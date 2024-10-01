Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijerya

Confetti

withconfetti.com

Confetti'nin misyonu, etkinlik planlama endüstrisini altüst etmek, kaliteli bir deneyim ve mükemmel müşteri hizmeti sunarak hem etkinlik organizatörleri hem de satıcılar için süreci kolaylaştırmaktır. ✨ Deneyimlerimizin hayatı unutulmaz kılmasını ve kuruluşların daha güçlü ekipler ve daha iyi bir ku...