müşteri yaratma seçeneğimiz de var. Böylesine canlı bir toplulukla birçok değerli veriye sahibiz. Ücretsiz Analiz aracımız, ideal hedef kitlenizde nelerin trend olduğunu anlamanızı kolaylaştırır. Bunu içerik ve talep pazarlaması için kristal küreniz olarak düşünün.
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
ON24
on24.com
ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirmesine, bağlantılı içgörüleri geniş ölçekte yakalayıp bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı verilerini gizli ve güvenli tutmasına olanak tanıyan, veri açısından zengin bir açık platformdur. Forrester Wave™: B2B Pazarlama Etkinliği Yönetimi Çözümleri, 2023 1. Çeyrek Raporunda Lider olarak, etkinliklerine güç verme konusunda Fortune 100 kuruluşları gibi dünya lideri markalar bize güveniyor. Bizzabo, 2011 yılında Boaz Katz, Alon Alroy ve Eran Ben-Shushan tarafından kuruldu ve genel merkezi New York ve Tel Aviv'de bulunuyor.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak tanıyor ve böylece tıklama cihazları olarak da bilinen özel donanım müdahale cihazlarının "eskimişliğini gösteriyor". Şirket, 2008 yılında Y Combinator'dan 20.000 $ tutarında girişim fonu topladı.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, aynı araçla veri toplamanıza ve hem niceliksel hem de niteliksel analiz gerçekleştirmenize yardımcı olacak tam kapsamlı çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, oylamaların, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtımı ve analizine yönelik ürünler içerir. QuestionPro, 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15'ten fazla mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmaya yönelik araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlasıyla markalaştırabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve daha fazlasıyla markalı anketler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, daha ayrıntılı incelemeye yönelik özelliklerin yanı sıra anketin performansına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Hem niceliksel hem de niteliksel veriler için PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen 40'tan fazla rapor sunar. QuestionPro Anketleri, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha pek çok veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesine uygundur. CRM'ler, pazarlama otomasyonu ve üretkenlik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonu destekler. Hepsinden iyisi, projenizin başarılı olmasını garanti etmek için müşteri destek ekibi günün 24 saati hizmetinizdedir! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcısı ile 20 yılı aşkın bir süredir Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara anket yazılımı sağlamaktadır. Essentials hesabını şimdi deneyin. Ömür boyu ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özellikle birlikte gelir; anket yazılımı endüstrisindeki en yüksek özellikler!
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Eventify
eventify.io
Eventify, işletmelerin sanal konferansları yönetmesine ve katılımcıları için özel bir deneyim oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi aracıdır. Ne tür bir konferansa veya etkinliğe ev sahipliği yapıyor olursanız olun - büyük veya küçük - bunu gerçekleştirecek araçlara sahibiz. Birkaç dakika içinde kurulumu kolay, kapsamlı bir özellik listesi sunuyoruz! Etkinliğinizi oluşturun ve hepsini tek bir yerden yönetin. Etkinliğinizi baştan sona planlama, tanıtma veya yönetme konusunda endişelenmenize gerek yok. Katılımcılarınız için harika bir deneyim yaratmak gibi, etkinliğinizin en önemli kısımlarına odaklanmanız için size daha fazla zaman verecek bir çözümümüz var.
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak tanır.
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı kişilerle buluşturmak için kullanılıyor. Yatırımın geri dönüşünü izlemeye yönelik canlı katılımcı kontrol panelleri, gerçek zamanlı etkinlik programları, izleyici etkileşimi özellikleri ve görüntülü arama seçenekleriyle Swapcard, her türlü etkinlik için değerli kullanıcı deneyimleri sunar. Swapcard, yakın zamanda Yazılım ve Teknoloji Ödülleri'nde En İyi Sanal ve Hibrit Etkinlik Katılımı ve Bağlantı Platformu 2020 ödülüne layık görüldü. Daha fazla bilgi edinmek için swapcard.com adresini ziyaret edin.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel video ağı ve katılımcı/sponsor para kazanmaya kadar her şeyi destekler sistemler. PheedLoop, en üst düzey kolaylaştırılmış etkinlik yönetim sistemidir ve on binlerce katılımcıya kadar her tür ve boyuttaki etkinlikler tarafından kullanılır. PheedLoop öncelikle Shopify, IBM ve Kanada Hükümeti dahil olmak üzere kurumsal, dernek, akademik ve kamu müşterilerine hizmet vermektedir.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, kuruluşları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla topluluklara hayat veriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. Goosechase, 2011 yılında Kanada'da yumurtadan çıktığından bu yana yüz binlerce küresel ekip oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turizm ve eğlence deneyimine destek verdi.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator'ı kullanarak grafik tasarımcılara veya pahalı tasarım yazılımlarına ihtiyaç duymadan dakikalar içinde etkinlik biletlerini tasarlayabilir, oluşturabilir ve dağıtabilir. Biletler, giriş sırasında yetkili personel tarafından Ticket Reader uygulamasına sahip herhangi bir akıllı telefon kullanılarak doğrulanabilir. Pahalı tarama donanımına gerek yoktur. Etkinlik sonrasında organizatörler etkinliğe katılım hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir. Ticket Generator, QR Code teknolojisi araçlarının lider sağlayıcısı Scanova'nın en son ürünüdür. Scanova, 114 ülkede 100.000'den fazla işletmenin tanıtım ve operasyonel kullanım durumları için QR Kodları oluşturmasına yardımcı oldu.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil verilerle çalışır. Geleneksel analog ses iletim sistemlerine esnek bir bulut alternatifi olarak LiveVoice'u her boyuttaki konferans, iş toplantısı, kilise toplantısı veya diğer etkinlikler için kullanabilirsiniz. Ayrıca tercümanların dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilmesi nedeniyle uzaktan tercümeyi de mümkün kılar. Örneğin video canlı yayınlarının veya web seminerlerinin yorumlanması için ses kanallarını web sitenize bile gömebilirsiniz. Sahadaki etkinliklerde dinleyiciler kendi akıllı telefonlarını ve kulaklıklarını getirirler, böylece cihazları dağıtmanıza gerek kalmaz, ayrıca hijyen sorunlarından da kaçınmış olursunuz. Ayrıca gönderen cihaz için (örneğin tercümanlar için) ihtiyacınız olan tek şey bir akıllı telefon veya bilgisayardır. Herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığınız için maliyetler geleneksel tercüme sistemlerine göre çok daha düşüktür. Bu, herkes için uygun fiyatlı olmasını sağlar. LiveVoice ile her şeyi kendiniz yönetebilir ve ihtiyaç duyduğunuz kadar etkinlik ve ses kanalı oluşturabilirsiniz!
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçlarını, içerik tüketimini, ağ oluşturmayı ve etkileşimi kapsayan titiz analitik raporlaması, etkinlik organizatörlerine tutarlı ve kolay bir şekilde katılımcılara, sponsorlara ve ortaklara ölçülebilir görünürlük ve şeffaf yatırım getirisi (ROI) sunma gücü verir. Unutulmaz, alakalı ve ilgi çekici toplantılar için katılımcıları bir araya getirme misyonumuzun bir parçası olarak Brella, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerde milyonlarca katılımcı arasındaki bağlantıları kolaylaştırdı.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri oluşturmak için BigMarker'ın hepsi bir arada platformunu kullanıyor. BigMarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerine olanak tanıyan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri de sağlar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan BigMarker'ın genel merkezi Chicago'dadır ve dünya çapında binlerce şirket ve kuruluşun etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Balloon
balloon.app
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projelerini sıkıcıdan aşırıya kaçmaya dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Brandlive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmasına, saygılı satıcılara ve harcamaları azaltmasına olanak tanıyan ve aynı zamanda en önemli hedef kitlelerini harekete geçirmelerini sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar. Daha fazlasını öğrenmek için brandlive.com'u ziyaret edin.
Liveform
livestorm.co
Livestorm, toplantıları, web seminerlerini ve sanal etkinlikleri baştan sona yöneten ilk video etkileşim platformudur. Livestorm ile geleneksel video konferans silolarının engelini kaldırın ve toplantılarınız ve etkinlikleriniz için uçtan uca bir video etkileşim platformu kullanın. E-posta şablonlarına ve sıralarına, özelleştirilebilir kayıt sayfalarına, e-posta dağıtım takibine, web sitesi widget'larına, yerleşik sosyal paylaşıma ve çok daha fazlasına erişin. Sıkıcı toplantıları ve az etkileşimli etkinlikleri unutun. Livestorm ile katılımcıların ilgisini çekmek için bir dizi özellik arasından seçim yapabilirsiniz: anket başlatmak, soruları yanıtlamak, emoji göndermek, dosya paylaşmak ve çok daha fazlası. Son olarak, kayıtları, katılımı ve katılımcı katılımını takip etmek için Livestorm'un entegre kontrol paneli sayesinde veriye dayalı kararlar alın. Herhangi bir etkinlikteki verilerden yararlanmak için Livestorm'u Salesforce veya HubSpot CRM ile entegre edin. Livestorm, kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmıştır. Startup'lardan Fortune 500'lere kadar her ölçekteki şirkete hizmet veriyoruz. Shopify, Honda, Harcama, Front ve Revolut gibi markalar çevrimiçi toplantılarını, web seminerlerini ve sanal etkinliklerini organize etmek için Livestorm'a güveniyor. Livestorm'un müşterileri teknoloji, eğitim, sağlık, hükümet, medya, emlak ve daha birçok sektör dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden gelmektedir. Livestorm, dünyanın her yerindeki kullanıcıları birbirine bağlayan 24 dilde mevcuttur.
CrowdComms
crowdcomms.com
İster yüz yüze ister karma bir etkinlik yürütüyor olun, katılımcılarınızın seveceği esnek ve güzel markalı bir etkinlik uygulaması sunmanıza yardımcı olacağız. Web veya Yerel veya her ikisi de, katılımcılara erişimi ve kullanımı kolay buluyor. Özel etkinlik gereksinimleriniz hakkında bizimle konuşun. Yaklaşımımız işbirliğine dayalıdır ve uygulamanızın özelleştirilebilmesinin birçok yolu vardır.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldir ve katılımı artırır. Araç aynı zamanda anket oluşturmayı ve fikir üretmeyi kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da içeriyor. Feedbeo, özellikle iş toplantıları için herkesin katılıp katkıda bulunabilmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, değerli bilgiler toplamanın ve daha iyi kararlar almanın anahtarıdır. Feedbeo ile çevrimiçi anket oluşturmanın kolaylığı, sunum yapan kişilerin karmaşık yazılımlarda gezinmek yerine içeriklerine konsantre olmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı önceden eğitim gerektirmez, anında ve sorunsuz kullanıma olanak tanır. Anketlerinizi yönetmeye yönelik görünüm ve bunları hedef kitlenize sunma görünümü sihirli bir bağlantı gibi çalışır. Bu, çevrimiçi oylamayı diğer sunum yazılımlarına entegre etme konusunda uzun süredir devam eden sorunu çözerek entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etkinlikler için tasarlanmış bir dizi özellik sunar: - Self Servis Kiosk Çözümü: Sezgisel ve verimli kiosk sistemimizle katılımcı girişini kolaylaştırın. - Etkinlik Uygulaması: Zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir bir etkinlik uygulamasıyla katılımcı katılımını artırın. - Biletleme ve Kayıt: Kullanıcı dostu biletleme sistemimizle kayıt sürecini basitleştirin. - Potansiyel Müşteri Alma: Gelişmiş müşteri adayı alma teknolojimizle ağ oluşturma fırsatlarını en üst düzeye çıkarın ve katılımı izleyin. Agorify ile dünya çapındaki etkinlik organizatörleri, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük, unutulmaz ve verimli etkinlikler oluşturma yetkisine sahiptir.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere yönelik yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin, kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim web ve uygulama araçlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutarak yatırım getirisi açısından verimli ticari fuarlar ve konferanslar yürütmesine olanak tanıyor. Sınırsız canlı yayın, oturum, fuar salonları, katılımcıların sanal stantları ve sponsor profilleri oluşturun. Web ve uygulama anlık bildirimleri, video ve metin tartışmaları, sohbetler, çevrimiçi ve canlı toplantılarla katılımcıların dikkatini çekin. Sponsorlara ve sergileyicilere daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı olacak güçlü tanıtım ve iletişim araçları sağlayın. Kullanıcıların etkinlikteki etkinliğini takip edin ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı raporlar alın.